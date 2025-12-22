केटीएम 390 एडवेंचर R जनवरी 2026 में होगी लॉन्च

पत्रिकायूज़्ड कार्स
यूज़्ड कार टॉप शहरों से
दिल्लीपुणेनोएडामुंबई
मॉडल के अनुसार यूज़्ड कार
मारुती सुजुकी वैगन Rमारुती सुजुकी स्विफ्ट कारमहिंद्रा स्कार्पियो कार्समारुति सुजुकी स्विफ्ट डज़इर
ब्रांड के अनुसार यूज़्ड कार
मारुती सुजुकी कार्सहुंडई कार्समहिंद्रा कार्सहोंडा कार्स
प्रकार के अनुसार यूज़्ड कार
एसयूवी कार्सहैचबैक कार्ससेडान कार्सएमयूवी कार्स
ईंधन द्वारा सेडान कार्स
पेट्रोल कार्सडीज़ल कार्सपेट्रोल और सीएनजी कार्स
ट्रांसमिशन द्वारा यूज़्ड कार
मैन्युअल कार्सआटोमेटिक कार्सएएमटी कार्स
मालिक द्वारा यूज़्ड कार
पहला मालिक कार्सदूसरा मालिक कार्सतीसरा मालिक कार्स
बजट के अनुसार यूज़्ड कार
₹ 5 लाख से कम कीमत वाली कारें₹ 8 लाख से कम कीमत वाली कारें₹ 10 लाख से कम कीमत वाली कारें
कार बेचेंनई कार्स
अपकमिंग
किया सेल्टोस 2026महिंद्रा एक्सयूवी 7XOनिसान ग्रेवाइटमारुति सुजुकी ई-विटारा
लेटेस्ट
टाटा न्यू नेक्सनहौंडा एलेवटेईजीप कंपासहुंडई ओरा
रिसर्च
कारों की तुलना करेंलेटेस्ट कार न्यूज़कार रिव्यु
एक्स्प्लोर
सभी नई कारें देखेंइलेक्ट्रिक कार्सट्रेंडिंग कार्सपॉपुलर कार्स
बजट के अनुसार
₹ 15 लाख से कम कीमत की कारें₹ 15 - ₹ 25 लाख के बीच की कारें₹ 25 - ₹ 40 लाख के बीच की कारें₹ 40 लाख से अधिक की कारें
प्रकार के अनुसार
हैचबैक कार्ससेडान कार्सएसयूवी कार्सएमयूवी कार्स
लाइफस्टाइल द्वारा
अफोर्डेबल कार्सएडवेंचर कार्सकम्यूटर कार्ससर्वोत्तम माइलेज कार्स
ब्रांड द्वारा
टाटा मोटर्समारुती सुजुकीकिआमहिंद्रा
नई बाइक्स
एक्स्प्लोर
सभी बाइक देखेंट्रेंडिंग बाइक्सलोकप्रिय बाइकइलेक्ट्रिक बाइक
अपकमिंग
यामाहा यामाहा एनमैक्स 155बीएमडब्ल्यूज़ीनोट्रायंफयामाहा YZF MT-07
रिसर्च
बाइक की तुलना करेंलेटेस्ट बाइक न्यूज़एक्सपर्ट रिव्यु
लेटेस्ट
हौंडा शाइन 100हीरो ज़ूमजॉय ई-बाइक मिहोसहॉप इलेक्ट्रिक लियो
प्रकार के अनुसार
स्कूटरकम्यूटरक्रूजरस्पोर्ट्स
बजट के अनुसार
₹50000 से कम की बाइक₹ 50K - ₹ 70K के बीच की बाइक₹ 70K - ₹ 1L के बीच की बाइक₹ 1L - ₹ 3L के बीच की
लाइफस्टाइल द्वारा
अफोर्डेबल बाइकएडवेंचर बाइककम्यूटर बाइकसर्वोत्तम माइलेज बाइक
ब्रांड द्वारा
रॉयल एनफील्ड बाइकहीरो बाइकहोंडा बाइकटीवीएस बाइक
वारंटीवीडियोस
एक्सपर्ट रेव्यूज
कार रेव्यूजबाइक रेव्यूजपहली झलक
न्यूज़ और एपिसोड्स
car&bike न्यूज़car&bike शोइन कन्वर्सेशन विथ
काटेगोरिस
car&bike अवार्ड्सकार दुर्घटना परीक्षण

