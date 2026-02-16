बीएमडब्ल्यू X3 xDrive30 M स्पोर्ट प्रो भारत में रु.74.50 लाख में हुई लॉन्च
द्वारा ऋषभ परमार
1 मिनट पढ़े
प्रकाशित फ़रवरी 16, 2026
हाइलाइट्स
- यह केवल एम स्पोर्ट प्रो अवतार में उपलब्ध है
- यह स्टैंडर्ड 20 और 20डी मॉडल से रुपये कुछ लाख अधिक महंगा है
- इसमें नया ब्रुकलिन ग्रे पेंट और 20 इंच के अलॉय व्हील इसकी खासियत हैं
बीएमडब्ल्यू ने X3 का नया सबसे महंगा वैरिएंट लॉन्च किया है, जिसका नाम 30 xDrive M Sport Pro है और इसकी कीमत रु.74.50 लाख (एक्स-शोरूम) है. यह अन्य दो वैरिएंट्स – xDrive20 और xDrive20d – से कुछ लाख अधिक है, जिनकी कीमत क्रमशः रु.71.20 लाख और रु.73.10 लाख है. यह अपने सीधे प्रतिद्वंद्वी मर्सिडीज-बेंज GLC 300 से भी लगभग रु.50,000 अधिक महंगा है.
यह भी पढ़ें: बीएमडब्ल्यू X3 30 xDrive पेट्रोल भारत में 16 फरवरी को होगी लॉन्च
अतिरिक्त कीमत चुकाने पर आपको अधिक शक्तिशाली इंजन मिलता है, जो B48 2.0 चार-सिलेंडर टर्बो-पेट्रोल इंजन के रूप में आता है और 255bhp और 400Nm का टॉर्क पैदा करता है. यह 20 पेट्रोल इंजन से लगभग 68bhp और 90Nm अधिक है. कंपनी का दावा है कि यह 0-100 किमी प्रति घंटे की रफ्तार 6.3 सेकंड में पकड़ लेता है. 8-स्पीड ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन स्टैंडर्ड के रूप में दिया गया है, जो BMW के xDrive AWD सिस्टम को पावर सप्लाई करता है. ताकत के आंकड़े GLC 300 के बराबर हैं.
दिखने की बात करें तो, नया वैरिएंट चार रंगों के अलावा नए ब्रुकलिन ग्रे पेंट, चौड़े टायरों वाले 20 इंच के अलॉय व्हील, लाल ब्रेक कैलिपर, ब्लैक ग्रिल और स्मोक्ड हेडलाइट्स के साथ अलग दिखता है. अंदर की तरफ, डैशबोर्ड और सीटों पर अब वेगांज़ा परफोरेटेड एस्प्रेसो ब्राउन या वेगांज़ा परफोरेटेड काम बेज लेदरेट अपहोल्स्ट्री और कई M बैज लगे हैं, जबकि सीटबेल्ट में भी M-इंसिग्निया के रंग हैं.
पुरानी कारों पर शानदार डीलसभी यूज़्ड कार देखें
लोकप्रिय बीएमडब्ल्यू मॉडल्स
- बीएमडब्ल्यू एक्सएमएक्स-शोरूम कीमत₹ 2.76 - 3.42 करोड़
- बीएमडब्ल्यू आई7एक्स-शोरूम कीमत₹ 2.36 - 2.9 करोड़
- बीएमडब्ल्यू एक्स7एक्स-शोरूम कीमत₹ 1.33 - 1.4 करोड़
- बीएमडब्ल्यू एम4एक्स-शोरूम कीमत₹ 1.64 - 1.92 करोड़
- बीएमडब्ल्यू एम5एक्स-शोरूम कीमत₹ 2.21 करोड़
- बीएमडब्ल्यू एम8एक्स-शोरूम कीमत₹ 2.56 करोड़
- बीएमडब्ल्यू एक्स3एक्स-शोरूम कीमत₹ 72.5 - 74.5 लाख
- बीएमडब्ल्यू ज़ेड4एक्स-शोरूम कीमत₹ 94.53 लाख - 1.05 करोड़
- बीएमडब्ल्यू आईईएक्सएक्स-शोरूम कीमत₹ 1.62 करोड़
- बीएमडब्ल्यू एक्स1एक्स-शोरूम कीमत₹ 55.5 - 75.13 लाख
- बीएमडब्ल्यू 5 सीरीजएक्स-शोरूम कीमत₹ 77.81 लाख
- बीएमडब्ल्यू 7 सीरीज़एक्स-शोरूम कीमत₹ 1.93 - 2.01 करोड़
- बीएमडब्ल्यू एम2एक्स-शोरूम कीमत₹ 1 करोड़
- बीएमडब्ल्यू 3 सीरीज़एक्स-शोरूम कीमत₹ 65.01 - 79.53 लाख
- बीएमडब्ल्यू आई4एक्स-शोरूम कीमत₹ 84.24 - 90.05 लाख
- बीएमडब्ल्यू 2 सीरीज़ ग्रैन कूपेएक्स-शोरूम कीमत₹ 48.72 - 50.76 लाख
- बीएमडब्ल्यू एक्स5एक्स-शोरूम कीमत₹ 1 - 1.16 करोड़
- बीएमडब्ल्यू आईईएक्स1एक्स-शोरूम कीमत₹ 77.6 लाख
- बीएमडब्ल्यू 6 सीरीज़ ग्रैन टुरिज्मोएक्स-शोरूम कीमत₹ 79.04 - 86.72 लाख
- बीएमडब्ल्यू आईईएक्स1 Lएक्स-शोरूम कीमत₹ 57.88 लाख
- बीएमडब्ल्यू आए5एक्स-शोरूम कीमत₹ 1.38 करोड़
- बीएमडब्ल्यू 7 Protectionएक्स-शोरूम कीमत₹ 16.08 करोड़
