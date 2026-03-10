पत्रिकायूज़्ड कार्स
रॉयल एनफील्ड मीटिओर 350 ने 5 वर्षों में 6 लाख का आंकड़ा पार किया

नवंबर 2022 में लॉन्च होने के बाद से, रॉयल एनफील्ड मीटिओर 350 ने 6 लाख बिक्री का आंकड़ा पार कर लिया है, जिससे यह ब्रांड के सबसे लोकप्रिय मॉडलों में से एक बन गया है.
Calendar-icon

द्वारा ऋषभ परमार

clock-icon

1 मिनट पढ़े

Calendar-icon

प्रकाशित मार्च 10, 2026

Story

हाइलाइट्स

  • रॉयल एनफील़्ड मीटिओर 350 को नवंबर 2020 में लॉन्च किया गया था
  • मीटिओर 350, J-सीरीज़ 350 सीसी प्लेटफॉर्म पर आधारित पहला मॉडल था
  • मीटिओर 350 की बिक्री भारत, लैटिन अमेरिका, सार्क देशों और यूरोप में हुई

रॉयल एनफील्ड मीटिओर 350 ने नवंबर 2020 में लॉन्च होने के बाद से वैश्विक स्तर पर 6 लाख से अधिक यूनिट्स की बिक्री का आंकड़ा पार कर लिया है. मीटिओर 350 रॉयल एनफील्ड की पहली मोटरसाइकिल थी जिसे जे-सीरीज इंजन प्लेटफॉर्म के साथ पेश किया गया था, जिसका उपयोग अब रॉयल एनफील्ड की 350 सीसी लाइन-अप में किया जाता है, जिसमें क्लासिक 350, हंटर 350, बुलेट 350 और गोअन क्लासिक 350 शामिल हैं.

 

 यह भी पढ़ें: QJ मोटर की SRK 421 RR यूरोप में हुई लॉन्च

Royal Enfield Meteor 350 Aurora Retro Green m1

रॉयल एनफील्ड के अनुसार, भारत और लैटिन अमेरिका, सार्क क्षेत्र और यूरोप सहित अंतरराष्ट्रीय बाजारों में मीटिओर 350 की मांग लगातार बढ़ रही है. मीटिओर 350 रॉयल एनफील्ड की 350 सीसी क्रूज़र बाइक है, जिसमें 349 सीसी का एयर और ऑयल-कूल्ड सिंगल सिलेंडर इंजन लगा है. यह इंजन 6,100 आरपीएम पर 20.2 बीएचपी की ताकत और 4,000 आरपीएम पर 27 एनएम का अधिकतम टॉर्क पैदा करता है.

Royal Enfield Meteor 350 Sundowner Orange Details Price Motoverse 2025 4

रॉयल एनफील्ड का कहना है कि अपनी सहज, सुगम और परिष्कृत डिज़ाइन के साथ, मीटिओर 350 ने विभिन्न क्षेत्रों में नए राइडर्स को आकर्षित करके मिड-साइज़ क्रूज़र सेगमेंट को विस्तार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है. इस मोटरसाइकिल में आंशिक रूप से एनालॉग और आंशिक रूप से डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, टर्न-बाय-टर्न नेविगेशन वाला ट्रिपर नेविगेशन पॉड, एलईडी लाइटिंग, प्रीमियम स्विचगियर, स्लिप-एंड-असिस्ट क्लच और एडजस्टेबल लीवर्स जैसे फीचर्स दिए गए हैं.

Royal Enfield Meteor 350 variants range m1

यह मोटरसाइकिल चार अलग-अलग वेरिएंट्स - फायरबॉल, स्टेलर, अरोरा और सुपरनोवा में उपलब्ध है, जो राइडर्स की विभिन्न पसंदों को पूरा करती है. रॉयल एनफील्ड मीटिओर 350 की एक्स-शोरूम कीमत रु.1,95,546 से लेकर रु.2,15,770 तक है. मीटिओर 350, 60 से अधिक देशों में बेची जाती है और भारत में 2,000 से अधिक स्टोर्स और अंतरराष्ट्रीय बाजारों में 1,000 से अधिक आउटलेट्स के मजबूत डीलर नेटवर्क द्वारा समर्थित है.

  रिलेटेड आर्टिकल्स

  • बजाज ऑटो के साथ 2023 में साझेदारी करने के बाद से इस ब्रांड ने भारत में 1 लाख से अधिक वाहनों की बिक्री का आंकड़ा पार कर लिया है, जिसका मुख्य कारण इसके स्थानीय स्तर पर निर्मित 400 सीसी वाहनों की श्रृंखला है.
    ट्रायम्फ मोटरसाइकिल्स ने भारत में 1 लाख यूनिट्स की बिक्री का आंकड़ा पार किया
  • सरकार द्वारा अनापत्ति प्रमाण पत्र की आवश्यकता को समाप्त करने के उद्देश्य से निकट भविष्य में रजिस्ट्रेशन का ट्रांसफर अधिक सुगम हो सकता है.
    इंटर-स्टेट व्हीकल ट्रांसफर के लिए जल्द ही नहीं होगी NOC की आवश्यकता
  • SRK 421 RR में हाई-रेविंग, लिक्विड-कूल्ड, 421 सीसी, इनलाइन-फोर इंजन लगा है जो 14,000 आरपीएम पर 76 बीएचपी और 13,000 आरपीएम पर 39 एनएम का टॉर्क पेदा करता है.
    QJ मोटर की SRK 421 RR यूरोप में हुई लॉन्च
  • पेटेंट की तस्वीरों से होंडा की इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल सेगमेंट के लिए भविष्य की रणनीति का पता चलता है - एक और कम लागत वाली इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल.
    पेटेंट में होंडा की नई किफायती इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल का खुलासा हुआ
  • अल्ट्रावॉयलेट ने बैटरी फ्लेक्स BaaS प्लान लॉन्च किया है, जिसमें X-47 की शुरुआती कीमत रु.1.49 लाख और F77 की शुरुआती कीमत रु.1.99 लाख से शुरू होती है.
    अल्ट्रावॉयलेट ने शुरू की बैटरी-एज़-ए-सर्विस सुविधा, X-47 की शुरुआती कीमत अब रु.1.49 लाख
