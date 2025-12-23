पत्रिकायूज़्ड कार्स
जगुआर F-Pace का सफर खत्म, आख़िरी कार असेंबली लाइन से आई बाहर

जगुआर एफ-पेस ब्रांड की पेट्रोल-डीज़ल इंजन वाली कारों की सीरीज़ का अंत है, क्योंकि इसका अंतिम मॉडल प्रोडक्शन लाइन से बनकर आ रहा है.
Calendar-icon

द्वारा ऋषभ परमार

clock-icon

1 मिनट पढ़े

Calendar-icon

प्रकाशित दिसंबर 23, 2025

Story

हाइलाइट्स

  • ब्रिटेन के सोलिहुल स्थित जगुआर प्लांट में अंतिम एफ-पेस का निर्माण हुआ
  • यह मॉडल 2015 में वैश्विक स्तर पर और 2016 में भारत में लॉन्च हुआ
  • जगुआर अब आगे चलकर केवल इलेक्ट्रिक वाहनों की ही सीरीज़ पर ध्यान केंद्रित करेगा

जगुआर ने अपने अंतिम पेट्रोल-डीज़ल इंजन मॉडल का निर्माण पूरा कर लिया है, जिसकी अंतिम प्रति ब्रिटेन के सोलिहुल स्थित कारखाने से बनकर निकली है. यह कार जगुआर एफ-पेस है, जिसके साथ ही इसका निर्माण भी समाप्त हो गया है. खबरों के अनुसार, अंतिम एफ-पेस को जगुआर डेमलर हेरिटेज ट्रस्ट को सौंपा जाएगा और इसे गेयडन स्थित राष्ट्रीय संग्रह में अन्य ऐतिहासिक रूप से महत्वपूर्ण जगुआर मॉडलों के साथ शामिल किया जाएगा.

Jaguar F Pace Production Ends 1

एफ-पेस ने 2015 में फ्रैंकफर्ट मोटर शो में अपना आधिकारिक वैश्विक पदार्पण किया, जिससे एसयूवी सेगमेंट में जगुआर का प्रवेश हुआ. इसे भारत में 2016 के अंत में पेट्रोल और डीजल इंजन विकल्पों के साथ लॉन्च किया गया और यह ब्रांड के सबसे अधिक पहचाने जाने वाले वैश्विक मॉडलों में से एक बन गया. वर्षों से, एसयूवी को कई अपडेट मिले हैं, जिनमें इसके डिजाइन, कैबिन लेआउट और इंजन विकल्पों में बदलाव शामिल हैं.

 

यह भी पढ़ें: जगुआर टाइप 00 ईवी कॉन्सेप्ट जून में भारत में होगी पेश

 

अपने अंतिम वैरिएंट में, एफ-पेस को दो 2.0-लीटर इंजन विकल्पों के साथ बेची गई: एक पेट्रोल इंजन जो 244 बीएचपी और एक डीजल इंजन जो 201 बीएचपी की ताकत बनाता था. दोनों इंजन विकल्पों को 8-स्पीड ZF ऑटोमेटिक गियरबॉक्स के साथ जोड़ा गया था और इनमें ऑल-व्हील ड्राइव मानक रूप से उपलब्ध था. अलग-अलग इंजन विकल्पों के बावजूद, दोनों वैरिएंट की कीमत रु.72.90 लाख (एक्स-शोरूम) थी.

Jaguar F Pace Production Ends 2

जगुआर ने पेट्रोल-डीज़ल इंजन का निर्माण बंद करने के संबंध में कोई औपचारिक बयान जारी नहीं किया है, लेकिन इससे प्रभावी रूप से ब्रांड के पेट्रोल और डीजल मॉडल का निर्माण बंद हो गया है. टाटा के स्वामित्व वाले जगुआर लैंड रोवर समूह का हिस्सा जगुआर ने 2021 में केवल इलेक्ट्रिक वाहनों की ओर रुख करने की योजना की घोषणा की थी.

 

कंपनी ने 2024 में टाइप 00 कॉन्सेप्ट के साथ अपने अगले चरण की झलक दिखाई, साथ ही एक संशोधित ब्रांड पहचान भी पेश की. इस बदलाव ने व्यापक ध्यान आकर्षित किया और ऑनलाइन मिली-जुली प्रतिक्रियाएं मिलीं, जो मूल रूप से उस बदलाव को दर्शाती हैं जो जगुआर अपनी लंबे समय से चली आ रही पहचान से दूर हटते हुए करने का प्रयास कर रही है.

 

तस्वीर सूत्र

# Jaguar cars# Jaguar F-Pace# Jaguar F-Pace Axed# Jaguar F-Pace Production Ends# Jaguar F-Pace SUV# Jaguar ICE# F-Pace# Cars# Latest News# Auto Industry# Cars# Cover Story
