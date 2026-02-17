निसान Gravite एमपीवी भारत में हुई लॉन्च, शुरुआती कीमत रु,5.65 लाख

निसान ने आखिरकार भारत में बहुप्रतीक्षित सबकॉम्पैक्ट एमपीवी ग्रेवाइट को लॉन्च कर दिया है. सीएमएफ-ए प्लेटफॉर्म पर आधारित ग्रेवाइट, रेनॉ ट्राइबर के साथ अपने आधारभूत एलिमेंट्स को साझा करती है और इसके साथ ही निसान ने सबकॉम्पैक्ट यात्री वाहन सेगमेंट में प्रवेश किया है. ग्रेवाइट की शुरुआती कीमत रु.5.65 लाख (एक्स-शोरूम, परिचयात्मक) है. इस कीमत पर, ग्रेवाइट फिलहाल रेनॉ ट्राइबर से बेस मॉडल में रु.11,000 सस्ती है.

निसान ग्रेवाइट: बाहरी डिज़ाइन

निसान ग्रेवाइट का सीधा और चौकोर आकार बरकरार है. सामने की तरफ, इसमें एक चौड़ी काली ग्रिल है जिस पर टेक्सचर्ड पैटर्न बना हुआ है, इसके दोनों ओर पीछे की ओर झुकी हुई हेडलाइट्स और पतले एलईडी आइब्रो-स्टाइल एलिमेंट्स हैं. फ्रंट बंपर में दोनों तरफ कंट्रास्टिंग ऑरेंज एक्सेंट के साथ सी-आकार के इंसर्ट और एक सेंट्रल एयर इंटेक दिया गया है.

साइड्स में, इसमें उभरे हुए व्हील आर्च, रूफ रेल, बॉडी क्लैडिंग और डुअल-टोन अलॉय व्हील्स दिए गए हैं. दरवाजों पर हल्के ग्राफिक एलिमेंट्स इसे आकर्षक लुक देते हैं. पीछे की तरफ, एमपीवी में ब्लैक ट्रिम स्ट्रिप से जुड़े रैपअराउंड टेललैंप्स और मैचिंग एक्सेंट डिटेलिंग के साथ एक नया बम्पर दिया गया है.

निसान ग्रेवाइट: कैबिन

ग्रेवाइट के कैबिन में ड्यूल-टोन ब्लैक और बेज कलर स्कीम के साथ लेयर्ड डैशबोर्ड लेआउट दिया गया है. पतले एयर वेंट के बीच में 8 इंच की टचस्क्रीन लगी है, जिसके नीचे तीन रोटरी क्लाइमेट कंट्रोल नॉब हैं. फ्लैट-बॉटम स्टीयरिंग व्हील पर माउंटेड कंट्रोल हैं, जबकि इसके पीछे 7 इंच का डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले लगा है.

रेनॉ की तरह ही, ग्रेवाइट भी 5+2 सीटिंग कॉन्फ़िगरेशन में उपलब्ध है, जिसमें तीन पंक्तियों में सीटें दी गई हैं. कैबिन में हल्के रंग की अपहोल्स्ट्री और कंट्रास्ट रो दिए गए हैं. इसमें वायरलेस एप्पल कारप्ले और एंड्रॉइड ऑटो, वायरलेस चार्जिंग पैड, पुश-बटन स्टार्ट/स्टॉप, रेन-सेंसिंग वाइपर, वॉकअवे और अप्रोच लॉक/अनलॉक जैसी सुविधाएं हैं. सुरक्षा के लिहाज से, इस एमपीवी में छह एयरबैग, पार्किंग सेंसर, रिवर्स कैमरा और टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम दिया गया है.

इसके अतिरिक्त, एक सीमित संख्या में निर्मित लॉन्च वैरिएंट, जिसकी केवल 1,001 एमपीवी ही उपलब्ध होंगी, जेबीएल साउंड सिस्टम, एम्बिएंट लाइटिंग और कुछ अन्य अतिरिक्त फीचर्स के साथ अलग-अलग रूपों में उपलब्ध होगा, जैसे कि एक व्यक्ति के लिए एक टेक पैक आदि.

निसान ग्रेवाइट: इंजन और ट्रांसमिशन विकल्प

ग्रेवाइट में ट्राइबर की तरह ही 1.0 लीटर का नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन दिया गया है. यह इंजन 71 बीएचपी की ताकत और 96 एनएम का टॉर्क पैदा करता है और इसे 5-स्पीड मैनुअल या 5-स्पीड एएमटी गियरबॉक्स के साथ पेश किया गया है. निसान का दावा है कि पेट्रोल-एमटी वर्जन ग्रेवाइट 19.3 किमी प्रति लीटर का माइलेज देती है, जबकि एएमटी वर्जन में यह कॉम्पैक्ट एमपीवी 19.6 किमी प्रति लीटर का माइलेज देती है.

कार निर्माता इस इंजन के लिए डीलर द्वारा फिट की जाने वाली डुअल-सिलेंडर सीएनजी किट भी उपलब्ध कराएगी, जो केवल एमटी वेरिएंट में ही मिलेगी.

निसान ग्रेवाइट: वारंटी की जानकारी

ग्रेवाइट तीन साल या 1 लाख किलोमीटर की मानक वारंटी के साथ आएगी, जिसे 10 साल या 2 लाख किलोमीटर तक बढ़ाया जा सकता है. इसके अलावा, पहले 5,000 ग्राहकों को पहले पांच वर्षों के लिए मुफ्त सर्विसिंग का लाभ मिलेगा.