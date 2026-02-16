पत्रिकायूज़्ड कार्स
बीएमडब्ल्यू X3 xDrive30 M स्पोर्ट प्रो भारत में रु.74.50 लाख में हुई लॉन्च

नई टॉप-रेंज xDrive 30, M स्पोर्ट प्रो ट्रिम में उपलब्ध है और 255bhp की ताकत और 400Nm की ताकत पैदा करता है. यह मात्र 6.3 सेकंड में 0 से 100 किमी प्रति घंटे की रफ्तार पकड़ सकती है.
Calendar-icon

द्वारा ऋषभ परमार

clock-icon

1 मिनट पढ़े

Calendar-icon

प्रकाशित फ़रवरी 16, 2026

Story

हाइलाइट्स

  • यह केवल एम स्पोर्ट प्रो अवतार में उपलब्ध है
  • यह स्टैंडर्ड 20 और 20डी मॉडल से रुपये कुछ लाख अधिक महंगा है
  • इसमें नया ब्रुकलिन ग्रे पेंट और 20 इंच के अलॉय व्हील इसकी खासियत हैं

बीएमडब्ल्यू ने X3 का नया सबसे महंगा वैरिएंट लॉन्च किया है, जिसका नाम 30 xDrive M Sport Pro है और इसकी कीमत रु.74.50 लाख (एक्स-शोरूम) है. यह अन्य दो वैरिएंट्स – xDrive20 और xDrive20d – से कुछ लाख अधिक है, जिनकी कीमत क्रमशः रु.71.20 लाख और रु.73.10 लाख है. यह अपने सीधे प्रतिद्वंद्वी मर्सिडीज-बेंज GLC 300 से भी लगभग रु.50,000 अधिक महंगा है.

 

यह भी पढ़ें: बीएमडब्ल्यू X3 30 xDrive पेट्रोल भारत में 16 फरवरी को होगी लॉन्च

BMW X3 30 15 jpg

अतिरिक्त कीमत चुकाने पर आपको अधिक शक्तिशाली इंजन मिलता है, जो B48 2.0 चार-सिलेंडर टर्बो-पेट्रोल इंजन के रूप में आता है और 255bhp और 400Nm का टॉर्क पैदा करता है. यह 20 पेट्रोल इंजन से लगभग 68bhp और 90Nm अधिक है. कंपनी का दावा है कि यह 0-100 किमी प्रति घंटे की रफ्तार 6.3 सेकंड में पकड़ लेता है. 8-स्पीड ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन स्टैंडर्ड के रूप में दिया गया है, जो BMW के xDrive AWD सिस्टम को पावर सप्लाई करता है. ताकत के आंकड़े GLC 300 के बराबर हैं.

BMW X3 30 14 jpg

दिखने की बात करें तो, नया वैरिएंट चार रंगों के अलावा नए ब्रुकलिन ग्रे पेंट, चौड़े टायरों वाले 20 इंच के अलॉय व्हील, लाल ब्रेक कैलिपर, ब्लैक ग्रिल और स्मोक्ड हेडलाइट्स के साथ अलग दिखता है. अंदर की तरफ, डैशबोर्ड और सीटों पर अब वेगांज़ा परफोरेटेड एस्प्रेसो ब्राउन या वेगांज़ा परफोरेटेड काम बेज लेदरेट अपहोल्स्ट्री और कई M बैज लगे हैं, जबकि सीटबेल्ट में भी M-इंसिग्निया के रंग हैं.

# bmw# bmw x3 30# bmw x3 30xdrive# bmw x3 30 launch# bmw x3 price# bmw x3 india# bmw x3 new# bmw x3 review# Upcoming SUVs# Upcoming Cars# Cars# Auto Industry# Cover Story
Stay updated with automotive news and reviews right at your fingertips through carandbike.com's WhatsApp Channel.

  • लेटेस्ट News

  • रिलेटेड आर्टिकल्स

  • टैस्टिंग कार के कैबिन की नई तस्वीरों से संकेत मिलता है कि यह 6-स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स वाली पहली मारुति कार बन सकती है.
    मारुति सुजुकी ब्रेज़ा फेसलिफ्ट 6-स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स के साथ टैस्टिंग के दौरान दिखी
  • कार निर्माता कंपनी ने खुलासा किया कि उसका इरादा 2026 में भारत में पेट्रोल-डीज़ल और EV कैटेगरी में कुल 5 मॉडल पेश करने का है, जिनमें XUV 7XO, XEV 9S और BE 6 Formula E Edition शामिल हैं.
    महिंद्रा 2026 में भारत में लॉन्च करेगी दो फेसलिफ्टेड एसयूवी
  • अपडेटेड ईवी की एकमात्र तस्वीर 20 फरवरी को लॉन्च होने से पहले इसके कुछ डिजाइन अपडेट की झलक दिखाती है.
    टाटा पंच ईवी का फेसलिफ्ट लॉन्च से पहले आया सामने
  • ग्रेविटे का कैबिन प्री-फेसलिफ्ट रेनॉ ट्राइबर के परिचित लेआउट को बरकरार रखता प्रतीत होता है, जिसमें केवल कुछ मामूली बदलाव मिलने की उम्मीद है.
    17 फरवरी को लॉन्च होने से पहले निसान Gravite के कैबिन की दिखी झलक
  • टाटा की एसयूवी जैसी दिखने वाली हैचबैक का इलेक्ट्रिक वैरिएंट 20 फरवरी, 2026 को लॉन्च किया जाएगा और पेट्रोल से चलने वाले वैरिएंट की तरह ही इसमें भी कई विजुअल और फीचर अपग्रेड किए जाएंगे.
    टाटा पंच ईवी फेसलिफ्ट 20 फरवरी को होगी लॉन्च
