केटीएम 160 ड्यूक टीएफटी डैश के साथ रु.1.79 लाख में हुई लॉन्च

पत्रिकायूज़्ड कार्स
यूज़्ड कार टॉप शहरों से
दिल्लीपुणेनोएडामुंबई
मॉडल के अनुसार यूज़्ड कार
मारुती सुजुकी वैगन Rमारुती सुजुकी स्विफ्ट कारमहिंद्रा स्कार्पियो कार्समारुति सुजुकी स्विफ्ट डज़इर
ब्रांड के अनुसार यूज़्ड कार
मारुती सुजुकी कार्सहुंडई कार्समहिंद्रा कार्सहोंडा कार्स
प्रकार के अनुसार यूज़्ड कार
एसयूवी कार्सहैचबैक कार्ससेडान कार्सएमयूवी कार्स
ईंधन द्वारा सेडान कार्स
पेट्रोल कार्सडीज़ल कार्सपेट्रोल और सीएनजी कार्स
ट्रांसमिशन द्वारा यूज़्ड कार
मैन्युअल कार्सआटोमेटिक कार्सएएमटी कार्स
मालिक द्वारा यूज़्ड कार
पहला मालिक कार्सदूसरा मालिक कार्सतीसरा मालिक कार्स
बजट के अनुसार यूज़्ड कार
₹ 5 लाख से कम कीमत वाली कारें₹ 8 लाख से कम कीमत वाली कारें₹ 10 लाख से कम कीमत वाली कारें
कार बेचेंनई कार्स
अपकमिंग
एमजी जेडएस एचईवीफॉक्सवैगन New T-Rocसिट्रॉन सी5 एयरक्रॉसफॉक्सवैगन टेरॉन
लेटेस्ट
टाटा न्यू नेक्सनहौंडा एलेवटेईजीप कंपासहुंडई ओरा
रिसर्च
कारों की तुलना करेंलेटेस्ट कार न्यूज़कार रिव्यु
एक्स्प्लोर
सभी नई कारें देखेंइलेक्ट्रिक कार्सट्रेंडिंग कार्सपॉपुलर कार्स
बजट के अनुसार
₹ 15 लाख से कम कीमत की कारें₹ 15 - ₹ 25 लाख के बीच की कारें₹ 25 - ₹ 40 लाख के बीच की कारें₹ 40 लाख से अधिक की कारें
प्रकार के अनुसार
हैचबैक कार्ससेडान कार्सएसयूवी कार्सएमयूवी कार्स
लाइफस्टाइल द्वारा
अफोर्डेबल कार्सएडवेंचर कार्सकम्यूटर कार्ससर्वोत्तम माइलेज कार्स
ब्रांड द्वारा
टाटा मोटर्समारुती सुजुकीकिआमहिंद्रा
नई बाइक्स
एक्स्प्लोर
सभी बाइक देखेंट्रेंडिंग बाइक्सलोकप्रिय बाइकइलेक्ट्रिक बाइक
अपकमिंग
यामाहा यामाहा एनमैक्स 155बीएमडब्ल्यूज़ीनोट्रायंफयामाहा YZF MT-07
रिसर्च
बाइक की तुलना करेंलेटेस्ट बाइक न्यूज़एक्सपर्ट रिव्यु
लेटेस्ट
हौंडा शाइन 100हीरो ज़ूमजॉय ई-बाइक मिहोसहॉप इलेक्ट्रिक लियो
प्रकार के अनुसार
स्कूटरकम्यूटरक्रूजरस्पोर्ट्स
बजट के अनुसार
₹50000 से कम की बाइक₹ 50K - ₹ 70K के बीच की बाइक₹ 70K - ₹ 1L के बीच की बाइक₹ 1L - ₹ 3L के बीच की
लाइफस्टाइल द्वारा
अफोर्डेबल बाइकएडवेंचर बाइककम्यूटर बाइकसर्वोत्तम माइलेज बाइक
ब्रांड द्वारा
रॉयल एनफील्ड बाइकहीरो बाइकहोंडा बाइकटीवीएस बाइक
वारंटीवीडियोस
एक्सपर्ट रेव्यूज
कार रेव्यूजबाइक रेव्यूजपहली झलक
न्यूज़ और एपिसोड्स
car&bike न्यूज़car&bike शोइन कन्वर्सेशन विथ
काटेगोरिस
car&bike अवार्ड्सकार दुर्घटना परीक्षण

