रेनॉ क्विड का 10वां एनिवर्सरी एडिशन हुआ लॉन्च: एंट्री लेवल हैचबैक को और भी सेफ्टी फीचर्स के साथ किया गया अपडेट

पत्रिकायूज़्ड कार्स
यूज़्ड कार टॉप शहरों से
दिल्लीपुणेनोएडामुंबई
मॉडल के अनुसार यूज़्ड कार
मारुती सुजुकी वैगन Rमारुती सुजुकी स्विफ्ट कारमहिंद्रा स्कार्पियो कार्समारुति सुजुकी स्विफ्ट डज़इर
ब्रांड के अनुसार यूज़्ड कार
मारुती सुजुकी कार्सहुंडई कार्समहिंद्रा कार्सहोंडा कार्स
प्रकार के अनुसार यूज़्ड कार
एसयूवी कार्सहैचबैक कार्ससेडान कार्सएमयूवी कार्स
ईंधन द्वारा सेडान कार्स
पेट्रोल कार्सडीज़ल कार्सपेट्रोल और सीएनजी कार्स
ट्रांसमिशन द्वारा यूज़्ड कार
मैन्युअल कार्सआटोमेटिक कार्सएएमटी कार्स
मालिक द्वारा यूज़्ड कार
पहला मालिक कार्सदूसरा मालिक कार्सतीसरा मालिक कार्स
बजट के अनुसार यूज़्ड कार
₹ 5 लाख से कम कीमत वाली कारें₹ 8 लाख से कम कीमत वाली कारें₹ 10 लाख से कम कीमत वाली कारें
कार बेचेंनई कार्स
अपकमिंग
ऑडी ए5ह्युंडई आयोनिक 6मर्सिडीज़-बेंज़ सीएलए ईवीऑडी ई कॉन्सेप्ट
लेटेस्ट
टाटा न्यू नेक्सनहौंडा एलेवटेईजीप कंपासहुंडई ओरा
रिसर्च
कारों की तुलना करेंलेटेस्ट कार न्यूज़कार रिव्यु
एक्स्प्लोर
सभी नई कारें देखेंइलेक्ट्रिक कार्सट्रेंडिंग कार्सपॉपुलर कार्स
बजट के अनुसार
₹ 15 लाख से कम कीमत की कारें₹ 15 - ₹ 25 लाख के बीच की कारें₹ 25 - ₹ 40 लाख के बीच की कारें₹ 40 लाख से अधिक की कारें
प्रकार के अनुसार
हैचबैक कार्ससेडान कार्सएसयूवी कार्सएमयूवी कार्स
लाइफस्टाइल द्वारा
अफोर्डेबल कार्सएडवेंचर कार्सकम्यूटर कार्ससर्वोत्तम माइलेज कार्स
ब्रांड द्वारा
टाटा मोटर्समारुती सुजुकीकिआमहिंद्रा
नई बाइक्स
एक्स्प्लोर
सभी बाइक देखेंट्रेंडिंग बाइक्सलोकप्रिय बाइकइलेक्ट्रिक बाइक
अपकमिंग
यामाहा वाईज़ेडएफ आर1एमयामाहा वाईज़ेडएफ-आर1रॉयल एनफील्डओला इलेक्ट्रिक New Gigकावासाकी जेड400
रिसर्च
बाइक की तुलना करेंलेटेस्ट बाइक न्यूज़एक्सपर्ट रिव्यु
लेटेस्ट
हौंडा शाइन 100हीरो ज़ूमजॉय ई-बाइक मिहोसहॉप इलेक्ट्रिक लियो
प्रकार के अनुसार
स्कूटरकम्यूटरक्रूजरस्पोर्ट्स
बजट के अनुसार
₹50000 से कम की बाइक₹ 50K - ₹ 70K के बीच की बाइक₹ 70K - ₹ 1L के बीच की बाइक₹ 1L - ₹ 3L के बीच की
लाइफस्टाइल द्वारा
अफोर्डेबल बाइकएडवेंचर बाइककम्यूटर बाइकसर्वोत्तम माइलेज बाइक
ब्रांड द्वारा
रॉयल एनफील्ड बाइकहीरो बाइकहोंडा बाइकटीवीएस बाइक
वारंटीवीडियोस
एक्सपर्ट रेव्यूज
कार रेव्यूजबाइक रेव्यूजपहली झलक
न्यूज़ और एपिसोड्स
car&bike न्यूज़car&bike शोइन कन्वर्सेशन विथ
काटेगोरिस
car&bike अवार्ड्सकार दुर्घटना परीक्षण

रेनॉ क्विड का 10वां एनिवर्सरी एडिशन हुआ लॉन्च: एंट्री लेवल हैचबैक को और भी सेफ्टी फीचर्स के साथ किया गया अपडेट

