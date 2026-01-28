बीएमडब्ल्यू X3 30 xDrive पेट्रोल भारत में 16 फरवरी को होग लॉन्च

पत्रिकायूज़्ड कार्स
यूज़्ड कार टॉप शहरों से
दिल्लीपुणेनोएडामुंबई
मॉडल के अनुसार यूज़्ड कार
मारुती सुजुकी वैगन Rमारुती सुजुकी स्विफ्ट कारमहिंद्रा स्कार्पियो कार्समारुति सुजुकी स्विफ्ट डज़इर
ब्रांड के अनुसार यूज़्ड कार
मारुती सुजुकी कार्सहुंडई कार्समहिंद्रा कार्सहोंडा कार्स
प्रकार के अनुसार यूज़्ड कार
एसयूवी कार्सहैचबैक कार्ससेडान कार्सएमयूवी कार्स
ईंधन द्वारा सेडान कार्स
पेट्रोल कार्सडीज़ल कार्सपेट्रोल और सीएनजी कार्स
ट्रांसमिशन द्वारा यूज़्ड कार
मैन्युअल कार्सआटोमेटिक कार्सएएमटी कार्स
मालिक द्वारा यूज़्ड कार
पहला मालिक कार्सदूसरा मालिक कार्सतीसरा मालिक कार्स
बजट के अनुसार यूज़्ड कार
₹ 5 लाख से कम कीमत वाली कारें₹ 8 लाख से कम कीमत वाली कारें₹ 10 लाख से कम कीमत वाली कारें
कार बेचेंनई कार्स
अपकमिंग
मारुति सुजुकी ई-विटारास्कोडा New Kushaq 2026महिंद्रा कशूव900वॉल्वो
लेटेस्ट
टाटा न्यू नेक्सनहौंडा एलेवटेईजीप कंपासहुंडई ओरा
रिसर्च
कारों की तुलना करेंलेटेस्ट कार न्यूज़कार रिव्यु
एक्स्प्लोर
सभी नई कारें देखेंइलेक्ट्रिक कार्सट्रेंडिंग कार्सपॉपुलर कार्स
बजट के अनुसार
₹ 15 लाख से कम कीमत की कारें₹ 15 - ₹ 25 लाख के बीच की कारें₹ 25 - ₹ 40 लाख के बीच की कारें₹ 40 लाख से अधिक की कारें
प्रकार के अनुसार
हैचबैक कार्ससेडान कार्सएसयूवी कार्सएमयूवी कार्स
लाइफस्टाइल द्वारा
अफोर्डेबल कार्सएडवेंचर कार्सकम्यूटर कार्ससर्वोत्तम माइलेज कार्स
ब्रांड द्वारा
टाटा मोटर्समारुती सुजुकीकिआमहिंद्रा
नई बाइक्स
एक्स्प्लोर
सभी बाइक देखेंट्रेंडिंग बाइक्सलोकप्रिय बाइकइलेक्ट्रिक बाइक
अपकमिंग
ज़ीनोट्रायंफयामाहा YZF MT-07होंडा एक्टिवा 7जीसुज़ुकी
रिसर्च
बाइक की तुलना करेंलेटेस्ट बाइक न्यूज़एक्सपर्ट रिव्यु
लेटेस्ट
हौंडा शाइन 100हीरो ज़ूमजॉय ई-बाइक मिहोसहॉप इलेक्ट्रिक लियो
प्रकार के अनुसार
स्कूटरकम्यूटरक्रूजरस्पोर्ट्स
बजट के अनुसार
₹50000 से कम की बाइक₹ 50K - ₹ 70K के बीच की बाइक₹ 70K - ₹ 1L के बीच की बाइक₹ 1L - ₹ 3L के बीच की
लाइफस्टाइल द्वारा
अफोर्डेबल बाइकएडवेंचर बाइककम्यूटर बाइकसर्वोत्तम माइलेज बाइक
ब्रांड द्वारा
रॉयल एनफील्ड बाइकहीरो बाइकहोंडा बाइकटीवीएस बाइक
वारंटीवीडियोस
एक्सपर्ट रेव्यूज
कार रेव्यूजबाइक रेव्यूजपहली झलक
न्यूज़ और एपिसोड्स
car&bike न्यूज़car&bike शोइन कन्वर्सेशन विथ
काटेगोरिस
car&bike अवार्ड्सकार दुर्घटना परीक्षण