केटीएम 160 ड्यूक टीएफटी डैश के साथ रु.1.79 लाख में हुई लॉन्च

5-इंच का कलर टीएफटी डैश 390 ड्यूक से लिया गया है और इसे ब्रांड की सब-400cc लाइनअप में शेयर किया गया है.
Calendar-icon

द्वारा ऋषभ परमार

clock-icon

1 मिनट पढ़े

Calendar-icon

प्रकाशित दिसंबर 18, 2025

हमें फॉलो करें

google-news-icon
Story

हाइलाइट्स

  • केटीएम 160 ड्यूक में अब कनेक्टिविटी फीचर्स के साथ 5-इंच का TFT डिस्प्ले मिलेगा
  • नए वैरिएंट की कीमत बेस LCD डैश मॉडल से रु.7,991 ज़्यादा है
  • LCD और TFT, दोनों वैरिएंट साथ-साथ बेचे जाएंगे

केटीएम इंडिया ने देश में अपनी सबसे छोटी बाइक, 160 ड्यूक का एक नया सबसे-महंगा वेरिएंट लॉन्च किया है. इस वेरिएंट की खासियत इसमें दिया गया 5-इंच का कलर TFT इंस्ट्रूमेंट डिस्प्ले है, जिसमें ब्लूटूथ कनेक्टिविटी और नेविगेशन सपोर्ट मिलता है. नए वैरिएंट की कीमत रु.1,78,536 (एक्स-शोरूम, दिल्ली) है, जो इसे स्टैंडर्ड 160 ड्यूक से रु.7,991 महंगा बनाता है. स्टैंडर्ड 160 ड्यूक अभी भी रु.1,70,545 में बिक रही है और इसमें LCD इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर लगा है.

 

यह भी पढ़ें: नई केटीएम RC 160 टैस्टिंग के दौरान आई नज़र

KTM 160 Duke Gets TFT Display Priced At Rs 1 79 Lakh 2

TFT डिस्प्ले 390 ड्यूक से लिया गया है और ब्रांड की लाइनअप में सब-400cc मॉडल में भी यही डिस्प्ले है. यह हैंडलबार के बाईं ओर लगे स्विच क्यूब से काम करता है और केटीएम के माई राइड कनेक्टिविटी सूट को सपोर्ट करता है. जब इसे स्मार्टफोन से पेयर किया जाता है, तो यह सिस्टम राइडर्स को टर्न-बाय-टर्न नेविगेशन एक्सेस करने, आने वाली कॉल मैनेज करने, म्यूज़िक कंट्रोल करने और हेडसेट पेयरिंग की जानकारी सीधे स्क्रीन पर देखने की सुविधा देता है. डिस्प्ले राइड मोड सिलेक्शन और उससे जुड़े सिस्टम प्रॉम्प्ट भी दिखाता है.

KTM 160 Duke Gets TFT Display Priced At Rs 1 79 Lakh 1

कनेक्टिविटी फ़ंक्शन के अलावा, TFT स्क्रीन राइडर्स को लेफ्ट हैंडलबार पर लगे कंट्रोल्स का इस्तेमाल करके शिफ्ट RPM और लिमिट RPM सेटिंग्स को कस्टमाइज़ करने की सुविधा देती है. एक बार जब ये पैरामीटर सेट हो जाते हैं, तो डिस्प्ले चुने गए राइडिंग मोड के आधार पर डार्क और ऑरेंज-थीम वाले लेआउट के बीच बदलता रहता है.

