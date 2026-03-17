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एमजी सिलेक्ट ने सूरत में अपना सबसे बड़ा शोरूम खोला

जेएसडब्ल्यू एमजी मोटर की प्रीमियम इलेक्ट्रिक कारें, जैसे कि साइबस्टर और M9, ब्रांड के चुनिंदा एक्सपीरियंस सेंटर्स के माध्यम से बेची जाती हैं.
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द्वारा ऋषभ परमार

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प्रकाशित मार्च 17, 2026

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Story

हाइलाइट्स

  • एमजी सिलेक्ट के अब 14 प्रमुख शहरों में 15 सेंटर हैं
  • एमजी M9 और साइबरस्टर की कीमत लगभग एक जैसी है
  • यह देश का सबसे बड़ा एमजी सिलेक्ट एक्सपीरियंस सेंटर है

जेएसडब्ल्यू एमजी मोटर इंडिया ने गुजरात के सूरत में एक नए एक्सपीरियंस सेंटर का उद्घाटन किया है. कंपनी के अनुसार, यह देश के 14 शहरों में स्थित 15 मंजिला शोरूमों में से सबसे बड़ा सिलेक्ट शोरूम है. कंपनी इन सिलेक्ट स्टोर्स के माध्यम से अपनी प्रीमियम इलेक्ट्रिक कारें, एमजी M9 और साइबरस्टर बेचती है. यह सेंटर भारत के डायमंड सिटी कहे जाने वाले सूरत के नए सिटी लाइट इलाके में स्थित है.

MG Select 1

साइबरस्टर की (एक्स-शोरूम) कीमत ₹74.99 लाख है, जबकि एमजी M9 की (एक्स-शोरूम) कीमत ₹69.90 लाख है. एमजी सिलेक्ट ब्रांड का फोकस विशिष्टता पर है, जहां कम ही बेहतर है. दिल्ली एनसीआर के अलावा, एमजी सिलेक्ट स्टोर चंडीगढ़, जयपुर, अहमदाबाद, मुंबई, पुणे, चेन्नई, बेंगलुरु, हैदराबाद, कोच्चि और कोलकाता में भी मौजूद हैं.

 

यह भी पढ़ें: JSW की क्रेटा इलेक्ट्रिक राइवल Chery Jaecoo J5 पुणे में टैस्टिंग के दौरान दिखी

 

जेएसडब्ल्यू एमजी मोटर इंडिया के एमजी सिलेक्ट के प्रमुख मिलिंद शाह ने कहा, “एमजी साइबरस्टर और एमजी M9 की लॉन्चिंग के बाद से मिली जबरदस्त प्रतिक्रिया से हम बेहद खुश हैं. जेएसडब्ल्यू एमजी मोटर इंडिया लग्जरी इलेक्ट्रिक वाहन सेगमेंट में दूसरा सबसे बड़ा* ब्रांड बन गया है, जो इन दोनों कारों की संयुक्त सफलता से हासिल हुई एक शानदार उपलब्धि है. सूरत तेजी से लग्जरी ऑटोमोबाइल के केंद्र के रूप में उभर रहा है और ग्राहकों की प्रतिक्रिया भी सकारात्मक है. हम इस जीवंत शहर में अपने ग्राहकों की आकांक्षाओं को ध्यान में रखते हुए, उनकी जरूरतों के अनुरूप, तकनीकी रूप से एडवांस और लग्जरी ऑटोमोबाइल वातावरण देने के लिए प्रतिबद्ध हैं.”

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  • यूज़्ड 2019 होंडा अमेज़,
    2019 होंडा अमेज़
    S | 52,486 km | पेट्रोल | मैन्युअल
    Rs. 4.67 लाख
    ₹ 10,452/माह emi
    Spinny
  • यूज़्ड 2022 मारुति सुजुकी सेलेरियो,
    2022 मारुति सुजुकी सेलेरियो
    ZXI Plus | 22,510 km | पेट्रोल | मैन्युअल
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    Spinny
  • यूज़्ड 2016 मारुति सुजुकी स्विफ्ट,
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    LDI | 85,378 km | डीज़ल | मैन्युअल
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    ₹ 6,781/माह emi
    Spinny
  • यूज़्ड 2022 मारुति सुजुकी वैगन आर,
    2022 मारुति सुजुकी वैगन आर
    LXI 1.0 BS IV | 10,960 km | पेट्रोल | मैन्युअल
    Rs. 5.05 लाख
    ₹ 11,310/माह emi
    Spinny
  • यूज़्ड 2020 टाटा अलट्रोज़,
    2020 टाटा अलट्रोज़
    XT | 13,459 km | पेट्रोल | मैन्युअल
    Rs. 4.66 लाख
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    Spinny
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    2021 मारुति सुजुकी बलेनो
    Delta | 26,857 km | डीज़ल | मैन्युअल
    Rs. 5.37 लाख
    ₹ 12,019/माह emi
    Spinny
  • यूज़्ड 2017 ह्युंडई क्रेटा,
    2017 ह्युंडई क्रेटा
    1.6 SX Plus | 62,273 km | पेट्रोल | आटोमेटिक
    Rs. 5.46 लाख
    ₹ 11,547/माह emi
    Spinny
  • यूज़्ड 2017 ह्युंडई इऑन,
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    Era Plus | 40,420 km | पेट्रोल | मैन्युअल
    Rs. 2.49 लाख
    ₹ 5,574/माह emi
    Spinny
  • यूज़्ड 2016 ह्युंडई ग्रैंड आई10,
    2016 ह्युंडई ग्रैंड आई10
    1.2 Asta Optional | 30,010 km | पेट्रोल | आटोमेटिक
    Rs. 4.27 लाख
    ₹ 9,556/माह emi
    Spinny
  • यूज़्ड 2025 मारुति सुजुकी स्विफ्ट,
    2025 मारुति सुजुकी स्विफ्ट
    VXI AGS BS IV | 6,556 km | पेट्रोल | एएमटी
    Rs. 6.74 लाख
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    Spinny

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