केटीएम RC 390 का वैश्विक स्तर पर बंद हुआ निर्माण, भारत में जारी रहेगी बिक्री

पत्रिकायूज़्ड कार्स
यूज़्ड कार टॉप शहरों से
दिल्लीपुणेनोएडामुंबई
मॉडल के अनुसार यूज़्ड कार
मारुती सुजुकी वैगन Rमारुती सुजुकी स्विफ्ट कारमहिंद्रा स्कार्पियो कार्समारुति सुजुकी स्विफ्ट डज़इर
ब्रांड के अनुसार यूज़्ड कार
मारुती सुजुकी कार्सहुंडई कार्समहिंद्रा कार्सहोंडा कार्स
प्रकार के अनुसार यूज़्ड कार
एसयूवी कार्सहैचबैक कार्ससेडान कार्सएमयूवी कार्स
ईंधन द्वारा सेडान कार्स
पेट्रोल कार्सडीज़ल कार्सपेट्रोल और सीएनजी कार्स
ट्रांसमिशन द्वारा यूज़्ड कार
मैन्युअल कार्सआटोमेटिक कार्सएएमटी कार्स
मालिक द्वारा यूज़्ड कार
पहला मालिक कार्सदूसरा मालिक कार्सतीसरा मालिक कार्स
बजट के अनुसार यूज़्ड कार
₹ 5 लाख से कम कीमत वाली कारें₹ 8 लाख से कम कीमत वाली कारें₹ 10 लाख से कम कीमत वाली कारें
कार बेचेंनई कार्स
अपकमिंग
किया सेल्टोस 2026महिंद्रा एक्सयूवी 7XOनिसान ग्रेवाइटमारुति सुजुकी ई-विटारा
लेटेस्ट
टाटा न्यू नेक्सनहौंडा एलेवटेईजीप कंपासहुंडई ओरा
रिसर्च
कारों की तुलना करेंलेटेस्ट कार न्यूज़कार रिव्यु
एक्स्प्लोर
सभी नई कारें देखेंइलेक्ट्रिक कार्सट्रेंडिंग कार्सपॉपुलर कार्स
बजट के अनुसार
₹ 15 लाख से कम कीमत की कारें₹ 15 - ₹ 25 लाख के बीच की कारें₹ 25 - ₹ 40 लाख के बीच की कारें₹ 40 लाख से अधिक की कारें
प्रकार के अनुसार
हैचबैक कार्ससेडान कार्सएसयूवी कार्सएमयूवी कार्स
लाइफस्टाइल द्वारा
अफोर्डेबल कार्सएडवेंचर कार्सकम्यूटर कार्ससर्वोत्तम माइलेज कार्स
ब्रांड द्वारा
टाटा मोटर्समारुती सुजुकीकिआमहिंद्रा
नई बाइक्स
एक्स्प्लोर
सभी बाइक देखेंट्रेंडिंग बाइक्सलोकप्रिय बाइकइलेक्ट्रिक बाइक
अपकमिंग
यामाहा यामाहा एनमैक्स 155बीएमडब्ल्यूज़ीनोट्रायंफयामाहा YZF MT-07
रिसर्च
बाइक की तुलना करेंलेटेस्ट बाइक न्यूज़एक्सपर्ट रिव्यु
लेटेस्ट
हौंडा शाइन 100हीरो ज़ूमजॉय ई-बाइक मिहोसहॉप इलेक्ट्रिक लियो
प्रकार के अनुसार
स्कूटरकम्यूटरक्रूजरस्पोर्ट्स
बजट के अनुसार
₹50000 से कम की बाइक₹ 50K - ₹ 70K के बीच की बाइक₹ 70K - ₹ 1L के बीच की बाइक₹ 1L - ₹ 3L के बीच की
लाइफस्टाइल द्वारा
अफोर्डेबल बाइकएडवेंचर बाइककम्यूटर बाइकसर्वोत्तम माइलेज बाइक
ब्रांड द्वारा
रॉयल एनफील्ड बाइकहीरो बाइकहोंडा बाइकटीवीएस बाइक
वारंटीवीडियोस
एक्सपर्ट रेव्यूज
कार रेव्यूजबाइक रेव्यूजपहली झलक
न्यूज़ और एपिसोड्स
car&bike न्यूज़car&bike शोइन कन्वर्सेशन विथ
काटेगोरिस
car&bike अवार्ड्सकार दुर्घटना परीक्षण

