निसान Gravite एमपीवी भारत में हुई लॉन्च, शुरुआती कीमत रु,5.65 लाख

पत्रिकायूज़्ड कार्स
यूज़्ड कार टॉप शहरों से
दिल्लीपुणेनोएडामुंबई
मॉडल के अनुसार यूज़्ड कार
मारुती सुजुकी वैगन Rमारुती सुजुकी स्विफ्ट कारमहिंद्रा स्कार्पियो कार्समारुति सुजुकी स्विफ्ट डज़इर
ब्रांड के अनुसार यूज़्ड कार
मारुती सुजुकी कार्सहुंडई कार्समहिंद्रा कार्सहोंडा कार्स
प्रकार के अनुसार यूज़्ड कार
एसयूवी कार्सहैचबैक कार्ससेडान कार्सएमयूवी कार्स
ईंधन द्वारा सेडान कार्स
पेट्रोल कार्सडीज़ल कार्सपेट्रोल और सीएनजी कार्स
ट्रांसमिशन द्वारा यूज़्ड कार
मैन्युअल कार्सआटोमेटिक कार्सएएमटी कार्स
मालिक द्वारा यूज़्ड कार
पहला मालिक कार्सदूसरा मालिक कार्सतीसरा मालिक कार्स
बजट के अनुसार यूज़्ड कार
₹ 5 लाख से कम कीमत वाली कारें₹ 8 लाख से कम कीमत वाली कारें₹ 10 लाख से कम कीमत वाली कारें
कार बेचेंनई कार्स
अपकमिंग
इसुज़ू डी-मैक्स ईवीटाटा सिएरा ईवीनिसान ग्रेवाइटऑडी ई कॉन्सेप्ट
लेटेस्ट
टाटा न्यू नेक्सनहौंडा एलेवटेईजीप कंपासहुंडई ओरा
रिसर्च
कारों की तुलना करेंलेटेस्ट कार न्यूज़कार रिव्यु
एक्स्प्लोर
सभी नई कारें देखेंइलेक्ट्रिक कार्सट्रेंडिंग कार्सपॉपुलर कार्स
बजट के अनुसार
₹ 15 लाख से कम कीमत की कारें₹ 15 - ₹ 25 लाख के बीच की कारें₹ 25 - ₹ 40 लाख के बीच की कारें₹ 40 लाख से अधिक की कारें
प्रकार के अनुसार
हैचबैक कार्ससेडान कार्सएसयूवी कार्सएमयूवी कार्स
लाइफस्टाइल द्वारा
अफोर्डेबल कार्सएडवेंचर कार्सकम्यूटर कार्ससर्वोत्तम माइलेज कार्स
ब्रांड द्वारा
टाटा मोटर्समारुती सुजुकीकिआमहिंद्रा
नई बाइक्स
एक्स्प्लोर
सभी बाइक देखेंट्रेंडिंग बाइक्सलोकप्रिय बाइकइलेक्ट्रिक बाइक
अपकमिंग
सुज़ुकीहीरो करिज्मा XMR 250हीरोबेनेली 752 एसरॉयल एनफील्ड फ्लाइंग पिस्सू S6
रिसर्च
बाइक की तुलना करेंलेटेस्ट बाइक न्यूज़एक्सपर्ट रिव्यु
लेटेस्ट
हौंडा शाइन 100हीरो ज़ूमजॉय ई-बाइक मिहोसहॉप इलेक्ट्रिक लियो
प्रकार के अनुसार
स्कूटरकम्यूटरक्रूजरस्पोर्ट्स
बजट के अनुसार
₹50000 से कम की बाइक₹ 50K - ₹ 70K के बीच की बाइक₹ 70K - ₹ 1L के बीच की बाइक₹ 1L - ₹ 3L के बीच की
लाइफस्टाइल द्वारा
अफोर्डेबल बाइकएडवेंचर बाइककम्यूटर बाइकसर्वोत्तम माइलेज बाइक
ब्रांड द्वारा
रॉयल एनफील्ड बाइकहीरो बाइकहोंडा बाइकटीवीएस बाइक
वारंटीवीडियोस
एक्सपर्ट रेव्यूज
कार रेव्यूजबाइक रेव्यूजपहली झलक
न्यूज़ और एपिसोड्स
car&bike न्यूज़car&bike शोइन कन्वर्सेशन विथ
काटेगोरिस
car&bike अवार्ड्सकार दुर्घटना परीक्षण

