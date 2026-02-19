केटीएम 390 और 250 एडवेंचर के साथ मिल रही मुफ्त एक्सेसरीज और 10 साल की वारंटी

पत्रिकायूज़्ड कार्स
यूज़्ड कार टॉप शहरों से
दिल्लीपुणेनोएडामुंबई
मॉडल के अनुसार यूज़्ड कार
मारुती सुजुकी वैगन Rमारुती सुजुकी स्विफ्ट कारमहिंद्रा स्कार्पियो कार्समारुति सुजुकी स्विफ्ट डज़इर
ब्रांड के अनुसार यूज़्ड कार
मारुती सुजुकी कार्सहुंडई कार्समहिंद्रा कार्सहोंडा कार्स
प्रकार के अनुसार यूज़्ड कार
एसयूवी कार्सहैचबैक कार्ससेडान कार्सएमयूवी कार्स
ईंधन द्वारा सेडान कार्स
पेट्रोल कार्सडीज़ल कार्सपेट्रोल और सीएनजी कार्स
ट्रांसमिशन द्वारा यूज़्ड कार
मैन्युअल कार्सआटोमेटिक कार्सएएमटी कार्स
मालिक द्वारा यूज़्ड कार
पहला मालिक कार्सदूसरा मालिक कार्सतीसरा मालिक कार्स
बजट के अनुसार यूज़्ड कार
₹ 5 लाख से कम कीमत वाली कारें₹ 8 लाख से कम कीमत वाली कारें₹ 10 लाख से कम कीमत वाली कारें
कार बेचेंनई कार्स
अपकमिंग
ऑडी ई कॉन्सेप्टटाटा New Punch EVस्कोडा एलरोकबीयेडी New Atto 3 EV
लेटेस्ट
टाटा न्यू नेक्सनहौंडा एलेवटेईजीप कंपासहुंडई ओरा
रिसर्च
कारों की तुलना करेंलेटेस्ट कार न्यूज़कार रिव्यु
एक्स्प्लोर
सभी नई कारें देखेंइलेक्ट्रिक कार्सट्रेंडिंग कार्सपॉपुलर कार्स
बजट के अनुसार
₹ 15 लाख से कम कीमत की कारें₹ 15 - ₹ 25 लाख के बीच की कारें₹ 25 - ₹ 40 लाख के बीच की कारें₹ 40 लाख से अधिक की कारें
प्रकार के अनुसार
हैचबैक कार्ससेडान कार्सएसयूवी कार्सएमयूवी कार्स
लाइफस्टाइल द्वारा
अफोर्डेबल कार्सएडवेंचर कार्सकम्यूटर कार्ससर्वोत्तम माइलेज कार्स
ब्रांड द्वारा
टाटा मोटर्समारुती सुजुकीकिआमहिंद्रा
नई बाइक्स
एक्स्प्लोर
सभी बाइक देखेंट्रेंडिंग बाइक्सलोकप्रिय बाइकइलेक्ट्रिक बाइक
अपकमिंग
सुज़ुकीहीरो करिज्मा XMR 250हीरोबेनेली 752 एसरॉयल एनफील्ड फ्लाइंग पिस्सू S6
रिसर्च
बाइक की तुलना करेंलेटेस्ट बाइक न्यूज़एक्सपर्ट रिव्यु
लेटेस्ट
हौंडा शाइन 100हीरो ज़ूमजॉय ई-बाइक मिहोसहॉप इलेक्ट्रिक लियो
प्रकार के अनुसार
स्कूटरकम्यूटरक्रूजरस्पोर्ट्स
बजट के अनुसार
₹50000 से कम की बाइक₹ 50K - ₹ 70K के बीच की बाइक₹ 70K - ₹ 1L के बीच की बाइक₹ 1L - ₹ 3L के बीच की
लाइफस्टाइल द्वारा
अफोर्डेबल बाइकएडवेंचर बाइककम्यूटर बाइकसर्वोत्तम माइलेज बाइक
ब्रांड द्वारा
रॉयल एनफील्ड बाइकहीरो बाइकहोंडा बाइकटीवीएस बाइक
वारंटीवीडियोस
एक्सपर्ट रेव्यूज
कार रेव्यूजबाइक रेव्यूजपहली झलक
न्यूज़ और एपिसोड्स
car&bike न्यूज़car&bike शोइन कन्वर्सेशन विथ
काटेगोरिस
car&bike अवार्ड्सकार दुर्घटना परीक्षण

केटीएम 390 और 250 एडवेंचर के साथ मिल रही मुफ्त एक्सेसरीज और 10 साल की वारंटी

यह सीमित अवधि की योजना दोनों मोटरसाइकिलों पर 28 फरवरी तक उपलब्ध है.
Calendar-icon

द्वारा ऋषभ परमार

clock-icon

1 मिनट पढ़े

Calendar-icon

प्रकाशित फ़रवरी 19, 2026

हमें फॉलो करें

google-news-icon
Story

हाइलाइट्स

  • केटीएम 390 ADV और 250 ADV पर विशेष लाभ उपलब्ध हैं
  • यह योजना फरवरी 2026 के अंत तक चलेगी
  • रु.12,748 मूल्य के एक्सेसरीज़ भी शामिल हैं

केटीएम इंडिया ने 390 एडवेंचर और 250 एडवेंचर मॉडल खरीदने वाले ग्राहकों के लिए कई नए लाभों की घोषणा की है, जिनमें रु.12,748  मूल्य के मुफ्त एक्सेसरीज़ और 10 साल की एक्सटेंडेड वारंटी शामिल हैं. इस ऑफर की जानकारी ब्रांड के आधिकारिक सोशल मीडिया चैनलों के माध्यम से दी गई है और यह 28 फरवरी, 2026 तक वैध रहेगा.

