विनफास्ट की वी-ग्रीन ने इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन लगाने के लिए हिंदुस्तान पेट्रोलियम के साथ साझेदारी की

वी-ग्रीन के मालिक विंग्रुप कॉर्पोरेशन के चेयरमैन और विनफास्ट के संस्थापक फाम न्हाट वुओंग हैं.
द्वारा कारएंडबाइक टीम

1 मिनट पढ़े

प्रकाशित दिसंबर 30, 2025

Story

हाइलाइट्स

  • वी-ग्रीन चुनिंदा एचपी पेट्रोल पंपों पर इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन लगाएगी
  • वी-ग्रीन की स्थापना विनफास्ट के संस्थापक द्वारा 2024 की शुरुआत में की गई थी
  • HPCL एचपी ई-चार्ज के तहत 5,300 से अधिक इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन लगाए है

भारत भर में अपने परिचालन को बढ़ाने की योजनाओं के तहत, वियतनामी इलेक्ट्रिक वाहन कंपनी विनफास्ट ने सार्वजनिक इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग बुनियादी ढांचे के विस्तार के लिए एक महत्वपूर्ण साझेदारी की घोषणा की है. विनफास्ट की वी-ग्रीन और हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (एचपीसीएल) ने भारत में एचपीसीएल के चुनिंदा ईंधन स्टेशनों पर संयुक्त रूप से इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन लगाने के लिए साझेदारी की घोषणा की है. इस सहयोग के तहत, वी-ग्रीन कई बाजारों में इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग बुनियादी ढांचे का विस्तार करने के लिए एचपीसीएल के खुदरा ईंधन नेटवर्क का उपयोग करेगी.

 

यह भी पढ़ें: विनफास्ट VF6 और VF7 इलेक्ट्रिक एसयूवी भारत में हुई लॉन्च, कीमत रु.16.49 लाख से शुरू

V Green Hindustan Petroleum Join Hands For EV Charging Station Setup 1

HPCL वर्तमान में देशभर में 24,400 से अधिक ईंधन स्टेशन संचालित करता है और HP e-Charge ब्रांड के तहत 5,300 से अधिक इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग पॉइंट और देश भर में 150 बैटरी स्वैपिंग स्टेशन स्थापित कर चुका है. वहीं, V-Green को अपने घरेलू बाजार वियतनाम का अनुभव प्राप्त है, जहां उसने 15 लाख से अधिक चार्जिंग पोर्ट स्थापित किए हैं. इस कंपनी की स्थापना मार्च 2024 में VinFast के संस्थापक फाम न्हाट वुओंग ने की थी, जिनकी इस चार्जिंग वेंचर में 90% हिस्सेदारी है.

 

V-Green को VinFast से अलग करके एक स्वतंत्र यूनिट के रूप में लगाया गया ताकि यह पूरी तरह से चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर निवेश पर ध्यान केंद्रित कर सके, जबकि VinFast वैश्विक बाजारों में अपने इलेक्ट्रिक वाहन व्यवसाय के विस्तार पर ध्यान केंद्रित करना जारी रखे हुए है. कुछ महीने पहले, कार निर्माता ने भारतीय बाजार में अपने पहले इलेक्ट्रिक वाहन, VF6 और VF7 लॉन्च किए थे.

  • रिलेटेड आर्टिकल्स

