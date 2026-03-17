वैश्विक लॉन्च से पहले ही नई BMW i3 की तस्वीरें लीक हुईं
द्वारा ऋषभ परमार
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प्रकाशित मार्च 17, 2026
हाइलाइट्स
- नई i3 18 मार्च को वैश्विक स्तर पर लॉन्च होगी
- यह BMW के iX3 वाले Neue Klasse प्लेटफॉर्म पर आधारित होगी
- उम्मीद है कि इसमें नई iX3 के समान इंजन विकल्प होंगे
वैश्विक स्तर पर लॉन्च होने से कुछ दिन पहले, नई न्यू-क्लास बीएमडब्ल्यू i3 की कुछ तस्वीरें लीक हो गईं, जो देखने में आधिकारिक वीडियो लग रही थीं, लेकिन बाद में हटा दी गईं. इस वीडियो में 18 मार्च को लॉन्च होने से पहले नई पीढ़ी की इलेक्ट्रिक सेडान की झलक दिखाई गई है.
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नई i3 उसी पारिवारिक डिज़ाइन को अपनाती है जो हमने पिछले साल लॉन्च हुई बिल्कुल नई iX3 में देखी थी. हेडलाइट्स और ग्रिल को एलईडी लाइटिंग एलिमेंट्स के साथ एक ही पैनल में खूबसूरती से एकीकृत किया गया है, जो BMW की प्रतिष्ठित किडनी ग्रिल का एक नया रूप प्रस्तुत करता है. नीचे स्थित सेंट्रल एयर-डैम, उभरे हुए फ्रंट फेंडर्स और तराशा हुआ निचला बोनट i3 के आक्रामक लुक को और बढ़ाते हैं.
साइड से देखने पर, नई i3 का अनुपात काफी संतुलित लगता है, जिसमें लगभग पारंपरिक थ्री-बॉक्स डिज़ाइन है और C-पिलर पीछे के डेक में खूबसूरती से समाहित है. व्हील आर्च में बड़े अलॉय व्हील लगे हैं, जबकि कार की पूरी लंबाई में एक चिकनी शोल्डर लाइन दिखाई देती है. उभरे हुए पिछले व्हील आर्च i3 के पिछले हिस्से के डिज़ाइन को मजबूती प्रदान करते हैं, साथ ही अन्य उल्लेखनीय डिज़ाइन तत्वों में एक खास इंटीग्रेटेड स्पॉइलर जैसा बूट लिप, पतली टेल लैंप और बंपर पर एक नकली डिफ्यूज़र एलिमेंट शामिल हैं.
अंदर से, कैबिन बिल्कुल नई iX3 जैसा दिखता है, जिसमें ड्राइवर की ओर झुकी हुई बड़ी षट्भुजाकार सेंट्रल टचस्क्रीन लगी है. इस इलेक्ट्रिक सेडान में विंडशील्ड के निचले हिस्से में एज-टू-एज पैनोरमिक डिस्प्ले और वर्टिकल स्पोक्स वाला नया स्टीयरिंग व्हील भी मिलता है। iX3 की तरह, इसमें भी फिजिकल बटन बहुत कम हैं.
मैकेनिकल दृष्टि से, नई i3 भी BMW के Neue Klasse प्लेटफॉर्म पर आधारित होगी, जिसे iX3 में पहली बार पेश किया गया था. उम्मीद है कि सेडान अपने एसयूवी समकक्ष के साथ कई रनिंग गियर साझा करेगी। BMW ने यह भी पुष्टि की है कि i3 का एक दमदार M वेरिएंट स्टैंडर्ड सेडान के तुरंत बाद लॉन्च किया जाएगा.
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