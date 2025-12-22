पत्रिकायूज़्ड कार्स
केटीएम फरवरी 2026 में भारत में पहली एडवेंचर रैली करेगा आयोजित

केटीएम 390 एडवेंचर R की बुकिंग बहुत जल्द शुरू होने की उम्मीद है, और डिलेवरी जनवरी 2026 में शुरू होगी.
Calendar-icon

द्वारा ऋषभ परमार

clock-icon

2 मिनट पढ़े

Calendar-icon

प्रकाशित दिसंबर 22, 2025

Story

हाइलाइट्स

  • भारत में पहली बार केटीएम एडवेंचर रैली 27 फरवरी से 3 मार्च तक होगी
  • केटीएम कप का सीज़न 3, 17 जनवरी से शुरू होगा
  • केटीएम कप के विजेता ऑस्ट्रियन GP के लिए ऑस्ट्रिया की ट्रिप जीतेंगे

इंडिया बाइक वीक 2025 के दौरान, केटीएम इंडिया ने दो रेसिंग पहलों की घोषणा की जिन्हें वह 2026 में शुरू करने वाली है. भारत में अपने केटीएम कप के तीसरे सीज़न की घोषणा करने के अलावा, अब बजाज द्वारा नियंत्रित ऑस्ट्रियाई निर्माता ने अपनी पहली केटीएम एडवेंचर रैली की भी घोषणा की, जो 2026 में भारत में होगी.

 

यह भी पढ़ें: केटीएम 390 एडवेंचर R जनवरी 2026 में होगी लॉन्च

 

डकार रैली राइडर और न्यूज़ीलैंड एंड्यूरो चैंपियन क्रिस बर्च की अगुवाई में होने वाली केटीएम एडवेंचर रैली 27 फरवरी से 3 मार्च के बीच गोवा में होगी. केटीएम का कहना है कि उसे उम्मीद है कि उसकी इंडियन एडवेंचर रैली के पहले एडिशन में 120 से ज़्यादा पार्टिसिपेंट्स गोवा आएंगे और बर्च की गाइडेंस में पांच दिन की एडवेंचर रैली का अनुभव लेंगे.

2025 KTM 390 Adventure X m31

जहां तक केटीएम कप सीज़न 3 की बात है, यह रेसिंग पहल 17 जनवरी से शुरू होगी, जिसमें मुंबई, दिल्ली, बेंगलुरु और गुवाहाटी में चार ज़ोनल राउंड होंगे. राइडर्स को मोटोजीपी राइडर डैनी पेड्रोसा के साथ ट्रेनिंग करने का मौका मिलेगा, जिसमें टॉप 80 राइडर्स चेन्नई में फिनाले में हिस्सा लेंगे. विजेताओं को ऑस्ट्रिया जाने का मौका मिलेगा, जहां वे ऑस्ट्रियन ग्रांड प्रिक्स में शामिल होंगे, जिसमें पिट एक्सेस और KTM मोटोहॉल का दौरा भी शामिल है.

 

इन प्रोग्राम्स पर कमेंट करते हुए, मानिक नांगिया, प्रेसिडेंट – प्रोबाइकिंग, केटीएम इंडिया ने कहा, “केटीएम की ‘रेडी टू रेस’ फिलॉसफी लिमिट्स को आगे बढ़ाने के बारे में है — रेसट्रैक पर और उससे आगे भी. केटीएम कप सीज़न 3 राइडर्स को मोटोजीपी लेजेंड डैनी पेड्रोसा के साथ ट्रेनिंग करने का मौका देता है, जबकि इंडियन बाइक वीक में केटीएम एडवेंचर रैली राइडर्स को क्रिस बर्च जैसे ग्लोबल एडवेंचर आइकन्स के साथ राइड करने का मौका देती है. साथ मिलकर, ये पहल भारत में सच में परफॉर्मेंस-बेस्ड राइडिंग कल्चर बनाती हैं.”

  रिलेटेड आर्टिकल्स

  • केटीएम 390 एडवेंचर R की बुकिंग बहुत जल्द शुरू होने की उम्मीद है, और डिलेवरी जनवरी 2026 में शुरू होगी.
    केटीएम 390 एडवेंचर R जनवरी 2026 में होगी लॉन्च
  • कीमतों में बढ़ोतरी 1 जनवरी, 2026 से लागू होगी, और यह BMW के सभी टू-व्हीलर्स पर होगी और इसका कारण रुपये की कीमत में तेज़ी से गिरावट है.
    बीएमडब्ल्यू मोटरराड इंडिया 2026 से कीमतों में 6% तक की करेगी बढ़ोतरी
  • यामाहा इंडिया के सबसे पॉपुलर मोटरसाइकिल मॉडल्स में से एक, यामाहा R15, शायद तब भी जारी रहेगी, जब R2 आखिरकार पेश करेगी.
    यामाहा ने YZF-R2 नाम को भारत में ट्रेडमार्क कराया
  • 5-इंच का कलर टीएफटी डैश 390 ड्यूक से लिया गया है और इसे ब्रांड की सब-400cc लाइनअप में शेयर किया गया है.
    केटीएम 160 ड्यूक टीएफटी डैश के साथ रु.1.79 लाख में हुई लॉन्च
  • नई डुकाटी एक्सडियावेल V4 दिसंबर 2025 के आखिर में लॉन्च होगी और यह स्टैंडर्ड डुकाटी डियावेल V4 के साथ बेची जाएगी.
    2025 डुकाटी XDiavel V4 के भारत लॉन्च की जानकारी आई सामने
