बीएमडब्ल्यू मोटरराड इंडिया 2026 से कीमतों में 6% तक की करेगी बढ़ोतरी

बीएमडब्ल्यू मोटराड ने 1 जनवरी, 2026 से अपने सभी टू-व्हीलर्स की रेंज में कीमतों में 6% तक की बढ़ोतरी की घोषणा की है. कंपनी ने कहा है कि कीमतों में बढ़ोतरी का फैसला भारतीय रुपये के अमेरिकी डॉलर और यूरो के मुकाबले तेज़ी से गिरने के कारण फॉरेक्स के दबाव और बढ़ती इनपुट लागत की वजह से लिया गया है. कंपनी ने एक बयान में कहा है कि इस कीमत बढ़ोतरी का असर BMW G 310 RR और BMW CE 02 जैसे भारत में बने मॉडल्स पर भी पड़ेगा.

BMW ग्रुप इंडिया के प्रेसिडेंट और CEO हरदीप सिंह बरार के अनुसार, "अमेरिकी डॉलर और यूरो के मुकाबले भारतीय रुपये की तेज़ गिरावट के कारण फॉरेक्स का दबाव पिछले कई महीनों से कम नहीं हुआ है और कच्चे माल और लॉजिस्टिक्स की इनपुट लागत पर असर पड़ा है. कीमतों में बढ़ोतरी का यह प्लान कंपनी के साथ-साथ हमारे डीलर पार्टनर्स के लिए भी ज़रूरी प्रॉफिटेबिलिटी और लगातार वैल्यू जेनरेशन सुनिश्चित करेगा."

G 310 RR और CE 02 के साथ-साथ, दूसरी प्रीमियम बाइक्स जो CBU (पूरी तरह से बनी हुई यूनिट्स) के तौर पर इम्पोर्ट की जाती हैं, उन पर भी असर पड़ेगा. इनमें बीएमड्ब्लयू F 900 GS, बीएमड्ब्लयू F 900 GSA, बीएमड्ब्लयू R 1300 GS, बीएमड्ब्लयू R 1300 GSA, बीएमड्ब्लयू M 1000 RR, बीएमड्ब्लयू M 1000 R, बीएमड्ब्लयू S 1000 RR, बीएमड्ब्लयू S 1000 R, बीएमड्ब्लयू R 18 ट्रांसकॉन्टिनेंटल, बीएमड्ब्लयू R 12, बीएमड्ब्लयू R 12 nine T, बीएमड्ब्लयू R 1250 RT, बीएमड्ब्लयू K 1600 B, बीएमड्ब्लयू K 1600 GTL, बीएमड्ब्लयू K 1600 GA, बीएमड्ब्लयू C 400 GT और बीएमड्ब्लयू CE 04 शामिल हैं.

बीएमडब्ल्यू मोटोराड इंडिया ने बताया कि बीएमडब्ल्यू इंडिया फाइनेंशियल सर्विसेज कस्टमाइज़्ड फाइनेंशियल प्लान देगी, जिसमें आकर्षक मंथली इंस्टॉलमेंट, चुनिंदा मॉडल्स के लिए कम इंटरेस्ट रेट और फ्लेक्सिबल एंड-ऑफ-टर्म ऑप्शन शामिल हैं.