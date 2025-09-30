नई रेनॉ क्विड टैस्टिंग के दौरान दिखी: क्या यह एक ईवी है?

पत्रिकायूज़्ड कार्स
यूज़्ड कार टॉप शहरों से
दिल्लीपुणेनोएडामुंबई
मॉडल के अनुसार यूज़्ड कार
मारुती सुजुकी वैगन Rमारुती सुजुकी स्विफ्ट कारमहिंद्रा स्कार्पियो कार्समारुति सुजुकी स्विफ्ट डज़इर
ब्रांड के अनुसार यूज़्ड कार
मारुती सुजुकी कार्सहुंडई कार्समहिंद्रा कार्सहोंडा कार्स
प्रकार के अनुसार यूज़्ड कार
एसयूवी कार्सहैचबैक कार्ससेडान कार्सएमयूवी कार्स
ईंधन द्वारा सेडान कार्स
पेट्रोल कार्सडीज़ल कार्सपेट्रोल और सीएनजी कार्स
ट्रांसमिशन द्वारा यूज़्ड कार
मैन्युअल कार्सआटोमेटिक कार्सएएमटी कार्स
मालिक द्वारा यूज़्ड कार
पहला मालिक कार्सदूसरा मालिक कार्सतीसरा मालिक कार्स
बजट के अनुसार यूज़्ड कार
₹ 5 लाख से कम कीमत वाली कारें₹ 8 लाख से कम कीमत वाली कारें₹ 10 लाख से कम कीमत वाली कारें
कार बेचेंनई कार्स
अपकमिंग
महिंद्रा New Thar 3 Doorऑडी ए5महिंद्रा नई बोलेरोह्युंडई आयोनिक 6
लेटेस्ट
टाटा न्यू नेक्सनहौंडा एलेवटेईजीप कंपासहुंडई ओरा
रिसर्च
कारों की तुलना करेंलेटेस्ट कार न्यूज़कार रिव्यु
एक्स्प्लोर
सभी नई कारें देखेंइलेक्ट्रिक कार्सट्रेंडिंग कार्सपॉपुलर कार्स
बजट के अनुसार
₹ 15 लाख से कम कीमत की कारें₹ 15 - ₹ 25 लाख के बीच की कारें₹ 25 - ₹ 40 लाख के बीच की कारें₹ 40 लाख से अधिक की कारें
प्रकार के अनुसार
हैचबैक कार्ससेडान कार्सएसयूवी कार्सएमयूवी कार्स
लाइफस्टाइल द्वारा
अफोर्डेबल कार्सएडवेंचर कार्सकम्यूटर कार्ससर्वोत्तम माइलेज कार्स
ब्रांड द्वारा
टाटा मोटर्समारुती सुजुकीकिआमहिंद्रा
नई बाइक्स
एक्स्प्लोर
सभी बाइक देखेंट्रेंडिंग बाइक्सलोकप्रिय बाइकइलेक्ट्रिक बाइक
अपकमिंग
रॉयल एनफील्डओला इलेक्ट्रिक New Gigकावासाकी जेड400होंडा सीआरएफ300एलट्रायंफ
रिसर्च
बाइक की तुलना करेंलेटेस्ट बाइक न्यूज़एक्सपर्ट रिव्यु
लेटेस्ट
हौंडा शाइन 100हीरो ज़ूमजॉय ई-बाइक मिहोसहॉप इलेक्ट्रिक लियो
प्रकार के अनुसार
स्कूटरकम्यूटरक्रूजरस्पोर्ट्स
बजट के अनुसार
₹50000 से कम की बाइक₹ 50K - ₹ 70K के बीच की बाइक₹ 70K - ₹ 1L के बीच की बाइक₹ 1L - ₹ 3L के बीच की
लाइफस्टाइल द्वारा
अफोर्डेबल बाइकएडवेंचर बाइककम्यूटर बाइकसर्वोत्तम माइलेज बाइक
ब्रांड द्वारा
रॉयल एनफील्ड बाइकहीरो बाइकहोंडा बाइकटीवीएस बाइक
वारंटीवीडियोस
एक्सपर्ट रेव्यूज
कार रेव्यूजबाइक रेव्यूजपहली झलक
न्यूज़ और एपिसोड्स
car&bike न्यूज़car&bike शोइन कन्वर्सेशन विथ
काटेगोरिस
car&bike अवार्ड्सकार दुर्घटना परीक्षण

नई रेनॉ क्विड टैस्टिंग के दौरान दिखी: क्या यह एक ईवी है?