नए 500-यूनिट लिमिटेड-रन स्पेशल एडिशन के अलावा, रेनॉ ने क्विड को नए वैरिएंट नामकरण और सुरक्षा किट के साथ अपडेट किया है.
Calendar-icon

द्वारा ऋषभ परमार

clock-icon

1 मिनट पढ़े

Calendar-icon

प्रकाशित सितंबर 23, 2025

हमें फॉलो करें

google-news-icon
Story

हाइलाइट्स

  • काइगर और ट्राइबर के अनुरूप क्विड वैरिएंट का नाम बदला गया
  • क्लाइंबर में अब 6 एयरबैग मिलेंगे
  • 10वीं वर्षगांठ एडिशन में कॉस्मेटिक अपडेट; 500 यूनिट तक सीमित हैं

रेनॉ ने क्विड को अतिरिक्त सुरक्षा तकनीक और नए वैरिएंट नाम के साथ अपडेट किया है. कार निर्माता ने अपनी एंट्री-लेवल हैचबैक का एक नया लिमिटेड एडिशन, 10th एनिवर्सरी एडिशन भी लॉन्च किया है, जो सितंबर 2015 से भारत में बिक्री के लिए उपलब्ध है. मानक क्विड की कीमत रु.4.30 लाख (एक्स-शोरूम) से शुरू होती है, जबकि एनिवर्सरी एडिशन के मैनुअल वैरिएंट की कीमत रु.5.14 लाख और एएमटी वैरिएंट की कीमत रु.5.63 लाख (एक्स-शोरूम) है.

 

यह भी पढ़ें: 2025 रेनॉ काइगर फेसलिफ्ट वेरिएंट की जानकारी

 

सुरक्षा और वैरिएंट अपडेट

मॉडल-वर्ष अपडेट के हिस्से के रूप में, रेनॉ की एंट्री-लेवल हैचबैक अब सभी वेरिएंट में सभी यात्रियों के लिए थ्री-पॉइंट सीटबेल्ट के साथ उपलब्ध है. सबसे महंगे क्लाइंबर ट्रिम्स में छह एयरबैग भी जोड़े गए हैं, जबकि हैचबैक में डुअल फ्रंट एयरबैग स्टैंडर्ड फिट रहेंगे.

Renault Kwid Airbags

इसके अलावा, रेनॉ ने फेसलिफ़्टेड काइगर और ट्राइबर के अनुरूप ही वैरिएंट के नाम भी बदले हैं. पहले RXE, RXL और RXT का नाम बदलकर ऑथेंटिक, इवोल्यूशन और टेक्नो कर दिया गया है, जबकि क्लाइंबर ट्रिम पर कोई बदलाव नहीं किया गया है.

 

वैरिएंटकीमत (एक्स-शोरूम)
ऑथियंटिक MTरु.4.30 लाख
इवॉल्यूशन MTरु.4.66 लाख
इवॉल्यूशन AMTरु.5.00 लाख
टेक्नो MTरु.5.00 लाख
10th ेनिवर्सरी एडिशन MTरु.5.14 लाख
टेक्नो AMTरु.5.49 लाख
10th एनिवर्सरी एडिशन AMTरु.5.63 लाख
क्लिंबर MTरु.5.47 लाख
क्लिंबर AMTरु.5.88 लाख
क्लिंबर MT डुअल टोनरु.5.58 लाख
क्लिंबर AMT डुअल टोनरु.5.99 लाख

रेनॉ क्विड 10th एनिवर्सरी एडिशन

मिड-स्पेक टेक्नो वैरिएंट पर आधारित, 10th एनिवर्सरी एडिशन की कीमत स्टैंडर्ड क्विड से लगभग रु.15,000 ज़्यादा है और इसमें दिखने में कई बदलाव भी हैं. सिर्फ़ 500 यूनिट तक सीमित, यह स्पेशल एडिशन दो डुअल-टोन पेंट फिनिश - फ़िएरी रेड और शैडो ग्रे में उपलब्ध है, दोनों ही ब्लैक रूफ के साथ उपलब्ध हैं. दरवाजों और सी-पिलर्स पर एनिवर्सरी एडिशन डेकल्स, ग्रिल में पीले रंग के इन्सर्ट और ब्लैक फिनिश वाले स्टाइलिश व्हील कवर इसे और भी आकर्षक बनाते हैं.

Renault Kwid 10th Anniversary Edition 2

पीले रंग के एक्सेंट कैबिन के अंदर भी मौजूद हैं, दरवाजों के साथ, डैशबोर्ड पर और यहाँ तक कि सीटों पर भी एक्सेंट स्ट्रिप्स मौजूद हैं. हेडरेस्ट पर 10th एनिवर्सरी एडिशन के लोगो भी हैं. इल्यूमिनेटेड स्कफ प्लेट और पडल लैंप इन अपडेट्स को और भी बेहतर बनाते हैं.

