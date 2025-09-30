नई रेनॉ क्विड टैस्टिंग के दौरान दिखी: क्या यह एक ईवी है?

काइगर और ट्राइबर को अपडेट करने के बाद, अब लगता है कि रेनॉ अपनी एंट्री-लेवल हैचबैक, क्विड, को नए अवतार में पेश करने की तैयारी में है. भारतीय सड़कों पर एक टेस्टिंग मॉडल देखा गया है, जो पूरी तरह से कवर में है, और कहा जा रहा है कि यह भारत में रेनॉ की सबसे किफायती पैसेंजर कार का इलेक्ट्रिक वर्ज़न है. यह कुछ महीने पहले ऑनलाइन सामने आई स्पाई तस्वीरों से पता चलता है, जहाँ क्विड ईवी को ब्राज़ील में बिना किसी कवर के देखा गया था.

यह भी पढे़ं: 2025 रेनॉ काइगर फेसलिफ्ट वेरिएंट की जानकारी

टेस्टिंग कार में दिखाई देने वाले डिज़ाइन अपडेट में एलईडी डीआरएल, हैलोजन हेडलैंप और रेनॉ का नया लोगो शामिल है, जो भारत में ट्राइबर पर पहली बार देखा गया था. इसका डिज़ाइन मौजूदा क्विड जैसा ही लगता है. हालाँकि, पीछे की तरफ़ Y-आकार के टेललैंप, नया बंपर, रूफ स्पॉइलर और रियर वाइपर जैसे उल्लेखनीय बदलाव हैं.

हाल ही में ली गई स्पाई तस्वीरों में कैबिन के अंदर की झलक देखने को मिलती है, जिससे कैबिन में बदलाव का पता चलता है. टेस्टिंग मॉडल में एक बड़ी टचस्क्रीन, नया स्टीयरिंग व्हील जिस पर रेनॉ का नया लोगो लगा होगा, और एक पूरी तरह से डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है. कैबिन के बारे में बाकी जानकारी अभी छिपाई गई हैं.

फिलहाल, यह स्पष्ट नहीं है कि यह टेस्टिंग मॉडल एक अपडेटेड पेट्रोल क्विड है या बिल्कुल नई EV वर्ज़न है. अगर यह इलेक्ट्रिक मॉडल लॉन्च होता है, तो यह मूल रूप से विदेशों में बिकने वाली डेसिया स्प्रिंग ईवी का रेनॉ बैज वाला वर्ज़न होगा.

स्पाई शॉट्स सूत्र