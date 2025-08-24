रेनॉ काइगर फेसलिफ्ट भारत में हुई लॉन्च, कीमत रु.6.29 लाख
द्वारा ऋषभ परमार
1 मिनट पढ़े
प्रकाशित अगस्त 24, 2025
हाइलाइट्स
- नई काइगर में नई स्टाइलिंग दी गई है जिसमें नया डिज़ाइन वाला सामने का हिस्सा शामिल है
- कार में अब छह एयरबैग मानक के रूप में मिलते हैं
- इंजन विकल्प वही रहेंगे
ट्राइबर के लॉन्च के ठीक एक महीने बाद, रेनॉ इंडिया ने भारत में काइगर फेसलिफ्ट लॉन्च कर दिया है. चार ट्रिम्स - ऑथेंटिक, इवोल्यूशन, टेक्नो, इमोशन - में उपलब्ध इस नए मॉडल की कीमत रु.6.29 लाख से लेकर रु.11.29 लाख (एक्स-शोरूम, शुरुआती) तक है. फेसलिफ्ट के साथ, काइगर में ट्राइबर की तरह ही नई स्टाइलिंग और कुछ नए फीचर्स भी शामिल किए गए हैं.
यह भी पढ़ें: रेनॉ ने चेन्नई प्लांट पर 100% मालिकाना हक हासिल किया
दिखने की बात करें तो काइगर फेसलिफ्ट को अप-टू-डेट रखने के लिए कुछ छोटे बदलाव मिलते हैं. परिवर्तन सबसे अधिक सामने वाले हिस्से पर स्पष्ट हैं, जिसमें पॉलीगोनल एयर इनटेक के साथ पूरी तरह से नए डिज़ाइन वाला फ्रंट बम्पर है, जिसके दोनों ओर ट्राई-प्रोजेक्टर हेडलाइट्स हैं जो मौजूदा मॉडल के समान प्रतीत होते हैं. काइगर के फ्रंट एंड में हेडलाइट्स के चारों ओर डे-टाइम रनिंग लैंप (DRL) क्लस्टर के नीचे दिखाई देती है. DRLs अब एक पतली हॉरिजॉन्टल ग्रिल के साथ मिल गई है. काइर फेसलिफ्ट नए 16-इंच के अलॉय व्हील्स पर चलती है और इसमें अपने पिछले मॉडल की तरह रूफ रेल्स की सुविधा जारी है. वाहन के पीछे की ओर परिवर्तन सीमित हैं, क्योंकि यह पहले की तरह ही टेललैंप इकाइयों को बरकरार रखता है.
रेनॉ ने यह भी बताया कि उसने कार के चेसिस में कुछ बदलाव किए हैं, जिसमें प्रबलित डी-रिंग, कंक्रीट लोड पथ और अनुकूलित जॉइनरी शामिल हैं.
कैबिन लेआउट पिछले मॉडल के समान ही है
अंदर, काइगर में पुराने मॉडल जैसा ही कैबिन लेआउट बरकरार है, जिसमें एंड्रॉइड ऑटो और ऐप्पल कारप्ले के साथ एक फ्रीस्टैंडिंग 8-इंच सेंट्रल इंफोटेनमेंट डिस्प्ले है. हालाँकि, रेनॉ ने कहा है कि कार के कैबिन में अब बेहतर साउंड इंसुलेशन और मोटे कार्पेट हैं. काइगर के कैबिन में ड्यूल-टोन कलर स्कीम है, बिल्कुल ट्राइबर फेसलिफ्ट की तरह मिलती है. कार में दिये जाने वाले फीचर्स में वेंटिलेटेड फ्रंट सीटें, लेदरेट अपहोल्स्ट्री, 360-डिग्री कैमरे और स्टीयरिंग-माउंटेड कंट्रोल शामिल हैं. सुरक्षा के लिहाज से, कार में अब मानक के रूप में 6 एयरबैग मिलते हैं.
काइगर के इंजन और ट्रांसमिशन विकल्प समान रहेंगे
2025 रेनॉ काइगर में 1.0-लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन लगा है जो 72 बीएचपी और 96 एनएम का टॉर्क पैदा करता है और यह 5-स्पीड मैनुअल या एएमटी गियरबॉक्स के साथ उपलब्ध है. इसके अलावा, 1.0-लीटर टर्बो-पेट्रोल इंजन, जो 100 बीएचपी और 152 एनएम (सीवीटी के साथ 160 एनएम) टॉर्क पैदा करता है, 5-स्पीड मैनुअल या सीवीटी ट्रांसमिशन के विकल्प के साथ उपलब्ध है.