स्पाई शॉट्स में भारत में रेनॉ की सबसे छोटी पेशकश के लिए नई स्टाइलिंग और अपडेटेड कैबिन की झलक दिखाई गई है.
Calendar-icon

द्वारा ऋषभ परमार

clock-icon

1 मिनट पढ़े

Calendar-icon

प्रकाशित सितंबर 30, 2025

हमें फॉलो करें

google-news-icon
Story

हाइलाइट्स

  • कैबिन में बड़े बदलाव किए गए हैं
  • यह भारत के लिए रेनॉ की एंट्री-लेवल इलेक्ट्रिक कार होने की संभावना है, जो डेसिया स्प्रिंग पर आधारित है
  • इसमें बड़ा टचस्क्रीन, नया स्टीयरिंग व्हील और नया रेनॉ लोगो है

काइगर और ट्राइबर को अपडेट करने के बाद, अब लगता है कि रेनॉ अपनी एंट्री-लेवल हैचबैक, क्विड, को नए अवतार में पेश करने की तैयारी में है. भारतीय सड़कों पर एक टेस्टिंग मॉडल देखा गया है, जो पूरी तरह से कवर में है, और कहा जा रहा है कि यह भारत में रेनॉ की सबसे किफायती पैसेंजर कार का इलेक्ट्रिक वर्ज़न है. यह कुछ महीने पहले ऑनलाइन सामने आई स्पाई तस्वीरों से पता चलता है, जहाँ क्विड ईवी को ब्राज़ील में बिना किसी कवर के देखा गया था.

 

यह भी पढे़ं: 2025 रेनॉ काइगर फेसलिफ्ट वेरिएंट की जानकारी

New Renault Kwid Spied On Test 1

टेस्टिंग कार में दिखाई देने वाले डिज़ाइन अपडेट में एलईडी डीआरएल, हैलोजन हेडलैंप और रेनॉ का नया लोगो शामिल है, जो भारत में ट्राइबर पर पहली बार देखा गया था. इसका डिज़ाइन मौजूदा क्विड जैसा ही लगता है. हालाँकि, पीछे की तरफ़ Y-आकार के टेललैंप, नया बंपर, रूफ स्पॉइलर और रियर वाइपर जैसे उल्लेखनीय बदलाव हैं.

New Renault Kwid Spied On Test 3

हाल ही में ली गई स्पाई तस्वीरों में कैबिन के अंदर की झलक देखने को मिलती है, जिससे कैबिन में बदलाव का पता चलता है. टेस्टिंग मॉडल में एक बड़ी टचस्क्रीन, नया स्टीयरिंग व्हील जिस पर रेनॉ का नया लोगो लगा होगा, और एक पूरी तरह से डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है. कैबिन के बारे में बाकी जानकारी अभी छिपाई गई हैं.

New Renault Kwid Spied On Test 2

फिलहाल, यह स्पष्ट नहीं है कि यह टेस्टिंग मॉडल एक अपडेटेड पेट्रोल क्विड है या बिल्कुल नई EV वर्ज़न है. अगर यह इलेक्ट्रिक मॉडल लॉन्च होता है, तो यह मूल रूप से विदेशों में बिकने वाली डेसिया स्प्रिंग ईवी का रेनॉ बैज वाला वर्ज़न होगा.

 

स्पाई शॉट्स सूत्र

# New Renault Kwid Spied# Renault Kwid Spied# New Renault Kwid EV Spied# Renault Kwid EV# Updated Renault Kwid# Kwid EV Spied# Kwid# Cars# Upcoming Cars# Electric Cars# Latest News# Auto Industry# Cars# Cover Story
Stay updated with automotive news and reviews right at your fingertips through carandbike.com's WhatsApp Channel.

