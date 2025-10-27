ट्राइबर प्लेटफॉर्म पर आधारित निसान एमपीवी के बारे में अब तक क्या पता चला
प्रकाशित अक्तूबर 27, 2025
- रेनॉ ट्राइबर पर आधारित निसान एमपीवी को टैस्टिंग के दौरान देखा गया
- ट्राइबर की तुलना में अलग डिज़ाइन के संकेत मिलते हैं
- बाहरी डिज़ाइन एक जैसा ही रहेगा
निसान की आगामी एमपीवी, जो रेनॉ ट्राइबर पर आधारित होगी, पहली बार भारत में टैस्टिंग के दौरान देखी गई है. इस साल की शुरुआत में, कार निर्माता ने एक टीज़र साझा किया था और बाद में पुष्टि की थी कि इसे कैलेंडर वर्ष 2026 की पहली तिमाही में भारतीय बाज़ार में लॉन्च किया जाएगा. अब, इस आगामी एमपीवी की तस्वीरें ऑनलाइन सामने आई हैं, जो रेनॉ ट्राइबर की तुलना में इसमें कुछ बदलावों का खुलासा करती हैं.
पूरी तरह से कवर किए गए इस टेस्टिंग मॉडल से आगामी निसान एमपीवी के बारे में कुछ अहम जानकारियाँ सामने आती हैं. आगे की तरफ, इसमें रेनॉ ट्राइबर की तुलना में एक अलग डिज़ाइन है, जिसमें हेक्सागोनल इन्सर्ट वाली एक बड़ी ग्रिल और नए हेडलैंप्स हैं. इसके अलावा, जैसा कि टीज़र में देखा जा सकता है, दोनों तरफ C-आकार के इन्सर्ट दिखाई दे रहे हैं. इस एमपीवी में नए डिज़ाइन के अलॉय व्हील भी हैं. हालाँकि पिछला हिस्सा काफी हद तक ढका हुआ है, लेकिन बंपर में छोटे-मोटे बदलाव और अलग टेललैंप्स की उम्मीद की जा सकती है.
हालांकि कैबिन की जानकारी अभी छिपाई गई है, लेकिन उम्मीद है कि आगामी निसान एमपीवी में ट्राइबर जैसी तीन-रो लेआउट होगा. दूसरी रो में स्लाइडिंग फंक्शन होने की संभावना है, जबकि तीसरी रो हटाने योग्य रह सकती है. इस मॉडल में ट्राइबर से ज़्यादातर फीचर्स लिए जाने की उम्मीद है, जिसमें 8.0-इंच टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, क्रूज़ कंट्रोल, पार्किंग सेंसर और अन्य फीचर्स शामिल हैं.
निसान एमपीवी में ट्राइबर वाला 1.0-लीटर, तीन-सिलेंडर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन दिए जाने की संभावना है, जो ट्राइबर में 71 बीएचपी और 96 एनएम का टॉर्क पैदा करता है. ट्रांसमिशन विकल्पों में 5-स्पीड मैनुअल और 5-स्पीड एएमटी शामिल होने की उम्मीद है.
कीमतों की घोषणा 2026 की पहली तिमाही में होने की उम्मीद है, हालाँकि हमें उम्मीद है कि यह रेनॉ ट्राइबर से थोड़ी ज़्यादा होगी. जानकारी के लिए, ट्राइबर की वर्तमान कीमत रु.5.76 लाख से रु.8.60 लाख (एक्स-शोरूम) के बीच है. इसके अलावा, कार निर्माता ने पहले पुष्टि की है कि वह 2027 तक तीन नए मेड-इन-इंडिया मॉडल पेश करेगा. इस लाइनअप में ट्राइबर-आधारित एमपीवी सबसे आगे होगी.