केटीएम RC 390 का वैश्विक स्तर पर बंद हुआ निर्माण, भारत में जारी रहेगी बिक्री

केटीएम आरसी 390 की बिक्री भारत में जारी रहेगी, जहां इसका निर्माण होता है और इस मॉडल की अभी भी मजबूत मांग है.
Calendar-icon

द्वारा ऋषभ परमार

clock-icon

1 मिनट पढ़े

Calendar-icon

प्रकाशित दिसंबर 24, 2025

हमें फॉलो करें

google-news-icon
Story

हाइलाइट्स

  • केटीएम RC 390 का निर्माण यूरोप और अन्य बाजारों में बंद कर दिया गया है
  • आरसी 390 भारत में अभी भी बिक्री के लिए उपलब्ध है
  • नए 350 सीसी से कम क्षमता वाले इंजन को पेश किए जाने की उम्मीद है

एक दशक से अधिक समय बाद, केटीएम ने वैश्विक बाजारों में आरसी 390 का निर्माण  बंद करने का फैसला किया है, जिसका कारण कथित तौर पर कम मांग है. एक रिपोर्ट के अनुसार, केटीएम ने पुष्टि की है कि हाल के वर्षों में सिंगल-सिलेंडर एंट्री-लेवल स्पोर्ट्स बाइक की मांग में कमी आई है, और इसलिए वैश्विक बाजारों में केटीएम आरसी 390 की बिक्री बंद करने का निर्णय लिया गया है. केटीएम का कहना है कि मौजूदा 373 सीसी सिंगल-सिलेंडर इंजन को यूरो5+ उत्सर्जन मानकों के अनुरूप अपडेट करने की लागत से गिरती मांग वाले इस मॉडल की कीमत बढ़ जाती.

2022 KTM RC 390 2022 06 22 T11 43 40 219 Z

हालांकि, केटीएम RC 390 का निर्माण जारी रहेगा और भारत में इसकी बिक्री होती रहेगी, जहां इसकी मांग अभी भी काफी मजबूत है. भारत दुनिया का सबसे बड़ा दोपहिया वाहन बाजार है और केटीएम RC 390 की बिक्री का प्रदर्शन इसे बाजार में बनाए रखने के लिए पर्याप्त सबूत देता है. और वैसे भी, केटीएम RC 390 का निर्माण भारत में ही केटीएम की मूल कंपनी बजाज ऑटो द्वारा किया जाता है.

2022 KTM RC 390 m2 2022 12 21 T11 27 50 460 Z

केटीएम RC 390 को पहली बार 2014 में केटीएम 390 ड्यूक पर आधारित फुल-फेयर्ड सुपरस्पोर्ट मॉडल के रूप में लॉन्च किया गया था, जबकि 390 ड्यूक को मौजूदा RC 390 में इस्तेमाल होने वाले पुराने 373 सीसी इंजन की जगह नए 399 सीसी LC4C इंजन से अपडेट किया जा चुका है, वहीं सुपरस्पोर्ट मॉडल को अभी तक इसी इंजन से अपडेट नहीं किया गया है. केटीएम RC 390 का आखिरी बड़ा अपडेट 2022 में आया था, और बड़े रूप से यह उम्मीद की जा रही थी कि मौजूदा 390 ड्यूक का नया 399 सीसी इंजन 2026 में कभी भी RC 390 में भी आ जाएगा.

 

यह भी पढ़ें: केटीएम फरवरी 2026 में भारत में पहली एडवेंचर रैली करेगा आयोजित

 

भारत के लिए, यह अभी भी स्पष्ट नहीं है कि सितंबर 2025 में नए जीएसटी बदलावों के बाद, जिसमें 350 सीसी और उससे अधिक क्षमता वाले इंजन वाली मोटरसाइकिलें अधिक महंगी हो गई हैं, केटीएम अपने इंजन का आकार मौजूदा 399 सीसी से घटाकर लगभग 350 सीसी कर देगी या नहीं.