KTM Duke 160 13

केटीएम 160 ड्यूक को ड्यूक रेंज में एंट्री-लेवल मॉडल के तौर पर पेश किया गया है, क्योंकि इस साल की शुरुआत में केटीएम 125 ड्यूक का प्रोडक्शन बंद कर दिया गया था. इस मोटरसाइकिल में 164.2cc, लिक्विड-कूल्ड, सिंगल-सिलेंडर इंजन है जो 9,500 rpm पर 18.7 bhp की ताकत और 7,500 rpm पर 15.5 Nm का टॉर्क बनाता है. इंजन 6-स्पीड गियरबॉक्स के साथ आता है.

# KTM 160 Duke# KTM 160 Duke with TFT# KTM 160 Duke Details# KTM 160 Duke Features# KTM 160 Duke Cluster# KTM 160 Duke Screen# KTM 160 Duke Dash# 160 Duke# KTM India# KTM Motorcycles# KTM Motorcycles In India# KTM 160 Duke specifications# KTM Duke 160# Bikes# Two Wheelers# Latest News# Auto Industry# Bikes# Cover Story
Stay updated with automotive news and reviews right at your fingertips through carandbike.com's WhatsApp Channel.

पुरानी कारों पर शानदार डील

सभी यूज़्ड कार देखें
  • यूज़्ड 2024 किया सॉनेट, Yozna Vihar, New Delhi
    8.8
    2024 किया सॉनेट
    HTX | 16,940 km | डीज़ल | आटोमेटिक
    Rs. 11.9 लाख
    ₹ 26,652/माह emi
    Max Motors Yozna Vihar, New Delhi
  • यूज़्ड 2019 ह्युंडई क्रेटा, Yozna Vihar, New Delhi
    7.9
    2019 ह्युंडई क्रेटा
    1.6 E Plus | 39,970 km | पेट्रोल | मैन्युअल
    Rs. 9.25 लाख
    ₹ 20,717/माह emi
    Max Motors Yozna Vihar, New Delhi
  • यूज़्ड 2022 ह्युंडई क्रेटा, Yozna Vihar, New Delhi
    8.2
    2022 ह्युंडई क्रेटा
    1.5 SX Executive Trim | 44,525 km | पेट्रोल | मैन्युअल
    Rs. 12.25 लाख
    ₹ 25,905/माह emi
    Max Motors Yozna Vihar, New Delhi
  • यूज़्ड 2022 मारुति सुजुकी स्विफ्ट, Yozna Vihar, New Delhi
    8.6
    2022 मारुति सुजुकी स्विफ्ट
    VXI BS IV | 29,000 km | पेट्रोल | मैन्युअल
    Rs. 6.75 लाख
    ₹ 15,118/माह emi
    Max Motors Yozna Vihar, New Delhi
  • यूज़्ड 2024 टोयोटा अर्बन क्रूजर टैसर, Yozna Vihar, New Delhi
    8.8
    2024 टोयोटा अर्बन क्रूजर टैसर
    G 1.0 | 23,740 km | पेट्रोल | आटोमेटिक
    Rs. 10.5 लाख
    Max Motors Yozna Vihar, New Delhi
  • यूज़्ड 2024 महिंद्रा थार, Yozna Vihar, New Delhi
    8.8
    2024 महिंद्रा थार
    LX RWD 4 Seater Hard Top | 15,465 km | पेट्रोल | आटोमेटिक
    Rs. 13.9 लाख
    Max Motors Yozna Vihar, New Delhi
  • यूज़्ड 2024 मारुति सुजुकी ब्रेज़ा, Yozna Vihar, New Delhi
    9
    2024 मारुति सुजुकी ब्रेज़ा
    VXI | 6,199 km | पेट्रोल | मैन्युअल
    Rs. 10.25 लाख
    ₹ 22,956/माह emi
    Max Motors Yozna Vihar, New Delhi
  • यूज़्ड 2024 मारुति सुजुकी ग्रैंड विटारा, Yozna Vihar, New Delhi
    8.4
    2024 मारुति सुजुकी ग्रैंड विटारा
    Alpha | 32,437 km | हाइब्रिड | मैन्युअल
    Rs. 13.5 लाख
    ₹ 30,235/माह emi
    Max Motors Yozna Vihar, New Delhi
  • यूज़्ड 2016 मारुति सुजुकी अल्टो 800, Yozna Vihar, New Delhi
    7.9
    2016 मारुति सुजुकी अल्टो 800
    LXI | 67,123 km | पेट्रोल | मैन्युअल
    Rs. 2.15 लाख
    ₹ 4,815/माह emi
    Max Motors Yozna Vihar, New Delhi
  • यूज़्ड 2022 महिंद्रा थार, Yozna Vihar, New Delhi
    8.6
    2022 महिंद्रा थार
    LX Hard Top 4 seater | 23,631 km | पेट्रोल | मैन्युअल
    Rs. 12.75 लाख
    ₹ 28,556/माह emi
    Max Motors Yozna Vihar, New Delhi

