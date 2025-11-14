पत्रिकायूज़्ड कार्स
यामाहा EC-06 बनाम रिवर इंडी: दोनों इलेक्ट्रिक स्कूटर कितने अलग हैं?

EC-06 की नींव इंडी रिवर पर रखी गई है, और यहाँ हम दोनों के बीच के अंतरों पर नज़र डालेंगे.
Calendar-icon

द्वारा ऋषभ परमार

clock-icon

1 मिनट पढ़े

Calendar-icon

प्रकाशित नवंबर 14, 2025

हमें फॉलो करें

google-news-icon
Story

हाइलाइट्स

  • दोनों स्कूटरों में एक जैसा रनिंग गियर है
  • इंडी में EC-06 की तुलना में लगभग दोगुना स्टोरेज है
  • EC-06 की कीमत रु.1.60 लाख से रु.1.70 लाख के बीच होने की उम्मीद है

यह कोई रहस्य नहीं है कि हाल ही में लॉन्च हुआ यामाहा EC-06, बेंगलुरु स्थित रिवर मोबिलिटी के इंडी इलेक्ट्रिक स्कूटर से प्रेरित है. काफी समय तक विकास के बाद, EC-06 अब लॉन्च हो गया है. यहाँ, हम दोनों मॉडलों पर करीब से नज़र डालते हैं कि यामाहा और रिवर की तुलना में यह कैसा है.

 

यह भी पढ़ें: नया यामाहा EC-06 इलेक्ट्रिक स्कूटर आया सामने, 4 kWh बैटरी के साथ मिलेगी 160 किमी की रेंज

undefined

यामाहा EC-06 बनाम रिवर इंडी: डिज़ाइन और स्टाइलिंग

पहली नज़र में, दोनों स्कूटर चौड़े बॉडी पैनल, सीधे खड़े होने और भारी आकार के साथ एक जैसे दिखते हैं. हालाँकि, यामाहा EC-06 दोनों में से ज़्यादा संयमित लगता है. सबसे बड़ा अंतर आगे के हिस्से में है. रिवर इंडी के ट्विन-स्क्वायर एलईडी हेडलैंप काले रंग के फ्रंट पैनल में लगे हैं, जबकि EC-06 में एक सिंगल, वर्टिकल इंटीग्रेटेड एलईडी सेटअप है जो चमकदार काले रंग के फ्रंट पैनल के अंदर ऊपर की ओर लगा है.

Yamaha EC 06 vs River Indie 1

यामाहा का फ्रंट काउल भी इंडी के बॉक्सी फेस की तुलना में ज़्यादा स्लीक है, जिसमें शार्प क्रीज़ और कम वज़न है. साइड से देखने पर, संरचना में समानताएँ साफ़ दिखाई देती हैं, लेकिन कुछ अंतर भी हैं. EC-06 में लेयर्ड बॉडीवर्क है, जबकि इंडी में कम से कम कट या क्रीज़ के साथ बड़ी, सपाट सतह दिखाई देती है.

 

पीछे की तरफ, EC-06 में सीट के नीचे एक स्लीक एलईडी टेललाइट है, जिसके दोनों ओर कॉम्पैक्ट इंडिकेटर्स लगे हैं. रिवर इंडी का रियर सेटअप ज़्यादा आकर्षक दिखता है, जिसमें एक आयताकार टेल लैंप है जो इसके फ्रंट डिज़ाइन से मिलता-जुलता है.

 

यामाहा EC-06 बनाम रिवर इंडी: पावरट्रेन और बैटरी पैक

यामाहा EC-06 में इंडी के साथ काफ़ी समानताएँ हैं. इसमें 4 kWh की बैटरी और एक इलेक्ट्रिक मोटर है जो 6.7 kW की अधिकतम पैदा करता है, जिससे इसकी अधिकतम गति 90 किमी/घंटा होने का दावा किया गया है, जो रिवर स्कूटर के समान है. दोनों स्कूटरों की प्रमाणित रेंज भी लगभग समान है, इंडी की रेंज 163 किमी और EC-06 की रेंज 160 किमी प्रति चार्ज है.

