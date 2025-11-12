पत्रिकायूज़्ड कार्स
नया यामाहा EC-06 इलेक्ट्रिक स्कूटर आया सामने, 4 kWh बैटरी के साथ मिलेगी 160 किमी की रेंज

EC-06 को भारत में 2026 की पहली तिमाही में लॉन्च किया जाएगा और यह ओला S1, बजाज चेतक और टीवीएस आईक्यूब जैसे मॉडलों को टक्कर देगा.
Calendar-icon

द्वारा ऋषभ परमार

clock-icon

1 मिनट पढ़े

Calendar-icon

प्रकाशित नवंबर 12, 2025

हमें फॉलो करें

google-news-icon
Story

हाइलाइट्स

  • इलेक्ट्रिक मोटर 6.7 kW का अधिकतम ताकत बनाती है
  • सिम कार्ड के साथ इन-बिल्ट टेलीमैटिक्स यूनिट के साथ एलसीडी डिस्प्ले मिलता है
  • 2026 की पहली तिमाही में लॉन्च होगी

यामाहा ने हाल ही में भारत में आयोजित अपने कार्यक्रम में दो प्रोडक्शन रेडी इलेक्ट्रिक स्कूटर पेश किए, एयरोक्स 155-आधारित एयरोक्स e और EC-06. इस साल की शुरुआत में भारतीय सड़कों पर टैस्टिंग के दौरान देखा गया नया EC-06, EV स्टार्ट-अप रिवर के इंडी इलेक्ट्रिक स्कूटर का बहुप्रतीक्षित यामाहा वैरिएंट है, जिसके साथ यामाहा ने 2024 में साझेदारी की है.

 

यह भी पढ़ें: यामाहा FZ-RAVE रु.1.17 लाख में हुई लॉन्च

Yamaha EC 06

इंडी पर आधारित होने के बावजूद, यामाहा ने इसके डिज़ाइन में काफ़ी बदलाव किए हैं, हालाँकि कुछ डिज़ाइन एलिमेंट्स, जैसे कि उभरे हुए हेडलैंप, बरकरार हैं. EC-06 अपने ट्राएंगलर साइड पैनल और गढ़े हुए फ्रंट एप्रन के साथ ज़्यादा एंग्यूलर और स्पोर्टी लुक देता है. ऊपरी एप्रन काले रंग का है और इसमें हैंडलबार के ठीक नीचे टर्न सिग्नल के साथ एक बड़ा स्टैक्ड हेडलैंप लगा है. हैंडलबार के ऊपर एक कलर्ड एलसीडी डिस्प्ले है जिसमें एक सिम कार्ड के साथ एक इन-बिल्ट टेलीमैटिक्स यूनिट है. इस स्कूटर में तीन राइड मोड और एक रिवर्स मोड भी है.

 

व्यावहारिकता की बात करें तो EC-06 में 24.5 लीटर का अंडर-सीट स्टोरेज उपलब्ध है.

Yamaha EC 06 2

पावरट्रेन की बात करें तो, EC-06 में 4 kWh की बैटरी और एक इलेक्ट्रिक मोटर है जो 6.7 kW की अधिकतम ताकत और 4.5 kW की निरंतर पावर पैदा करती है. प्रमाणित रेंज 160 किमी है. चार्जिंग की बात करें तो, यामाहा का कहना है कि ऑन-बोर्ड चार्जर से इसे पूरी तरह चार्ज होने में लगभग 9 घंटे लगते हैं.

# Yamaha# Yamaha India# Yamaha India Motor# Yamaha EC-06# Yamaha EC-06 electric scooter# Two Wheelers# Electric Two-wheelers# Latest News# Auto Industry# Bikes# Cover Story
  • रिलेटेड आर्टिकल्स

  • VX2 Go पहले केवल 2.2 kWh बैटरी पैक के साथ उपलब्ध थी, जबकि 3.4 kWh यूनिट केवल VX2 Plus में उपलब्ध थी.
    हीरो ने विडा VX2 गो अब 3.4 kWh बैटरी के साथ बाज़ार में उतारा , कीमत रु.1.02 लाख से शुरू
  • ब्रांड के प्रमुख मॉडल में अब नया सिल्वर-ऑन-ब्लैक लोगो होगा, जबकि ईवी में होंडा वर्डमार्क लोगो होगा.
    होंडा मोटरसाइकिल्स ने फ्लैगशिप, इलेक्ट्रिक रेंज के लिए नई ब्रांडिंग को किया पेश
  • CB1000GT लीटर-क्लास हॉर्नेट पर आधारित है, लेकिन इसके स्पोर्ट-टूरिंग रोल के लिए इसमें कई बदलाव किए गए हैं.
    EICMA 2025: होंडा ने CB1000GT स्पोर्ट टूरर को किया पेश
  • SR जीटी 400 स्कूटर और एडवेंचर टूरर के बीच की खाई को पाटने के लिए आया है.
    अप्रिलिया SR जीटी 400 क्रॉसओवर स्कूटर हुआ पेश
  • क्लासिक 650 125वीं एनिवर्सी स्पेशल एडिशन जल्द ही भारत में, संभवतः इस महीने के अंत में, लॉन्च होने की उम्मीद है.
    EICMA 2025: रॉयल एनफील्ड क्लासिक 650 125वीं एनिवर्सरी स्पेशल एडिशन हुआ पेश
