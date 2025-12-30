विनफास्ट की वी-ग्रीन ने इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन लगाने के लिए हिंदुस्तान पेट्रोलियम के साथ साझेदारी की
द्वारा कारएंडबाइक टीम
1 मिनट पढ़े
प्रकाशित दिसंबर 30, 2025
हाइलाइट्स
- वी-ग्रीन चुनिंदा एचपी पेट्रोल पंपों पर इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन लगाएगी
- वी-ग्रीन की स्थापना विनफास्ट के संस्थापक द्वारा 2024 की शुरुआत में की गई थी
- HPCL एचपी ई-चार्ज के तहत 5,300 से अधिक इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन लगाए है
भारत भर में अपने परिचालन को बढ़ाने की योजनाओं के तहत, वियतनामी इलेक्ट्रिक वाहन कंपनी विनफास्ट ने सार्वजनिक इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग बुनियादी ढांचे के विस्तार के लिए एक महत्वपूर्ण साझेदारी की घोषणा की है. विनफास्ट की वी-ग्रीन और हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (एचपीसीएल) ने भारत में एचपीसीएल के चुनिंदा ईंधन स्टेशनों पर संयुक्त रूप से इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन लगाने के लिए साझेदारी की घोषणा की है. इस सहयोग के तहत, वी-ग्रीन कई बाजारों में इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग बुनियादी ढांचे का विस्तार करने के लिए एचपीसीएल के खुदरा ईंधन नेटवर्क का उपयोग करेगी.
यह भी पढ़ें: विनफास्ट VF6 और VF7 इलेक्ट्रिक एसयूवी भारत में हुई लॉन्च, कीमत रु.16.49 लाख से शुरू
HPCL वर्तमान में देशभर में 24,400 से अधिक ईंधन स्टेशन संचालित करता है और HP e-Charge ब्रांड के तहत 5,300 से अधिक इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग पॉइंट और देश भर में 150 बैटरी स्वैपिंग स्टेशन स्थापित कर चुका है. वहीं, V-Green को अपने घरेलू बाजार वियतनाम का अनुभव प्राप्त है, जहां उसने 15 लाख से अधिक चार्जिंग पोर्ट स्थापित किए हैं. इस कंपनी की स्थापना मार्च 2024 में VinFast के संस्थापक फाम न्हाट वुओंग ने की थी, जिनकी इस चार्जिंग वेंचर में 90% हिस्सेदारी है.
V-Green को VinFast से अलग करके एक स्वतंत्र यूनिट के रूप में लगाया गया ताकि यह पूरी तरह से चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर निवेश पर ध्यान केंद्रित कर सके, जबकि VinFast वैश्विक बाजारों में अपने इलेक्ट्रिक वाहन व्यवसाय के विस्तार पर ध्यान केंद्रित करना जारी रखे हुए है. कुछ महीने पहले, कार निर्माता ने भारतीय बाजार में अपने पहले इलेक्ट्रिक वाहन, VF6 और VF7 लॉन्च किए थे.
पुरानी कारों पर शानदार डीलसभी यूज़्ड कार देखें
लोकप्रिय विनफ़ास्ट मॉडल्स
अपकमिंग कार्स
- किया सेल्टोसएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 12 - 21 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चजन॰ 2, 2026
- महिंद्रा एक्सयूवी 7XOएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 14 - 25 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चजन॰ 5, 2026
- निसान ग्रेवाइटएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 5.5 - 9 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चजन॰ 12, 2026
- मारुति सुजुकी ई-विटाराएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 20 - 25 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चजन॰ 13, 2026
- फॉक्सवैगन तेराएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 25 - 40 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चजन॰ 15, 2026
- एमजी महामहिमएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 38 - 43 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चजन॰ 15, 2026
- फॉक्सवैगन टेरॉनएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 20 - 25 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चजन॰ 23, 2026
- रेनो डस्टरएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 12 - 15 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चजन॰ 26, 2026
- बीयेडी एटो 2 ईवीएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 40 - 45 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चजन॰ 27, 2026
- मारुति सुजुकी वैगन आर इलेक्ट्रिकएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 8.5 - 10 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चजन॰ 27, 2026
अपकमिंग बाइक्स
- बीएमडब्ल्यू F 450 GSएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 4.1 - 4.4 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चदिस॰ 31, 2025
- यामाहा एनएमएक्स 155एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 1.6 - 1.7 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चदिस॰ 31, 2025
- ज़ीनो Emara ADVएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 1.1 - 1.2 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चजन॰ 30, 2026
- ट्रायंफ Tracker 400एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 2.1 - 2.35 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चजन॰ 31, 2026
- यामाहा YZF MT-07एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 8.5 - 10 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चजन॰ 31, 2026
- होंडा एक्टिवा 7जीएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 80,000 - 95,000 एक्सपेक्टेड लॉन्चफ़र॰ 10, 2026
- हीरो करिज्मा XMR 250एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 2 - 2.2 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चफ़र॰ 28, 2026
- सुज़ुकी Hayabusa 2026एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 18 - 20 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चफ़र॰ 28, 2026
- यामाहा YZF R9एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 12.2 - 13.5 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चमार्च 15, 2026
- हीरो Xpulse 421एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 2.9 - 4 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चमार्च 21, 2026
और ज्यादा खोजें
लेटेस्ट News
रिलेटेड आर्टिकल्स