Yamaha EC 06 vs River Indie 2

यामाहा EC-06 बनाम रिवर इंडी: खासियतें और स्टोरेज

फीचर्स के मामले में, यामाहा EC-06, रिवर इंडी से काफ़ी मिलती-जुलती है, जिसमें कलर एलसीडी, तीन राइडिंग मोड और रिवर्स असिस्ट शामिल हैं. हालाँकि, एक प्रमुख अंतर जहाँ दोनों में अंतर है, वह है अंडरसीट स्टोरेज. इंडी में 43 लीटर की पर्याप्त जगह है, जो इसे अपने सेगमेंट में सबसे ज़्यादा जगह वाली कारों में से एक बनाती है, जबकि EC-06 में तुलनात्मक रूप से छोटा 24.5 लीटर का बूट स्पेस है.

 

यामाहा में आगे की तरफ़ ग्लव बॉक्स नहीं है, और उस जगह पर सिर्फ़ चार्जिंग पोर्ट है, जबकि इंडी में 12-लीटर का स्टोरेज कम्पार्टमेंट है. इसके अलावा, इंडी में राइडर फुट पेग, लगेज कैरियर, कई हुक और अन्य उपयोगिता-केंद्रित चीज़ें जैसे व्यावहारिक फ़ीचर भी शामिल हैं.

 

यामाहा EC-06 के बारे में अभी बहुत सारी जानकारियां सामने आनी बाकी हैं, जिसमें इसकी खासियतें, आयाम और सस्पेंशन सेटअप की विशिष्टताएं शामिल हैं, हालांकि हम उम्मीद करते हैं कि हार्डवेयर इंडी के अनुरूप होगा.

Yamaha EC 06 vs River Indie 3

यामाहा EC-06 बनाम रिवर इंडी: कीमत

यामाहा ने इस स्कूटर की कीमत का खुलासा नहीं किया है; हालाँकि, इसकी कीमत रिवर इंडी से ज़्यादा होने की संभावना है, जिसकी कीमत रु.1.46 लाख (एक्स-शोरूम, बेंगलुरु) है. हमारा अनुमान है कि इसकी कीमत रु.1.60 लाख से रु.1.70 लाख के बीच रहेगी. जैसे ही यामाहा EC-06 के बारे में और जानकारी जारी करेगी, हम इस तुलना को अपडेट करेंगे.

  • रिलेटेड आर्टिकल्स

  • बड़ा इंजन, नए फीचर्स और इलेक्ट्रॉनिक्स, कावासाकी के Z सीरीज के शीर्ष सुपरनेकेड मॉडल को नैचुरिली एस्पिरेटेड पावरप्लांट के साथ चिह्नित करते हैं.
    2026 कावासाकी Z1100 हुई लॉन्च, कीमत रु.12.79 लाख
  • इससे पहले भारत में अब बंद हो चुके मोटोरोयाल नेटवर्क के माध्यम से परिचालन कर रही FD मोंडियल, मोटोहाउस के माध्यम से वापसी करेगी.
    FB मोंडियल IBW में भारत में फिर से देगी दस्तक
  • एयरोक्स को रिवर इंडी-आधारित EC-06 इलेक्ट्रिक स्कूटर के साथ किया पेश गया है.
    यामाहा एयरोक्स इलेक्ट्रिक से उठा पर्दा, 106 किमी की रेंज के साथ मिले 3 राइडिंग मोड्स
  • EC-06 को भारत में 2026 की पहली तिमाही में लॉन्च किया जाएगा और यह ओला S1, बजाज चेतक और टीवीएस आईक्यूब जैसे मॉडलों को टक्कर देगा.
    नया यामाहा EC-06 इलेक्ट्रिक स्कूटर आया सामने, 4 kWh बैटरी के साथ मिलेगी 160 किमी की रेंज
  • यामाहा FZ-RAVE में बदली हुई स्टाइलिंग है, लेकिन मैेकेनिकल रूप से यह यामाहा FZ और यामाहा FZ-S मॉडल के समान है.
    यामाहा FZ-RAVE रु.1.17 लाख में हुई लॉन्च
