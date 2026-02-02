यामाहा EC-06 ई-स्कूटर भारत में रु.1.68 लाख की कीमत पर हुआ लॉन्च

यामाहा मोटर इंडिया ने भारतीय बाजार के लिए अपने पहले इलेक्ट्रिक स्कूटर EC-06 की कीमत की घोषणा कर दी है. EC-06 को नवंबर 2025 में पेश किया गया था. इसकी कीमत रु.1.68 लाख (एक्स-शोरूम) है और इसे यामाहा के ब्लू स्क्वायर डीलरशिप के माध्यम से बेचा जाएगा. शुरुआत में इसकी बिक्री चेन्नई, बेंगलुरु, मुंबई और पुणे में होगी. कंपनी की योजना जल्द ही अन्य प्रमुख महानगरों और टियर-1 शहरों में भी इसकी उपलब्धता बढ़ाने की है.

यामाहा EC-06, बेंगलुरु स्थित रिवर मोबिलिटी द्वारा विकसित रिवर इंडी इलेक्ट्रिक स्कूटर के समान प्लेटफॉर्म पर आधारित है. हालांकि दोनों स्कूटरों के मूल ढांचे समान हैं, यामाहा ने EC-06 को एक अलग पहचान दी है. इसमें ट्राएंगलर साइड पैनल, एक आकर्षक फ्रंट एप्रन और स्टैक्ड हेडलाइट वाले काले रंग के ऊपरी हिस्से के साथ एक तीखा और कोणीय डिज़ाइन अपनाया गया है. कुछ एलिमेंट्स, जैसे कि उभरी हुई हेडलाइट लेआउट, इंडी स्कूटर से लिए गए हैं. EC-06 केवल नीले और सफेद रंग में उपलब्ध होगा.

EC-06 में 4 kWh की बैटरी लगी है, जो 6.7 kW की अधिकतम ताकत और 26 Nm का टॉर्क पैदा करने वाली इलेक्ट्रिक मोटर के साथ मिलकर इसे 79 किमी प्रति घंटे की अधिकतम गति तक पहुंचाती है. यामाहा का दावा है कि इसकी प्रमाणित रेंज 169 किमी है, जो रिवर इंडी से थोड़ी अधिक है. बैटरी पर 3 साल या 30,000 किमी की वारंटी है और इसे सामान्य घरेलू सॉकेट से चार्ज किया जा सकता है. पूरी तरह चार्ज होने में लगभग आठ घंटे लगते हैं.

फीचर्स के मामले में, EC-06 अपने रिवर मॉडल से काफी मिलती-जुलती है, जिसमें कलर LCD, तीन राइडिंग मोड (इको, स्टैंडर्ड और पावर) और रिवर्स असिस्टेंस मिलते हैं. व्यावहारिकता की बात करें तो, EC-06 में 24.5 लीटर का अंडरसीट स्टोरेज स्पेस है, जबकि इंडी में इससे बड़ा 43 लीटर का स्टोरेज मिलता है. यामाहा ने फ्रंट स्टोरेज बॉक्स नहीं दिया है और उस जगह पर सिर्फ चार्जिंग पोर्ट दिया है.

यामाहा EC-06 की कीमत रु.1.68 लाख है, जो इसके मूल मॉडल रिवर इंडी से लगभग रु.22,000 अधिक है. EC-06 के प्रतिद्वंद्वियों में ओला S1, बजाज चेतक और टीवीएस आईक्यूब जैसे मॉडल शामिल हैं.