ऑल-इलेक्ट्रिक BMW M3 की जानकारी आई सामने, सिम्युलेटेड गियर शिफ्ट के साथ मिलेगी सिंथेटिक साउंड्स की सुविधा

बीएमडब्ल्यू के हाई-परफॉर्मेंस डिवीजन की पहली इलेक्ट्रिक कार में चारों पहियों के लिए अलग-अलग इलेक्ट्रिक मोटर होंगी.
Calendar-icon

द्वारा ऋषभ परमार

clock-icon

1 मिनट पढ़े

Calendar-icon

प्रकाशित जनवरी 16, 2026

हमें फॉलो करें

google-news-icon
Story

हाइलाइट्स

  • बीएमडब्ल्यू की पहली ऑल-इलेक्ट्रिक एम कार एम3 होगी
  • इसमें सिम्युलेटेड गियर शिफ्ट और कृत्रिम ध्वनियाँ होंगी
  • इसमें प्रत्येक पहिये के लिए अलग-अलग मोटर के साथ ऑल-व्हील ड्राइव (एडब्लूडी) और 100+ किलोवाट-घंटे की बैटरी होगी

पहली ऑल-इलेक्ट्रिक बीएमडब्ल्यू एम कार, J M3 ​​होगी, 2027 में लॉन्च होगी और बवेरियन कार निर्माता ने इस कार के बारे में पहली आधिकारिक जानकारी जारी कर दी है. हाई-परफॉर्मेंस डिवीजन की यह पहली इलेक्ट्रिक कार बीएमडब्ल्यू के बिल्कुल नए ईवी प्लेटफॉर्म - न्यू क्लासे पर आधारित है. इसमें सिमुलेटेड गियरशिफ्ट और सिंथेटिक साउंड के साथ एम की खास विशेषताएं होंगी. इसके अलावा, इसमें चार हाई-परफॉर्मेंस कंप्यूटर हैं, जिन्हें "सुपरब्रेन" कहा जाता है, जो ड्राइविंग डायनामिक्स, ऑटोमेटेड ड्राइविंग, इंफोटेनमेंट और बेसिक व कम्फर्ट फंक्शन्स के लिए कंप्यूटिंग पावर को एकजुट करते हैं.

 

यह भी पढ़ें: ऑटो बिक्री 2025: BMW ग्रुप इंडिया ने 18,001 कारें और एसयूवी बेचने के साथ दर्ज किया अब तक का सर्वश्रेष्ठ बिक्री का आंकड़ा

P90627560 high Res bmw m electrified 01

बीएमडब्ल्यू की पहली पूरी तरह से इलेक्ट्रिक एम कार M3 होगी, जिसे 2027 में लॉन्च किया जाएगा

 

नए इलेक्ट्रिक एम मॉडल, बीएमडब्ल्यू की न्यू क्लासे की छठी पीढ़ी की तकनीक पर आधारित पूरी तरह से विकसित इलेक्ट्रिक वाहन हैं. एक इलेक्ट्रिक वाहन होने के नाते, बीएमडब्ल्यू उच्च वोल्टेज बैटरी की बदौलत लंबी रेंज का वादा करती है, जिसमें 100 किलोवाट-घंटे से अधिक ऊर्जा की क्षमता है. साथ ही, कंपनी की 800-वोल्ट तकनीक के कारण यह उच्च चार्जिंग क्षमता भी देगी. लेकिन यह एक एम कार भी है, इसलिए ड्राइविंग डायनामिक्स भी इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे. इसलिए, आपको ऑल-व्हील ड्राइव की सुविधा तो मिलती है, लेकिन प्रत्येक एक्सल पर दो इलेक्ट्रिक मोटरों के बजाय, प्रत्येक पहिया एक इलेक्ट्रिक मोटर द्वारा संचालित होता है. और यह बीएमडब्ल्यू एम डायनेमिक परफॉर्मेंस कंट्रोल द्वारा समर्थित है, जो अधिकतम रिक्यूपरेशन और इष्टतम ट्रैक्शन को सक्षम बनाता है.

P90627566 high Res bmw m electrified 01

इसमें चार अलग-अलग मोटरों से शक्ति आती है, जिनमें से प्रत्येक मोटर प्रत्येक पहिये को चलाती है

 

इसका काम करने का तरीका काफी सरल है. आगे और पीछे के एक्सल पर दो ड्राइव यूनिट हैं. दोनों यूनिटों में इलेक्ट्रिक मोटर एक-दूसरे के समानांतर लगी होती हैं, जो प्रत्येक पहिये के लिए एक गियरबॉक्स को पावर सप्लाई करती हैं. इलेक्ट्रिक मोटरों और ऑयल सप्लाई को नियंत्रित करने के लिए एक इंटीग्रेटेड इन्वर्टर भी है. चूंकि यह सेटअप पूरी तरह से इलेक्ट्रॉनिक है, इसलिए बीएमडब्ल्यू का दावा है कि यह सिस्टम प्रत्येक पहिये पर टॉर्क और पावर को सटीक रूप से नियंत्रित कर सकता है. इससे इष्टतम ट्रैक्शन, ब्रेकिंग सिस्टम और इलेक्ट्रिक मोटरों के बीच टॉर्क के निर्बाध डिलेवर और अधिकतम सीमा तक ब्रेक एनर्जी रिकूपरेशन मिलने की उम्मीद है. बीएमडब्ल्यू के अनुसार, इसका परिणाम एक ऐसा ड्राइविंग अनुभव है जो उसकी M प्रोडक्शन कारों ने पहले कभी नहीं दिया.