निसान Gravite एमपीवी भारत में हुई लॉन्च, शुरुआती कीमत रु,5.65 लाख

भारत में सबकॉम्पैक्ट एमपीवी सेगमेंट में निसान की एंट्री ग्रेविटे के साथ होती है, जबकि यह रेनॉ ट्राइबर के साथ अपने बेस को साझा करती है.
Calendar-icon

द्वारा ऋषभ परमार

clock-icon

1 मिनट पढ़े

Calendar-icon

प्रकाशित फ़रवरी 17, 2026

हमें फॉलो करें

google-news-icon
Story

हाइलाइट्स

  • भारत में निसान ग्रेवाइट एमपीवी लॉन्च हो गई है
  • इसमें जाना-पहचाना 1.0 लीटर नैचुरल पेट्रोल इंजन दिया गया है
  • ग्रेवाइट का लिमिटेड एडिशन लॉन्च किया गया है, जिसकी केवल 1,001 यूनिट्स ही बनाई जाएंगी

निसान ने आखिरकार भारत में बहुप्रतीक्षित सबकॉम्पैक्ट एमपीवी ग्रेवाइट को लॉन्च कर दिया है. सीएमएफ-ए प्लेटफॉर्म पर आधारित ग्रेवाइट, रेनॉ ट्राइबर के साथ अपने आधारभूत एलिमेंट्स को साझा करती है और इसके साथ ही निसान ने सबकॉम्पैक्ट यात्री वाहन सेगमेंट में प्रवेश किया है. ग्रेवाइट की शुरुआती कीमत रु.5.65 लाख (एक्स-शोरूम, परिचयात्मक) है. इस कीमत पर, ग्रेवाइट फिलहाल रेनॉ ट्राइबर से बेस मॉडल में रु.11,000 सस्ती है.

 

यह भी पढ़ें: निसान Gravite एमपीवी का भारत में लॉन्च 17 फरवरी को होगी लॉन्च

 

निसान ग्रेवाइट: बाहरी डिज़ाइन

Nissan Gravite Launched In India 1

निसान ग्रेवाइट का सीधा और चौकोर आकार बरकरार है. सामने की तरफ, इसमें एक चौड़ी काली ग्रिल है जिस पर टेक्सचर्ड पैटर्न बना हुआ है, इसके दोनों ओर पीछे की ओर झुकी हुई हेडलाइट्स और पतले एलईडी आइब्रो-स्टाइल एलिमेंट्स हैं. फ्रंट बंपर में दोनों तरफ कंट्रास्टिंग ऑरेंज एक्सेंट के साथ सी-आकार के इंसर्ट और एक सेंट्रल एयर इंटेक दिया गया है.

Nissan Gravite Launched In India 2

साइड्स में, इसमें उभरे हुए व्हील आर्च, रूफ रेल, बॉडी क्लैडिंग और डुअल-टोन अलॉय व्हील्स दिए गए हैं. दरवाजों पर हल्के ग्राफिक एलिमेंट्स इसे आकर्षक लुक देते हैं. पीछे की तरफ, एमपीवी में ब्लैक ट्रिम स्ट्रिप से जुड़े रैपअराउंड टेललैंप्स और मैचिंग एक्सेंट डिटेलिंग के साथ एक नया बम्पर दिया गया है.

 

निसान ग्रेवाइट: कैबिन

Nissan Gravite Launched In India 3

ग्रेवाइट के कैबिन में ड्यूल-टोन ब्लैक और बेज कलर स्कीम के साथ लेयर्ड डैशबोर्ड लेआउट दिया गया है. पतले एयर वेंट के बीच में 8 इंच की टचस्क्रीन लगी है, जिसके नीचे तीन रोटरी क्लाइमेट कंट्रोल नॉब हैं. फ्लैट-बॉटम स्टीयरिंग व्हील पर माउंटेड कंट्रोल हैं, जबकि इसके पीछे 7 इंच का डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले लगा है.

Nissan Gravite Launched In India 4

रेनॉ की तरह ही, ग्रेवाइट भी 5+2 सीटिंग कॉन्फ़िगरेशन में उपलब्ध है, जिसमें तीन पंक्तियों में सीटें दी गई हैं. कैबिन में हल्के रंग की अपहोल्स्ट्री और कंट्रास्ट रो दिए गए हैं. इसमें वायरलेस एप्पल कारप्ले और एंड्रॉइड ऑटो, वायरलेस चार्जिंग पैड, पुश-बटन स्टार्ट/स्टॉप, रेन-सेंसिंग वाइपर, वॉकअवे और अप्रोच लॉक/अनलॉक जैसी सुविधाएं हैं. सुरक्षा के लिहाज से, इस एमपीवी में छह एयरबैग, पार्किंग सेंसर, रिवर्स कैमरा और टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम दिया गया है.