2025 KTM 390 Adventure web 28

इस सीमित अवधि की योजना के तहत, खरीदारों को कई तरह के मुफ्त एक्सेसरीज़ मिलेंगे. इनमें मडफ्लैप एक्सटेंशन, लोअर फेंडर, हेडलाइट प्रोटेक्टर, सेंटर स्टैंड, टूरिंग सीट और मोटरसाइकिल कवर शामिल हैं. KTM का कहना है कि इन सभी एक्सेसरीज़ की कुल कीमत रु.12,748 है और ये दोनों मोटरसाइकिलों के साथ फरवरी के अंत तक मुफ्त में दिए जा रहे हैं.

KTM ADV Models 30 ADV 250 ADV Free Accessories Extended Warranty 1

एक्सेसरी पैकेज के साथ-साथ, KTM 390 एडवेंचर और 250 एडवेंचर पर 10 साल तक की एक्सेटेंड वारंटी भी दे रही है. यह वारंटी 10 साल या एक निश्चित किलोमीटर सीमा तक लागू होगी, जो भी पहले पूरी हो जाए. हालांकि, हम आपको सलाह देते हैं कि आप अपने नजदीकी अधिकृत KTM डीलरशिप से सटीक नियम और शर्तों की पुष्टि कर लें.

 

यह भी पढ़ें: केटीएम 200 ड्यूक को मिले हार्डवेयर बदलाव, कीमत रु.1.94 लाख

 

390 एडवेंचर में 399 सीसी का सिंगल-सिलेंडर इंजन लगा है जो 46 बीएचपी की ताकत और 39 एनएम का टॉर्क पैदा करता है. यह इंजन 6-स्पीड गियरबॉक्स से जुड़ा है और इसमें बाय-डायरेक्शनल क्विकशिफ्टर दिया गया है.

2025 KTM 250 ADV Launched In India

दूसरी ओर, 250 एडवेंचर में 249 सीसी का सिंगल-सिलेंडर, लिक्विड-कूल्ड इंजन लगा है जो 30.57 बीएचपी की ताकत और 25 एनएम का अधिकतम टॉर्क पैदा करता है. इसमें 6-स्पीड गियरबॉक्स दिया गया है, जिसमें बाय-डायरेक्शनल क्विक शिफ्टर भी शामिल है.

# KTM India# KTM 390 Adventure# KTM 250 Adventure# KTM 390 Adventure Accessories# KTM 250 Adventure Accessories# KTM Motorcycles discounts# KTM Bikes# KTM Bikes in India# KTM 390 ADV# KTM 250 ADV# Bikes# Cover Story# Auto Industry
Stay updated with automotive news and reviews right at your fingertips through carandbike.com's WhatsApp Channel.

पुरानी कारों पर शानदार डील

सभी यूज़्ड कार देखें
  • यूज़्ड 2013 मारुति सुजुकी स्विफ्ट,
    2013 मारुति सुजुकी स्विफ्ट
    VXI | 78,869 km | पेट्रोल | मैन्युअल
    Rs. 2.53 लाख
    Spinny
  • यूज़्ड 2018 मारुति सुजुकी बलेनो,
    2018 मारुति सुजुकी बलेनो
    Delta | 54,947 km | पेट्रोल | मैन्युअल
    Rs. 4.45 लाख
    ₹ 9,966/माह emi
    Spinny
  • यूज़्ड 2015 फॉक्सवैगन पोलो,
    2015 फॉक्सवैगन पोलो
    1.2 Comfortline | 81,083 km | पेट्रोल | मैन्युअल
    Rs. 3.39 लाख
    ₹ 7,590/माह emi
    Spinny
  • यूज़्ड 2020 मारुति सुजुकी स्विफ्ट,
    2020 मारुति सुजुकी स्विफ्ट
    VXI AGS BS IV | 8,681 km | पेट्रोल | एएमटी
    Rs. 5.05 लाख
    ₹ 11,310/माह emi
    Spinny
  • यूज़्ड 2019 ह्युंडई ईलाइट आई20,
    2019 ह्युंडई ईलाइट आई20
    1.2 Sportz Plus BS IV | 66,054 km | पेट्रोल | आटोमेटिक
    Rs. 5.35 लाख
    ₹ 11,982/माह emi
    Spinny
  • यूज़्ड 2021 फोर्ड इकोस्पोर्ट,
    2021 फोर्ड इकोस्पोर्ट
    1.5 TiVCT Titanium BS IV | 41,419 km | पेट्रोल | मैन्युअल
    Rs. 7.15 लाख
    ₹ 16,014/माह emi
    Spinny
  • यूज़्ड 2017 होंडा जैज़,
    2017 होंडा जैज़
    S | 55,406 km | पेट्रोल | मैन्युअल
    Rs. 3.83 लाख
    ₹ 8,573/माह emi
    Spinny
  • यूज़्ड 2019 मारुति सुजुकी बलेनो,
    2019 मारुति सुजुकी बलेनो
    Alpha | 72,004 km | पेट्रोल | मैन्युअल
    Rs. 4.6 लाख
    ₹ 10,302/माह emi
    Spinny
  • यूज़्ड 2022 टाटा नेक्सन,
    2022 टाटा नेक्सन
    Revotron XZ Plus | 35,622 km | पेट्रोल | मैन्युअल
    Rs. 7.5 लाख
    ₹ 16,797/माह emi
    Spinny
  • यूज़्ड 2012 होंडा सिटी,
    2012 होंडा सिटी
    1.5 V | 70,905 km | पेट्रोल | मैन्युअल
    Rs. 2.9 लाख
    Spinny

