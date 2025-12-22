साइड स्टैंड की समस्या के चलते केटीएम 390 एडवेंचर X और 390 एंड्यूरो R के लिए जारी किया गया रिकॉल
द्वारा ऋषभ परमार
2 मिनट पढ़े
प्रकाशित दिसंबर 22, 2025
हाइलाइट्स
- भारत में 390 एडवेंचर एक्स और 390 एंडुरो आर मोटरसाइकिलों के लिए रिकॉल जारी किया गया है
- यह समस्या केवल फोर्ज्ड साइड स्टैंड वाली मोटरसाइकिलों तक सीमित है
- अधिकृत केटीएम सर्विस स्टेशनों पर मरम्मत निःशुल्क की जाएगी
इस महीने की शुरुआत में इंजन के अचानक बंद हो जाने की समस्या के समाधान हेतु रिकॉल के बाद, केटीएम ने अपनी 390 रेंज के चुनिंदा मॉडलों के लिए एक और वैश्विक रिकॉल की घोषणा की है. नये रिकॉल साइड स्टैंड असेंबली में खराबी से संबंधित है और भारत में बिकने वाली केटीएम 390 एडवेंचर एक्स और 390 एंडुरो आर के साथ-साथ विदेशों में बिकने वाली 390 एडवेंचर आर और 390 एसएमसी आर को प्रभावित करती है.
केटीएम के अनुसार, गुणवत्ता जांच में पाया गया है कि इंजन के कंपन के कारण कुछ मामलों में साइड स्टैंड की स्प्रिंग टूट सकती है. यह समस्या केवल फोर्ज्ड साइड स्टैंड वाली मोटरसाइकिलों तक ही सीमित है और अन्य प्रकार के साइड स्टैंड पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता. केटीएम का कहना है कि अब तक केवल कुछ ही मामले सामने आए हैं और कंपनी संभावित सुरक्षा जोखिम को खत्म करने के लिए एहतियाती कदम उठा रही है.
यह भी पढ़ें: केटीएम 390 एडवेंचर R जनवरी 2026 में होगी लॉन्च
रिकॉल के तहत, प्रभावित मोटरसाइकिलों के मालिकों से अनुरोध है कि वे साइड स्टैंड स्प्रिंग बदलवाने और रबर सुरक्षात्मक पार्ट्स लगवाने के लिए किसी अधिकृत सर्विस सेंटर पर जाएं. मरम्मत होने से पहले राइडर्स को डीलरशिप तक सुरक्षित पहुंचने में मदद करने के लिए, KTM ने साइड स्टैंड को रबर बैंड या इसी तरह के किसी उपकरण से अस्थायी रूप से सुरक्षित करने की भी सलाह दी है.
इसके अतिरिक्त, सर्विस के दौरान कुछ मोटरसाइकिलों में साइड स्टैंड सेंसर रिटेनिंग प्लेट लगाई जाएगी. इस अपडेट का उद्देश्य साइड स्टैंड स्विच की ट्रिगर रेंज को सेट करना है, और अधिकृत केटीएम डीलर ग्राहकों को सूचित करेंगे कि क्या उनकी मोटरसाइकिल को इस अतिरिक्त प्रक्रिया की आवश्यकता है.
प्रभावित मोटरसाइकिलों के मालिकों को KTM द्वारा सीधे सूचित किया जाएगा और उन्हें अपने निकटतम अधिकृत डीलरशिप से संपर्क करने की सलाह दी जाती है. रिकॉल से संबंधित सभी मरम्मत केटीएम के अधिकृत नेटवर्क के माध्यम से निःशुल्क की जाएंगी.