पुरानी कारों पर शानदार डील

सभी यूज़्ड कार देखें
  • यूज़्ड 2022 ह्युंडई क्रेटा, Yozna Vihar, New Delhi
    8.2
    2022 ह्युंडई क्रेटा
    1.5 SX Executive Trim | 44,525 km | पेट्रोल | मैन्युअल
    Rs. 12.75 लाख
    ₹ 26,963/माह emi
    Max Motors Yozna Vihar, New Delhi
  • यूज़्ड 2019 ह्युंडई क्रेटा, Yozna Vihar, New Delhi
    7.9
    2019 ह्युंडई क्रेटा
    1.6 E Plus | 39,970 km | पेट्रोल | मैन्युअल
    Rs. 8.25 लाख
    ₹ 18,477/माह emi
    Max Motors Yozna Vihar, New Delhi
  • यूज़्ड 2022 ह्युंडई वेन्यू, Yozna Vihar, New Delhi
    8.6
    2022 ह्युंडई वेन्यू
    S 1.2 | 27,685 km | पेट्रोल | मैन्युअल
    Rs. 6.9 लाख
    ₹ 14,595/माह emi
    Max Motors Yozna Vihar, New Delhi
  • यूज़्ड 2024 किया सॉनेट, Yozna Vihar, New Delhi
    8.8
    2024 किया सॉनेट
    HTX | 16,940 km | डीज़ल | आटोमेटिक
    Rs. 12.25 लाख
    ₹ 27,436/माह emi
    Max Motors Yozna Vihar, New Delhi
  • यूज़्ड 2024 मारुति सुजुकी ग्रैंड विटारा, Yozna Vihar, New Delhi
    8.4
    2024 मारुति सुजुकी ग्रैंड विटारा
    Alpha | 32,437 km | हाइब्रिड | मैन्युअल
    Rs. 14.15 लाख
    ₹ 31,691/माह emi
    Max Motors Yozna Vihar, New Delhi
  • यूज़्ड 2024 टोयोटा अर्बन क्रूजर टैसर, Yozna Vihar, New Delhi
    8.8
    2024 टोयोटा अर्बन क्रूजर टैसर
    G 1.0 | 23,740 km | पेट्रोल | आटोमेटिक
    Rs. 9.9 लाख
    Max Motors Yozna Vihar, New Delhi
  • यूज़्ड 2024 महिंद्रा थार, Yozna Vihar, New Delhi
    8.8
    2024 महिंद्रा थार
    LX RWD 4 Seater Hard Top | 15,465 km | पेट्रोल | आटोमेटिक
    Rs. 14.25 लाख
    Max Motors Yozna Vihar, New Delhi
  • यूज़्ड 2024 मारुति सुजुकी ब्रेज़ा, Yozna Vihar, New Delhi
    9
    2024 मारुति सुजुकी ब्रेज़ा
    VXI | 6,199 km | पेट्रोल | मैन्युअल
    Rs. 9.5 लाख
    ₹ 21,277/माह emi
    Max Motors Yozna Vihar, New Delhi
  • यूज़्ड 2022 मारुति सुजुकी स्विफ्ट, Yozna Vihar, New Delhi
    8.6
    2022 मारुति सुजुकी स्विफ्ट
    VXI BS IV | 29,000 km | पेट्रोल | मैन्युअल
    Rs. 6.2 लाख
    ₹ 13,886/माह emi
    Max Motors Yozna Vihar, New Delhi
  • यूज़्ड 2022 होंडा जैज़, Yozna Vihar, New Delhi
    2022 होंडा जैज़
    ZX | 62,122 km | पेट्रोल | आटोमेटिक
    Rs. 6.9 लाख
    ₹ 15,454/माह emi
    Max Motors Yozna Vihar, New Delhi