 

इसके अतिरिक्त, एक सीमित संख्या में निर्मित लॉन्च वैरिएंट, जिसकी केवल 1,001 एमपीवी ही उपलब्ध होंगी, जेबीएल साउंड सिस्टम, एम्बिएंट लाइटिंग और कुछ अन्य अतिरिक्त फीचर्स के साथ अलग-अलग रूपों में उपलब्ध होगा, जैसे कि एक व्यक्ति के लिए एक टेक पैक आदि.

 

निसान ग्रेवाइट: इंजन और ट्रांसमिशन विकल्प

Nissan Gravite Launched In India 5

ग्रेवाइट में ट्राइबर की तरह ही 1.0 लीटर का नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन दिया गया है. यह इंजन 71 बीएचपी की ताकत और 96 एनएम का टॉर्क पैदा करता है और इसे 5-स्पीड मैनुअल या 5-स्पीड एएमटी गियरबॉक्स के साथ पेश किया गया है. निसान का दावा है कि पेट्रोल-एमटी वर्जन ग्रेवाइट 19.3 किमी प्रति लीटर का माइलेज देती है, जबकि एएमटी वर्जन में यह कॉम्पैक्ट एमपीवी 19.6 किमी प्रति लीटर का माइलेज देती है.

 

कार निर्माता इस इंजन के लिए डीलर द्वारा फिट की जाने वाली डुअल-सिलेंडर सीएनजी किट भी उपलब्ध कराएगी, जो केवल एमटी वेरिएंट में ही मिलेगी.

 

निसान ग्रेवाइट: वारंटी की जानकारी

ग्रेवाइट तीन साल या 1 लाख किलोमीटर की मानक वारंटी के साथ आएगी, जिसे 10 साल या 2 लाख किलोमीटर तक बढ़ाया जा सकता है. इसके अलावा, पहले 5,000 ग्राहकों को पहले पांच वर्षों के लिए मुफ्त सर्विसिंग का लाभ मिलेगा.

# Nissan India# Nissan Gravite# Nissan Gravite MPV# Nissan Gravite launched# Nissan Gravite price# Nissan Gravite details# Nissan Gravite specifications# Nissan Gravite variants# Gravite MPV# Gravite# Cars# Auto Industry# Cover Story
Stay updated with automotive news and reviews right at your fingertips through carandbike.com's WhatsApp Channel.

पुरानी कारों पर शानदार डील

सभी यूज़्ड कार देखें
  • यूज़्ड 2021 महिंद्रा एक्सयूवी300,
    2021 महिंद्रा एक्सयूवी300
    W8 (O) A | 18,922 km | पेट्रोल | एएमटी
    Rs. 7.92 लाख
    ₹ 16,748/माह emi
    Spinny
  • यूज़्ड 2015 मारुति सुजुकी स्विफ्ट,
    2015 मारुति सुजुकी स्विफ्ट
    ZXI | 1,05,660 km | पेट्रोल | मैन्युअल
    Rs. 2.88 लाख
    Spinny
  • यूज़्ड 2014 मारुति सुजुकी अल्टो 800,
    2014 मारुति सुजुकी अल्टो 800
    LXI | 73,762 km | पेट्रोल | मैन्युअल
    Rs. 2.03 लाख
    Spinny
  • यूज़्ड 2015 होंडा जैज़,
    2015 होंडा जैज़
    S | 82,759 km | पेट्रोल | आटोमेटिक
    Rs. 3.58 लाख
    ₹ 8,013/माह emi
    Spinny
  • यूज़्ड 2020 मारुति सुजुकी बलेनो,
    2020 मारुति सुजुकी बलेनो
    Alpha | 55,832 km | पेट्रोल | मैन्युअल
    Rs. 5.71 लाख
    ₹ 12,778/माह emi
    Spinny
  • यूज़्ड 2013 होंडा अमेज़,
    2013 होंडा अमेज़
    S | 50,935 km | पेट्रोल | मैन्युअल
    Rs. 2.82 लाख
    Spinny
  • यूज़्ड 2019 रेनो क्विड,
    2019 रेनो क्विड
    RXL | 52,863 km | पेट्रोल | मैन्युअल
    Rs. 2.71 लाख
    ₹ 6,060/माह emi
    Spinny
  • यूज़्ड 2018 मारुति सुजुकी स्विफ्ट,
    2018 मारुति सुजुकी स्विफ्ट
    VXI AGS BS IV | 59,809 km | पेट्रोल | एएमटी
    Rs. 4.23 लाख
    ₹ 9,469/माह emi
    Spinny
  • यूज़्ड 2024 महिंद्रा एक्सयूवी 3XO,
    2024 महिंद्रा एक्सयूवी 3XO
    AX7L 1.2 TGDi | 16,575 km | पेट्रोल | आटोमेटिक
    Rs. 13.35 लाख
    Spinny
  • यूज़्ड 2017 होंडा बीआर-वी,
    2017 होंडा बीआर-वी
    V | 23,975 km | पेट्रोल | मैन्युअल
    Rs. 6.08 लाख
    ₹ 13,612/माह emi
    Spinny

