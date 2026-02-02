पत्रिकायूज़्ड कार्स
यामाहा EC-06 ई-स्कूटर भारत में रु.1.68 लाख की कीमत पर हुआ लॉन्च

EC-06 के साथ यामाहा ने भारत में इलेक्ट्रिक स्कूटर सेगमेंट में प्रवेश किया है.
Calendar-icon

द्वारा ऋषभ परमार

clock-icon

1 मिनट पढ़े

Calendar-icon

प्रकाशित फ़रवरी 2, 2026

हमें फॉलो करें

google-news-icon
Story

हाइलाइट्स

  • शुरुआत में इसे चुनिंदा मेट्रो शहरों में ब्लू स्क्वायर शोरूम के माध्यम से बेचा जाएगा। इसमें 4 किलोवाट-घंटे की बैटरी है; 169 किमी की रेंज और 79 किमी प्रति घंटे की अधिकतम गति है। इसकी कीमत रिवर इंडी से 22,000 रुपये अधिक है।
  • इसमें 4 किलोवाट-घंटे की बैटरी है; 169 किमी की रेंज और 79 किमी प्रति घंटे की अधिकतम स्पीड है
  • इसकी कीमत रिवर इंडी से रु.22,000 ज्यादा है

यामाहा मोटर इंडिया ने भारतीय बाजार के लिए अपने पहले इलेक्ट्रिक स्कूटर EC-06 की कीमत की घोषणा कर दी है. EC-06 को नवंबर 2025 में पेश किया गया था. इसकी कीमत रु.1.68 लाख (एक्स-शोरूम) है और इसे यामाहा के ब्लू स्क्वायर डीलरशिप के माध्यम से बेचा जाएगा. शुरुआत में इसकी बिक्री चेन्नई, बेंगलुरु, मुंबई और पुणे में होगी. कंपनी की योजना जल्द ही अन्य प्रमुख महानगरों और टियर-1 शहरों में भी इसकी उपलब्धता बढ़ाने की है.

 

यह भी पढ़ें: फ्रंट ब्रेक की समस्या के चलते यामाहा ने फासिनो 125 और RayZR 125 के लिए जारी किया रिकॉल

Yamaha EC 06

यामाहा EC-06, बेंगलुरु स्थित रिवर मोबिलिटी द्वारा विकसित रिवर इंडी इलेक्ट्रिक स्कूटर के समान प्लेटफॉर्म पर आधारित है. हालांकि दोनों स्कूटरों के मूल ढांचे समान हैं, यामाहा ने EC-06 को एक अलग पहचान दी है. इसमें ट्राएंगलर साइड पैनल, एक आकर्षक फ्रंट एप्रन और स्टैक्ड हेडलाइट वाले काले रंग के ऊपरी हिस्से के साथ एक तीखा और कोणीय डिज़ाइन अपनाया गया है. कुछ एलिमेंट्स, जैसे कि उभरी हुई हेडलाइट लेआउट, इंडी स्कूटर से लिए गए हैं. EC-06 केवल नीले और सफेद रंग में उपलब्ध होगा.

Yamaha EC 06 1

EC-06 में 4 kWh की बैटरी लगी है, जो 6.7 kW की अधिकतम ताकत और 26 Nm का टॉर्क पैदा करने वाली इलेक्ट्रिक मोटर के साथ मिलकर इसे 79 किमी प्रति घंटे की अधिकतम गति तक पहुंचाती है. यामाहा का दावा है कि इसकी प्रमाणित रेंज 169 किमी है, जो रिवर इंडी से थोड़ी अधिक है. बैटरी पर 3 साल या 30,000 किमी की वारंटी है और इसे सामान्य घरेलू सॉकेट से चार्ज किया जा सकता है. पूरी तरह चार्ज होने में लगभग आठ घंटे लगते हैं.

Yamaha EC 06 2

फीचर्स के मामले में, EC-06 अपने रिवर मॉडल से काफी मिलती-जुलती है, जिसमें कलर LCD, तीन राइडिंग मोड (इको, स्टैंडर्ड और पावर) और रिवर्स असिस्टेंस मिलते हैं. व्यावहारिकता की बात करें तो, EC-06 में 24.5 लीटर का अंडरसीट स्टोरेज स्पेस है, जबकि इंडी में इससे बड़ा 43 लीटर का स्टोरेज मिलता है. यामाहा ने फ्रंट स्टोरेज बॉक्स नहीं दिया है और उस जगह पर सिर्फ चार्जिंग पोर्ट दिया है.

 

यामाहा EC-06 की कीमत रु.1.68 लाख है, जो इसके मूल मॉडल रिवर इंडी  से लगभग रु.22,000 अधिक है. EC-06 के प्रतिद्वंद्वियों में ओला S1, बजाज चेतक और टीवीएस आईक्यूब जैसे मॉडल शामिल हैं.

  रिलेटेड आर्टिकल्स

  • EC-06 की नींव इंडी रिवर पर रखी गई है, और यहाँ हम दोनों के बीच के अंतरों पर नज़र डालेंगे.
    यामाहा EC-06 बनाम रिवर इंडी: दोनों इलेक्ट्रिक स्कूटर कितने अलग हैं?
  • एयरोक्स को रिवर इंडी-आधारित EC-06 इलेक्ट्रिक स्कूटर के साथ किया पेश गया है.
    यामाहा एयरोक्स इलेक्ट्रिक से उठा पर्दा, 106 किमी की रेंज के साथ मिले 3 राइडिंग मोड्स
  • EC-06 को भारत में 2026 की पहली तिमाही में लॉन्च किया जाएगा और यह ओला S1, बजाज चेतक और टीवीएस आईक्यूब जैसे मॉडलों को टक्कर देगा.
    नया यामाहा EC-06 इलेक्ट्रिक स्कूटर आया सामने, 4 kWh बैटरी के साथ मिलेगी 160 किमी की रेंज
  • XSR 155 ने R15 और MT-15 के साथ अपने आधार को साझा करती है.
    यामाहा XSR 155 भारत में रु.1.50 लाख में हुई लॉन्च
  • R3 की कीमत अब रु.3.39 लाख है, जबकि एमटी-03 की कीमत रु.3.30 लाख (एक्स-शोरूम) है.
    जीएसटी 2.0: यामाहा YZF-R3, MT-03 की कीमतों में रु.20,000 से अधिक की गिरावट हुई
