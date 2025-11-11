पत्रिकायूज़्ड कार्स
यामाहा FZ-RAVE रु.1.17 लाख में हुई लॉन्च

यामाहा FZ-RAVE में बदली हुई स्टाइलिंग है, लेकिन मैेकेनिकल रूप से यह यामाहा FZ और यामाहा FZ-S मॉडल के समान है.
Calendar-icon

द्वारा ऋषभ परमार

clock-icon

1 मिनट पढ़े

Calendar-icon

प्रकाशित नवंबर 11, 2025

हमें फॉलो करें

google-news-icon
Story

हाइलाइट्स

  • FZ-RAVE अन्य FZ मॉडलों के समान ही प्लेटफॉर्म पर आधारित है
  • अन्य FZ सीरीज़ मॉडलों की तरह ही 149 सीसी इंजन 12.2 बीएचपी और 13.3 एनएम टॉर्क पैदा करता है
  • नई एलईडी हेडलाइट और लाल रंग के पहिये इसे एक नया रूप देते हैं

यामाहा ने अपनी बेहद लोकप्रिय 150 सीसी नेकेड मोटरसाइकिलों की FZ रेंज का विस्तार नई यामाहा FZ-RAVE के लॉन्च के साथ किया है, जिसकी कीमत रु.1,17,218 (एक्स-शोरूम, दिल्ली) है. FZ-RAVE, भारत में बिक्री के लिए उपलब्ध यामाहा की 150 सीसी FZ सीरीज़ के अन्य FZ और FZ-S मॉडल्स के समान ही है, लेकिन इसमें कुछ मामूली बदलाव हैं. FZ-RAVE में इंटीग्रेटेड पोज़िशन लाइट के साथ एक नया फुल-एलईडी प्रोजेक्टर हेडलैंप है. FZ-RAVE लाल अलॉय व्हील्स के साथ उपलब्ध है और दो रंगों - मेटैलिक ब्लैक और मैट टाइटन - में उपलब्ध है.

 

यह भी पढ़ें: यामाहा XSR 155 भारत में रु.1.50 लाख में हुई लॉन्च

 

इसमें वही 149 सीसी, सिंगल-सिलेंडर, एयर-कूल्ड, SOHC, टू-वाल्व इंजन लगा है जो 7,250 आरपीएम पर 12.2 बीएचपी और 5,500 आरपीएम पर 13.3 एनएम का पीक टॉर्क पैदा करता है. इसमें वही 5-स्पीड गियरबॉक्स है. 13-लीटर का फ्यूल टैंक, 136 किलोग्राम कर्ब वेट, 790 मिमी सीट की ऊँचाई, 165 मिमी ग्राउंड क्लीयरेंस जैसे अन्य प्रमुख आयाम भी समान हैं. डायमंड फ्रेम, टेलिस्कोपिक फ्रंट फोर्क, सिंगल-चैनल ABS के साथ फ्रंट और रियर डिस्क ब्रेक सहित बाकी सभी हार्डवेयर अन्य 149 सीसी FZ मॉडल जैसे ही हैं.

2025 Yamaha FZ RAVE m3


27.5 लाख (2.75 मिलियन) से ज़्यादा FZ-S मोटरसाइकिलें पहले से ही भारतीय सड़कों पर हैं, और यामाहा FZ-RAVE के साथ इस मॉडल रेंज में नया आकर्षण भरने की कोशिश करेगी. 2006 में पहली बार लॉन्च हुई यामाहा FZ सीरीज़ अभी भी प्रीमियम कम्यूटर मोटरसाइकिल सेगमेंट में काफ़ी प्रभावशाली है, जिसने खुद को लीनियर एक्सिलरेशन , प्रतिक्रियाशील प्रदर्शन, सुव्यवस्थित गतिशीलता और अच्छे माइलेज वाले मॉडल के रूप में स्थापित किया है. हालाँकि कई प्रतिद्वंद्वी बेहतर प्रदर्शन का दावा करते हैं, फिर भी यामाहा FZ के प्रशंसक अभी भी वफ़ादार हैं.

 

रु.1.17 लाख (एक्स-शोरूम) की कीमत के साथ, यामाहा FZ-RAVE को FZ सीरीज़ में एक नए वैरिएंट के रूप में पेश करने की उम्मीद करेगी, जो रु.1.12 लाख (एक्स-शोरूम) की कीमत वाली बजाज पल्सर 150 (ट्विन डिस्क) और रु.1.15 लाख (एक्स-शोरूम) की कीमत वाली टीवीएस अपाचे आरटीआर 160 जैसी प्रतिस्पर्धा को टक्कर देगी.

  लेटेस्ट News

  रिलेटेड आर्टिकल्स

  • बजाज ऑटो ने पुष्टि की है कि कंपनी भारतीय बाजार के लिए भारत में बनी केटीएम और ट्रायम्फ मोटरसाइकिलों के लिए 350 सीसी से कम क्षमता वाले प्लेटफॉर्म पर काम कर रही है.
    बजाज 350 सीसी से कम क्षमता वाली केटीएम और ट्रायम्फ मोटरसाइकिलों पर कर रही काम
  • ब्रांड के प्रमुख मॉडल में अब नया सिल्वर-ऑन-ब्लैक लोगो होगा, जबकि ईवी में होंडा वर्डमार्क लोगो होगा.
    होंडा मोटरसाइकिल्स ने फ्लैगशिप, इलेक्ट्रिक रेंज के लिए नई ब्रांडिंग को किया पेश
  • मल्टीस्ट्राडा V4 के पाइक्स पीक वैरिएंट में प्रीमियम हार्डवेयर और एडवांस इलेक्ट्रॉनिक सुइट का फीचर है.
    नई डुकाटी मल्टीस्ट्राडा V4 पाइक्स पीक हुई लॉन्च, कीमत रु,36.17 लाख
  • CB1000GT लीटर-क्लास हॉर्नेट पर आधारित है, लेकिन इसके स्पोर्ट-टूरिंग रोल के लिए इसमें कई बदलाव किए गए हैं.
    EICMA 2025: होंडा ने CB1000GT स्पोर्ट टूरर को किया पेश
  • सुजुकी SV-7GX में प्रतिष्ठित SV650 और वी-स्ट्रॉम 650 एक्सटी से लिए गए 645 सीसी वी-ट्विन इंजन का उपयोग किया गया है, जिसे नये यूरो 5+ विनियमों के अनुरूप बदलाव किया गया है.
    EICMA 2025: 2026 सुजुकी SV-7GX को किया गया पेश