Renault Kwid 10th Anniversary Edition 3

मैकेनिकल तौर पर, क्विड में कोई बदलाव नहीं किया गया है और इसमें पुराना 1.0-लीटर, तीन-सिलेंडर, नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन ही दिया गया है. इस यूनिट में 5-स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स स्टैंडर्ड दिया गया है, जबकि बेस ट्रिम लेवल को छोड़कर बाकी सभी में AMT का विकल्प उपलब्ध है.

 

# Renault India# Renault# Renault Kwid# Renault Kwid 1.0# Renault Kwid 2025# Renault Kwid special edition# Renault Kwid 10th Anniversary Edition# Cars# Latest News# Auto Industry# Cars# Cover Story
Stay updated with automotive news and reviews right at your fingertips through carandbike.com's WhatsApp Channel.

पुरानी कारों पर शानदार डील

सभी यूज़्ड कार देखें
  • यूज़्ड 2022 ह्युंडई वेन्यू, Yozna Vihar, New Delhi
    8.6
    2022 ह्युंडई वेन्यू
    S 1.2 | 27,685 km | पेट्रोल | मैन्युअल
    Rs. 6.9 लाख
    ₹ 14,595/माह emi
    Max Motors Yozna Vihar, New Delhi
  • यूज़्ड 2022 ह्युंडई क्रेटा, Yozna Vihar, New Delhi
    8.2
    2022 ह्युंडई क्रेटा
    1.5 SX Executive Trim | 44,525 km | पेट्रोल | मैन्युअल
    Rs. 12.75 लाख
    ₹ 26,963/माह emi
    Max Motors Yozna Vihar, New Delhi
  • यूज़्ड 2019 ह्युंडई क्रेटा, Yozna Vihar, New Delhi
    7.9
    2019 ह्युंडई क्रेटा
    1.6 E Plus | 39,970 km | पेट्रोल | मैन्युअल
    Rs. 8.25 लाख
    ₹ 18,477/माह emi
    Max Motors Yozna Vihar, New Delhi
  • यूज़्ड 2024 किया सॉनेट, Yozna Vihar, New Delhi
    8.8
    2024 किया सॉनेट
    HTX | 16,940 km | डीज़ल | आटोमेटिक
    Rs. 12.25 लाख
    ₹ 27,436/माह emi
    Max Motors Yozna Vihar, New Delhi
  • यूज़्ड 2024 मारुति सुजुकी ग्रैंड विटारा, Yozna Vihar, New Delhi
    8.4
    2024 मारुति सुजुकी ग्रैंड विटारा
    Alpha | 32,437 km | हाइब्रिड | मैन्युअल
    Rs. 14.15 लाख
    ₹ 31,691/माह emi
    Max Motors Yozna Vihar, New Delhi
  • यूज़्ड 2024 टोयोटा अर्बन क्रूजर टैसर, Yozna Vihar, New Delhi
    8.8
    2024 टोयोटा अर्बन क्रूजर टैसर
    G 1.0 | 23,740 km | पेट्रोल | आटोमेटिक
    Rs. 9.9 लाख
    Max Motors Yozna Vihar, New Delhi
  • यूज़्ड 2024 महिंद्रा थार, Yozna Vihar, New Delhi
    8.8
    2024 महिंद्रा थार
    LX RWD 4 Seater Hard Top | 15,465 km | पेट्रोल | आटोमेटिक
    Rs. 14.25 लाख
    Max Motors Yozna Vihar, New Delhi
  • यूज़्ड 2022 मारुति सुजुकी स्विफ्ट, Yozna Vihar, New Delhi
    8.6
    2022 मारुति सुजुकी स्विफ्ट
    VXI BS IV | 29,000 km | पेट्रोल | मैन्युअल
    Rs. 6.2 लाख
    ₹ 13,886/माह emi
    Max Motors Yozna Vihar, New Delhi
  • यूज़्ड 2024 मारुति सुजुकी ब्रेज़ा, Yozna Vihar, New Delhi
    9
    2024 मारुति सुजुकी ब्रेज़ा
    VXI | 6,199 km | पेट्रोल | मैन्युअल
    Rs. 9.5 लाख
    ₹ 21,277/माह emi
    Max Motors Yozna Vihar, New Delhi
  • यूज़्ड 2022 होंडा जैज़, Yozna Vihar, New Delhi
    2022 होंडा जैज़
    ZX | 62,122 km | पेट्रोल | आटोमेटिक
    Rs. 6.9 लाख
    ₹ 15,454/माह emi
    Max Motors Yozna Vihar, New Delhi

