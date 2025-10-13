पत्रिकायूज़्ड कार्स
नई रेनॉ क्विड ई-टेक से पर्दा उठा, ADAS के साथ मिली 250 किमी की रेंज

नई ऑल-इलेक्ट्रिक क्विड में अपडेटेड स्टाइलिंग और 11 ADAS फीचर्स दिए गए हैं.
Calendar-icon

द्वारा ऋषभ परमार

clock-icon

1 मिनट पढ़े

Calendar-icon

प्रकाशित अक्तूबर 13, 2025

Story

हाइलाइट्स

  • रेनॉ ने ब्राज़ील में नए डिज़ाइन के साथ नई क्विड ई-टेक पेश की
  • 26.8 kWh की बैटरी से 250 किमी तक की रेंज मिलती है
  • 11 ADAS फीचर्स मिलते हैं

पिछले कुछ महीनों में कई स्पाई तस्वीरों के बाद, रेनॉ ने ब्राज़ील में नई क्विड ई-टेक को आधिकारिक तौर पर पेश कर दिया है. यह नया मॉडल विदेशों में बिकने वाली डेसिया स्प्रिंग ईवी से काफी मिलता-जुलता है और इसे केवल एक टेक्नो वैरिएंट में पेश किया गया है, जिसकी ब्राज़ील में कीमत R$99,990 (लगभग रु.16.50 लाख ) है.

 

यह भी पढ़ें: नई रेनॉ क्विड टैस्टिंग के दौरान दिखी: क्या यह एक ईवी है?

New Renault Kwid E Tech Revealed Detais Price 2


नई क्विड ई-टेक: बाहरी डिज़ाइन

2026 क्विड ई-टेक को स्टैंडर्ड क्विड के कॉम्पैक्ट आकार को बरकरार रखते हुए एक शार्प और आधुनिक लुक दिया गया है. इसमें हॉरिज़ॉन्टल लेआउट वाली एलईडी डे-टाइम रनिंग लाइटें, बम्पर पर नीचे की ओर पॉलीगॉन-आकार के हेडलैंप और रेनॉ बैज के पीछे एक चार्जिंग पोर्ट है.

 

पीछे की ओर, बम्पर डिजाइन को अपडेट किया गया है, जबकि वाई-आकार के एलईडी टेल-लैंप अब टेलगेट के पार एक चमकदार काली पट्टी द्वारा जुड़े हुए हैं.

New Renault Kwid E Tech Revealed Detais Price 3

नई क्विड ई-टेक: कैबिन और फीचर्स


कैबिन की बात करें तो कैबिन में 7 इंच का डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर और वायरलेस एप्पल कारप्ले और एंड्रॉइड ऑटो के साथ 10 इंच का टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, दो यूएसबी-सी पोर्ट, हाईट एडजेस्टेबल स्टीयरिंग व्हील और बहुत कुछ मिलता है.

 

इस इलेक्ट्रिक हैचबैक में 11 एडवांस्ड ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम फ़ीचर भी हैं, जिनमें लेन कीप असिस्ट, ऑटोमैटिक इमरजेंसी ब्रेकिंग, ड्राइवर थकान पहचान, ट्रैफ़िक साइन पहचान और अन्य फ़ीचर शामिल हैं. कार में छह एयरबैग, क्रूज़ कंट्रोल और एक स्पीड लिमिटर भी स्टैंडर्ड तौर पर उपलब्ध है.

New Renault Kwid E Tech Revealed Detais Price

नई क्विड ई-टेक: बैटरी पैक और मोटर

क्विड ई-टेक में 65 हॉर्सपावर (48 किलोवाट) की इलेक्ट्रिक मोटर और 26.8 kWh का बैटरी पैक लगा है. ब्राज़ील के इनमेट्रो/पीबीईवी टैस्टिंग साइकिल के अनुसार, यह इलेक्ट्रिक कार 180 किलोमीटर की प्रमाणित रेंज हासिल कर सकती है. वास्तविक परिस्थितियों में, यह एक बार चार्ज करने पर 240-250 किलोमीटर तक चल सकती है.

 

चार्जिंग का समय 220V होम सॉकेट के माध्यम से 9 घंटे से लेकर 7 kW AC वॉलबॉक्स के साथ लगभग तीन घंटे और 30 kW DC फास्ट चार्जर पर लगभग 45 मिनट (20%-80%) तक होता है.


New Renault Kwid E Tech Revealed Detais Price 5

 

नई क्विड ई-टेक भारत में लॉन्च 

क्विड ईवी को भारत में कई बार टैस्टिंग के दौरान देखा गया है, लेकिन रेनॉ ने अभी तक इसके लॉन्च की कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की है. अगर क्विड ई-टेक भारत में लॉन्च होती है, तो यह देश की सबसे किफ़ायती इलेक्ट्रिक कारों में से एक बन सकती है, जो मौजूदा मुख्यधारा की ईवी से नीचे होगी.

