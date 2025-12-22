केटीएम फरवरी 2026 में भारत में पहली एडवेंचर रैली करेगा आयोजित

इंडिया बाइक वीक 2025 के दौरान, केटीएम इंडिया ने दो रेसिंग पहलों की घोषणा की जिन्हें वह 2026 में शुरू करने वाली है. भारत में अपने केटीएम कप के तीसरे सीज़न की घोषणा करने के अलावा, अब बजाज द्वारा नियंत्रित ऑस्ट्रियाई निर्माता ने अपनी पहली केटीएम एडवेंचर रैली की भी घोषणा की, जो 2026 में भारत में होगी.

डकार रैली राइडर और न्यूज़ीलैंड एंड्यूरो चैंपियन क्रिस बर्च की अगुवाई में होने वाली केटीएम एडवेंचर रैली 27 फरवरी से 3 मार्च के बीच गोवा में होगी. केटीएम का कहना है कि उसे उम्मीद है कि उसकी इंडियन एडवेंचर रैली के पहले एडिशन में 120 से ज़्यादा पार्टिसिपेंट्स गोवा आएंगे और बर्च की गाइडेंस में पांच दिन की एडवेंचर रैली का अनुभव लेंगे.

जहां तक केटीएम कप सीज़न 3 की बात है, यह रेसिंग पहल 17 जनवरी से शुरू होगी, जिसमें मुंबई, दिल्ली, बेंगलुरु और गुवाहाटी में चार ज़ोनल राउंड होंगे. राइडर्स को मोटोजीपी राइडर डैनी पेड्रोसा के साथ ट्रेनिंग करने का मौका मिलेगा, जिसमें टॉप 80 राइडर्स चेन्नई में फिनाले में हिस्सा लेंगे. विजेताओं को ऑस्ट्रिया जाने का मौका मिलेगा, जहां वे ऑस्ट्रियन ग्रांड प्रिक्स में शामिल होंगे, जिसमें पिट एक्सेस और KTM मोटोहॉल का दौरा भी शामिल है.

इन प्रोग्राम्स पर कमेंट करते हुए, मानिक नांगिया, प्रेसिडेंट – प्रोबाइकिंग, केटीएम इंडिया ने कहा, “केटीएम की ‘रेडी टू रेस’ फिलॉसफी लिमिट्स को आगे बढ़ाने के बारे में है — रेसट्रैक पर और उससे आगे भी. केटीएम कप सीज़न 3 राइडर्स को मोटोजीपी लेजेंड डैनी पेड्रोसा के साथ ट्रेनिंग करने का मौका देता है, जबकि इंडियन बाइक वीक में केटीएम एडवेंचर रैली राइडर्स को क्रिस बर्च जैसे ग्लोबल एडवेंचर आइकन्स के साथ राइड करने का मौका देती है. साथ मिलकर, ये पहल भारत में सच में परफॉर्मेंस-बेस्ड राइडिंग कल्चर बनाती हैं.”