बीएमडब्ल्यू मोटरराड इंडिया 2026 से कीमतों में 6% तक की करेगी बढ़ोतरी
द्वारा ऋषभ परमार
1 मिनट पढ़े
प्रकाशित दिसंबर 22, 2025
हाइलाइट्स
- BMW रेंज में कीमतों में 6% की बढ़ोतरी होगी
- BMW का कहना है कि लगातार फॉरेक्स दबाव के कारण कीमतों में बढ़ोतरी हुई है
- पूरी रेंज में कीमत बढ़ने की उम्मीद है, स्पेशल ऑफर पेश किए जा रहे हैं
बीएमडब्ल्यू मोटराड ने 1 जनवरी, 2026 से अपने सभी टू-व्हीलर्स की रेंज में कीमतों में 6% तक की बढ़ोतरी की घोषणा की है. कंपनी ने कहा है कि कीमतों में बढ़ोतरी का फैसला भारतीय रुपये के अमेरिकी डॉलर और यूरो के मुकाबले तेज़ी से गिरने के कारण फॉरेक्स के दबाव और बढ़ती इनपुट लागत की वजह से लिया गया है. कंपनी ने एक बयान में कहा है कि इस कीमत बढ़ोतरी का असर BMW G 310 RR और BMW CE 02 जैसे भारत में बने मॉडल्स पर भी पड़ेगा.
यह भी पढ़ें: बीएमडब्ल्यू F 450 GS और ब्रिक्सटन Storr 500 इंडिया बाइक वीक 2025 में नहीं होंगी पेश
BMW ग्रुप इंडिया के प्रेसिडेंट और CEO हरदीप सिंह बरार के अनुसार, "अमेरिकी डॉलर और यूरो के मुकाबले भारतीय रुपये की तेज़ गिरावट के कारण फॉरेक्स का दबाव पिछले कई महीनों से कम नहीं हुआ है और कच्चे माल और लॉजिस्टिक्स की इनपुट लागत पर असर पड़ा है. कीमतों में बढ़ोतरी का यह प्लान कंपनी के साथ-साथ हमारे डीलर पार्टनर्स के लिए भी ज़रूरी प्रॉफिटेबिलिटी और लगातार वैल्यू जेनरेशन सुनिश्चित करेगा."
G 310 RR और CE 02 के साथ-साथ, दूसरी प्रीमियम बाइक्स जो CBU (पूरी तरह से बनी हुई यूनिट्स) के तौर पर इम्पोर्ट की जाती हैं, उन पर भी असर पड़ेगा. इनमें बीएमड्ब्लयू F 900 GS, बीएमड्ब्लयू F 900 GSA, बीएमड्ब्लयू R 1300 GS, बीएमड्ब्लयू R 1300 GSA, बीएमड्ब्लयू M 1000 RR, बीएमड्ब्लयू M 1000 R, बीएमड्ब्लयू S 1000 RR, बीएमड्ब्लयू S 1000 R, बीएमड्ब्लयू R 18 ट्रांसकॉन्टिनेंटल, बीएमड्ब्लयू R 12, बीएमड्ब्लयू R 12 nine T, बीएमड्ब्लयू R 1250 RT, बीएमड्ब्लयू K 1600 B, बीएमड्ब्लयू K 1600 GTL, बीएमड्ब्लयू K 1600 GA, बीएमड्ब्लयू C 400 GT और बीएमड्ब्लयू CE 04 शामिल हैं.
बीएमडब्ल्यू मोटोराड इंडिया ने बताया कि बीएमडब्ल्यू इंडिया फाइनेंशियल सर्विसेज कस्टमाइज़्ड फाइनेंशियल प्लान देगी, जिसमें आकर्षक मंथली इंस्टॉलमेंट, चुनिंदा मॉडल्स के लिए कम इंटरेस्ट रेट और फ्लेक्सिबल एंड-ऑफ-टर्म ऑप्शन शामिल हैं.
