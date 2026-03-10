रॉयल एनफील्ड मीटिओर 350 ने 5 वर्षों में 6 लाख का आंकड़ा पार किया

रॉयल एनफील्ड मीटिओर 350 ने नवंबर 2020 में लॉन्च होने के बाद से वैश्विक स्तर पर 6 लाख से अधिक यूनिट्स की बिक्री का आंकड़ा पार कर लिया है. मीटिओर 350 रॉयल एनफील्ड की पहली मोटरसाइकिल थी जिसे जे-सीरीज इंजन प्लेटफॉर्म के साथ पेश किया गया था, जिसका उपयोग अब रॉयल एनफील्ड की 350 सीसी लाइन-अप में किया जाता है, जिसमें क्लासिक 350, हंटर 350, बुलेट 350 और गोअन क्लासिक 350 शामिल हैं.

रॉयल एनफील्ड के अनुसार, भारत और लैटिन अमेरिका, सार्क क्षेत्र और यूरोप सहित अंतरराष्ट्रीय बाजारों में मीटिओर 350 की मांग लगातार बढ़ रही है. मीटिओर 350 रॉयल एनफील्ड की 350 सीसी क्रूज़र बाइक है, जिसमें 349 सीसी का एयर और ऑयल-कूल्ड सिंगल सिलेंडर इंजन लगा है. यह इंजन 6,100 आरपीएम पर 20.2 बीएचपी की ताकत और 4,000 आरपीएम पर 27 एनएम का अधिकतम टॉर्क पैदा करता है.

रॉयल एनफील्ड का कहना है कि अपनी सहज, सुगम और परिष्कृत डिज़ाइन के साथ, मीटिओर 350 ने विभिन्न क्षेत्रों में नए राइडर्स को आकर्षित करके मिड-साइज़ क्रूज़र सेगमेंट को विस्तार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है. इस मोटरसाइकिल में आंशिक रूप से एनालॉग और आंशिक रूप से डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, टर्न-बाय-टर्न नेविगेशन वाला ट्रिपर नेविगेशन पॉड, एलईडी लाइटिंग, प्रीमियम स्विचगियर, स्लिप-एंड-असिस्ट क्लच और एडजस्टेबल लीवर्स जैसे फीचर्स दिए गए हैं.

यह मोटरसाइकिल चार अलग-अलग वेरिएंट्स - फायरबॉल, स्टेलर, अरोरा और सुपरनोवा में उपलब्ध है, जो राइडर्स की विभिन्न पसंदों को पूरा करती है. रॉयल एनफील्ड मीटिओर 350 की एक्स-शोरूम कीमत रु.1,95,546 से लेकर रु.2,15,770 तक है. मीटिओर 350, 60 से अधिक देशों में बेची जाती है और भारत में 2,000 से अधिक स्टोर्स और अंतरराष्ट्रीय बाजारों में 1,000 से अधिक आउटलेट्स के मजबूत डीलर नेटवर्क द्वारा समर्थित है.