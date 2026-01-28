बीएमडब्ल्यू X3 30 xDrive पेट्रोल भारत में 16 फरवरी को होग लॉन्च

भारत में बीएमडब्ल्यू X3 को अधिक शक्तिशाली इंजन विकल्प के साथ अपडेट करने जा रही है. वर्तमान में 20 पेट्रोल और 20d डीजल वेरिएंट में बिकने वाली इस लग्जरी SUV में अब एक नया M स्पोर्ट प्रो वेरिएंट भी उपलब्ध होगा, जिसमें अधिक शक्तिशाली 30 पेट्रोल इंजन का विकल्प मिलेगा. बीएमडब्ल्यू ने बताया है कि X3 का नया 30 xDrive वेरिएंट भारत में 16 फरवरी, 2026 को लॉन्च होगा और इसकी प्री-बुकिंग 30 जनवरी को दोपहर 12:30 बजे से शुरू हो जाएगी.

X3 वर्तमान में xDrive20 पेट्रोल और xDrive20d डीजल स्पेसिफिकेशन में उपलब्ध है

इंजन की बात करें तो, X3 30 xDrive में 2.0-लीटर टर्बो-पेट्रोल इंजन बरकरार रहेगा, लेकिन अधिक शक्तिशाली ट्यूनिंग के साथ. 2.0-लीटर टर्बो-पेट्रोल इंजन 187 bhp और 310 Nm की ताकत बनाता है, जबकि 30 xDrive में यह आंकड़ा बढ़कर 255 bhp और 400 Nm होने की उम्मीद है - जो 330Li और 530Li सेडान के समान है. 20 पेट्रोल की तरह, अधिक शक्तिशाली इंजन को 8-स्पीड ऑटोमैटिक गियरबॉक्स और xDrive ऑल-व्हील ड्राइव के साथ जोड़ा जाएगा.

स्टाइलिंग की बात करें तो, 30 xDrive में 20 पेट्रोल की तुलना में मामूली स्टाइलिंग बदलाव देखने को मिल सकते हैं, जो एम स्पोर्ट ट्रिम में उपलब्ध है और इसमें कुछ अतिरिक्त फीचर्स भी जोड़े जाने की उम्मीद है.

नया वैरिएंट मौजूदा xDrive 20 पेट्रोल से ऊपर होगा, जिसकी कीमत रु.71.20 लाख (एक्स-शोरूम) है. अभी यह स्पष्ट नहीं है कि नया 30 xDrive मौजूदा 20 पेट्रोल की जगह लेगा या इसे एक प्रीमियम वेरिएंट के रूप में साथ में बेचा जाएगा.