किआ कारेंज क्लैविस ईवी को 6-सीट विकल्प और जीटी-लाइन, एक्स-लाइन ट्रिम्स के साथ अपडेट हुआ
द्वारा ऋषभ परमार
1 मिनट पढ़े
प्रकाशित मार्च 19, 2026
हाइलाइट्स
- कैप्टन सीटों के साथ 6-सीट का विकल्प जोड़ा गया
- GT-Line और X-Line ट्रिम्स पेश किए गएGT-Line और X-Line ट्रिम्स पेश किए गए
- कीमतें रु.17.99 लाख से रु.24.99 लाख तक हैं
किआ इंडिया ने कारेंज क्लैविस ईवी के लिए मॉडल वर्ष अपडेट जारी किया है, जिसमें नए जीटी-लाइन और एक्स-लाइन ट्रिम्स को शामिल किया गया है, साथ ही 6-सीट कॉन्फ़िगरेशन भी पेश किया गया है. यह अपडेट स्टाइलिंग और कैबिन लेआउट दोनों के मामले में अधिक विकल्प देने पर केंद्रित है.
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अब तक, कारेंज क्लैविस ईवी केवल 7-सीट एमपीवी के रूप में उपलब्ध थी, जबकि इसके पेट्रोल-डीज़ल वैरिएंट में 6-सीट का विकल्प पहले से ही मौजूद था. इस अपडेट के साथ, किआ ने दूसरी रो में कैप्टन सीटों के साथ 6-सीट लेआउट पेश किया है, जो HTX (E), HTX, HTX+, GTX, GTX+ और X-Line सहित कई ट्रिम्स में उपलब्ध है. 7-सीट लेआउट GTX, GTX+ और X-Line वेरिएंट में उपलब्ध रहेगा.
हाल ही में जोड़े गए GT-Line ट्रिम्स (GTX और GTX+) में कुछ कॉस्मेटिक बदलाव किए गए हैं, जैसे कि नए अलॉय व्हील डिज़ाइन, लाइम-फिनिश वाले ब्रेक कैलिपर्स और मेटल पैडल. वहीं, X-Line एक्सटेंडेड रेंज वेरिएंट में डार्क गन मेटल और ऑरोरा ब्लैक पर्ल जैसे रंगों सहित गहरे रंग के एक्सटीरियर एलिमेंट्स दिए गए हैं.
फीचर्स की बात करें तो, किआ ने GTX+ और X-Line जैसे हायर ट्रिम्स में डिजिटल की और बैटरी हीटर टेक्नोलॉजी जैसे एलिमेंट्स जोड़े हैं. स्टैंडर्ड रेंज वेरिएंट्स में नए 16-इंच ब्लैक हाई-ग्लॉस एयरो अलॉय व्हील्स भी मिलते हैं. GT-Line और X-Line दोनों ट्रिम्स अपने बेस वेरिएंट्स से रु.50,000 अधिक कीमत पर उपलब्ध हैं. GTX वैरिएंट HTX 51.4 kWh वेरिएंट पर आधारित है, जबकि GTX+ और X-Line वेरिएंट HTX+ 51.4 kWh ट्रिम पर आधारित हैं.
यांत्रिक रूप से, इसमें कोई बदलाव नहीं किया गया है. कारेंज क्लैविस ईवी दो बैटरी पैक विकल्पों के साथ आती है – 42 kWh और 51.4 kWh, जो क्रमशः 404 किमी और 490 किमी से अधिक की दावा की गई रेंज देते हैं. वास्तविक रेंज लगभग 380 किमी होने का अनुमान है. इलेक्ट्रिक मोटर छोटी बैटरी के साथ 133 bhp और बड़ी बैटरी के साथ 169 bhp की ताकत पैदा करती है, जबकि टॉर्क 255 Nm पर स्थिर रहता है.
अपडेटेड कारेंज क्लैविस ईवी की कीमतें रु.17.99 लाख से लेकर रु.24.99 लाख (एक्स-शोरूम) तक हैं, जो चुने गए वेरिएंट और बैटरी कॉन्फ़िगरेशन पर निर्भर करती हैं.
2026 किआ कारेंज क्लैविस ईवी वेरिएंट और बैटरी से संबंधित कीमतें:
|बैटरी पैक
|ट्रिम
|7-सीट
|6-सीट
|42 kWh (स्टैंडर्ड रेंज)
|HTK+
|रु.17.99 लाख
|NA
|HTX E
|रु.19.99 लाख
|रु.19.99 लाख
|HTX
|रु.20.49 लाख
|रु.20.49 लाख
|HTX E ER
|रु.21.99 लाख
|रु.21.99 लाख
|HTX ER
|रु.22.49 लाख
|रु.22.49 लाख
|GTX*
|रु.22.99 लाख
|रु.22.99 लाख
|HTX+ ER
|रु.24.49 लाख
|रु.24.49 lakh
|GTX+
|रु.24.99 लाख
|रु.24.99 लाख
|X-Line
|रु.24.99 लाख
|रु.24.99 लाख
|51.4 kWh (एक्सटेंडेड रेंज)
|HTX E ER
|रु. 21.99 लाख
|रु.21.99 लाख
|HTX ER
|रु.22.49 लाख
|रु.22.49 लाख
|GTX*
|रु.22.99 लाख
|रु.22.99 लाख
|HTX+ ER
|रु.24.49 लाख
|रु. 24.49 लाख
|GTX+
|रु.24.99 लाख
|रु.24.99 लाख
|X-Line
|रु.24.99 लाख
|24.रु.99 लाख
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