लोकप्रिय रेनो मॉडल्स

अपकमिंग कार्स

अपकमिंग बाइक्स

और ज्यादा खोजें

  • लेटेस्ट News

  • रिलेटेड आर्टिकल्स

  • एयरक्रॉस स्वैच्छिक भारत न्यू कार असेसमेंट प्रोग्राम के तहत टैस्टिंग किया जाने वाला दूसरा सिट्रॉएन मॉडल है.
    सिट्रॉएन एयरक्रॉस के 5-सीट वैरिएंट को भारत एनकैप क्रैश टैस्ट में 5 स्टार की सुरक्षा रेटिंग मिली
  • निसान की रेनॉ डस्टर पर आधारित कार अगले महीने पहली बार डिजाइन के रूप में सामने आएगी.
    निसान सी-एसयूवी का डिज़ाइन 7 अक्टूबर को आएगा सामने
  • फेसलिफ्ट में स्टाइलिंग अपडेट के साथ-साथ अधिक फीचर्स भी आने की उम्मीद है.
    ह्यून्दे वरना फेसलिफ्ट भारत में टैस्टिंग के दौरान दिखी, 2026 में लॉन्च होने की उम्मीद
  • चौथी पीढ़ी की i20 को पहली बार भारत में टैस्टिंग के दौरान देखा गया है.
    नई पीढ़ी की ह्यून्दे i20 भारत में टैस्टिंग के दौरान दिखी
  • ऊर्जा दक्षता ब्यूरो द्वारा प्रकाशित नये मसौदा एक नया कार्बन तटस्थता कारक प्रस्तुत करता है, जो E20+ अनुपालक छोटी कारों, CNG कारों, हाइब्रिड और फ्लेक्स ईंधन वाहनों के रिपोर्ट किए गए CO2 स्तरों में छूट की अनुमति देता है.
    नए CAFE-3 ड्राफ्ट मानदंडों में हाइब्रिड के लिए लाभ बरकरार रखे गए, छोटी कारों और फ्लेक्स फ्यूल वाहनों के लिए प्रोत्साहन का प्रस्ताव
  • एयरक्रॉस स्वैच्छिक भारत न्यू कार असेसमेंट प्रोग्राम के तहत टैस्टिंग किया जाने वाला दूसरा सिट्रॉएन मॉडल है.
    सिट्रॉएन एयरक्रॉस के 5-सीट वैरिएंट को भारत एनकैप क्रैश टैस्ट में 5 स्टार की सुरक्षा रेटिंग मिली
  • निसान की रेनॉ डस्टर पर आधारित कार अगले महीने पहली बार डिजाइन के रूप में सामने आएगी.
    निसान सी-एसयूवी का डिज़ाइन 7 अक्टूबर को आएगा सामने
  • फेसलिफ्ट में स्टाइलिंग अपडेट के साथ-साथ अधिक फीचर्स भी आने की उम्मीद है.
    ह्यून्दे वरना फेसलिफ्ट भारत में टैस्टिंग के दौरान दिखी, 2026 में लॉन्च होने की उम्मीद
  • चौथी पीढ़ी की i20 को पहली बार भारत में टैस्टिंग के दौरान देखा गया है.
    नई पीढ़ी की ह्यून्दे i20 भारत में टैस्टिंग के दौरान दिखी
  • ऊर्जा दक्षता ब्यूरो द्वारा प्रकाशित नये मसौदा एक नया कार्बन तटस्थता कारक प्रस्तुत करता है, जो E20+ अनुपालक छोटी कारों, CNG कारों, हाइब्रिड और फ्लेक्स ईंधन वाहनों के रिपोर्ट किए गए CO2 स्तरों में छूट की अनुमति देता है.
    नए CAFE-3 ड्राफ्ट मानदंडों में हाइब्रिड के लिए लाभ बरकरार रखे गए, छोटी कारों और फ्लेक्स फ्यूल वाहनों के लिए प्रोत्साहन का प्रस्ताव
c&b icon

भारत में ट्रेंडिंग वाहन

सभी देखें
  • पत्रिका
  • News
  • नई रेनॉ क्विड टैस्टिंग के दौरान दिखी: क्या यह एक ईवी है?