बीएमडब्ल्यू X3 30 xDrive पेट्रोल भारत में 16 फरवरी को होग लॉन्च

X3 का अधिक शक्तिशाली वेरिएंट एम स्पोर्ट प्रो ट्रिम में उपलब्ध होगा और इसकी प्री-बुकिंग 30 जनवरी से शुरू होगी.
Calendar-icon

द्वारा ऋषभ परमार

clock-icon

1 मिनट पढ़े

Calendar-icon

प्रकाशित जनवरी 28, 2026

हमें फॉलो करें

google-news-icon
Story

हाइलाइट्स

  • नई X3 30 xDrive में अधिक शक्तिशाली 2.0 टर्बो-पेट्रोल इंजन होगा
  • यह नए M स्पोर्ट प्रो ट्रिम में भी उपलब्ध होगी
  • प्री-बुकिंग 30 जनवरी से शुरू होगी

भारत में बीएमडब्ल्यू X3 को अधिक शक्तिशाली इंजन विकल्प के साथ अपडेट करने जा रही है. वर्तमान में 20 पेट्रोल और 20d डीजल वेरिएंट में बिकने वाली इस लग्जरी SUV में अब एक नया M स्पोर्ट प्रो वेरिएंट भी उपलब्ध होगा, जिसमें अधिक शक्तिशाली 30 पेट्रोल इंजन का विकल्प मिलेगा. बीएमडब्ल्यू ने बताया है कि X3 का नया 30 xDrive वेरिएंट भारत में 16 फरवरी, 2026 को लॉन्च होगा और इसकी प्री-बुकिंग 30 जनवरी को दोपहर 12:30 बजे से शुरू हो जाएगी.

 

यह भी पढ़ें: ऑल-इलेक्ट्रिक BMW M3 की जानकारी आई सामने, सिम्युलेटेड गियर शिफ्ट के साथ मिलेगी सिंथेटिक साउंड्स की सुविधा

 

BMW X3 Web 1

X3 वर्तमान में xDrive20 पेट्रोल और xDrive20d डीजल स्पेसिफिकेशन में उपलब्ध है

 

इंजन की बात करें तो, X3 30 xDrive में 2.0-लीटर टर्बो-पेट्रोल इंजन बरकरार रहेगा, लेकिन अधिक शक्तिशाली ट्यूनिंग के साथ. 2.0-लीटर टर्बो-पेट्रोल इंजन 187 bhp और 310 Nm की ताकत बनाता है, जबकि 30 xDrive में यह आंकड़ा बढ़कर 255 bhp और 400 Nm होने की उम्मीद है - जो 330Li और 530Li सेडान के समान है. 20 पेट्रोल की तरह, अधिक शक्तिशाली इंजन को 8-स्पीड ऑटोमैटिक गियरबॉक्स और xDrive ऑल-व्हील ड्राइव के साथ जोड़ा जाएगा.

 

स्टाइलिंग की बात करें तो, 30 xDrive में 20 पेट्रोल की तुलना में मामूली स्टाइलिंग बदलाव देखने को मिल सकते हैं, जो एम स्पोर्ट ट्रिम में उपलब्ध है और इसमें कुछ अतिरिक्त फीचर्स भी जोड़े जाने की उम्मीद है.

 

नया वैरिएंट मौजूदा xDrive 20 पेट्रोल से ऊपर होगा, जिसकी कीमत रु.71.20 लाख (एक्स-शोरूम) है. अभी यह स्पष्ट नहीं है कि नया 30 xDrive मौजूदा 20 पेट्रोल की जगह लेगा या इसे एक प्रीमियम वेरिएंट के रूप में साथ में बेचा जाएगा.

