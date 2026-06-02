भारत में लॉन्च से पहले 2026 सिट्रॉएन eC3 X ईवी की झलक सामने आई

पिछले साल फेस्टिव सीज़न के दौरान, फ्रेंच कार निर्माता सिट्रॉएन ने अपनी मॉडल रेंज को अपडेट करने का मुश्किल काम पूरा कर लिया. C5 एयरक्रॉस को छोड़कर, उसके सभी पेट्रोल से चलने वाले वाहनों को एक तेज़ी से किए गए मिड-लाइफ़ अपडेट के तहत कई नए फ़ीचर्स मिले. ये बदलाव इसलिए ज़रूरी थे क्योंकि ग्राहकों से काफ़ी फ़ीडबैक मिला था कि गाड़ियों का कैबिन काफ़ी सादा है और उनके बाहरी डिज़ाइन के मुकाबले उनमें आराम की सुविधाओं की कमी है. अपडेट किए गए मॉडल्स के नाम के आखिर में ‘X’ लगा था. अपडेट होने के लिए सिर्फ़ C3 हैचबैक का इलेक्ट्रिक वर्जन ही बचा था. हालाँकि, अब कंपनी उसे भी लॉन्च करने के लिए तैयार है, और यह लॉन्च टाटा टियागो EV के अपडेटेड वर्जन के लॉन्च के ठीक बाद हो रहा है.

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eC3 को 2023 की शुरुआत में भारत में लॉन्च किया गया था

अभी eC3 की शुरुआती कीमत रु.12.90 लाख (एक्स-शोरूम) है. हालाँकि, अगर इसकी शुरुआती कीमत कम हो जाती है, तो इसमें कोई हैरानी की बात नहीं होगी - ठीक वैसे ही, जैसे C3 से C3 X में बदलाव के समय हुआ था. नए बेस पेट्रोल वर्जन की शुरुआती कीमत रु.5 लाख है, जो इसकी मूल लॉन्च कीमत से लगभग एक लाख कम है. इस बात की पूरी संभावना है कि सिट्रॉएन, बेस eC3X की कीमत को भी इस तरह से तय करेगा कि इसकी शुरुआत रु.12 लाख से कम में हो. तुलना के लिए, हाल ही में लॉन्च हुई टियागो.ईवी की शुरुआती कीमत रु.7 लाख है, जबकि एमजी कॉमेट की शुरुआती कीमत रु.7.65 लाख है; हालाँकि, ये दोनों ही कारें सिट्रॉएन के मुकाबले काफ़ी छोटी हैं.

हालांकि अभी तक आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आई है, लेकिन उम्मीद है कि इसके कैबिन में बदलाव किया जाएगा, ठीक वैसे ही जैसे इसके पेट्रोल मॉडल में किया गया है. eC3 X के डैशबोर्ड और सीटों पर ज़्यादा प्रीमियम लेदरेट ट्रिम देखने को मिलेगा. सीटों में एडजस्टेबल हेडरेस्ट भी दिए जाएंगे. 10.25-इंच की टचस्क्रीन में शायद ही कोई बदलाव किया जाएगा, क्योंकि इसका साइज़ पहले से ही काफ़ी बड़ा है.

पेट्रोल से चलने वाली C3 X के अनुरूप बदलावों की उम्मीद करें

सुरक्षा के लिहाज़ से, इसमें 6 एयरबैग और एक टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम मिलने की उम्मीद है. हालांकि, इसके बाहरी डिज़ाइन में कोई बड़ा बदलाव होने की संभावना नहीं है, लेकिन इसमें नई LED हेडलाइट्स और DRLs मिलने की उम्मीद है.

बैटरी या परफॉर्मेंस में किसी अपग्रेड की उम्मीद नहीं है. eC3 में 29.2kWh का Li-ion बैटरी पैक इस्तेमाल किया गया है, जो दूसरी एंट्री-लेवल गाड़ियों के मुकाबले बड़ा है और असल दुनिया में करीब 240-250 km की रेंज देता है. इसमें वही 56 bhp की मोटर लगी रहेगी, जो 143 Nm का पीक टॉर्क बनाता है. वज़न में कोई खास बदलाव न होने की वजह से, परफॉर्मेंस के आंकड़े भी लगभग वैसे ही रहने चाहिए.

eC3 ने अब तक मुख्य रूप से फ्लीट मार्केट की ज़रूरतों को पूरा किया है, लेकिन सिट्रॉएन को उम्मीद है कि इस अपडेट के साथ, निजी खरीदार भी इसे एक किफ़ायती और बड़ी इलेक्ट्रिक कार के तौर पर अपने विकल्पों में शामिल करेंगे.