पुरानी कारों पर शानदार डीलसभी यूज़्ड कार देखें
लोकप्रिय बीएमडब्ल्यू मॉडल्स
- बीएमडब्ल्यू एस 1000 आरआरएक्स-शोरूम कीमत₹ 22.76 - 27.84 लाख
- बीएमडब्ल्यू जी 310 आरआरएक्स-शोरूम कीमत₹ 2.81 - 2.99 लाख
- बीएमडब्ल्यू एस 1000 एक्सआरएक्स-शोरूम कीमत₹ 25.38 लाख
- बीएमडब्ल्यू आर नाईन टीएक्स-शोरूम कीमत₹ 21.43 - 27.07 लाख
- बीएमडब्ल्यू आर 18एक्स-शोरूम कीमत₹ 22.45 - 27.07 लाख
- बीएमडब्ल्यू आर 1250 आरटीएक्स-शोरूम कीमत₹ 26.66 लाख
- बीएमडब्ल्यू सी 400 जीटीएक्स-शोरूम कीमत₹ 10.83 लाख
- बीएमडब्ल्यू एफ900एक्सआरएक्स-शोरूम कीमत₹ 12.55 लाख
- बीएमडब्ल्यू के 1600 बीएक्स-शोरूम कीमत₹ 33.72 लाख
- बीएमडब्ल्यू एस 1000 आरएक्स-शोरूम कीमत₹ 21.27 लाख
- बीएमडब्ल्यू के 1600 जीटीएलएक्स-शोरूम कीमत₹ 36.09 लाख
- बीएमडब्ल्यू एम 1000 आरआरएक्स-शोरूम कीमत₹ 55.26 - 62.03 लाख
- बीएमडब्ल्यू के 1600 ग्रैंड अमेरिकाएक्स-शोरूम कीमत₹ 37.22 लाख
- बीएमडब्ल्यू आर 1250 आरएक्स-शोरूम कीमत₹ 18.33 लाख
- बीएमडब्ल्यू R12एक्स-शोरूम कीमत₹ 22.45 लाख
- बीएमडब्ल्यू R12 nineTएक्स-शोरूम कीमत₹ 22.55 लाख
- बीएमडब्ल्यू आर 18 ट्रांसकॉन्टिनेंटलएक्स-शोरूम कीमत₹ 34.73 लाख
- बीएमडब्ल्यू एम 1000 एक्सआरएक्स-शोरूम कीमत₹ 48.63 लाख
- बीएमडब्ल्यू आर 1300 जीएस एडवेंचरएक्स-शोरूम कीमत₹ 24.95 लाख
- बीएमडब्ल्यू आर 1300 जीएसएक्स-शोरूम कीमत₹ 22.66 लाख
- बीएमडब्ल्यू एम 1000 आरएक्स-शोरूम कीमत₹ 37.22 लाख
- बीएमडब्ल्यू एफ900 जीएस एडवेंचरएक्स-शोरूम कीमत₹ 16.14 लाख
- बीएमडब्ल्यू एफ900 जीएसएक्स-शोरूम कीमत₹ 14.85 लाख
- बीएमडब्ल्यू सीई 02 इलेक्ट्रिकएक्स-शोरूम कीमत₹ 15.25 लाख
- बीएमडब्ल्यू सीई 02 इलेक्ट्रिकएक्स-शोरूम कीमत₹ 4.5 लाख
- बीएमडब्ल्यू सी 400 जीटी 2025एक्स-शोरूम कीमत₹ 10.83 लाख
अपकमिंग कार्स
- किया सेल्टोसएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 12 - 21 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चजन॰ 2, 2026
- महिंद्रा एक्सयूवी 7XOएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 14 - 25 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चजन॰ 5, 2026
- निसान ग्रेवाइटएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 5.5 - 9 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चजन॰ 12, 2026
- मारुति सुजुकी ई-विटाराएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 20 - 25 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चजन॰ 13, 2026
- एमजी महामहिमएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 38 - 43 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चजन॰ 15, 2026
- फॉक्सवैगन तेराएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 25 - 40 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चजन॰ 15, 2026
- फॉक्सवैगन टेरॉनएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 20 - 25 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चजन॰ 23, 2026
- रेनो डस्टरएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 12 - 15 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चजन॰ 26, 2026
- मारुति सुजुकी वैगन आर इलेक्ट्रिकएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 8.5 - 10 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चजन॰ 27, 2026
- बीयेडी एटो 2 ईवीएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 40 - 45 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चजन॰ 27, 2026
अपकमिंग बाइक्स
- बीएमडब्ल्यू F 450 GSएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 4.1 - 4.4 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चदिस॰ 31, 2025
- यामाहा एनएमएक्स 155एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 1.6 - 1.7 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चदिस॰ 31, 2025
- ज़ीनो Emara ADVएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 1.1 - 1.2 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चजन॰ 30, 2026
- ट्रायंफ Tracker 400एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 2.1 - 2.35 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चजन॰ 31, 2026
- यामाहा YZF MT-07एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 8.5 - 10 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चजन॰ 31, 2026
- होंडा एक्टिवा 7जीएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 80,000 - 95,000 एक्सपेक्टेड लॉन्चफ़र॰ 10, 2026
- हीरो करिज्मा XMR 250एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 2 - 2.2 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चफ़र॰ 28, 2026
- सुज़ुकी Hayabusa 2026एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 18 - 20 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चफ़र॰ 28, 2026
- यामाहा YZF R9एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 12.2 - 13.5 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चमार्च 15, 2026
- हीरो Xpulse 421एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 2.9 - 4 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चमार्च 21, 2026
और ज्यादा खोजें
लेटेस्ट News
रिलेटेड आर्टिकल्स