केटीएम 390 एडवेंचर R जनवरी 2026 में होगी लॉन्च

केटीएम 390 एडवेंचर R की बुकिंग बहुत जल्द शुरू होने की उम्मीद है, और डिलेवरी जनवरी 2026 में शुरू होगी.
Calendar-icon

द्वारा ऋषभ परमार

clock-icon

1 मिनट पढ़े

Calendar-icon

प्रकाशित दिसंबर 22, 2025

हमें फॉलो करें

google-news-icon
Story

हाइलाइट्स

  • केटीएम 390 एडवेंचर R जनवरी 2026 से उपलब्ध होगी
  • R, 390 एडवेंचर रेंज में ज़्यादा ऑफ-रोड फोकस्ड वर्जन है
  • ज़्यादा सस्पेंशन ट्रैवल, ज़्यादा ग्राउंड क्लीयरेंस, ऊंची सीट हाइट मिलती है

केटीएम अपनी पॉपुलर एडवेंचर मोटरसाइकिल, केटीएम 390 एडवेंचर R का ज़्यादा ऑफ-रोड फोकस वाला वर्जन जनवरी 2026 में लॉन्च करने की तैयारी कर रही है. 390 एडवेंचर R ज़्यादा ऑफ-रोड फोकस वाली है, जिसमें स्टैंडर्ड 390 एडवेंचर के मुकाबले 230 मिमी का ज़्यादा सस्पेंशन ट्रैवल और ज़्यादा ग्राउंड क्लीयरेंस है. उत्साही लोगों के बीच ज़्यादा ऑफ-रोड क्षमता की बढ़ती मांग को देखते हुए, केटीएम ने ज़्यादा फोकस वाली 390 एडवेंचर R को पेश करने का फैसला किया है और इंडिया बाइक वीक में एक पब्लिकेशन को 390 एडवेंचर R को लॉन्च करने की योजनाओं की पुष्टि की है.

 

यह भी पढ़ें: केटीएम 160 ड्यूक टीएफटी डैश के साथ रु.1.79 लाख में हुई लॉन्च

2025 KTM 390 Adventure R m3

R में 21-इंच का फ्रंट व्हील और 18-इंच का रियर व्हील मिलता है, जबकि स्टैंडर्ड 390 एडवेंचर में 21-इंच का फ्रंट और 17-इंच का रियर व्हील साइज़ होता है. ज़्यादा ट्रैवल सस्पेंशन, स्टैंडर्ड वर्जन के 200 मिमी के मुकाबले 230 मिमी, से ग्राउंड क्लीयरेंस भी ज़्यादा मिलता है – स्टैंडर्ड वर्जन के 232 मिमी के मुकाबले 272 मिमी. ज़्यादा सस्पेंशन ट्रैवल के साथ, सीट की ऊंचाई भी ज़्यादा है, 870 मिमी, जबकि स्टैंडर्ड मॉडल की सीट की ऊंचाई 830 मिमी है. इसलिए, 390 एडवेंचर R उन राइडर्स के लिए होगी जो इसके ऊंचे स्टांस के बावजूद एक्स्ट्रा किट और कैपेबिलिटी को पसंद करेंगे.

2025 KTM 390 Adventure R m2

इंटरनेशनल स्पेसिफिकेशन वाली केटीएम 390 एडवेंचर R में हेवी-ड्यूटी स्पोक वाले व्हील्स में मिटास एंड्यूरो ट्रेल E07+ टायर्स लगे हैं, लेकिन यह देखना बाकी है कि इंडिया-स्पेसिफिकेशन वाली 390 एडवेंचर R में कौन से टायर्स लगेंगे. R का फ्रंट सस्पेंशन 43 मिमी WP Apex ओपन कार्ट्रिज फोर्क है जिसमें कम्प्रेशन और रिबाउंड डैम्पिंग एडजस्टेबिलिटी है, जबकि पीछे WP Apex स्प्लिट पिस्टन शॉक है जिसमें प्रीलोड और रिबाउंड डैम्पिंग एडजस्टेबिलिटी है.

2025 KTM 390 Adventure R m1

इंजन वही 399 cc सिंगल-सिलेंडर यूनिट है जो 8,500 rpm पर 45.3 bhp और 6,500 rpm पर 39 Nm का पीक टॉर्क बनाता है. फ्यूल टैंक की कैपेसिटी 14 लीटर है, और 390 एडवेंचर R का कर्ब वेट 176 kg है, जिसमें पूरा फ्यूल भरा होता है, जो स्टैंडर्ड केटीएम 390 एडवेंचर से 6 kg हल्का है.

