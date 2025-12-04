पत्रिकायूज़्ड कार्स
बीएमडब्ल्यू F 450 GS और ब्रिक्सटन Storr 500 इंडिया बाइक वीक 2025 में नहीं होंगी पेश

कई सप्ताह की अनिश्चितता के बाद, IBW द्वारा अपने आयोजन स्थल और तिथियों की पुष्टि के तुरंत बाद, दो प्रमुख प्रतिभागियों ने इस आयोजन में अपने नए मॉडल प्रदर्शित करने से हाथ खींच लिए.
Calendar-icon

द्वारा ऋषभ परमार

clock-icon

2 मिनट पढ़े

Calendar-icon

प्रकाशित दिसंबर 4, 2025

Story

हाइलाइट्स

  • बीएमडब्ल्यू F 450 GS का भारत में पेश होना टला
  • Motohaus ने स्टोर 500 का डेब्यू टाला
  • FB Mondial का भारत में डेब्यू भी आगे बढ़ा

भारत में दो बहुप्रतीक्षित मोटरसाइकिलों, बीएमडब्ल्यू एफ 450 जीएस और ब्रिक्सटन स्टॉर 500, अब इंडिया बाइक वीक 2025 में अपनी प्रस्तावित शुरुआत नहीं कर पाएँगी. दोनों मॉडलों के पहले इस वार्षिक मोटरसाइकिल उत्सव में पेश होने की उम्मीद थी, लेकिन इसकी तारीखों और आयोजन स्थल को लेकर हफ़्तों तक अनिश्चितता बनी रही. अब, पंचगनी में 19-20 दिसंबर के लिए IBW के कार्यक्रम को अंतिम रूप देने के तुरंत बाद, दो प्रमुख प्रतिभागियों ने इस आयोजन में अपने नए मॉडल प्रदर्शित करने से इनकार कर दिया है.

Website 12

टीवीएस के साथ संयुक्त रूप से विकसित और भारत में बनी बीएमडब्ल्यू की F 450 GS, EICMA 2025 में वैश्विक स्तर पर प्रदर्शित की गई. पहले कई रिपोर्टों में संकेत दिया गया था कि इस मोटरसाइकिल को IBW में लॉन्च किया जाएगा. हालाँकि, हमें पता चला है कि बीएमडब्ल्यू मोटरराड अब जनवरी 2026 में भारत में लॉन्च की तैयारी कर रहा है, और इसकी डिलेवरी फरवरी 2026 से शुरू होने की उम्मीद है.

 

यह भी पढ़ें: 2025 इंडिया बाइक वीक की बदली जगह, अब पंचगनी में होगा आयोजित

 

टीवीएस और बीएमडब्ल्यू ने टीवीएस मोटर कंपनी के होसुर स्थित प्लांट में भारत में बनी F 450 GS का निर्माण शुरू कर दिया है. यह मोटरसाइकिल बीएमडब्ल्यू के एडवेंचर लाइनअप में नया प्रवेश बिंदु होगी, जो बंद हो चुकी G 310 GS की जगह लेगी.

Website 13

ब्रिक्सटन स्टॉर 500 को भी भारत में लॉन्च करने की मूल योजना से हटा दिया गया है. मूल कंपनी मोटोहाउस ने पुष्टि की है कि इसका प्रदर्शन IBW 2025 में नहीं होगा, और लॉन्च की संशोधित समय-सीमा अभी तय नहीं हुई है. ऑस्ट्रिया स्थित मोटोहाउस के वैश्विक मुख्यालय में पहली बार प्रदर्शित की गई इस मोटरसाइकिल के अब 2026 में भारत आने की संभावना है.

FB Mondial Piega 452 india motohaus launch IBW carandbike

मोटोहाउस ने IBW में एफबी मोंडिएल को भारतीय बाज़ार में फिर से पेश करने की भी योजना बनाई थी. मोटरसाइकिल रेसिंग के लिए मशहूर यह ऐतिहासिक इतालवी ब्रांड, पिएगा 452 के साथ अपनी वापसी की तैयारी में था, जो एक स्ट्रीटफाइटर-शैली का मॉडल है और यूरोप में पहले से ही बिक्री के लिए उपलब्ध है. स्टॉर 500 के स्थगित होने के साथ, मोंडिएल के भारत में फिर से प्रवेश की बदली हुई समय-सीमा भी अनिश्चित बनी हुई है, लेकिन इसके भी कैलेंडर वर्ष 2026 में होने की उम्मीद है.

