केटीएम 390 और 250 एडवेंचर के साथ मिल रही मुफ्त एक्सेसरीज और 10 साल की वारंटी
द्वारा ऋषभ परमार
1 मिनट पढ़े
प्रकाशित फ़रवरी 19, 2026
हाइलाइट्स
- केटीएम 390 ADV और 250 ADV पर विशेष लाभ उपलब्ध हैं
- यह योजना फरवरी 2026 के अंत तक चलेगी
- रु.12,748 मूल्य के एक्सेसरीज़ भी शामिल हैं
केटीएम इंडिया ने 390 एडवेंचर और 250 एडवेंचर मॉडल खरीदने वाले ग्राहकों के लिए कई नए लाभों की घोषणा की है, जिनमें रु.12,748 मूल्य के मुफ्त एक्सेसरीज़ और 10 साल की एक्सटेंडेड वारंटी शामिल हैं. इस ऑफर की जानकारी ब्रांड के आधिकारिक सोशल मीडिया चैनलों के माध्यम से दी गई है और यह 28 फरवरी, 2026 तक वैध रहेगा.
इस सीमित अवधि की योजना के तहत, खरीदारों को कई तरह के मुफ्त एक्सेसरीज़ मिलेंगे. इनमें मडफ्लैप एक्सटेंशन, लोअर फेंडर, हेडलाइट प्रोटेक्टर, सेंटर स्टैंड, टूरिंग सीट और मोटरसाइकिल कवर शामिल हैं. KTM का कहना है कि इन सभी एक्सेसरीज़ की कुल कीमत रु.12,748 है और ये दोनों मोटरसाइकिलों के साथ फरवरी के अंत तक मुफ्त में दिए जा रहे हैं.
एक्सेसरी पैकेज के साथ-साथ, KTM 390 एडवेंचर और 250 एडवेंचर पर 10 साल तक की एक्सेटेंड वारंटी भी दे रही है. यह वारंटी 10 साल या एक निश्चित किलोमीटर सीमा तक लागू होगी, जो भी पहले पूरी हो जाए. हालांकि, हम आपको सलाह देते हैं कि आप अपने नजदीकी अधिकृत KTM डीलरशिप से सटीक नियम और शर्तों की पुष्टि कर लें.
यह भी पढ़ें: केटीएम 200 ड्यूक को मिले हार्डवेयर बदलाव, कीमत रु.1.94 लाख
390 एडवेंचर में 399 सीसी का सिंगल-सिलेंडर इंजन लगा है जो 46 बीएचपी की ताकत और 39 एनएम का टॉर्क पैदा करता है. यह इंजन 6-स्पीड गियरबॉक्स से जुड़ा है और इसमें बाय-डायरेक्शनल क्विकशिफ्टर दिया गया है.
दूसरी ओर, 250 एडवेंचर में 249 सीसी का सिंगल-सिलेंडर, लिक्विड-कूल्ड इंजन लगा है जो 30.57 बीएचपी की ताकत और 25 एनएम का अधिकतम टॉर्क पैदा करता है. इसमें 6-स्पीड गियरबॉक्स दिया गया है, जिसमें बाय-डायरेक्शनल क्विक शिफ्टर भी शामिल है.