 

अभी तक बजाज ऑटो की आरसी 390 को लेकर कोई स्पष्ट रणनीति सामने नहीं आई है, लेकिन कंपनी ने पुष्टि की है कि वह 350 सीसी से कम क्षमता वाले इंजनों पर काम कर रही है. इन इंजनों को भारत में बनी केटीएम और ट्रायम्फ मॉडलों में शामिल किया जाएगा ताकि बदले हुए जीएसटी ढांचे के लिए निर्धारित 350 सीसी से कम क्षमता की सीमा को पूरा किया जा सके. इससे ये इंजन कीमत के लिहाज से ग्राहकों के लिए अधिक आकर्षक बनेंगे. उम्मीद है कि बजाज 2026 में केटीएम और ट्रायम्फ दोनों के लिए 350 सीसी से कम क्षमता वाले इंजन प्लेटफॉर्म पेश करेगी.

 

(सोर्स)

# KTM 390# KTM India# KTM Bikes in India# KTM 390 Adventure# ktm# ktm india# Latest News# Auto Industry# Bikes# Cover Story
Stay updated with automotive news and reviews right at your fingertips through carandbike.com's WhatsApp Channel.

पुरानी कारों पर शानदार डील

सभी यूज़्ड कार देखें
  • यूज़्ड 2022 ह्युंडई क्रेटा, Yozna Vihar, New Delhi
    8.2
    2022 ह्युंडई क्रेटा
    1.5 SX Executive Trim | 44,525 km | पेट्रोल | मैन्युअल
    Rs. 12.25 लाख
    ₹ 25,905/माह emi
    Max Motors Yozna Vihar, New Delhi
  • यूज़्ड 2019 ह्युंडई क्रेटा, Yozna Vihar, New Delhi
    7.9
    2019 ह्युंडई क्रेटा
    1.6 E Plus | 39,970 km | पेट्रोल | मैन्युअल
    Rs. 9.25 लाख
    ₹ 20,717/माह emi
    Max Motors Yozna Vihar, New Delhi
  • यूज़्ड 2024 किया सॉनेट, Yozna Vihar, New Delhi
    8.8
    2024 किया सॉनेट
    HTX | 16,940 km | डीज़ल | आटोमेटिक
    Rs. 11.9 लाख
    ₹ 26,652/माह emi
    Max Motors Yozna Vihar, New Delhi
  • यूज़्ड 2024 मारुति सुजुकी ब्रेज़ा, Yozna Vihar, New Delhi
    9
    2024 मारुति सुजुकी ब्रेज़ा
    VXI | 6,199 km | पेट्रोल | मैन्युअल
    Rs. 10.25 लाख
    ₹ 22,956/माह emi
    Max Motors Yozna Vihar, New Delhi
  • यूज़्ड 2022 मारुति सुजुकी स्विफ्ट, Yozna Vihar, New Delhi
    8.6
    2022 मारुति सुजुकी स्विफ्ट
    VXI BS IV | 29,000 km | पेट्रोल | मैन्युअल
    Rs. 6.75 लाख
    ₹ 15,118/माह emi
    Max Motors Yozna Vihar, New Delhi
  • यूज़्ड 2024 मारुति सुजुकी ग्रैंड विटारा, Yozna Vihar, New Delhi
    8.4
    2024 मारुति सुजुकी ग्रैंड विटारा
    Alpha | 32,437 km | हाइब्रिड | मैन्युअल
    Rs. 13.5 लाख
    ₹ 30,235/माह emi
    Max Motors Yozna Vihar, New Delhi
  • यूज़्ड 2024 महिंद्रा थार, Yozna Vihar, New Delhi
    8.8
    2024 महिंद्रा थार
    LX RWD 4 Seater Hard Top | 15,465 km | पेट्रोल | आटोमेटिक
    Rs. 13.9 लाख
    Max Motors Yozna Vihar, New Delhi
  • यूज़्ड 2024 टोयोटा अर्बन क्रूजर टैसर, Yozna Vihar, New Delhi
    8.8
    2024 टोयोटा अर्बन क्रूजर टैसर
    G 1.0 | 23,740 km | पेट्रोल | आटोमेटिक
    Rs. 10.5 लाख
    Max Motors Yozna Vihar, New Delhi
  • यूज़्ड 2016 मारुति सुजुकी अल्टो 800, Yozna Vihar, New Delhi
    7.9
    2016 मारुति सुजुकी अल्टो 800
    LXI | 67,123 km | पेट्रोल | मैन्युअल
    Rs. 2.15 लाख
    ₹ 4,815/माह emi
    Max Motors Yozna Vihar, New Delhi
  • यूज़्ड 2022 महिंद्रा थार, Yozna Vihar, New Delhi
    8.6
    2022 महिंद्रा थार
    LX Hard Top 4 seater | 23,631 km | पेट्रोल | मैन्युअल
    Rs. 12.75 लाख
    ₹ 28,556/माह emi
    Max Motors Yozna Vihar, New Delhi