# BMW India# BMW# BMW X3# BMW X3 30 petrol# New BMW X3# BMW X3 xDrive30i# X3 SUV# X3# Upcoming SUVs# Latest News# Auto Industry# Cars# Cover Story
Stay updated with automotive news and reviews right at your fingertips through carandbike.com's WhatsApp Channel.

पुरानी कारों पर शानदार डील

सभी यूज़्ड कार देखें
  • यूज़्ड 2022 ह्युंडई वेन्यू,
    2022 ह्युंडई वेन्यू
    SX 1.5 | 73,678 km | डीज़ल | मैन्युअल
    Rs. 7.73 लाख
    ₹ 16,349/माह emi
    Spinny
  • यूज़्ड 2020 ह्युंडई ईलाइट आई20,
    2020 ह्युंडई ईलाइट आई20
    1.2 Sportz iVT | 54,707 km | पेट्रोल | आटोमेटिक
    Rs. 5.89 लाख
    ₹ 13,189/माह emi
    Spinny
  • यूज़्ड 2019 मारुति सुजुकी बलेनो,
    2019 मारुति सुजुकी बलेनो
    Zeta | 59,635 km | डीज़ल | मैन्युअल
    Rs. 4.9 लाख
    ₹ 10,974/माह emi
    Spinny
  • यूज़्ड 2017 मारुति सुजुकी बलेनो,
    2017 मारुति सुजुकी बलेनो
    Delta | 64,411 km | पेट्रोल | मैन्युअल
    Rs. 4.03 लाख
    ₹ 9,021/माह emi
    Spinny
  • यूज़्ड 2015 होंडा अमेज़,
    2015 होंडा अमेज़
    VX | 51,298 km | पेट्रोल | मैन्युअल
    Rs. 3.73 लाख
    ₹ 8,349/माह emi
    Spinny
  • यूज़्ड 2022 मारुति सुजुकी रों-प्रेस्सो,
    2022 मारुति सुजुकी रों-प्रेस्सो
    VXI Plus AGS | 57,366 km | पेट्रोल | एएमटी
    Rs. 3.78 लाख
    ₹ 8,461/माह emi
    Spinny
  • यूज़्ड 2022 मारुति सुजुकी बलेनो,
    2022 मारुति सुजुकी बलेनो
    Alpha BS IV | 32,910 km | पेट्रोल | मैन्युअल
    Rs. 5.69 लाख
    ₹ 12,741/माह emi
    Spinny
  • यूज़्ड 2014 मारुति सुजुकी स्विफ्ट,
    2014 मारुति सुजुकी स्विफ्ट
    LDI | 47,996 km | डीज़ल | मैन्युअल
    Rs. 2.96 लाख
    Spinny
  • यूज़्ड 2020 मारुति सुजुकी वैगन आर,
    2020 मारुति सुजुकी वैगन आर
    LXI | 58,353 km | पेट्रोल+सीनजी | मैन्युअल
    Rs. 4.1 लाख
    ₹ 9,183/माह emi
    Spinny
  • यूज़्ड 2023 ह्युंडई ग्रैंड आई10 निओस,
    2023 ह्युंडई ग्रैंड आई10 निओस
    Era BS IV | 18,815 km | पेट्रोल | मैन्युअल
    Rs. 6.18 लाख
    ₹ 13,836/माह emi
    Spinny

