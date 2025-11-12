नया यामाहा EC-06 इलेक्ट्रिक स्कूटर आया सामने, 4 kWh बैटरी के साथ मिलेगी 160 किमी की रेंज

यामाहा ने हाल ही में भारत में आयोजित अपने कार्यक्रम में दो प्रोडक्शन रेडी इलेक्ट्रिक स्कूटर पेश किए, एयरोक्स 155-आधारित एयरोक्स e और EC-06. इस साल की शुरुआत में भारतीय सड़कों पर टैस्टिंग के दौरान देखा गया नया EC-06, EV स्टार्ट-अप रिवर के इंडी इलेक्ट्रिक स्कूटर का बहुप्रतीक्षित यामाहा वैरिएंट है, जिसके साथ यामाहा ने 2024 में साझेदारी की है.

इंडी पर आधारित होने के बावजूद, यामाहा ने इसके डिज़ाइन में काफ़ी बदलाव किए हैं, हालाँकि कुछ डिज़ाइन एलिमेंट्स, जैसे कि उभरे हुए हेडलैंप, बरकरार हैं. EC-06 अपने ट्राएंगलर साइड पैनल और गढ़े हुए फ्रंट एप्रन के साथ ज़्यादा एंग्यूलर और स्पोर्टी लुक देता है. ऊपरी एप्रन काले रंग का है और इसमें हैंडलबार के ठीक नीचे टर्न सिग्नल के साथ एक बड़ा स्टैक्ड हेडलैंप लगा है. हैंडलबार के ऊपर एक कलर्ड एलसीडी डिस्प्ले है जिसमें एक सिम कार्ड के साथ एक इन-बिल्ट टेलीमैटिक्स यूनिट है. इस स्कूटर में तीन राइड मोड और एक रिवर्स मोड भी है.

व्यावहारिकता की बात करें तो EC-06 में 24.5 लीटर का अंडर-सीट स्टोरेज उपलब्ध है.

पावरट्रेन की बात करें तो, EC-06 में 4 kWh की बैटरी और एक इलेक्ट्रिक मोटर है जो 6.7 kW की अधिकतम ताकत और 4.5 kW की निरंतर पावर पैदा करती है. प्रमाणित रेंज 160 किमी है. चार्जिंग की बात करें तो, यामाहा का कहना है कि ऑन-बोर्ड चार्जर से इसे पूरी तरह चार्ज होने में लगभग 9 घंटे लगते हैं.