लोकप्रिय केटीएम मॉडल्स

अपकमिंग कार्स

अपकमिंग बाइक्स

और ज्यादा खोजें

  • लेटेस्ट Reviews

  • रिलेटेड आर्टिकल्स

  • 200 ड्यूक में अब एक बड़ी फ्रंट ब्रेक डिस्क, हल्के अलॉय व्हील, पतला फोर्क सेटअप और एक नया आकर्षक डिज़ाइन दिया गया है.
    केटीएम 200 ड्यूक को मिले हार्डवेयर बदलाव, कीमत रु.1.94 लाख
  • एंट्री-लेवल स्पोर्ट्सबाइक सेगमेंट में KTM की नई RC 160 का मुकाबला यामाहा R15 से है. आइए देखते हैं कि कागज़ पर दोनों बाइक्स कैसी हैं.
    केटीएम RC 160 बनाम यामाहा R15: इंजन, फीचर्स और कीमत की तुलना
  • आरसी 160, केटीएम इंडिया की सुपरस्पोर्ट रेंज में एंट्री लेवल की बाइक के रूप में काम करती है.
    भारत में KTM RC 160 रु.1.85 लाख में हुई लॉन्च
  • केटीएम आरसी 390 की बिक्री भारत में जारी रहेगी, जहां इसका निर्माण होता है और इस मॉडल की अभी भी मजबूत मांग है.
    केटीएम RC 390 का वैश्विक स्तर पर बंद हुआ निर्माण, भारत में जारी रहेगी बिक्री
  • इंजन के कंपन के कारण साइड स्टैंड स्प्रिंग में खराबी का पता चलने के बाद केटीएम ने चुनिंदा 390 मॉडलों के लिए वैश्विक रिकॉल जारी किया है.
    साइड स्टैंड की समस्या के चलते केटीएम 390 एडवेंचर X और 390 एंड्यूरो R के लिए जारी किया गया रिकॉल
  • 200 ड्यूक में अब एक बड़ी फ्रंट ब्रेक डिस्क, हल्के अलॉय व्हील, पतला फोर्क सेटअप और एक नया आकर्षक डिज़ाइन दिया गया है.
    केटीएम 200 ड्यूक को मिले हार्डवेयर बदलाव, कीमत रु.1.94 लाख
  • एंट्री-लेवल स्पोर्ट्सबाइक सेगमेंट में KTM की नई RC 160 का मुकाबला यामाहा R15 से है. आइए देखते हैं कि कागज़ पर दोनों बाइक्स कैसी हैं.
    केटीएम RC 160 बनाम यामाहा R15: इंजन, फीचर्स और कीमत की तुलना
  • आरसी 160, केटीएम इंडिया की सुपरस्पोर्ट रेंज में एंट्री लेवल की बाइक के रूप में काम करती है.
    भारत में KTM RC 160 रु.1.85 लाख में हुई लॉन्च
  • केटीएम आरसी 390 की बिक्री भारत में जारी रहेगी, जहां इसका निर्माण होता है और इस मॉडल की अभी भी मजबूत मांग है.
    केटीएम RC 390 का वैश्विक स्तर पर बंद हुआ निर्माण, भारत में जारी रहेगी बिक्री
  • इंजन के कंपन के कारण साइड स्टैंड स्प्रिंग में खराबी का पता चलने के बाद केटीएम ने चुनिंदा 390 मॉडलों के लिए वैश्विक रिकॉल जारी किया है.
    साइड स्टैंड की समस्या के चलते केटीएम 390 एडवेंचर X और 390 एंड्यूरो R के लिए जारी किया गया रिकॉल
c&b icon

भारत में ट्रेंडिंग वाहन

सभी देखें
  • पत्रिका
  • Reviews
  • केटीएम 390 और 250 एडवेंचर के साथ मिल रही मुफ्त एक्सेसरीज और 10 साल की वारंटी