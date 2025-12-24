केटीएम RC 390 का वैश्विक स्तर पर बंद हुआ निर्माण, भारत में जारी रहेगी बिक्री
प्रकाशित दिसंबर 24, 2025
हाइलाइट्स
- केटीएम RC 390 का निर्माण यूरोप और अन्य बाजारों में बंद कर दिया गया है
- आरसी 390 भारत में अभी भी बिक्री के लिए उपलब्ध है
- नए 350 सीसी से कम क्षमता वाले इंजन को पेश किए जाने की उम्मीद है
एक दशक से अधिक समय बाद, केटीएम ने वैश्विक बाजारों में आरसी 390 का निर्माण बंद करने का फैसला किया है, जिसका कारण कथित तौर पर कम मांग है. एक रिपोर्ट के अनुसार, केटीएम ने पुष्टि की है कि हाल के वर्षों में सिंगल-सिलेंडर एंट्री-लेवल स्पोर्ट्स बाइक की मांग में कमी आई है, और इसलिए वैश्विक बाजारों में केटीएम आरसी 390 की बिक्री बंद करने का निर्णय लिया गया है. केटीएम का कहना है कि मौजूदा 373 सीसी सिंगल-सिलेंडर इंजन को यूरो5+ उत्सर्जन मानकों के अनुरूप अपडेट करने की लागत से गिरती मांग वाले इस मॉडल की कीमत बढ़ जाती.
हालांकि, केटीएम RC 390 का निर्माण जारी रहेगा और भारत में इसकी बिक्री होती रहेगी, जहां इसकी मांग अभी भी काफी मजबूत है. भारत दुनिया का सबसे बड़ा दोपहिया वाहन बाजार है और केटीएम RC 390 की बिक्री का प्रदर्शन इसे बाजार में बनाए रखने के लिए पर्याप्त सबूत देता है. और वैसे भी, केटीएम RC 390 का निर्माण भारत में ही केटीएम की मूल कंपनी बजाज ऑटो द्वारा किया जाता है.
केटीएम RC 390 को पहली बार 2014 में केटीएम 390 ड्यूक पर आधारित फुल-फेयर्ड सुपरस्पोर्ट मॉडल के रूप में लॉन्च किया गया था, जबकि 390 ड्यूक को मौजूदा RC 390 में इस्तेमाल होने वाले पुराने 373 सीसी इंजन की जगह नए 399 सीसी LC4C इंजन से अपडेट किया जा चुका है, वहीं सुपरस्पोर्ट मॉडल को अभी तक इसी इंजन से अपडेट नहीं किया गया है. केटीएम RC 390 का आखिरी बड़ा अपडेट 2022 में आया था, और बड़े रूप से यह उम्मीद की जा रही थी कि मौजूदा 390 ड्यूक का नया 399 सीसी इंजन 2026 में कभी भी RC 390 में भी आ जाएगा.
यह भी पढ़ें: केटीएम फरवरी 2026 में भारत में पहली एडवेंचर रैली करेगा आयोजित
भारत के लिए, यह अभी भी स्पष्ट नहीं है कि सितंबर 2025 में नए जीएसटी बदलावों के बाद, जिसमें 350 सीसी और उससे अधिक क्षमता वाले इंजन वाली मोटरसाइकिलें अधिक महंगी हो गई हैं, केटीएम अपने इंजन का आकार मौजूदा 399 सीसी से घटाकर लगभग 350 सीसी कर देगी या नहीं.
अभी तक बजाज ऑटो की आरसी 390 को लेकर कोई स्पष्ट रणनीति सामने नहीं आई है, लेकिन कंपनी ने पुष्टि की है कि वह 350 सीसी से कम क्षमता वाले इंजनों पर काम कर रही है. इन इंजनों को भारत में बनी केटीएम और ट्रायम्फ मॉडलों में शामिल किया जाएगा ताकि बदले हुए जीएसटी ढांचे के लिए निर्धारित 350 सीसी से कम क्षमता की सीमा को पूरा किया जा सके. इससे ये इंजन कीमत के लिहाज से ग्राहकों के लिए अधिक आकर्षक बनेंगे. उम्मीद है कि बजाज 2026 में केटीएम और ट्रायम्फ दोनों के लिए 350 सीसी से कम क्षमता वाले इंजन प्लेटफॉर्म पेश करेगी.
(सोर्स)
