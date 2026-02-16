बीएमडब्ल्यू X3 xDrive30 M स्पोर्ट प्रो भारत में रु.74.50 लाख में हुई लॉन्च

बीएमडब्ल्यू ने X3 का नया सबसे महंगा वैरिएंट लॉन्च किया है, जिसका नाम 30 xDrive M Sport Pro है और इसकी कीमत रु.74.50 लाख (एक्स-शोरूम) है. यह अन्य दो वैरिएंट्स – xDrive20 और xDrive20d – से कुछ लाख अधिक है, जिनकी कीमत क्रमशः रु.71.20 लाख और रु.73.10 लाख है. यह अपने सीधे प्रतिद्वंद्वी मर्सिडीज-बेंज GLC 300 से भी लगभग रु.50,000 अधिक महंगा है.

अतिरिक्त कीमत चुकाने पर आपको अधिक शक्तिशाली इंजन मिलता है, जो B48 2.0 चार-सिलेंडर टर्बो-पेट्रोल इंजन के रूप में आता है और 255bhp और 400Nm का टॉर्क पैदा करता है. यह 20 पेट्रोल इंजन से लगभग 68bhp और 90Nm अधिक है. कंपनी का दावा है कि यह 0-100 किमी प्रति घंटे की रफ्तार 6.3 सेकंड में पकड़ लेता है. 8-स्पीड ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन स्टैंडर्ड के रूप में दिया गया है, जो BMW के xDrive AWD सिस्टम को पावर सप्लाई करता है. ताकत के आंकड़े GLC 300 के बराबर हैं.

दिखने की बात करें तो, नया वैरिएंट चार रंगों के अलावा नए ब्रुकलिन ग्रे पेंट, चौड़े टायरों वाले 20 इंच के अलॉय व्हील, लाल ब्रेक कैलिपर, ब्लैक ग्रिल और स्मोक्ड हेडलाइट्स के साथ अलग दिखता है. अंदर की तरफ, डैशबोर्ड और सीटों पर अब वेगांज़ा परफोरेटेड एस्प्रेसो ब्राउन या वेगांज़ा परफोरेटेड काम बेज लेदरेट अपहोल्स्ट्री और कई M बैज लगे हैं, जबकि सीटबेल्ट में भी M-इंसिग्निया के रंग हैं.