लोकप्रिय बीएमडब्ल्यू मॉडल्स

अपकमिंग कार्स

अपकमिंग बाइक्स

और ज्यादा खोजें

  • लेटेस्ट News

  • रिलेटेड आर्टिकल्स

  • ग्लॉस्टर के अधिक प्रीमियम विकल्प के रूप में आने वाली मैजेस्टर, लोकप्रिय टोयोटा फॉर्च्यूनर को टक्कर देने के लिए भी तैयार है.
    12 फरवरी को लॉन्च से पहले दिखी एमजी मैजेस्टर की झलक
  • भारत में कॉम्पैक्ट एसयूवी का चलन शुरू करने वाला नाम फिर से वापस आ गया है और नाम को छोड़कर लगभग सब कुछ नया है.
    रेनॉ डस्टर ने भारतीय बाजार में की शानदार वापसी, मिलेगा नया हाइब्रिड तकनीक का इंजन विकल्प
  • फोक्सवैगन ने अपनी पहली तिमाही से पहले ही छत्रपति संभाजीनगर स्थित अपने प्लांट में भारत में टायरोन आर-लाइन की स्थानीय असेंबली शुरू कर दी है, जिससे उसके प्रीमियम एसयूवी पोर्टफोलियो को मजबूती मिली है.
    लॉन्च से पहले भारत में शुरू हुई फोक्सवैगन Tayron R-Line की लोकल असेंबली
  • मिड लाइफ साइकिल अपडेट के साथ-साथ कैबिन के अंदर नए फीचर्स के साथ-साथ स्टाइलिंग में भी बदलाव किए जाएंगे.
    आगामी हफ्तों में लॉन्च होने से पहले स्कोडा कुशक फेसलिफ्ट की झलकियाँ आई सामने
  • बीएमडब्ल्यू के हाई-परफॉर्मेंस डिवीजन की पहली इलेक्ट्रिक कार में चारों पहियों के लिए अलग-अलग इलेक्ट्रिक मोटर होंगी.
    ऑल-इलेक्ट्रिक BMW M3 की जानकारी आई सामने, सिम्युलेटेड गियर शिफ्ट के साथ मिलेगी सिंथेटिक साउंड्स की सुविधा
  • ग्लॉस्टर के अधिक प्रीमियम विकल्प के रूप में आने वाली मैजेस्टर, लोकप्रिय टोयोटा फॉर्च्यूनर को टक्कर देने के लिए भी तैयार है.
    12 फरवरी को लॉन्च से पहले दिखी एमजी मैजेस्टर की झलक
  • भारत में कॉम्पैक्ट एसयूवी का चलन शुरू करने वाला नाम फिर से वापस आ गया है और नाम को छोड़कर लगभग सब कुछ नया है.
    रेनॉ डस्टर ने भारतीय बाजार में की शानदार वापसी, मिलेगा नया हाइब्रिड तकनीक का इंजन विकल्प
  • फोक्सवैगन ने अपनी पहली तिमाही से पहले ही छत्रपति संभाजीनगर स्थित अपने प्लांट में भारत में टायरोन आर-लाइन की स्थानीय असेंबली शुरू कर दी है, जिससे उसके प्रीमियम एसयूवी पोर्टफोलियो को मजबूती मिली है.
    लॉन्च से पहले भारत में शुरू हुई फोक्सवैगन Tayron R-Line की लोकल असेंबली
  • मिड लाइफ साइकिल अपडेट के साथ-साथ कैबिन के अंदर नए फीचर्स के साथ-साथ स्टाइलिंग में भी बदलाव किए जाएंगे.
    आगामी हफ्तों में लॉन्च होने से पहले स्कोडा कुशक फेसलिफ्ट की झलकियाँ आई सामने
  • बीएमडब्ल्यू के हाई-परफॉर्मेंस डिवीजन की पहली इलेक्ट्रिक कार में चारों पहियों के लिए अलग-अलग इलेक्ट्रिक मोटर होंगी.
    ऑल-इलेक्ट्रिक BMW M3 की जानकारी आई सामने, सिम्युलेटेड गियर शिफ्ट के साथ मिलेगी सिंथेटिक साउंड्स की सुविधा
c&b icon

भारत में ट्रेंडिंग वाहन

सभी देखें
  • पत्रिका
  • News
  • बीएमडब्ल्यू X3 30 xDrive पेट्रोल भारत में 16 फरवरी को होग लॉन्च