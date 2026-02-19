केटीएम 390 और 250 एडवेंचर के साथ मिल रही मुफ्त एक्सेसरीज और 10 साल की वारंटी

केटीएम इंडिया ने 390 एडवेंचर और 250 एडवेंचर मॉडल खरीदने वाले ग्राहकों के लिए कई नए लाभों की घोषणा की है, जिनमें रु.12,748 मूल्य के मुफ्त एक्सेसरीज़ और 10 साल की एक्सटेंडेड वारंटी शामिल हैं. इस ऑफर की जानकारी ब्रांड के आधिकारिक सोशल मीडिया चैनलों के माध्यम से दी गई है और यह 28 फरवरी, 2026 तक वैध रहेगा.

इस सीमित अवधि की योजना के तहत, खरीदारों को कई तरह के मुफ्त एक्सेसरीज़ मिलेंगे. इनमें मडफ्लैप एक्सटेंशन, लोअर फेंडर, हेडलाइट प्रोटेक्टर, सेंटर स्टैंड, टूरिंग सीट और मोटरसाइकिल कवर शामिल हैं. KTM का कहना है कि इन सभी एक्सेसरीज़ की कुल कीमत रु.12,748 है और ये दोनों मोटरसाइकिलों के साथ फरवरी के अंत तक मुफ्त में दिए जा रहे हैं.

एक्सेसरी पैकेज के साथ-साथ, KTM 390 एडवेंचर और 250 एडवेंचर पर 10 साल तक की एक्सेटेंड वारंटी भी दे रही है. यह वारंटी 10 साल या एक निश्चित किलोमीटर सीमा तक लागू होगी, जो भी पहले पूरी हो जाए. हालांकि, हम आपको सलाह देते हैं कि आप अपने नजदीकी अधिकृत KTM डीलरशिप से सटीक नियम और शर्तों की पुष्टि कर लें.

390 एडवेंचर में 399 सीसी का सिंगल-सिलेंडर इंजन लगा है जो 46 बीएचपी की ताकत और 39 एनएम का टॉर्क पैदा करता है. यह इंजन 6-स्पीड गियरबॉक्स से जुड़ा है और इसमें बाय-डायरेक्शनल क्विकशिफ्टर दिया गया है.

दूसरी ओर, 250 एडवेंचर में 249 सीसी का सिंगल-सिलेंडर, लिक्विड-कूल्ड इंजन लगा है जो 30.57 बीएचपी की ताकत और 25 एनएम का अधिकतम टॉर्क पैदा करता है. इसमें 6-स्पीड गियरबॉक्स दिया गया है, जिसमें बाय-डायरेक्शनल क्विक शिफ्टर भी शामिल है.