2026 केटीएम 200 ड्यूक और 250 ड्यूक को नए रंग विकल्पों के साथ किया गया अपडेट

केटीएम इंडिया ने अपनी नेकेड मोटरसाइकिल लाइनअप में मामूली बदलाव करते हुए 250 ड्यूक और 200 ड्यूक के लिए नए रंग विकल्प पेश किए हैं. इन नए रंगों की घोषणा ब्रांड के आधिकारिक सोशल मीडिया चैनलों के माध्यम से की गई है और उम्मीद है कि ये आने वाले दिनों में डीलरों के पास उपलब्ध हो जाएंगे.

केटीएम 250 ड्यूक अब दो नए रंगों में उपलब्ध है: सिल्वर मेटैलिक और स्लेट ग्रे. सिल्वर मेटैलिक विकल्प में सिल्वर रंग के टैंक एक्सटेंशन के साथ गहरे ग्रे रंग का फ्यूल टैंक दिया गया है. वहीं, स्लेट ग्रे वैरिएंट में गहरे ग्रे रंग के टैंक पैनल के साथ नारंगी रंग का फ्यूल टैंक है, जो इसे स्पोर्टी लुक देता है. दोनों नए रंगों की कीमत लगभग रु.2.14 लाख (एक्स-शोरूम) होने की उम्मीद है, जो मौजूदा विकल्पों जैसे एबोनी ब्लैक, इलेक्ट्रॉनिक ऑरेंज, अटलांटिक ब्लू और मेटैलिक सिल्वर के बराबर है.

केटीएम 200 ड्यूक को अटलांटिक ब्लू नामक एक नए रंग में पेश किया गया है. नारंगी रंग इसका प्रमुख शेड बना हुआ है और इसे फ्यूल टैंक, हेडलाइट के चारों ओर और सबफ्रेम पर इस्तेमाल किया गया है, जबकि पहिए काले रंग में हैं. टैंक एक्सटेंशन, फ्रंट मडगार्ड और कुछ बॉडी पैनल पर नीले रंग के एक्सेंट दिए गए हैं. अपडेटेड वर्जन की कीमत रु.1.94 लाख (एक्स-शोरूम) है, जो अन्य उपलब्ध रंगों, जैसे इलेक्ट्रॉनिक ऑरेंज, डार्क गैल्वनो और सिल्वर मेटैलिक के समान है.

दोनों मोटरसाइकिलों में आंतरिक रूप से कोई बदलाव नहीं हुआ है. केटीएम 200 ड्यूक में पहले की तरह ही 199cc का लिक्विड-कूल्ड सिंगल-सिलेंडर इंजन लगा है जो 24.67 bhp की शक्ति और 19.3 Nm का टॉर्क पैदा करता है और इसमें 6-स्पीड गियरबॉक्स दिया गया है. वहीं, KTM 250 ड्यूक में 249.7cc का लिक्विड-कूल्ड सिंगल-सिलेंडर इंजन लगा है जो 30.5 bhp की ताकत और 25 Nm का टॉर्क पैदा करता है और इसमें भी 6-स्पीड गियरबॉक्स है.