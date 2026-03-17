एमजी सिलेक्ट ने सूरत में अपना सबसे बड़ा शोरूम खोला
द्वारा ऋषभ परमार
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प्रकाशित मार्च 17, 2026
हाइलाइट्स
- एमजी सिलेक्ट के अब 14 प्रमुख शहरों में 15 सेंटर हैं
- एमजी M9 और साइबरस्टर की कीमत लगभग एक जैसी है
- यह देश का सबसे बड़ा एमजी सिलेक्ट एक्सपीरियंस सेंटर है
जेएसडब्ल्यू एमजी मोटर इंडिया ने गुजरात के सूरत में एक नए एक्सपीरियंस सेंटर का उद्घाटन किया है. कंपनी के अनुसार, यह देश के 14 शहरों में स्थित 15 मंजिला शोरूमों में से सबसे बड़ा सिलेक्ट शोरूम है. कंपनी इन सिलेक्ट स्टोर्स के माध्यम से अपनी प्रीमियम इलेक्ट्रिक कारें, एमजी M9 और साइबरस्टर बेचती है. यह सेंटर भारत के डायमंड सिटी कहे जाने वाले सूरत के नए सिटी लाइट इलाके में स्थित है.
साइबरस्टर की (एक्स-शोरूम) कीमत ₹74.99 लाख है, जबकि एमजी M9 की (एक्स-शोरूम) कीमत ₹69.90 लाख है. एमजी सिलेक्ट ब्रांड का फोकस विशिष्टता पर है, जहां कम ही बेहतर है. दिल्ली एनसीआर के अलावा, एमजी सिलेक्ट स्टोर चंडीगढ़, जयपुर, अहमदाबाद, मुंबई, पुणे, चेन्नई, बेंगलुरु, हैदराबाद, कोच्चि और कोलकाता में भी मौजूद हैं.
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जेएसडब्ल्यू एमजी मोटर इंडिया के एमजी सिलेक्ट के प्रमुख मिलिंद शाह ने कहा, “एमजी साइबरस्टर और एमजी M9 की लॉन्चिंग के बाद से मिली जबरदस्त प्रतिक्रिया से हम बेहद खुश हैं. जेएसडब्ल्यू एमजी मोटर इंडिया लग्जरी इलेक्ट्रिक वाहन सेगमेंट में दूसरा सबसे बड़ा* ब्रांड बन गया है, जो इन दोनों कारों की संयुक्त सफलता से हासिल हुई एक शानदार उपलब्धि है. सूरत तेजी से लग्जरी ऑटोमोबाइल के केंद्र के रूप में उभर रहा है और ग्राहकों की प्रतिक्रिया भी सकारात्मक है. हम इस जीवंत शहर में अपने ग्राहकों की आकांक्षाओं को ध्यान में रखते हुए, उनकी जरूरतों के अनुरूप, तकनीकी रूप से एडवांस और लग्जरी ऑटोमोबाइल वातावरण देने के लिए प्रतिबद्ध हैं.”
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लोकप्रिय एमजी मॉडल्स
- एमजी कॉमेट ईवीएक्स-शोरूम कीमत₹ 7.5 - 10 लाख
- एमजी हेक्टरएक्स-शोरूम कीमत₹ 11.99 - 19.49 लाख
- एमजी ग्लॉस्टरएक्स-शोरूम कीमत₹ 38.33 - 42.49 लाख
- एमजी जेडएस ईवीएक्स-शोरूम कीमत₹ 17.99 - 20.5 लाख
- एमजी हेक्टर प्लसएक्स-शोरूम कीमत₹ 16.05 - 21.34 लाख
- एमजी एस्टरएक्स-शोरूम कीमत₹ 9.65 - 15.36 लाख
- एमजी साइबरस्टरएक्स-शोरूम कीमत₹ 75 लाख
- एमजी एम9 ईवीएक्स-शोरूम कीमत₹ 81.08 लाख
- एमजी विंडसर EVएक्स-शोरूम कीमत₹ 14 - 17.25 लाख
अपकमिंग कार्स
- ऑडी SQ8एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 30 - 40 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चमार्च 17, 2026
- किया ईवी5एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 55 - 57 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चमार्च 18, 2026
- एमजी 4 ईवीएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 27 - 32 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चमार्च 18, 2026
- बीयेडी ज़ियाएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 30 - 40 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चमार्च 19, 2026
- स्कोडा कुशाकएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 11 - 19 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चमार्च 21, 2026
- सिट्रॉन सी5 एयरक्रॉसएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 30 - 32 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चमार्च 24, 2026
- बीयेडी एटो 3 ईवीएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 25 - 27 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चमार्च 25, 2026
- रेनो अरकानाएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 18 - 20 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चमार्च 26, 2026
- फॉक्सवैगन तेराएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 25 - 40 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चमार्च 26, 2026
- बीयेडी एटो 2 ईवीएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 40 - 45 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चमार्च 27, 2026
अपकमिंग बाइक्स
- हीरो Xpulse 421एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 2.9 - 4 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चमार्च 21, 2026
- रॉयल एनफील्ड स्क्रैम्बलर 450एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 2.6 - 2.8 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चमार्च 31, 2026
- रॉयल एनफील्ड फ्लाइंग पिस्सू S6एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 7.5 - 8.5 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चमार्च 31, 2026
- बेनेली 752 एसएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 6 - 7 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चमार्च 31, 2026
- बेनेली लिओसीनो 800एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 8 - 8.5 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअप्रैल 30, 2026
- बीएमडब्ल्यू F 450 GSएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 4.1 - 4.4 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअप्रैल 30, 2026
- बीएसए स्क्रैम्बलर 650एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 3.25 - 3.6 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअप्रैल 30, 2026
- यामाहा YZF R9एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 12.2 - 13.5 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअप्रैल 30, 2026
- ट्रायंफ Tiger Sport 800एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 11.5 - 12 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चमई 31, 2026
- केटीएम 390 एसएमसी आरएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 3.6 - 3.65 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चमई 31, 2026
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