अपकमिंग कार्स

अपकमिंग बाइक्स

और ज्यादा खोजें

  • लेटेस्ट News

  • रिलेटेड आर्टिकल्स

  • नई डुकाटी एक्सडियावेल V4 दिसंबर 2025 के आखिर में लॉन्च होगी और यह स्टैंडर्ड डुकाटी डियावेल V4 के साथ बेची जाएगी.
    2025 डुकाटी XDiavel V4 के भारत लॉन्च की जानकारी आई सामने
  • रिकॉल में बताया गया है कि वायरिंग असेंबली के दौरान गलती से दो ABS फ्यूज गलत जगह पर लग गए होंगे, जिससे दुर्घटना का खतरा बढ़ सकता है.
    2025 डुकाटी पानिगाले V2 और स्ट्रीटफाइटर V2 के लिए अमेरिका में जारी हुआ रिकॉल
  • यह स्पीड 400 के प्लेटफॉर्म पर आधारित है और इसमें थ्रक्सटन 400 की ट्यूनिंग है.
    ट्रायम्फ ट्रैकर 400 यूके में हुई पेश
  • डिस्काउंट के बाद, एंट्री-लेवल कावासाकी एडवेंचर टूरर की कीमत रु.3.24 लाख (एक्स-शोरूम) है.
    कावासाकी वर्सेस-एक्स 300 पर मिल रहा रु.25,000 का डिस्काउंट
  • इस अपडेट में नए पेंट विकल्प दिए गए हैं. इसके अलावा मोटरसाइकिल में अन्य कोई खास बदलाव नहीं किये गए हैं.
    बदली हुई बजाज पल्सर 220F हुई लॉन्च, कीमत रु.1.28 लाख
  • नई डुकाटी एक्सडियावेल V4 दिसंबर 2025 के आखिर में लॉन्च होगी और यह स्टैंडर्ड डुकाटी डियावेल V4 के साथ बेची जाएगी.
    2025 डुकाटी XDiavel V4 के भारत लॉन्च की जानकारी आई सामने
  • रिकॉल में बताया गया है कि वायरिंग असेंबली के दौरान गलती से दो ABS फ्यूज गलत जगह पर लग गए होंगे, जिससे दुर्घटना का खतरा बढ़ सकता है.
    2025 डुकाटी पानिगाले V2 और स्ट्रीटफाइटर V2 के लिए अमेरिका में जारी हुआ रिकॉल
  • यह स्पीड 400 के प्लेटफॉर्म पर आधारित है और इसमें थ्रक्सटन 400 की ट्यूनिंग है.
    ट्रायम्फ ट्रैकर 400 यूके में हुई पेश
  • डिस्काउंट के बाद, एंट्री-लेवल कावासाकी एडवेंचर टूरर की कीमत रु.3.24 लाख (एक्स-शोरूम) है.
    कावासाकी वर्सेस-एक्स 300 पर मिल रहा रु.25,000 का डिस्काउंट
  • इस अपडेट में नए पेंट विकल्प दिए गए हैं. इसके अलावा मोटरसाइकिल में अन्य कोई खास बदलाव नहीं किये गए हैं.
    बदली हुई बजाज पल्सर 220F हुई लॉन्च, कीमत रु.1.28 लाख
c&b icon

भारत में ट्रेंडिंग वाहन

सभी देखें
  • पत्रिका
  • News
  • केटीएम 160 ड्यूक टीएफटी डैश के साथ रु.1.79 लाख में हुई लॉन्च