P90627562 high Res bmw m electrified 01

बीएमडब्ल्यू का एम डायनेमिक परफॉर्मेंस कंट्रोल हर पहिये पर टॉर्क को रियल टाइम में नियंत्रित करता है

 

बीएमडब्ल्यू का कहना है कि प्रत्येक पहिये के लिए अलग-अलग मोटर की कॉन्सेप्ट रियर-व्हील और ऑल-व्हील ड्राइव दोनों के फायदों को एक साथ लाती है, साथ ही सड़क और रेसट्रैक पर ड्राइविंग की गतिशीलता को भी बढ़ाती है. लेकिन, अगर आप रियर-व्हील ड्राइव M कार की तलाश में हैं, तो RWD का पूरा लाभ उठाने के लिए फ्रंट एक्सल को पूरी तरह से अलग किया जा सकता है, जिससे दक्षता और रेंज में भी वृद्धि होती है. अलग-अलग रिजेनरेशन ड्राइविंग मोड ड्राइव करने की क्षमता को बढ़ाते हैं, वहीं बीएमडब्ल्यू M ड्राइविंग अनुभव के लिए, आपको सिम्युलेटेड गियर शिफ्ट और M3 से अपेक्षित कृत्रिम शोर के लिए एक नया विकसित साउंडस्केप मिलता है.

P90627853 high Res bmw m electrified 01

एक बड़ा 100 किलोवाट-+ बैटरी दमदार रेंज और लगातार प्रदर्शन का वादा करती है

 

इस उच्च प्रदर्शन को संभालने के लिए, बीएमड्ब्ल्यू M eDrive सिस्टम दिया गया है, जिसमें Gen6 सिलिंड्रिकल सेल का प्रदर्शन-अनुकूलित एडिशन शामिल है. इसे सपोर्ट करने के लिए, कूलिंग सिस्टम और एनर्जी मास्टर दिया गया है, जो बैटरी पैक के बाहर स्थित एक बुद्धिमान बैटरी नियंत्रण केंद्र है और हाई पावर के लिए अनुकूलित है. बीएमडब्ल्यू का कहना है कि उच्च-वोल्टेज बैटरी हाउसिंग एक संरचनात्मक तत्व के रूप में भी कार्य करता है, जो आगे और पीछे के एक्सल को जोड़ता है. इस अतिरिक्त मजबूती से पूरी कठोरता में वृद्धि होने की उम्मीद है, जिससे ड्राइविंग डायनामिक्स में सुधार होना चाहिए.

  रिलेटेड आर्टिकल्स

  • नया लोअर मिड-स्पेक ट्रिम HTE(O) और HTK वैरिएंट के बीच रखा गया है और इसमें कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स मिलते हैं.
    किआ कारेंज क्लैविस को नया सनरूफ वाला HTE(EX) वैरिएंट मिला, कीमतें रु.12.55 लाख से शुरू
  • नई GLC EV की प्रतिद्वंदी कार पहली वॉल्वो होगी जो अगली पीढ़ी SPA3 प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करेगी और 400 kW फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करेगी.
    वॉल्वो EX60 एसयूवी 21 जनवरी को वैश्विक स्तर पर होगी लॉन्च, सिंगल चार्ज पर मिलेगी 810 km की रेंज
  • यह थ्री-रो SUV R-Line ट्रिम में मिलेगी, जिसमें 19-इंच के व्हील्स, 15-इंच का टचस्क्रीन, वेंटिलेशन और मसाज फंक्शन वाली फ्रंट सीट्स और भी बहुत कुछ जैसे फीचर्स होंगे.
    भारत के लिए बनी फोक्सवैगन टैरॉन से पर्दा उठा
  • यह नया सेलिब्रेशन एडिशन एसयूवी के EQS 450 और EQS 580 दोनों वर्जन में उपलब्ध होगी.
    2026 मर्सिडीज-बेंज EQS एसयूवी सेलिब्रेशन एडिशन हुआ लॉन्च,कीमतें रु.1.34 करोड़ से शुरू
  • जर्मन कार निर्माता कंपनी ने अपनी सबसे महंगी गाड़ियों (TEVs), EV रेंज और AMG मॉडल्स की बिक्री में साल-दर-साल ग्रोथ दर्ज की, हालांकि एंट्री-लेवल सेगमेंट में बिक्री में 20% की गिरावट आई.
    ऑटो सेल्स: मर्सिडीज-बेंज की बिक्री में आई 3% की गिरावट; CY2025 में 19,007 यूनिट्स बिकीं
