केटीएम 160 ड्यूक टीएफटी डैश के साथ रु.1.79 लाख में हुई लॉन्च

केटीएम इंडिया ने देश में अपनी सबसे छोटी बाइक, 160 ड्यूक का एक नया सबसे-महंगा वेरिएंट लॉन्च किया है. इस वेरिएंट की खासियत इसमें दिया गया 5-इंच का कलर TFT इंस्ट्रूमेंट डिस्प्ले है, जिसमें ब्लूटूथ कनेक्टिविटी और नेविगेशन सपोर्ट मिलता है. नए वैरिएंट की कीमत रु.1,78,536 (एक्स-शोरूम, दिल्ली) है, जो इसे स्टैंडर्ड 160 ड्यूक से रु.7,991 महंगा बनाता है. स्टैंडर्ड 160 ड्यूक अभी भी रु.1,70,545 में बिक रही है और इसमें LCD इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर लगा है.

TFT डिस्प्ले 390 ड्यूक से लिया गया है और ब्रांड की लाइनअप में सब-400cc मॉडल में भी यही डिस्प्ले है. यह हैंडलबार के बाईं ओर लगे स्विच क्यूब से काम करता है और केटीएम के माई राइड कनेक्टिविटी सूट को सपोर्ट करता है. जब इसे स्मार्टफोन से पेयर किया जाता है, तो यह सिस्टम राइडर्स को टर्न-बाय-टर्न नेविगेशन एक्सेस करने, आने वाली कॉल मैनेज करने, म्यूज़िक कंट्रोल करने और हेडसेट पेयरिंग की जानकारी सीधे स्क्रीन पर देखने की सुविधा देता है. डिस्प्ले राइड मोड सिलेक्शन और उससे जुड़े सिस्टम प्रॉम्प्ट भी दिखाता है.

कनेक्टिविटी फ़ंक्शन के अलावा, TFT स्क्रीन राइडर्स को लेफ्ट हैंडलबार पर लगे कंट्रोल्स का इस्तेमाल करके शिफ्ट RPM और लिमिट RPM सेटिंग्स को कस्टमाइज़ करने की सुविधा देती है. एक बार जब ये पैरामीटर सेट हो जाते हैं, तो डिस्प्ले चुने गए राइडिंग मोड के आधार पर डार्क और ऑरेंज-थीम वाले लेआउट के बीच बदलता रहता है.

केटीएम 160 ड्यूक को ड्यूक रेंज में एंट्री-लेवल मॉडल के तौर पर पेश किया गया है, क्योंकि इस साल की शुरुआत में केटीएम 125 ड्यूक का प्रोडक्शन बंद कर दिया गया था. इस मोटरसाइकिल में 164.2cc, लिक्विड-कूल्ड, सिंगल-सिलेंडर इंजन है जो 9,500 rpm पर 18.7 bhp की ताकत और 7,500 rpm पर 15.5 Nm का टॉर्क बनाता है. इंजन 6-स्पीड गियरबॉक्स के साथ आता है.