बीएमडब्ल्यू X3 30 xDrive पेट्रोल भारत में 16 फरवरी को होग लॉन्च
द्वारा ऋषभ परमार
1 मिनट पढ़े
प्रकाशित जनवरी 28, 2026
हाइलाइट्स
- नई X3 30 xDrive में अधिक शक्तिशाली 2.0 टर्बो-पेट्रोल इंजन होगा
- यह नए M स्पोर्ट प्रो ट्रिम में भी उपलब्ध होगी
- प्री-बुकिंग 30 जनवरी से शुरू होगी
भारत में बीएमडब्ल्यू X3 को अधिक शक्तिशाली इंजन विकल्प के साथ अपडेट करने जा रही है. वर्तमान में 20 पेट्रोल और 20d डीजल वेरिएंट में बिकने वाली इस लग्जरी SUV में अब एक नया M स्पोर्ट प्रो वेरिएंट भी उपलब्ध होगा, जिसमें अधिक शक्तिशाली 30 पेट्रोल इंजन का विकल्प मिलेगा. बीएमडब्ल्यू ने बताया है कि X3 का नया 30 xDrive वेरिएंट भारत में 16 फरवरी, 2026 को लॉन्च होगा और इसकी प्री-बुकिंग 30 जनवरी को दोपहर 12:30 बजे से शुरू हो जाएगी.
यह भी पढ़ें: ऑल-इलेक्ट्रिक BMW M3 की जानकारी आई सामने, सिम्युलेटेड गियर शिफ्ट के साथ मिलेगी सिंथेटिक साउंड्स की सुविधा
X3 वर्तमान में xDrive20 पेट्रोल और xDrive20d डीजल स्पेसिफिकेशन में उपलब्ध है
इंजन की बात करें तो, X3 30 xDrive में 2.0-लीटर टर्बो-पेट्रोल इंजन बरकरार रहेगा, लेकिन अधिक शक्तिशाली ट्यूनिंग के साथ. 2.0-लीटर टर्बो-पेट्रोल इंजन 187 bhp और 310 Nm की ताकत बनाता है, जबकि 30 xDrive में यह आंकड़ा बढ़कर 255 bhp और 400 Nm होने की उम्मीद है - जो 330Li और 530Li सेडान के समान है. 20 पेट्रोल की तरह, अधिक शक्तिशाली इंजन को 8-स्पीड ऑटोमैटिक गियरबॉक्स और xDrive ऑल-व्हील ड्राइव के साथ जोड़ा जाएगा.
स्टाइलिंग की बात करें तो, 30 xDrive में 20 पेट्रोल की तुलना में मामूली स्टाइलिंग बदलाव देखने को मिल सकते हैं, जो एम स्पोर्ट ट्रिम में उपलब्ध है और इसमें कुछ अतिरिक्त फीचर्स भी जोड़े जाने की उम्मीद है.
नया वैरिएंट मौजूदा xDrive 20 पेट्रोल से ऊपर होगा, जिसकी कीमत रु.71.20 लाख (एक्स-शोरूम) है. अभी यह स्पष्ट नहीं है कि नया 30 xDrive मौजूदा 20 पेट्रोल की जगह लेगा या इसे एक प्रीमियम वेरिएंट के रूप में साथ में बेचा जाएगा.