लोकप्रिय रेनो मॉडल्स

अपकमिंग कार्स

अपकमिंग बाइक्स

और ज्यादा खोजें

  • लेटेस्ट News

  • रिलेटेड आर्टिकल्स

  • वॉल्वो EX30 पर यह त्योहारी मूल्य 19 अक्टूबर, 2025 तक की बुकिंग के लिए मान्य है. उसके बाद, इसकी कीमत ₹41 लाख (एक्स-शोरूम) होगी. डिलेवरी नवंबर 2025 के पहले सप्ताह में शुरू होगी.
    नई वॉल्वो EX30 इलेक्ट्रिक एसयूवी भारत में हुई लॉन्च, कीमत रु.39.99 लाख
  • नई कोडियाक में पावर्ड फ्रंट पैसेंजर सीट, 12.9 इंच टचस्क्रीन और कैंटन ऑडियो सिस्टम की कमी खल रही है.
    स्कोडा कोडियाक लाउंज रु.39.99 लाख में हुई लॉन्च, नए एंट्री वैरिएंट में मिलेंगी केवल 5 सीटें
  • रुमियन मारुति सुजुकी अर्टिगा का रीबैज्ड वैरिएंट है, जिसे हाल ही में मानक के रूप में 6 एयरबैग के साथ अपडेट किया गया है.
    टोयोटा रुमियन एमपीवी को मानक तौर पर मिले 6 एयरबैग, कीमत रु.10.44 लाख से शुरू
  • जीप इंडिया रेंज की एंट्री लेवल कंपस की कीमत रु.17.73 लाख (एक्स-शोरूम) है, जो जीएसटी 2.0 से पहले रु.18.99 लाख (एक्स-शोरूम) थी.
    जीएसटी 2.0 प्रभाव: जीप इंडिया की एसयूवी रेंज की कीमतों में हुई रु.4.84 लाख तक की कटौती
  • अपने सीईओ इन्वेस्टर डे 2025 में, कोरियाई कार निर्माता ने भारत के लिए निर्मित ए+ सेगमेंट इलेक्ट्रिक एसयूवी की योजना का खुलासा किया, जो 2027 में लॉन्च होगी.
    ह्यून्दे भारत में लॉन्च करेगा छोटी इलेक्ट्रिक एसयूवी, 2027 में होगी लॉन्च
  • वॉल्वो EX30 पर यह त्योहारी मूल्य 19 अक्टूबर, 2025 तक की बुकिंग के लिए मान्य है. उसके बाद, इसकी कीमत ₹41 लाख (एक्स-शोरूम) होगी. डिलेवरी नवंबर 2025 के पहले सप्ताह में शुरू होगी.
    नई वॉल्वो EX30 इलेक्ट्रिक एसयूवी भारत में हुई लॉन्च, कीमत रु.39.99 लाख
  • नई कोडियाक में पावर्ड फ्रंट पैसेंजर सीट, 12.9 इंच टचस्क्रीन और कैंटन ऑडियो सिस्टम की कमी खल रही है.
    स्कोडा कोडियाक लाउंज रु.39.99 लाख में हुई लॉन्च, नए एंट्री वैरिएंट में मिलेंगी केवल 5 सीटें
  • रुमियन मारुति सुजुकी अर्टिगा का रीबैज्ड वैरिएंट है, जिसे हाल ही में मानक के रूप में 6 एयरबैग के साथ अपडेट किया गया है.
    टोयोटा रुमियन एमपीवी को मानक तौर पर मिले 6 एयरबैग, कीमत रु.10.44 लाख से शुरू
  • जीप इंडिया रेंज की एंट्री लेवल कंपस की कीमत रु.17.73 लाख (एक्स-शोरूम) है, जो जीएसटी 2.0 से पहले रु.18.99 लाख (एक्स-शोरूम) थी.
    जीएसटी 2.0 प्रभाव: जीप इंडिया की एसयूवी रेंज की कीमतों में हुई रु.4.84 लाख तक की कटौती
  • अपने सीईओ इन्वेस्टर डे 2025 में, कोरियाई कार निर्माता ने भारत के लिए निर्मित ए+ सेगमेंट इलेक्ट्रिक एसयूवी की योजना का खुलासा किया, जो 2027 में लॉन्च होगी.
    ह्यून्दे भारत में लॉन्च करेगा छोटी इलेक्ट्रिक एसयूवी, 2027 में होगी लॉन्च
c&b icon

भारत में ट्रेंडिंग वाहन

सभी देखें
  • पत्रिका
  • News
  • रेनॉ क्विड का 10वां एनिवर्सरी एडिशन हुआ लॉन्च: एंट्री लेवल हैचबैक को और भी सेफ्टी फीचर्स के साथ किया गया अपडेट