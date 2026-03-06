QJ मोटर की SRK 421 RR यूरोप में हुई लॉन्च

चीनी मोटरसाइकिल निर्माता कंपनी QJ मोटर ने यूरोपीय बाजार के लिए QJ SRK 421 RR नाम की एक छोटी डिस्प्लेसमेंट वाली इनलाइन फोर सुपरस्पोर्ट बाइक पेश की है. ऐसा लगता है कि इस नई स्पोर्ट्स बाइक का लक्ष्य कावासाकी निंजा ZX-4RR के बाजार को टक्कर देना है, क्योंकि यह निंजा की कीमत के मुकाबले काफी कम कीमत पर समान आउटपुट स्पेसिफिकेशन्स देती है. आइये SRK 421 RR की कुछ खास विशेषताओं पर नज़र डालते हैं, इसके आकर्षक डिजाइन से लेकर दमदार इनलाइन फोर इंजन तक.

SRK 421 RR का डिज़ाइन बेहद आकर्षक है, जिसमें कट्स और क्रीज़ का शानदार मेल है. इसमें डुअल-पॉड LED हेडलाइट सेटअप है, जिसके आगे के हिस्से में एयर इंटेक दिया गया है. छोटी विंडस्क्रीन दमदार दिखती है, और लेयर्ड फेयरिंग से बना फ्यूल टैंक और भी आकर्षक लगता है. स्प्लिट-सीट सेटअप के साथ इसका पिछला हिस्सा भी बेहद शार्प और आकर्षक है. सिर्फ लुक के दम पर ही SRK 421 RR एक शानदार छाप छोड़ती है.

बॉडीवर्क के नीचे 421 सीसी का इनलाइन-फोर, लिक्विड-कूल्ड, 16-वॉल्व, DOHC इंजन लगा है जो 14,000 RPM पर 76 बीएचपी और 13,000 RPM पर 39 एनएम का पीक टॉर्क पैदा करता है. ताकत के आंकड़े ZX-4RR के लगभग समान हैं, हालांकि SRK 421 RR की कीमत रु.4,299 पाउंड (वर्तमान विनिमय दर के अनुसार लगभग रु.5.26 लाख ) है, जबकि ZX-4RR की कीमत 8,799 पाउंड (लगभग रु.10.77 लाख) है.

SRK 421 RR का चार-सिलेंडर इंजन 6-स्पीड ट्रांसमिशन से जुड़ा है, और इंजन में DLC-ट्रीटेड वॉल्व टैपेट, इलेक्ट्रोप्लेटेड सिरेमिक सिलेंडर और फोर्ज्ड अलॉय स्टील कैमशाफ्ट लगे हैं. कंपनी का दावा है कि इसकी अधिकतम गति 210 किमी प्रति घंटा है.

स्टील-एल्यूमीनियम ब्रेडेड कम्पोजिट फ्रेम, जो मूल रूप से स्टील और एल्यूमीनियम का ट्रेलिस फ्रेम है, उच्च-शक्ति कठोरता और संतुलित वजन वितरण करता है, जिससे उत्कृष्ट चपलता और हैंडलिंग मिलती है. पूरी तरह से एडजस्टेबल अपसाइड-डाउन टेलिस्कोपिक फोर्क्स और पीछे की तरफ मल्टी-लिंक शॉक अब्जॉर्बर सस्पेंशन यूनिट बनाते हैं. ब्रेकिंग के लिए आगे की तरफ डुअल 300 मिमी डिस्क पर ब्रेम्बो रेडियल फोर-पिस्टन कैलिपर्स और पीछे की तरफ सिंगल 240 मिमी डिस्क पर टू-पिस्टन कैलिपर दिए गए हैं, जो डुअल-चैनल ABS द्वारा समर्थित हैं.

7 इंच का टीएफटी डिस्प्ले राइडर को मल्टी-लैंग्वेज मेनू, स्मार्टफोन कनेक्टिविटी और नेविगेशन मिररिंग जैसी सुविधाएं देती है. नॉर्मल और स्पोर्ट, ये दो राइड मोड ट्रैक्शन कंट्रोल और थ्रॉटल रिस्पॉन्स के अलग-अलग स्तर देते हैं. स्पोर्ट मोड, जो ट्रैक पर इस्तेमाल के लिए डिज़ाइन किया गया है, रियर व्हील स्लिप और व्हीली की सुविधा देता है. अभी तक QJ मोटर द्वारा भारत में SRK 421 RR लॉन्च करने की कोई जानकारी नहीं है. बड़े कियानजियांग ग्रुप में बेनेली, बेंदा और कीवे ब्रांड भी शामिल हैं.