पुरानी कारों पर शानदार डीलसभी यूज़्ड कार देखें
लोकप्रिय बीएमडब्ल्यू मॉडल्स
- बीएमडब्ल्यू एक्सएमएक्स-शोरूम कीमत₹ 2.76 - 3.42 करोड़
- बीएमडब्ल्यू आई7एक्स-शोरूम कीमत₹ 2.36 - 2.9 करोड़
- बीएमडब्ल्यू एक्स7एक्स-शोरूम कीमत₹ 1.33 - 1.4 करोड़
- बीएमडब्ल्यू एम4एक्स-शोरूम कीमत₹ 1.64 - 1.92 करोड़
- बीएमडब्ल्यू एम5एक्स-शोरूम कीमत₹ 2.21 करोड़
- बीएमडब्ल्यू एम8एक्स-शोरूम कीमत₹ 2.56 करोड़
- बीएमडब्ल्यू एक्स3एक्स-शोरूम कीमत₹ 75.55 - 79.27 लाख
- बीएमडब्ल्यू ज़ेड4एक्स-शोरूम कीमत₹ 94.53 लाख - 1.05 करोड़
- बीएमडब्ल्यू आईईएक्सएक्स-शोरूम कीमत₹ 1.62 करोड़
- बीएमडब्ल्यू एक्स1एक्स-शोरूम कीमत₹ 55.5 - 75.13 लाख
- बीएमडब्ल्यू 5 सीरीजएक्स-शोरूम कीमत₹ 77.81 लाख
- बीएमडब्ल्यू 7 सीरीज़एक्स-शोरूम कीमत₹ 1.93 - 2.01 करोड़
- बीएमडब्ल्यू एम2एक्स-शोरूम कीमत₹ 1.08 करोड़
- बीएमडब्ल्यू 3 सीरीज़एक्स-शोरूम कीमत₹ 65.01 - 79.53 लाख
- बीएमडब्ल्यू आई4एक्स-शोरूम कीमत₹ 84.24 - 90.05 लाख
- बीएमडब्ल्यू 2 सीरीज़ ग्रैन कूपेएक्स-शोरूम कीमत₹ 48.72 - 50.76 लाख
- बीएमडब्ल्यू एक्स5एक्स-शोरूम कीमत₹ 1 - 1.16 करोड़
- बीएमडब्ल्यू आईईएक्स1एक्स-शोरूम कीमत₹ 77.6 लाख
- बीएमडब्ल्यू 6 सीरीज़ ग्रैन टुरिज्मोएक्स-शोरूम कीमत₹ 79.04 - 86.72 लाख
- बीएमडब्ल्यू आईईएक्स1 Lएक्स-शोरूम कीमत₹ 57.88 लाख
- बीएमडब्ल्यू आए5एक्स-शोरूम कीमत₹ 1.38 करोड़
- बीएमडब्ल्यू 7 Protectionएक्स-शोरूम कीमत₹ 16.08 करोड़
अपकमिंग कार्स
- मारुति सुजुकी ई-विटाराएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 20 - 25 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चजन॰ 28, 2026
- वॉल्वो EX 60एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 70 - 75 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चजन॰ 30, 2026
- महिंद्रा कशूव900एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 20 - 30 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चजन॰ 30, 2026
- स्कोडा कुशाकएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 11 - 19 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चजन॰ 30, 2026
- एमजी महामहिमएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 38 - 43 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चफ़र॰ 12, 2026
- ह्युंडई ईलाइट आई20एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 8 - 14 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चफ़र॰ 13, 2026
- इसुज़ू डी-मैक्स ईवीएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 20 - 22 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चफ़र॰ 17, 2026
- टाटा सिएरा ईवीएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 25 - 30 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चफ़र॰ 17, 2026
- ऑडी ई कॉन्सेप्टएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 1 - 1.5 करोड़एक्सपेक्टेड लॉन्चफ़र॰ 19, 2026
- स्कोडा एलरोकएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 8 - 9 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चफ़र॰ 24, 2026
अपकमिंग बाइक्स
- ज़ीनो Emara ADVएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 1.1 - 1.2 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चजन॰ 30, 2026
- ट्रायंफ Tracker 400एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 2.1 - 2.35 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चजन॰ 31, 2026
- यामाहा YZF MT-07एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 8.5 - 10 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चजन॰ 31, 2026
- होंडा एक्टिवा 7जीएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 80,000 - 95,000 एक्सपेक्टेड लॉन्चफ़र॰ 10, 2026
- हीरो करिज्मा XMR 250एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 2 - 2.2 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चफ़र॰ 28, 2026
- सुज़ुकी Hayabusa 2026एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 18 - 20 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चफ़र॰ 28, 2026
- यामाहा YZF R9एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 12.2 - 13.5 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चमार्च 15, 2026
- हीरो Xpulse 421एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 2.9 - 4 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चमार्च 21, 2026
- रॉयल एनफील्ड फ्लाइंग पिस्सू S6एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 7.5 - 8.5 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चमार्च 31, 2026
- बेनेली 752 एसएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 6 - 7 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चमार्च 31, 2026
और ज्यादा खोजें
लेटेस्ट News
रिलेटेड आर्टिकल्स