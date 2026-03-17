हीरो इलेक्ट्रिक को बचाने की कोशिश नाकाम, कंपनी बंद करने की प्रक्रिया हुई शुरू
द्वारा ऋषभ परमार
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प्रकाशित मार्च 17, 2026
हाइलाइट्स
- लेनदारों की समिति सर्वसम्मति पर नहीं पहुंच सकी
- दो समाधान योजनाओं को आवश्यक 66% मत प्राप्त नहीं हो सके
- भारत के पहले इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहन ब्रांड को बंद करने की प्रक्रिया शुरू हो गई है
भारत के पहले इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर ब्रांड हीरो इलेक्ट्रिक को राष्ट्रीय कंपनी विधि न्यायाधिकरण (NCLT) के आदेश के बाद समाप्त करने की ओर अग्रसर किया जा रहा है. दिवालियापन समाधान प्रक्रिया के माध्यम से कंपनी को फिर से खड़ा करने के प्रयास विफल रहे और कोई स्वीकृत योजना तैयार नहीं हो सकी. NCLT ने पाया कि दिवालियापन और दिवालियापन संहिता (IBC) के तहत लेनदारों की समिति (सीओसी) से किसी भी समाधान प्रस्ताव को अपेक्षित समर्थन नहीं मिला.
मेट्रो टायर्स लिमिटेड द्वारा अंतर्राष्ट्रीय दिवालियापन आयोग (IBC) के तहत दायर याचिका के बाद, हीरो इलेक्ट्रिक के खिलाफ दिवालियापन की कार्रवाई 20 दिसंबर, 2024 को शुरू हुई. लेनदारों की एक समिति (CoC) का गठन किया गया है, जिसमें बैंक ऑफ बड़ौदा, साउथ इंडियन बैंक, IDFC फर्स्ट बैंक और कोटक महिंद्रा बैंक जैसे वित्तीय संस्थान शामिल हैं.
कंपनी समिति ने कई बैठकें कीं और कारोबार संभालने में रुचि रखने वाली कंपनियों के प्रस्तावों का मूल्यांकन किया. संभावित निवेशकों से रुचि व्यक्त करने के लिए कहा गया और कई पक्षों ने कंपनी को खरीदने में दिलचस्पी दिखाई. अंततः, विचार के लिए दो समाधान योजनाएँ औपचारिक रूप से प्रस्तुत की गईं. हालाँकि, जब मतदान हुआ, तो इन दोनों में से कोई भी समाधान योजना IBC के तहत आवश्यक न्यूनतम 66% अनुमोदन प्राप्त करने में सफल नहीं हुई.
लेनदार आगे की कार्रवाई को लेकर बंटे हुए थे, और दिवालियापन समाधान की समय सीमा के भीतर आयोग किसी आम सहमति पर नहीं पहुंच सका. न्यायाधिकरण ने कहा कि प्रक्रिया जारी रखने से कोई लाभ नहीं होगा और दिवालियापन संहिता की धारा 33 (1) (A) के तहत कंपनी को बंद करने का आदेश दिया.
हीरो इलेक्ट्रिक भारत का पहला इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर ब्रांड है, जिसने 2007 में लेड एसिड बैटरी वाले इलेक्ट्रिक स्कूटर लॉन्च किए थे. हालांकि ब्रांड का नाम "हीरो" है, लेकिन यह मुंजाल परिवार की ही एक शाखा है, जो हीरो मोटोकॉर्प का मालिक है. हीरो मोटोकॉर्प की इलेक्ट्रिक वाहन शाखा विडा धीरे-धीरे बढ़ रही है, वहीं इसी परिवार का भारत का पहला इलेक्ट्रिक स्कूटर ब्रांड अब बंद होने की कगार पर है.
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