2025 KTM 390 Adventure R m5

अभी तक कीमत के बारे में कोई जानकारी नहीं है, लेकिन हमें उम्मीद है कि KTM 390 एडवेंटर R की कीमत लगभग रु.4.15 लाख (एक्स-शोरूम) होगी. लॉन्च होने के बाद, केटीएम इंडिया के पास मिड-साइज़ एडवेंचर बाइक्स की पूरी रेंज होगी, जिसमें 390 एडवेंचर रेंज में X, स्टैंडर्ड वेरिएंट और ज़्यादा कुशल और अनुभवी राइडर्स के लिए R वेरिएंट मिलेगा. 2026 में बीएमडब्ल्यू F 450 GS के लॉन्च होने की उम्मीद है, ऐसे में केटीएम की 390 एडवेंचर रेंज में तीन अलग-अलग वेरिएंट संभावित ग्राहकों को अलग-अलग इस्तेमाल के लिए खास ऑप्शन देंगे.

# KTM 390 Adventure R images# KTM 390 Adventure R# India Bike Week# 390 Adventure R# Bikes# Two wheeler# Latest News# Auto Industry# Bikes# Cover Story
Stay updated with automotive news and reviews right at your fingertips through carandbike.com's WhatsApp Channel.

पुरानी कारों पर शानदार डील

सभी यूज़्ड कार देखें
  • यूज़्ड 2024 किया सॉनेट, Yozna Vihar, New Delhi
    8.8
    2024 किया सॉनेट
    HTX | 16,940 km | डीज़ल | आटोमेटिक
    Rs. 11.9 लाख
    ₹ 26,652/माह emi
    Max Motors Yozna Vihar, New Delhi
  • यूज़्ड 2022 ह्युंडई क्रेटा, Yozna Vihar, New Delhi
    8.2
    2022 ह्युंडई क्रेटा
    1.5 SX Executive Trim | 44,525 km | पेट्रोल | मैन्युअल
    Rs. 12.25 लाख
    ₹ 25,905/माह emi
    Max Motors Yozna Vihar, New Delhi
  • यूज़्ड 2019 ह्युंडई क्रेटा, Yozna Vihar, New Delhi
    7.9
    2019 ह्युंडई क्रेटा
    1.6 E Plus | 39,970 km | पेट्रोल | मैन्युअल
    Rs. 9.25 लाख
    ₹ 20,717/माह emi
    Max Motors Yozna Vihar, New Delhi
  • यूज़्ड 2024 टोयोटा अर्बन क्रूजर टैसर, Yozna Vihar, New Delhi
    8.8
    2024 टोयोटा अर्बन क्रूजर टैसर
    G 1.0 | 23,740 km | पेट्रोल | आटोमेटिक
    Rs. 10.5 लाख
    Max Motors Yozna Vihar, New Delhi
  • यूज़्ड 2024 मारुति सुजुकी ब्रेज़ा, Yozna Vihar, New Delhi
    9
    2024 मारुति सुजुकी ब्रेज़ा
    VXI | 6,199 km | पेट्रोल | मैन्युअल
    Rs. 10.25 लाख
    ₹ 22,956/माह emi
    Max Motors Yozna Vihar, New Delhi
  • यूज़्ड 2024 मारुति सुजुकी ग्रैंड विटारा, Yozna Vihar, New Delhi
    8.4
    2024 मारुति सुजुकी ग्रैंड विटारा
    Alpha | 32,437 km | हाइब्रिड | मैन्युअल
    Rs. 13.5 लाख
    ₹ 30,235/माह emi
    Max Motors Yozna Vihar, New Delhi
  • यूज़्ड 2022 मारुति सुजुकी स्विफ्ट, Yozna Vihar, New Delhi
    8.6
    2022 मारुति सुजुकी स्विफ्ट
    VXI BS IV | 29,000 km | पेट्रोल | मैन्युअल
    Rs. 6.75 लाख
    ₹ 15,118/माह emi
    Max Motors Yozna Vihar, New Delhi
  • यूज़्ड 2024 महिंद्रा थार, Yozna Vihar, New Delhi
    8.8
    2024 महिंद्रा थार
    LX RWD 4 Seater Hard Top | 15,465 km | पेट्रोल | आटोमेटिक
    Rs. 13.9 लाख
    Max Motors Yozna Vihar, New Delhi
  • यूज़्ड 2016 मारुति सुजुकी अल्टो 800, Yozna Vihar, New Delhi
    7.9
    2016 मारुति सुजुकी अल्टो 800
    LXI | 67,123 km | पेट्रोल | मैन्युअल
    Rs. 2.15 लाख
    ₹ 4,815/माह emi
    Max Motors Yozna Vihar, New Delhi
  • यूज़्ड 2023 ह्युंडई आए20 [2008-2014], Yozna Vihar, New Delhi
    8.8
    2023 ह्युंडई आए20 [2008-2014]
    1.2 Asta | 21,952 km | पेट्रोल | मैन्युअल
    Rs. 7.9 लाख
    ₹ 17,693/माह emi
    Max Motors Yozna Vihar, New Delhi

