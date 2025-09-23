रेनॉ क्विड का 10वां एनिवर्सरी एडिशन हुआ लॉन्च: एंट्री लेवल हैचबैक को और भी सेफ्टी फीचर्स के साथ किया गया अपडेट
द्वारा ऋषभ परमार
1 मिनट पढ़े
प्रकाशित सितंबर 23, 2025
हाइलाइट्स
- काइगर और ट्राइबर के अनुरूप क्विड वैरिएंट का नाम बदला गया
- क्लाइंबर में अब 6 एयरबैग मिलेंगे
- 10वीं वर्षगांठ एडिशन में कॉस्मेटिक अपडेट; 500 यूनिट तक सीमित हैं
रेनॉ ने क्विड को अतिरिक्त सुरक्षा तकनीक और नए वैरिएंट नाम के साथ अपडेट किया है. कार निर्माता ने अपनी एंट्री-लेवल हैचबैक का एक नया लिमिटेड एडिशन, 10th एनिवर्सरी एडिशन भी लॉन्च किया है, जो सितंबर 2015 से भारत में बिक्री के लिए उपलब्ध है. मानक क्विड की कीमत रु.4.30 लाख (एक्स-शोरूम) से शुरू होती है, जबकि एनिवर्सरी एडिशन के मैनुअल वैरिएंट की कीमत रु.5.14 लाख और एएमटी वैरिएंट की कीमत रु.5.63 लाख (एक्स-शोरूम) है.
यह भी पढ़ें: 2025 रेनॉ काइगर फेसलिफ्ट वेरिएंट की जानकारी
सुरक्षा और वैरिएंट अपडेट
मॉडल-वर्ष अपडेट के हिस्से के रूप में, रेनॉ की एंट्री-लेवल हैचबैक अब सभी वेरिएंट में सभी यात्रियों के लिए थ्री-पॉइंट सीटबेल्ट के साथ उपलब्ध है. सबसे महंगे क्लाइंबर ट्रिम्स में छह एयरबैग भी जोड़े गए हैं, जबकि हैचबैक में डुअल फ्रंट एयरबैग स्टैंडर्ड फिट रहेंगे.
इसके अलावा, रेनॉ ने फेसलिफ़्टेड काइगर और ट्राइबर के अनुरूप ही वैरिएंट के नाम भी बदले हैं. पहले RXE, RXL और RXT का नाम बदलकर ऑथेंटिक, इवोल्यूशन और टेक्नो कर दिया गया है, जबकि क्लाइंबर ट्रिम पर कोई बदलाव नहीं किया गया है.
|वैरिएंट
|कीमत (एक्स-शोरूम)
|ऑथियंटिक MT
|रु.4.30 लाख
|इवॉल्यूशन MT
|रु.4.66 लाख
|इवॉल्यूशन AMT
|रु.5.00 लाख
|टेक्नो MT
|रु.5.00 लाख
|10th ेनिवर्सरी एडिशन MT
|रु.5.14 लाख
|टेक्नो AMT
|रु.5.49 लाख
|10th एनिवर्सरी एडिशन AMT
|रु.5.63 लाख
|क्लिंबर MT
|रु.5.47 लाख
|क्लिंबर AMT
|रु.5.88 लाख
|क्लिंबर MT डुअल टोन
|रु.5.58 लाख
|क्लिंबर AMT डुअल टोन
|रु.5.99 लाख
रेनॉ क्विड 10th एनिवर्सरी एडिशन
मिड-स्पेक टेक्नो वैरिएंट पर आधारित, 10th एनिवर्सरी एडिशन की कीमत स्टैंडर्ड क्विड से लगभग रु.15,000 ज़्यादा है और इसमें दिखने में कई बदलाव भी हैं. सिर्फ़ 500 यूनिट तक सीमित, यह स्पेशल एडिशन दो डुअल-टोन पेंट फिनिश - फ़िएरी रेड और शैडो ग्रे में उपलब्ध है, दोनों ही ब्लैक रूफ के साथ उपलब्ध हैं. दरवाजों और सी-पिलर्स पर एनिवर्सरी एडिशन डेकल्स, ग्रिल में पीले रंग के इन्सर्ट और ब्लैक फिनिश वाले स्टाइलिश व्हील कवर इसे और भी आकर्षक बनाते हैं.
पीले रंग के एक्सेंट कैबिन के अंदर भी मौजूद हैं, दरवाजों के साथ, डैशबोर्ड पर और यहाँ तक कि सीटों पर भी एक्सेंट स्ट्रिप्स मौजूद हैं. हेडरेस्ट पर 10th एनिवर्सरी एडिशन के लोगो भी हैं. इल्यूमिनेटेड स्कफ प्लेट और पडल लैंप इन अपडेट्स को और भी बेहतर बनाते हैं.
मैकेनिकल तौर पर, क्विड में कोई बदलाव नहीं किया गया है और इसमें पुराना 1.0-लीटर, तीन-सिलेंडर, नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन ही दिया गया है. इस यूनिट में 5-स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स स्टैंडर्ड दिया गया है, जबकि बेस ट्रिम लेवल को छोड़कर बाकी सभी में AMT का विकल्प उपलब्ध है.
पुरानी कारों पर शानदार डीलसभी यूज़्ड कार देखें
अपकमिंग कार्स
- ऑडी ए5एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 20 - 60 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअक्तू॰ 5, 2025
- ह्युंडई आयोनिक 6एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 60 - 65 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअक्तू॰ 7, 2025
- मर्सिडीज़-बेंज़ सीएलए ईवीएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 60 - 70 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअक्तू॰ 13, 2025
- ऑडी ई कॉन्सेप्टएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 1 - 1.5 करोड़एक्सपेक्टेड लॉन्चअक्तू॰ 14, 2025
- स्कोडा एलरोकएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 8 - 9 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअक्तू॰ 15, 2025
- महिंद्रा एक्सयूवी.ई9एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 45 - 50 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअक्तू॰ 16, 2025
- महिंद्रा कशूव900एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 20 - 30 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअक्तू॰ 19, 2025
- एमजी एचएस पीएचईवीएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 23 - 28 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअक्तू॰ 20, 2025
- वॉल्वो ईए एक्स रिचार्जएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 95 लाख - 1 करोड़एक्सपेक्टेड लॉन्चअक्तू॰ 20, 2025
- विनफ़ास्ट वीएफ3एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 12 - 14 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअक्तू॰ 23, 2025
अपकमिंग बाइक्स
- यामाहा वाईज़ेडएफ आर1एमएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 20.5 - 30 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चसित॰ 27, 2025
- यामाहा वाईज़ेडएफ-आर1एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 20.4 - 30 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चसित॰ 27, 2025
- रॉयल एनफील्ड Continental GT 750एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 3 - 3.1 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअक्तू॰ 1, 2025
- ओला इलेक्ट्रिक Gigएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 45,000 - 55,000 एक्सपेक्टेड लॉन्चअक्तू॰ 21, 2025
- कावासाकी जेड400एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 4 - 5 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअक्तू॰ 22, 2025
- होंडा सीआरएफ300एलएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 3 - 3.3 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअक्तू॰ 23, 2025
- ट्रायंफ Tiger Sport 800एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 11.5 - 12 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअक्तू॰ 31, 2025
- बेनेली 752 एसएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 6 - 7 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चनव॰ 1, 2025
- टीवीएस टसेपेल्लिनएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 2 - 3.2 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चनव॰ 29, 2025
- यामाहा YZF MT-07एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 8.5 - 10 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चनव॰ 30, 2025
और ज्यादा खोजें
लेटेस्ट News
रिलेटेड आर्टिकल्स