पुरानी कारों पर शानदार डीलसभी यूज़्ड कार देखें
लोकप्रिय केटीएम मॉडल्स
- केटीएम आरसी 200एक्स-शोरूम कीमत₹ 2.15 लाख
- केटीएम 250 ड्यूकएक्स-शोरूम कीमत₹ 2.12 लाख
- केटीएम 200 ड्यूकएक्स-शोरूम कीमत₹ 1.91 लाख
- केटीएम 390 ड्यूकएक्स-शोरूम कीमत₹ 2.97 लाख
- केटीएम आरसी 390एक्स-शोरूम कीमत₹ 3.22 लाख
- केटीएम 250 एडवेंचरएक्स-शोरूम कीमत₹ 2.4 लाख
- केटीएम 390 एडवेंचरएक्स-शोरूम कीमत₹ 3.95 लाख
- केटीएम 890 ड्यूकएक्स-शोरूम कीमत₹ 14.5 लाख
- केटीएम 390 ऐड्वेंचर एक्स 2025एक्स-शोरूम कीमत₹ 2.92 लाख
- केटीएम आरसी 160एक्स-शोरूम कीमत₹ 1.85 लाख
- केटीएम 890 साहसिकएक्स-शोरूम कीमत₹ 1.58 लाख
- केटीएम 85 एसएक्सएक्स-शोरूम कीमत₹ 6.69 लाख
- केटीएम 65 एसएक्सएक्स-शोरूम कीमत₹ 5.47 लाख
- केटीएम 50 एसएक्सएक्स-शोरूम कीमत₹ 4.63 लाख
- केटीएम 450 एसएक्स-एफएक्स-शोरूम कीमत₹ 10.25 लाख
- केटीएम 390 एंड्यूरो आरएक्स-शोरूम कीमत₹ 3.39 लाख
- केटीएम 1290 सुपर एडवेंचरएक्स-शोरूम कीमत₹ 22.74 लाख
- केटीएम 390 एडवेंचर आरएक्स-शोरूम कीमत₹ 3.78 लाख
- केटीएम 390 ऐड्वेंचर 2025एक्स-शोरूम कीमत₹ 3.95 लाख
- केटीएम 350 एक्ससी-एफ छह दिनएक्स-शोरूम कीमत₹ 12.96 लाख
- केटीएम 250 एसएक्स-एफएक्स-शोरूम कीमत₹ 9.58 लाख
- केटीएम 250 ऐड्वेंचर 2025एक्स-शोरूम कीमत₹ 2.4 लाख
- केटीएम 160 ड्यूकएक्स-शोरूम कीमत₹ 1.71 - 1.79 लाख
- केटीएम 1390 सुपर ड्यूकएक्स-शोरूम कीमत₹ 22.96 लाख
अपकमिंग कार्स
- ऑडी ई कॉन्सेप्टएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 1 - 1.5 करोड़एक्सपेक्टेड लॉन्चफ़र॰ 19, 2026
- टाटा पंच ईवीएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 14 - 20 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चफ़र॰ 20, 2026
- स्कोडा एलरोकएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 8 - 9 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चफ़र॰ 24, 2026
- बीयेडी एटो 3 ईवीएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 25 - 27 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चफ़र॰ 25, 2026
- वॉल्वो ईएम 90एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 60 - 80 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चफ़र॰ 26, 2026
- बीयेडी सीगलएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 10 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चफ़र॰ 28, 2026
- बीएमडब्ल्यू 4 सीरीज़एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 50 - 60 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चफ़र॰ 28, 2026
- टोयोटा Urban Cruiser Ebellaएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 20 - 25 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चमार्च 7, 2026
- ऑडी क्यू ई-ट्रॉनएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 65 - 75 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चमार्च 9, 2026
- मर्सिडीज़-बेंज़ सीएलए ईवीएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 60 - 70 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चमार्च 13, 2026
अपकमिंग बाइक्स
- सुज़ुकी Hayabusa 2026एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 18 - 20 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चफ़र॰ 28, 2026
- हीरो करिज्मा XMR 250एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 2 - 2.2 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चफ़र॰ 28, 2026
- हीरो Xpulse 421एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 2.9 - 4 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चमार्च 21, 2026
- बेनेली 752 एसएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 6 - 7 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चमार्च 31, 2026
- रॉयल एनफील्ड स्क्रैम्बलर 450एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 2.6 - 2.8 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चमार्च 31, 2026
- रॉयल एनफील्ड फ्लाइंग पिस्सू S6एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 7.5 - 8.5 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चमार्च 31, 2026
- बेनेली लिओसीनो 800एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 8 - 8.5 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअप्रैल 30, 2026
- बीएमडब्ल्यू F 450 GSएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 4.1 - 4.4 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअप्रैल 30, 2026
- यामाहा YZF R9एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 12.2 - 13.5 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअप्रैल 30, 2026
- बीएसए स्क्रैम्बलर 650एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 3.25 - 3.6 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअप्रैल 30, 2026
और ज्यादा खोजें
लेटेस्ट Reviews
रिलेटेड आर्टिकल्स