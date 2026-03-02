यामाहा XSR 155 की कीमतों में हुई बढ़ोतरी, नया रंग भी किया गया पेश

भारत में लॉन्च होने के तीन महीने से कुछ अधिक समय बाद, यामाहा मोटर्स ने XSR 155 की कीमतों में बदलाव किया है. मोटरसाइकिल अब भी केवल एक ही वेरिएंट में उपलब्ध है, लेकिन कीमत में बदलाव रंग के अनुसार अलग-अलग है. साथ ही, यामाहा ने मेटैलिक ब्लैक रंग को शामिल करके कलर रेंज को बढ़ाया है, जिससे उपलब्ध रंगों की कुल संख्या पांच हो गई है.

हाल ही में लॉन्च किया गया मेटैलिक ब्लैक वेरिएंट, मेटैलिक ब्लू वेरिएंट के साथ गोल्ड फिनिश वाला यूएसडी फ्रंट फोर्क लेकर आया है. मेटैलिक ब्लैक वेरिएंट की कीमत रु.1.59 लाख (एक्स-शोरूम) है.

लॉन्च के समय, XSR 155 की सभी कलर ऑप्शन्स के लिए कीमत रु.1.50 लाख (एक्स-शोरूम) तय की गई थी. कीमत में बदलाव के बाद, मेटैलिक ब्लू शेड की कीमत में कोई बदलाव नहीं हुआ है, जिससे यह इस रेंज का सबसे किफायती वेरिएंट बन गया है.

रंग विकल्प नई कीमतें (एक्स-शोरूम) मेटैलिक ब्लू रु. 1.50 लाख विविड रेड रु. 1.53 लाख मेटैलिक ग्रे रु. 1.57 लाख मेटैलिक ग्रेइश ग्रीन रु. 1.59 लाख न्यू मेटैलिक ब्लैक रु.1.59 लाख

ग्रेइश ग्रीन मेटैलिक रंग की कीमत में सबसे अधिक रु.9,000 की वृद्धि हुई है और अब यह नए मेटैलिक ब्लैक के साथ सबसे महंगे वेरिएंट में शामिल हो गया है. मेटैलिक ग्रे वेरिएंट की कीमत में रु.7,000 की बढ़ोतरी हुई है और अब इसकी कीमत रु.1.57 लाख है, जबकि विविड रेड वैरिएंट की कीमत में रु.3,000 रुपये की वृद्धि हुई है और अब इसकी कीमत रु.1.53 लाख है (सभी कीमतें एक्स-शोरूम) हैं.