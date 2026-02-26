बजाज की नई 125-250cc ब्रांड जल्द ही होगी लॉन्च

बजाज ऑटो अगले कुछ महीनों में 125-250 सीसी सेगमेंट में एक नया मोटरसाइकिल ब्रांड लॉन्च करने की तैयारी में है, जो कंपनी की वृद्धि के लिए बेहद महत्वपूर्ण है. एक समाचार चैनल को दिए गए टेलीविजन साक्षात्कार में बजाज ऑटो लिमिटेड के एमडी राजीव बजाज ने बताया कि कंपनी इस साल कई पल्सर मॉडलों में अपग्रेड के साथ-साथ एक नए मोटरसाइकिल ब्रांड के तहत नए मॉडल भी पेश करेगी.

“त्योहारी मौसम तक, इस सेगमेंट में, यानी 125-250 सीसी सेगमेंट में, जो हमारे पोर्टफोलियो के लिए बेहद महत्वपूर्ण है, कम से कम एक नया ब्रांड, और शायद एक से अधिक भी, जरूर आएगा. मुझे लगता है कि इससे हमें 125-250 सीसी सेगमेंट में अपनी पहुंच बढ़ाने में मदद मिलेगी. उम्मीद है कि नए ब्रांड और नए उत्पाद हमारे लिए सफल साबित होंगे,” राजीव बजाज ने कहा.

बजाज ऑटो भारत की सबसे बड़ी मोटरसाइकिल निर्यातक कंपनी है. अप्रैल 2025 से जनवरी 2026 की अवधि में कंपनी के निर्यात में 16% की मजबूत वृद्धि दर्ज की गई और यह 16,14,601 यूनिट तक पहुंच गया. इसी अवधि में घरेलू बिक्री 19,41,855 यूनिट रही. जनवरी 2026 में बजाज ऑटो ने घरेलू और निर्यात दोनों बाजारों में शानदार बिक्री दर्ज की. जनवरी 2026 में घरेलू दोपहिया वाहनों की बिक्री में 25% की वृद्धि हुई और यह 2,14,727 यूनिट तक पहुंच गई, जबकि विदेशी मोटरसाइकिल बिक्री में 22% की वृद्धि हुई और यह 1,91,568 यूनिट तक पहुंच गई.

नवंबर 2025 में, बजाज ऑटो ने पियरर बजाज एजी का 100% अधिग्रहण पूरा कर लिया, जिसके बाद कंपनी का नाम बदलकर बजाज ऑटो इंटरनेशनल होल्डिंग्स एजी कर दिया गया और केटीएम की पूर्व मूल कंपनी पियरर मोबिलिटी एजी का नाम बदलकर बजाज मोबिलिटी एजी कर दिया गया. इस अधिग्रहण के साथ, बजाज अब केटीएम का एकमात्र मालिक है.

बजाज भारत के चाकन स्थित अपने प्लांट में छोटे डिस्प्लेसमेंट वाले केटीएम और हुस्कवर्ना मॉडलों का निर्माण जारी रखेगा, साथ ही एक नई वैश्विक उत्पाद रणनीति को मजबूत और निर्देशित करेगा. इस अधिग्रहण में केटीएम, हुस्कवर्ना और गैसगैस सहित पियरर मोबिलिटी का पूरा पोर्टफोलियो शामिल है.