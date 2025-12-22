केटीएम 390 एडवेंचर R जनवरी 2026 में होगी लॉन्च
द्वारा ऋषभ परमार
1 मिनट पढ़े
प्रकाशित दिसंबर 22, 2025
हाइलाइट्स
- केटीएम 390 एडवेंचर R जनवरी 2026 से उपलब्ध होगी
- R, 390 एडवेंचर रेंज में ज़्यादा ऑफ-रोड फोकस्ड वर्जन है
- ज़्यादा सस्पेंशन ट्रैवल, ज़्यादा ग्राउंड क्लीयरेंस, ऊंची सीट हाइट मिलती है
केटीएम अपनी पॉपुलर एडवेंचर मोटरसाइकिल, केटीएम 390 एडवेंचर R का ज़्यादा ऑफ-रोड फोकस वाला वर्जन जनवरी 2026 में लॉन्च करने की तैयारी कर रही है. 390 एडवेंचर R ज़्यादा ऑफ-रोड फोकस वाली है, जिसमें स्टैंडर्ड 390 एडवेंचर के मुकाबले 230 मिमी का ज़्यादा सस्पेंशन ट्रैवल और ज़्यादा ग्राउंड क्लीयरेंस है. उत्साही लोगों के बीच ज़्यादा ऑफ-रोड क्षमता की बढ़ती मांग को देखते हुए, केटीएम ने ज़्यादा फोकस वाली 390 एडवेंचर R को पेश करने का फैसला किया है और इंडिया बाइक वीक में एक पब्लिकेशन को 390 एडवेंचर R को लॉन्च करने की योजनाओं की पुष्टि की है.
यह भी पढ़ें: केटीएम 160 ड्यूक टीएफटी डैश के साथ रु.1.79 लाख में हुई लॉन्च
R में 21-इंच का फ्रंट व्हील और 18-इंच का रियर व्हील मिलता है, जबकि स्टैंडर्ड 390 एडवेंचर में 21-इंच का फ्रंट और 17-इंच का रियर व्हील साइज़ होता है. ज़्यादा ट्रैवल सस्पेंशन, स्टैंडर्ड वर्जन के 200 मिमी के मुकाबले 230 मिमी, से ग्राउंड क्लीयरेंस भी ज़्यादा मिलता है – स्टैंडर्ड वर्जन के 232 मिमी के मुकाबले 272 मिमी. ज़्यादा सस्पेंशन ट्रैवल के साथ, सीट की ऊंचाई भी ज़्यादा है, 870 मिमी, जबकि स्टैंडर्ड मॉडल की सीट की ऊंचाई 830 मिमी है. इसलिए, 390 एडवेंचर R उन राइडर्स के लिए होगी जो इसके ऊंचे स्टांस के बावजूद एक्स्ट्रा किट और कैपेबिलिटी को पसंद करेंगे.
इंटरनेशनल स्पेसिफिकेशन वाली केटीएम 390 एडवेंचर R में हेवी-ड्यूटी स्पोक वाले व्हील्स में मिटास एंड्यूरो ट्रेल E07+ टायर्स लगे हैं, लेकिन यह देखना बाकी है कि इंडिया-स्पेसिफिकेशन वाली 390 एडवेंचर R में कौन से टायर्स लगेंगे. R का फ्रंट सस्पेंशन 43 मिमी WP Apex ओपन कार्ट्रिज फोर्क है जिसमें कम्प्रेशन और रिबाउंड डैम्पिंग एडजस्टेबिलिटी है, जबकि पीछे WP Apex स्प्लिट पिस्टन शॉक है जिसमें प्रीलोड और रिबाउंड डैम्पिंग एडजस्टेबिलिटी है.
इंजन वही 399 cc सिंगल-सिलेंडर यूनिट है जो 8,500 rpm पर 45.3 bhp और 6,500 rpm पर 39 Nm का पीक टॉर्क बनाता है. फ्यूल टैंक की कैपेसिटी 14 लीटर है, और 390 एडवेंचर R का कर्ब वेट 176 kg है, जिसमें पूरा फ्यूल भरा होता है, जो स्टैंडर्ड केटीएम 390 एडवेंचर से 6 kg हल्का है.
अभी तक कीमत के बारे में कोई जानकारी नहीं है, लेकिन हमें उम्मीद है कि KTM 390 एडवेंटर R की कीमत लगभग रु.4.15 लाख (एक्स-शोरूम) होगी. लॉन्च होने के बाद, केटीएम इंडिया के पास मिड-साइज़ एडवेंचर बाइक्स की पूरी रेंज होगी, जिसमें 390 एडवेंचर रेंज में X, स्टैंडर्ड वेरिएंट और ज़्यादा कुशल और अनुभवी राइडर्स के लिए R वेरिएंट मिलेगा. 2026 में बीएमडब्ल्यू F 450 GS के लॉन्च होने की उम्मीद है, ऐसे में केटीएम की 390 एडवेंचर रेंज में तीन अलग-अलग वेरिएंट संभावित ग्राहकों को अलग-अलग इस्तेमाल के लिए खास ऑप्शन देंगे.
