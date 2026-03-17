एमजी सिलेक्ट ने सूरत में अपना सबसे बड़ा शोरूम खोला

जेएसडब्ल्यू एमजी मोटर इंडिया ने गुजरात के सूरत में एक नए एक्सपीरियंस सेंटर का उद्घाटन किया है. कंपनी के अनुसार, यह देश के 14 शहरों में स्थित 15 मंजिला शोरूमों में से सबसे बड़ा सिलेक्ट शोरूम है. कंपनी इन सिलेक्ट स्टोर्स के माध्यम से अपनी प्रीमियम इलेक्ट्रिक कारें, एमजी M9 और साइबरस्टर बेचती है. यह सेंटर भारत के डायमंड सिटी कहे जाने वाले सूरत के नए सिटी लाइट इलाके में स्थित है.

साइबरस्टर की (एक्स-शोरूम) कीमत ₹74.99 लाख है, जबकि एमजी M9 की (एक्स-शोरूम) कीमत ₹69.90 लाख है. एमजी सिलेक्ट ब्रांड का फोकस विशिष्टता पर है, जहां कम ही बेहतर है. दिल्ली एनसीआर के अलावा, एमजी सिलेक्ट स्टोर चंडीगढ़, जयपुर, अहमदाबाद, मुंबई, पुणे, चेन्नई, बेंगलुरु, हैदराबाद, कोच्चि और कोलकाता में भी मौजूद हैं.

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जेएसडब्ल्यू एमजी मोटर इंडिया के एमजी सिलेक्ट के प्रमुख मिलिंद शाह ने कहा, “एमजी साइबरस्टर और एमजी M9 की लॉन्चिंग के बाद से मिली जबरदस्त प्रतिक्रिया से हम बेहद खुश हैं. जेएसडब्ल्यू एमजी मोटर इंडिया लग्जरी इलेक्ट्रिक वाहन सेगमेंट में दूसरा सबसे बड़ा* ब्रांड बन गया है, जो इन दोनों कारों की संयुक्त सफलता से हासिल हुई एक शानदार उपलब्धि है. सूरत तेजी से लग्जरी ऑटोमोबाइल के केंद्र के रूप में उभर रहा है और ग्राहकों की प्रतिक्रिया भी सकारात्मक है. हम इस जीवंत शहर में अपने ग्राहकों की आकांक्षाओं को ध्यान में रखते हुए, उनकी जरूरतों के अनुरूप, तकनीकी रूप से एडवांस और लग्जरी ऑटोमोबाइल वातावरण देने के लिए प्रतिबद्ध हैं.”