लोकप्रिय केटीएम मॉडल्स

अपकमिंग कार्स

अपकमिंग बाइक्स

और ज्यादा खोजें

  • लेटेस्ट News

  • रिलेटेड आर्टिकल्स

  • इंजन के कंपन के कारण साइड स्टैंड स्प्रिंग में खराबी का पता चलने के बाद केटीएम ने चुनिंदा 390 मॉडलों के लिए वैश्विक रिकॉल जारी किया है.
    साइड स्टैंड की समस्या के चलते केटीएम 390 एडवेंचर X और 390 एंड्यूरो R के लिए जारी किया गया रिकॉल
  • केटीएम 390 एडवेंचर R की बुकिंग बहुत जल्द शुरू होने की उम्मीद है, और डिलेवरी जनवरी 2026 में शुरू होगी.
    केटीएम फरवरी 2026 में भारत में पहली एडवेंचर रैली करेगा आयोजित
  • 5-इंच का कलर टीएफटी डैश 390 ड्यूक से लिया गया है और इसे ब्रांड की सब-400cc लाइनअप में शेयर किया गया है.
    केटीएम 160 ड्यूक टीएफटी डैश के साथ रु.1.79 लाख में हुई लॉन्च
  • जिस प्रकार 160 ड्यूक ने 125 ड्यूक की जगह ली थी, उसी प्रकार RC 160 बंद हो चुकी RC 125 का स्थान लेगी.
    नई केटीएम RC 160 टैस्टिंग के दौरान आई नज़र
  • रिकॉल का मुद्दा ईंधन टैंक कैप सील से उत्पन्न होता है, जिसके परिणामस्वरूप टैंक कैप से ईंधन लीक हो सकता है.
    केटीएम ने दुनिया भर से 125, 250 और 390 ड्यूक मॉडलों के लिए जारी किया रिकॉल
  • इंजन के कंपन के कारण साइड स्टैंड स्प्रिंग में खराबी का पता चलने के बाद केटीएम ने चुनिंदा 390 मॉडलों के लिए वैश्विक रिकॉल जारी किया है.
    साइड स्टैंड की समस्या के चलते केटीएम 390 एडवेंचर X और 390 एंड्यूरो R के लिए जारी किया गया रिकॉल
  • केटीएम 390 एडवेंचर R की बुकिंग बहुत जल्द शुरू होने की उम्मीद है, और डिलेवरी जनवरी 2026 में शुरू होगी.
    केटीएम फरवरी 2026 में भारत में पहली एडवेंचर रैली करेगा आयोजित
  • 5-इंच का कलर टीएफटी डैश 390 ड्यूक से लिया गया है और इसे ब्रांड की सब-400cc लाइनअप में शेयर किया गया है.
    केटीएम 160 ड्यूक टीएफटी डैश के साथ रु.1.79 लाख में हुई लॉन्च
  • जिस प्रकार 160 ड्यूक ने 125 ड्यूक की जगह ली थी, उसी प्रकार RC 160 बंद हो चुकी RC 125 का स्थान लेगी.
    नई केटीएम RC 160 टैस्टिंग के दौरान आई नज़र
  • रिकॉल का मुद्दा ईंधन टैंक कैप सील से उत्पन्न होता है, जिसके परिणामस्वरूप टैंक कैप से ईंधन लीक हो सकता है.
    केटीएम ने दुनिया भर से 125, 250 और 390 ड्यूक मॉडलों के लिए जारी किया रिकॉल
c&b icon

भारत में ट्रेंडिंग वाहन

सभी देखें
  • पत्रिका
  • News
  • केटीएम RC 390 का वैश्विक स्तर पर बंद हुआ निर्माण, भारत में जारी रहेगी बिक्री