अपकमिंग कार्स

अपकमिंग बाइक्स

और ज्यादा खोजें

  • लेटेस्ट News

  • रिलेटेड आर्टिकल्स

  • ग्रेविटे का कैबिन प्री-फेसलिफ्ट रेनॉ ट्राइबर के परिचित लेआउट को बरकरार रखता प्रतीत होता है, जिसमें केवल कुछ मामूली बदलाव मिलने की उम्मीद है.
    17 फरवरी को लॉन्च होने से पहले निसान Gravite के कैबिन की दिखी झलक
  • रेनॉ-निसान के सीएमएफ-ए प्लेटफॉर्म पर आधारित होने वाली ग्रेविटे, रेनॉ ट्राइबर के साथ अपनी ज्यादातर स्टालिंग को साझा करेगी.
    निसान Gravite एमपीवी का भारत में लॉन्च 17 फरवरी को होगी लॉन्च
  • टेक्टन, ग्रेविटे के तुरंत बाद बाजार में उतरेगी और आगामी नई डस्टर के साथ अपना प्लेटफॉर्म साझा करेगी.
    निसान Tekton एसयूवी 4 फरवरी को होगी वैश्विक पर पेश
  • बी-सेगमेंट एमपीवी अपने आधारभूत ढांचे और पावरट्रेन विकल्पों को रेनॉ ट्राइबर के साथ साझा करेगी.
    निसान ग्रेविटे एमपीवी 21 जनवरी को होगी लॉन्च
  • निसान की सबकॉम्पैक्ट एमपीवी रेनॉ ट्राइबर के साथ अपने आधारभूत ढांचे को साझा करेगी.
    जनवरी 2026 में लॉन्च होने से पहले निसान Gravite एमपीवी एक बार फिर टैस्टिंग के दौरान दिखी
  • ग्रेविटे का कैबिन प्री-फेसलिफ्ट रेनॉ ट्राइबर के परिचित लेआउट को बरकरार रखता प्रतीत होता है, जिसमें केवल कुछ मामूली बदलाव मिलने की उम्मीद है.
    17 फरवरी को लॉन्च होने से पहले निसान Gravite के कैबिन की दिखी झलक
  • रेनॉ-निसान के सीएमएफ-ए प्लेटफॉर्म पर आधारित होने वाली ग्रेविटे, रेनॉ ट्राइबर के साथ अपनी ज्यादातर स्टालिंग को साझा करेगी.
    निसान Gravite एमपीवी का भारत में लॉन्च 17 फरवरी को होगी लॉन्च
  • टेक्टन, ग्रेविटे के तुरंत बाद बाजार में उतरेगी और आगामी नई डस्टर के साथ अपना प्लेटफॉर्म साझा करेगी.
    निसान Tekton एसयूवी 4 फरवरी को होगी वैश्विक पर पेश
  • बी-सेगमेंट एमपीवी अपने आधारभूत ढांचे और पावरट्रेन विकल्पों को रेनॉ ट्राइबर के साथ साझा करेगी.
    निसान ग्रेविटे एमपीवी 21 जनवरी को होगी लॉन्च
  • निसान की सबकॉम्पैक्ट एमपीवी रेनॉ ट्राइबर के साथ अपने आधारभूत ढांचे को साझा करेगी.
    जनवरी 2026 में लॉन्च होने से पहले निसान Gravite एमपीवी एक बार फिर टैस्टिंग के दौरान दिखी
c&b icon

भारत में ट्रेंडिंग वाहन

सभी देखें
  • पत्रिका
  • News
  • निसान Gravite एमपीवी भारत में हुई लॉन्च, शुरुआती कीमत रु,5.65 लाख