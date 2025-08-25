2025 रेनॉ काइगर फेसलिफ्ट वेरिएंट की जानकारी

रेनॉ ने हाल ही में काइगर फेसलिफ्ट से पर्दा उठाया है और इस सबकॉम्पैक्ट एसयूवी की कीमतों की घोषणा भी की है. काइगर, ट्राइबर फेसलिफ्ट के बाद, 2025 में भारत में लॉन्च होने वाला रेनॉ का दूसरा फेसलिफ्टेड मॉडल है और इसमें कॉस्मेटिक्स के साथ-साथ वैरिएंट लिस्ट और फीचर्स में भी बदलाव दिए गए हैं. फेसलिफ्ट के बाद वेरिएंट्स का नाम बदलकर RxE, RxL और RxZ कर दिया गया है, जो अब ऑथेंटिक, इवोल्यूशन, टेक्नो और इमोशन हो गए हैं. चारों ट्रिम लेवल 1.0-लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन के साथ आते हैं, जबकि टेक्नो और इमोशन में 1.0-लीटर टर्बो-पेट्रोल इंजन का विकल्प भी मिलता है.

यह भी पढ़ें: रेनॉ काइगर फेसलिफ्ट भारत में हुई लॉन्च, कीमत रु.6.30 लाख

इंजन नए नहीं हैं, बल्कि पुराने काइगर वाले ही हैं और अब E20 मानकों के अनुरूप हैं. गियरबॉक्स विकल्पों में मानक के रूप में 5-स्पीड मैनुअल, नैचुरली एस्पिरेटेड यूनिट के साथ AMT का विकल्प, जबकि टर्बो-पेट्रोल CVT के साथ उपलब्ध है. काइगर फेसलिफ्ट की कीमत रु.6.30 लाख से शुरू होकर रु.11.30 लाख (एक्स-शोरूम, दिल्ली) तक जाती है.

यहां काइगर फेसलिफ्ट की वैरिएंट-वार फीचर सूची पर एक नजर डाली गई है:

रेनॉ काइगर ऑथेंटिक (1.0 पेट्रोल MT: रु.6.30 लाख)

एलईडी डे टाइम रनिंग लैंप

एलईडी टेल लैंप

16इंच स्टील व्हील कवर के साथ

फैब्रिक अपहोल्स्ट्री

60/40 स्प्लिट फोल्डिंग रियर सीट

डिजि़टल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर

मैनुअल एसी

PM 2.5 फिल्टर

फ्रंट और रियर पावर विंडो

रिमोट लॉक/ अनलॉक

6 एयरबैग

ईएससी

ट्रैक्शन कंट्रोल

हिल स्टार्ट असिस्ट

रियर पार्किंग सेंसर

सीट बेल्ट रिमाइंडर - सभी यात्रियों के लिए

आइसोफिक्स चाइल्ड सीट एंकर

रेनॉ काइगर इवोल्यूशन (1.0 पेट्रोल MT/AMT: रु.7.10 लाख से रु.7.60 लाख)

काइगर ऑथेंटिक के अलावा फीचर्स

8-इंच टचस्क्रीन के साथ ब्लूटूथ कनेक्टिविटी

एंड्रॉइंड ऑटो/ऐप्पल कारप्ले (वायर्ड)

स्टीयरिंग माउंटेड-ऑडियो कंट्रोल

4 स्पीकर्स

रियर एसी वेंट्स

इलेक्ट्रिकली एडजेस्टेबल विंग मिरर

रियर पार्सल शेल्फ

डे/नाइट एडजेस्टेबल रियर व्यू मिरर

स्टीयरिंग हाइट एडजेस्ट

रियर व्यू कैमरा

शार्क फिन एंटिना

रेनॉ काइगर टेक्नो (1.0 पेट्रोल MT/AMT: रु.8.20 लाखसे रु.8.93 लाख )

काइगर इवोल्यूशन के अलावा फीचर

प्रोजेक्टेर हैडलेंप

50 किलोग्राम समान रखने की क्षमता के साथ रूफ रेल्स

16-इंच फ्लेक्स व्हील (स्टाइलाइस्ड स्टील व्हील के साथ कवर)

फ्रंट सेंटर कंसोल के साथ स्टोरेज आर्मरेस्ट

वायरलेस एंड्रॉइ़ड ऑटो/ ऐप्पल कारप्ले

ऑटो क्लाइमेट कंट्रोल

पॉवर फोल्डिंग विंग मिरर

ड्राइव सीट हाइट एडजेस्ट

रियर वाइपर और वॉशर

कीलेस एंट्री एंड गो

अपर ग्लॉव बॉक्स

ड्राइवर विंडो अप/डाउन एंटी पिंच के साथ

रेनॉ काइगर इमोशन (1.0 पेट्रोल MT: रु.9.15 लाख से रु.9.38 लाख, 1.0 टर्बो MT/CVT: रु.10 लाख से रु.11.30 लाख)

काइगर टेक्नो के अलावा

एडिशनल क्रोम गॉर्निश (केवल टर्बो )

रेड ब्रेक कैलिपर्स (केवल टर्बो)

एलईडी फॉग लैंप

लेदरेट अपहोल्स्ट्री

ऑटो-डिमिंग रियर व्यू मिरर

ऑटो फोल्ड फंक्शन विंग मिरर के लिए

7.0-इंच डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर

3D आर्कमी साउंड सिस्टम

क्रूज़ कंट्रोल केवल मैनुअल)

वायरलेस चार्जिंग पैड

रियर डिफॉगर

कूल्ड ग्लॉव बॉक्स

एंबियंट लाइटिंग

रिमोट इंजन स्टार्ट चाबी के द्वारा (केवल टर्बो)

ऑटो हेडलैंप और वाइपर्स

वेंटिलेटेड फ्रंट सीट्स

मल्टी व्यू रियर व्यू कैमरा

सभी कीमतें (एक्स-शोरूम) दिल्ली दी गई हैं.