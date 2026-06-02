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जून 2026 में लॉन्च होने वाली 6 नई कारें: फ्लेक्स फ्यूल, इलेक्ट्रिक और भी कई शामिल

मई की तरह ही, जून का महीना भी नई कारों की लॉन्चिंग के मामले में काफी हलचल भरा रहने का वादा करता है.
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द्वारा ऋषभ परमार

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प्रकाशित जून 2, 2026

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Story

हाइलाइट्स

  • बीएमडब्ल्यू ग्रुप के लिए जून का महीना काफी बड़ा होने वाला है, जिसमें 2 लॉन्च होंगे
  • इस महीने नई मर्सिडीज़ बेन्ज़ S-Class भी सड़कों पर उतरेगी
  • जून में भारत की पहली फ्लेक्स फ्यूल कार को भी पेश किया जाएगा

मई के महीने में अलग-अलग सेगमेंट, टेक्नोलॉजी और बॉडी स्टाइल वाली कई कारें लॉन्च हुईं. यह महीना भी कुछ अलग नहीं होने वाला है, क्योंकि इस महीने भारतीय सड़कों पर 6 नई कारें आने वाली हैं. हमेशा की तरह, इस लिस्ट में भी एसयूवी का ही दबदबा है—कुछ मास मार्केट वाली हैं, तो कुछ प्रीमियम सेगमेंट की. और आज के ज़माने में, बिना किसी ईवी के यह लिस्ट कैसे पूरी हो सकती है? तो चलिए, आपको इन आने वाली कारों के बारे में सब कुछ बताते हैं.

 

यह भी पढ़ें: मई 2026 ऑटो बिक्री: मारुति सुजुकी और टाटा मोटर्स की बिक्री में लगभग 40% की बढ़ोतरी हुई

 

मारुति सुजुकी फ्लेक्स फ्यूल

Suzuki Fronx Flex Fuel 1

देश की सबसे बड़ी कार निर्माता कंपनी मारुति सुजुकी जून में अपनी पहली फ्लेक्स फ्यूल कार पेश करने जा रही है. हालांकि हमने इससे पहले इसके प्रोटोटाइप देखे हैं, लेकिन यह पहली बार होगा जब फ्लेक्स फ्यूल का प्रोडक्शन मॉडल दिखाया जाएगा. कंपनी ने इससे पहले फ्रोंक्स और वैगनआर R के फ्यूल वेरिएंट दिखाए थे, और प्रोडक्शन-स्पेक फ्लेक्स फ्यूल वर्जन पाने वाला पहला प्रोडक्ट इन दोनों में से कोई एक हो सकता है. इस कार को 4 जून को विश्व पर्यावरण दिवस की पूर्व संध्या पर केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी और हरदीप पुरी की मौजूदगी में पेश किया जाएगा.

 

टाटा सिएरा ईवी

Tata Sierra EV concept

जिसका बेसब्री से इंतज़ार था, वह टाटा सिएरा ईवी इस महीने के आखिर तक सड़कों पर उतर सकती है. इस ईवी के डिज़ाइन में इसके पेट्रोल मॉडल के मुकाबले कुछ बदलाव किए जाएँगे ताकि इसे एक अलग पहचान मिल सके, जबकि कैबिन के फ़ीचर्स ज़्यादातर वैसे ही रहने की उम्मीद है. यह एसयूवी कई बैटरी पैक ऑप्शन के साथ आ सकती है, जिसमें डुअल मोटर सेटअप वाली एक बड़ी 75 kWh यूनिट भी शामिल है. आप उम्मीद कर सकते हैं कि यह एसयूवी असल दुनिया में लगभग 500 km की रेंज देगी. सुरक्षा पर खास ज़ोर दिया जाएगा और टाटा मोटर्स की यह नई इलेक्ट्रिक कार कई ADAS फ़ंक्शन और 5-स्टार क्रैश टेस्ट रेटिंग के साथ आ सकती है.

