टाटा पंच फेसलिफ्ट कल होगी लॉन्च, जानें क्या है इसकी खासियत
द्वारा ऋषभ परमार
1 मिनट पढ़े
प्रकाशित जनवरी 12, 2026
हाइलाइट्स
- पंच फेसलिफ्ट में ध्यान देने लायक स्टाइलिंग अपडेट किए गए हैं
- कैबिन में नए रंग की अपहोल्स्ट्री और नए फीचर्स जोड़े गए हैं
- टर्बो-पेट्रोल इंजन का विकल्प मिलने की पुष्टि हो चुकी है
टाटा मोटर्स कल भारत में 2026 पंच फेसलिफ्ट लॉन्च करने जा रही है. पंच अक्टूबर 2021 से भारत में बिक्री के लिए उपलब्ध है और इस एसयूवी को पिछले कुछ वर्षों में केवल मामूली तकनीकी अपग्रेड ही मिले हैं. 2026 मॉडल इस माइक्रो एसयूवी का पहला बड़ा मिड-साइकिल अपडेट है और इसमें डिजाइन में उल्लेखनीय बदलाव के साथ-साथ नए पावरट्रेन विकल्प भी शामिल हैं.
यह भी पढ़ें: टाटा पंच फेसलिफ्ट वैरिएंट और फीचर्स आए सामने
स्टाइलिंग
इस अपडेट से पेट्रोल इंजन वाली पंच का डिज़ाइन इसके अन्य मॉडलों के अनुरूप हो गया है. यह माइक्रो एसयूवी अपने इलेक्ट्रिक मॉडल की तुलना में अधिक चौकोर आकार की दिखती है, जिसमें काले रंग की ग्रिल के साथ नए कोणीय एलईडी डे-टाइम रनिंग लैंप लगे हैं. हेडलाइट्स और फॉगलैंप्स बम्पर पर कोणीय हाउसिंग के भीतर नीचे की ओर लगे हैं - जो अन्य टाटा एसयूवी के अनुरूप है. पेट्रोल पंच का बम्पर भी पहले से कहीं अधिक आकर्षक दिखता है, जिसमें क्लैडिंग और सिल्वर स्किड प्लेट का उल्लेखनीय उपयोग किया गया है.
वहीं, पिछले हिस्से के डिजाइन को भी एक नया रूप दिया गया है, जिसमें पुरानी कार के छोटे त्रि-तीर पैटर्न वाले टेल लैंप के स्थान पर जुड़े हुए टेल लैंप लगाए गए हैं.
कैबिन
कैबिन की बात करें तो, मूल डिज़ाइन में कोई बदलाव नहीं हुआ है, हालांकि कुछ अपडेट किए गए हैं. सेंट्रल एयर-कंडीशनिंग वेंट्स के चारों ओर का डिज़ाइन बदल दिया गया है और हैज़र्ड लाइट स्विच - जो पहले वेंट्स के बीच में स्थित था - अब सेंटर कंसोल पर थोड़ा नीचे शिफ्ट कर दिया गया है. पुराने पंच मॉडल की एयर-कंडीशनिंग यूनिट की जगह नेक्सॉन और कर्व में इस्तेमाल होने वाली टच-सेंसिटिव बटन और फिजिकल टॉगल स्विच वाली यूनिट लगाई गई है.
फेसलिफ्ट के साथ डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर को भी अपडेट किया गया है, जिसमें ईंधन आदि के लिए एलईडी रीडआउट के साथ 7.0 इंच का कलर डिस्प्ले वाला नया यूनिट लगाया गया है. फैब्रिक के रंग भी बदल गए हैं.
फीचर्स
फीचर्स की बात करें तो, पंच में कुछ नए फीचर्स जोड़े जाएंगे, जिनमें सबसे उल्लेखनीय फीचर 360-डिग्री कैमरा की उपलब्धता है.
पॉवरट्रेन
इंजन की बात करें तो, पंच में पहली बार टर्बोचार्ज्ड पेट्रोल इंजन का विकल्प मिलेगा. टाटा ने इस माइक्रो एसयूवी के लिए एक नए iTurbo वेरिएंट की पुष्टि की है, जिसमें 6-स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स होगा. नया इंजन संभवतः नेक्सॉन का 1.2-लीटर रेवोट्रॉन यूनिट होगा या टाटा कर्व का नया 1.2-लीटर हाइपेरियन यूनिट भी इसमें शामिल कर सकती है. मौजूदा 1.2-लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल और सीएनजी इंजन विकल्प अपरिवर्तित रहेंगे.
कीमत
अपडेट के बाद टाटा द्वारा पंच की कीमतों में बढ़ोतरी की उम्मीद है. वर्तमान में इस माइक्रो एसयूवी की कीमतें रु.5.50 लाख से रु.9.30 लाख (एक्स-शोरूम) तक हैं, जबकि फेसलिफ्टेड माइक्रो एसयूवी की शुरुआती कीमत लगभग रु.5.90 लाख और सबसे महंगे वेरिएंट की कीमत लगभग रु.10 लाख (एक्स-शोरूम) होने की संभावना है.
