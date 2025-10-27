ट्राइबर प्लेटफॉर्म पर आधारित निसान एमपीवी के बारे में अब तक क्या पता चला

निसान 2026 की शुरुआत में भारत में रेनॉ ट्राइबर के अपने बैज-इंजीनियर मॉडल को लॉन्च करेगी. आगामी एमपीवी को अब पहली बार भारतीय सड़कों पर टैस्टिंग करते हुए देखा गया है.
Story

हाइलाइट्स

  • रेनॉ ट्राइबर पर आधारित निसान एमपीवी को टैस्टिंग के दौरान देखा गया
  • ट्राइबर की तुलना में अलग डिज़ाइन के संकेत मिलते हैं
  • बाहरी डिज़ाइन एक जैसा ही रहेगा

निसान की आगामी एमपीवी, जो रेनॉ ट्राइबर पर आधारित होगी, पहली बार भारत में टैस्टिंग के दौरान देखी गई है. इस साल की शुरुआत में, कार निर्माता ने एक टीज़र साझा किया था और बाद में पुष्टि की थी कि इसे कैलेंडर वर्ष 2026 की पहली तिमाही में भारतीय बाज़ार में लॉन्च किया जाएगा. अब, इस आगामी एमपीवी की तस्वीरें ऑनलाइन सामने आई हैं, जो रेनॉ ट्राइबर की तुलना में इसमें कुछ बदलावों का खुलासा करती हैं.

 

यह भी पढ़ें: नई रेनॉ क्विड ई-टेक से पर्दा उठा, ADAS के साथ मिली 250 किमी की रेंज

upcoming nissan mpv spied testing in india 3

पूरी तरह से कवर किए गए इस टेस्टिंग मॉडल से आगामी निसान एमपीवी के बारे में कुछ अहम जानकारियाँ सामने आती हैं. आगे की तरफ, इसमें रेनॉ ट्राइबर की तुलना में एक अलग डिज़ाइन है, जिसमें हेक्सागोनल इन्सर्ट वाली एक बड़ी ग्रिल और नए हेडलैंप्स हैं. इसके अलावा, जैसा कि टीज़र में देखा जा सकता है, दोनों तरफ C-आकार के इन्सर्ट दिखाई दे रहे हैं. इस एमपीवी में नए डिज़ाइन के अलॉय व्हील भी हैं. हालाँकि पिछला हिस्सा काफी हद तक ढका हुआ है, लेकिन बंपर में छोटे-मोटे बदलाव और अलग टेललैंप्स की उम्मीद की जा सकती है.

upcoming nissan mpv spied testing in india 2

हालांकि कैबिन की जानकारी अभी छिपाई गई है, लेकिन उम्मीद है कि आगामी निसान एमपीवी में ट्राइबर जैसी तीन-रो लेआउट होगा. दूसरी रो में स्लाइडिंग फंक्शन होने की संभावना है, जबकि तीसरी रो हटाने योग्य रह सकती है. इस मॉडल में ट्राइबर से ज़्यादातर फीचर्स लिए जाने की उम्मीद है, जिसमें 8.0-इंच टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, क्रूज़ कंट्रोल, पार्किंग सेंसर और अन्य फीचर्स शामिल हैं.

 

निसान एमपीवी में ट्राइबर वाला 1.0-लीटर, तीन-सिलेंडर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन दिए जाने की संभावना है, जो ट्राइबर में 71 बीएचपी और 96 एनएम का टॉर्क पैदा करता है. ट्रांसमिशन विकल्पों में 5-स्पीड मैनुअल और 5-स्पीड एएमटी शामिल होने की उम्मीद है.

nissan triber mpv carandbike 1

कीमतों की घोषणा 2026 की पहली तिमाही में होने की उम्मीद है, हालाँकि हमें उम्मीद है कि यह रेनॉ ट्राइबर से थोड़ी ज़्यादा होगी. जानकारी के लिए, ट्राइबर की वर्तमान कीमत रु.5.76 लाख से रु.8.60 लाख (एक्स-शोरूम) के बीच है. इसके अलावा, कार निर्माता ने पहले पुष्टि की है कि वह 2027 तक तीन नए मेड-इन-इंडिया मॉडल पेश करेगा. इस लाइनअप में ट्राइबर-आधारित एमपीवी सबसे आगे होगी.

और ज्यादा खोजें

  रिलेटेड आर्टिकल्स

  • बॉक्सी सी-एसयूवी का लक्ष्य क्रेटा सेगमेंट में आना है और यह भारत के लिए आगामी नई डस्टर के साथ अपनी कई चीज़ें साझा करेगी.
    निसान की डस्टर-आधारित एसयूवी का नाम होगा Tekton, 2026 के मध्य में हो सकती है लॉन्च
  • घरेलू बाजार में कार निर्माताओं के लिए सितम्बर का महीना मिलाजुला रहा, हालांकि जीएसटी 2.0 के कार्यान्वयन से ग्राहकों की संख्या और बुकिंग में वृद्धि हुई है.
    ऑटो बिक्री सितंबर 2025: टाटा मोटर्स की बिक्री दूसरे नंबर पर पहुंची, मारुति की घरेलू बिक्री साल-दर-साल हुई कम
  • निसान की रेनॉ डस्टर पर आधारित कार अगले महीने पहली बार डिजाइन के रूप में सामने आएगी.
    निसान सी-एसयूवी का डिज़ाइन 7 अक्टूबर को आएगा सामने
  • 22 सितंबर, 2025 से मैग्नाइट की कीमत में रु.52,400 से रु.1 लाख तक की कटौती होगी, जो इसे और अधिक सुलभ बना देगी.
    GST दर में कमी के बाद निसान मैग्नाइट की कीमतों में रु.1 लाख तक की कटौती हुई
  • सी-सेगमेंट एसयूवी, जिसके भारत में 2026 में बिक्री के लिए आने की उम्मीद है, का निर्माण कंपनी द्वारा स्थानीय स्तर पर किया जाएगा.
    डस्टर पर आधारित निसान की एसयूवी पहली बार भारत में टैस्टिंग के दौरान दिखी