लोकप्रिय केटीएम मॉडल्स

अपकमिंग कार्स

अपकमिंग बाइक्स

और ज्यादा खोजें

  • लेटेस्ट News

  • रिलेटेड आर्टिकल्स

  • कीमतों में बढ़ोतरी 1 जनवरी, 2026 से लागू होगी, और यह BMW के सभी टू-व्हीलर्स पर होगी और इसका कारण रुपये की कीमत में तेज़ी से गिरावट है.
    बीएमडब्ल्यू मोटरराड इंडिया 2026 से कीमतों में 6% तक की करेगी बढ़ोतरी
  • यामाहा इंडिया के सबसे पॉपुलर मोटरसाइकिल मॉडल्स में से एक, यामाहा R15, शायद तब भी जारी रहेगी, जब R2 आखिरकार पेश करेगी.
    यामाहा ने YZF-R2 नाम को भारत में ट्रेडमार्क कराया
  • 5-इंच का कलर टीएफटी डैश 390 ड्यूक से लिया गया है और इसे ब्रांड की सब-400cc लाइनअप में शेयर किया गया है.
    केटीएम 160 ड्यूक टीएफटी डैश के साथ रु.1.79 लाख में हुई लॉन्च
  • नई डुकाटी एक्सडियावेल V4 दिसंबर 2025 के आखिर में लॉन्च होगी और यह स्टैंडर्ड डुकाटी डियावेल V4 के साथ बेची जाएगी.
    2025 डुकाटी XDiavel V4 के भारत लॉन्च की जानकारी आई सामने
  • यह स्पीड 400 के प्लेटफॉर्म पर आधारित है और इसमें थ्रक्सटन 400 की ट्यूनिंग है.
    ट्रायम्फ ट्रैकर 400 यूके में हुई पेश
  • कीमतों में बढ़ोतरी 1 जनवरी, 2026 से लागू होगी, और यह BMW के सभी टू-व्हीलर्स पर होगी और इसका कारण रुपये की कीमत में तेज़ी से गिरावट है.
    बीएमडब्ल्यू मोटरराड इंडिया 2026 से कीमतों में 6% तक की करेगी बढ़ोतरी
  • यामाहा इंडिया के सबसे पॉपुलर मोटरसाइकिल मॉडल्स में से एक, यामाहा R15, शायद तब भी जारी रहेगी, जब R2 आखिरकार पेश करेगी.
    यामाहा ने YZF-R2 नाम को भारत में ट्रेडमार्क कराया
  • 5-इंच का कलर टीएफटी डैश 390 ड्यूक से लिया गया है और इसे ब्रांड की सब-400cc लाइनअप में शेयर किया गया है.
    केटीएम 160 ड्यूक टीएफटी डैश के साथ रु.1.79 लाख में हुई लॉन्च
  • नई डुकाटी एक्सडियावेल V4 दिसंबर 2025 के आखिर में लॉन्च होगी और यह स्टैंडर्ड डुकाटी डियावेल V4 के साथ बेची जाएगी.
    2025 डुकाटी XDiavel V4 के भारत लॉन्च की जानकारी आई सामने
  • यह स्पीड 400 के प्लेटफॉर्म पर आधारित है और इसमें थ्रक्सटन 400 की ट्यूनिंग है.
    ट्रायम्फ ट्रैकर 400 यूके में हुई पेश
c&b icon

भारत में ट्रेंडिंग वाहन

सभी देखें
  • पत्रिका
  • News
  • केटीएम 390 एडवेंचर R जनवरी 2026 में होगी लॉन्च