 

मर्सिडीज़-बेंज़ S-Class फेसलिफ़्ट

2026 Mercedes Benz S class facelift 2

'दुनिया की सबसे बेहतरीन कार' को इस महीने एक बड़ा अपडेट मिलने वाला है. कुछ महीने पहले दुनिया भर में पेश की गई, 2026 मर्सिडीज़-बेन्ज़ S-Class 15 जून को भारतीय सड़कों पर उतरने वाली है. इस नए अपडेट के साथ भारतीय खरीदारों के लिए कई नई चीज़ें होंगी, जिनमें यह बात भी शामिल है कि यह सेडान प्लग-इन हाइब्रिड वेरिएंट में भी आएगी. ब्रांड के अनुसार, 2026 में इस लिमोसिन में 50% नए या अपडेटेड पार्ट्स होंगे. इस फ्लैगशिप मॉडल में नए MB.OS की भी शुरुआत होगी, जो कार के डिजिटल अनुभव को बेहतर बनाने का वादा करता है.

 

बीएमडब्ल्यू X6

BMX X6 1

मर्सिडीज़-बेंज़ की मुख्य प्रतिद्वंद्वी BMW, X6 के साथ इस सेगमेंट में एक नई चुनौती पेश करने के लिए पूरी तरह तैयार है. यह कूपे एसयूवी, M60i xDrive वर्जन में एक लंबे अंतराल के बाद भारतीय बाज़ार में वापसी कर रही है, और कंपनी ने इसके लिए बुकिंग लेना भी शुरू कर दिया है. भारत में आने वाला यह मॉडल, तीसरी पीढ़ी की X6 का फ़ेसलिफ़्टेड वर्नज है और यह 'कम्प्लीटली बिल्ट-अप यूनिट' (CBU) के रूप में आएगा. इसमें 4.4-लीटर, V8 ट्विन-टर्बो पेट्रोल इंजन लगा है जो 223 bhp की ताकत और 750 एनएम का टॉर्क पैदा करता है; यह इंजन 8-स्पीड ऑटोमैटिक गियरबॉक्स से जुड़ा है. यह एसयूवी महज़ 4.9 सेकंड में 0 से 100 kmph की रफ़्तार पकड़ लेती है.

 

मिनी कंट्रीमेन C

Mini Countryman C 3

इसी ग्रुप के तहत, इस महीने कंट्रीमेन C के लॉन्च के साथ मिनी इंडिया के पोर्टफोलियो का विस्तार किया जाएगा. फ़िलहाल, यह ब्रांड भारत में इस एसयूवी के इलेक्ट्रिक और JCW वर्नज बेचता है. कंट्रीमेन C इस रेंज का सबसे किफ़ायती मॉडल होने की उम्मीद है, क्योंकि इसे स्थानीय स्तर पर ही असेंबल किया जाएगा. इस SUV में 1.5-लीटर, 3-सिलेंडर, टर्बो-पेट्रोल इंजन होगा, जो BMW X1 की तरह ही 134 bhp की ताकत और 230 Nm का टॉर्क पैदा करेगा. इसकी पावर 7-स्पीड ऑटोमैटिक गियरबॉक्स के ज़रिए आगे के पहियों तक पहुँचती है. यह एसयूवी 17 जून को लॉन्च होगी और इसकी कीमत लगभग रु.50-55 लाख होने की उम्मीद है. मिनी इंडिया ने कंट्रीमेन C के लिए बुकिंग लेना पहले ही शुरू कर दिया है.

 

BYD प्लग-इन हाइब्रिड

BYD Atto 2 Five Things To Know About BYD s Latest Electric SUV For Europe

जून में BYD की पहली प्लग-इन हाइब्रिड गाड़ी भी भारत में लॉन्च होगी. चीन की इस बड़ी इलेक्ट्रिक कार कंपनी ने 9 जून को इस कार से पर्दा उठाने का ऐलान किया है, हालांकि अभी यह पक्का नहीं है कि किस मॉडल को पेश किया जाएगा. BYD दुनिया के कई बाज़ारों में इसी पावरट्रेन के साथ Atto 2 और सीलियन 6 बेचती है, और भारत में भी इन्हीं दोनों में से किसी एक को पेश किए जाने की उम्मीद है. 1.5 लीटर का पेट्रोल इंजन और इलेक्ट्रिक मोटर मिलकर लगभग 1,000 किलोमीटर की रेंज दे सकते हैं. इससे पहले भी Atto 2 को भारतीय सड़कों पर टैस्टिंग के दौरान देखा जा चुका है.

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