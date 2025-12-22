पत्रिकायूज़्ड कार्स
बीएमडब्ल्यू मोटरराड इंडिया 2026 से कीमतों में 6% तक की करेगी बढ़ोतरी

कीमतों में बढ़ोतरी 1 जनवरी, 2026 से लागू होगी, और यह BMW के सभी टू-व्हीलर्स पर होगी और इसका कारण रुपये की कीमत में तेज़ी से गिरावट है.
Calendar-icon

द्वारा ऋषभ परमार

clock-icon

1 मिनट पढ़े

Calendar-icon

प्रकाशित दिसंबर 22, 2025

हमें फॉलो करें

google-news-icon
Story

हाइलाइट्स

  • BMW रेंज में कीमतों में 6% की बढ़ोतरी होगी
  • BMW का कहना है कि लगातार फॉरेक्स दबाव के कारण कीमतों में बढ़ोतरी हुई है
  • पूरी रेंज में कीमत बढ़ने की उम्मीद है, स्पेशल ऑफर पेश किए जा रहे हैं

बीएमडब्ल्यू मोटराड ने 1 जनवरी, 2026 से अपने सभी टू-व्हीलर्स की रेंज में कीमतों में 6% तक की बढ़ोतरी की घोषणा की है. कंपनी ने कहा है कि कीमतों में बढ़ोतरी का फैसला भारतीय रुपये के अमेरिकी डॉलर और यूरो के मुकाबले तेज़ी से गिरने के कारण फॉरेक्स के दबाव और बढ़ती इनपुट लागत की वजह से लिया गया है. कंपनी ने एक बयान में कहा है कि इस कीमत बढ़ोतरी का असर BMW G 310 RR और BMW CE 02 जैसे भारत में बने मॉडल्स पर भी पड़ेगा.

 

यह भी पढ़ें: बीएमडब्ल्यू F 450 GS और ब्रिक्सटन Storr 500 इंडिया बाइक वीक 2025 में नहीं होंगी पेश

2025 BMW S 1000 RR

BMW ग्रुप इंडिया के प्रेसिडेंट और CEO हरदीप सिंह बरार के अनुसार, "अमेरिकी डॉलर और यूरो के मुकाबले भारतीय रुपये की तेज़ गिरावट के कारण फॉरेक्स का दबाव पिछले कई महीनों से कम नहीं हुआ है और कच्चे माल और लॉजिस्टिक्स की इनपुट लागत पर असर पड़ा है. कीमतों में बढ़ोतरी का यह प्लान कंपनी के साथ-साथ हमारे डीलर पार्टनर्स के लिए भी ज़रूरी प्रॉफिटेबिलिटी और लगातार वैल्यू जेनरेशन सुनिश्चित करेगा."

BMW f 900 gs 2024 carandbike edited 1

G 310 RR और CE 02 के साथ-साथ, दूसरी प्रीमियम बाइक्स जो CBU (पूरी तरह से बनी हुई यूनिट्स) के तौर पर इम्पोर्ट की जाती हैं, उन पर भी असर पड़ेगा. इनमें बीएमड्ब्लयू F 900 GS, बीएमड्ब्लयू F 900 GSA, बीएमड्ब्लयू R 1300 GS, बीएमड्ब्लयू R 1300 GSA, बीएमड्ब्लयू M 1000 RR, बीएमड्ब्लयू M 1000 R, बीएमड्ब्लयू S 1000 RR, बीएमड्ब्लयू S 1000 R, बीएमड्ब्लयू R 18 ट्रांसकॉन्टिनेंटल, बीएमड्ब्लयू R 12, बीएमड्ब्लयू R 12 nine T, बीएमड्ब्लयू R 1250 RT, बीएमड्ब्लयू K 1600 B, बीएमड्ब्लयू K 1600 GTL, बीएमड्ब्लयू K 1600 GA, बीएमड्ब्लयू C 400 GT और बीएमड्ब्लयू CE 04 शामिल हैं.

BMW CE 02 Bookings

बीएमडब्ल्यू मोटोराड इंडिया ने बताया कि बीएमडब्ल्यू इंडिया फाइनेंशियल सर्विसेज कस्टमाइज़्ड फाइनेंशियल प्लान देगी, जिसमें आकर्षक मंथली इंस्टॉलमेंट, चुनिंदा मॉडल्स के लिए कम इंटरेस्ट रेट और फ्लेक्सिबल एंड-ऑफ-टर्म ऑप्शन शामिल हैं.

# BMW Motorrad India# Bikes# Two wheeler# Latest News# Auto Industry# Bikes# Cover Story
Stay updated with automotive news and reviews right at your fingertips through carandbike.com's WhatsApp Channel.

और ज्यादा खोजें

  • यामाहा इंडिया के सबसे पॉपुलर मोटरसाइकिल मॉडल्स में से एक, यामाहा R15, शायद तब भी जारी रहेगी, जब R2 आखिरकार पेश करेगी.
    यामाहा ने YZF-R2 नाम को भारत में ट्रेडमार्क कराया
  • 5-इंच का कलर टीएफटी डैश 390 ड्यूक से लिया गया है और इसे ब्रांड की सब-400cc लाइनअप में शेयर किया गया है.
    केटीएम 160 ड्यूक टीएफटी डैश के साथ रु.1.79 लाख में हुई लॉन्च
  • नई डुकाटी एक्सडियावेल V4 दिसंबर 2025 के आखिर में लॉन्च होगी और यह स्टैंडर्ड डुकाटी डियावेल V4 के साथ बेची जाएगी.
    2025 डुकाटी XDiavel V4 के भारत लॉन्च की जानकारी आई सामने
  • यह स्पीड 400 के प्लेटफॉर्म पर आधारित है और इसमें थ्रक्सटन 400 की ट्यूनिंग है.
    ट्रायम्फ ट्रैकर 400 यूके में हुई पेश
  • डिस्काउंट के बाद, एंट्री-लेवल कावासाकी एडवेंचर टूरर की कीमत रु.3.24 लाख (एक्स-शोरूम) है.
    कावासाकी वर्सेस-एक्स 300 पर मिल रहा रु.25,000 का डिस्काउंट
