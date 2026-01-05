लॉन्च से पहले नया बजाज चेतक आया नज़र

भारत में जनवरी 2025 में संभावित लॉन्च से पहले आगामी बजाज चेतक के स्पाई शॉट्स का एक नया सेट सामने आया है. पहले की तस्वीरों की तरह, नई टैस्टिंग मॉडल में पीछे की ओर हब-माउंटेड इलेक्ट्रिक मोटर दिखाई दे रही है, जो कि वर्तमान पीढ़ी के चेतक मॉडलों में अब तक नहीं देखी गई है.

पूरी तरह से ढके इस स्कूटर से संकेत मिलता है कि यह मौजूदा डायरेक्ट-ड्राइव सेटअप से हटकर कुछ नया अपनाएगा, जिसमें मोटर स्विंगआर्म पर लगी होती है और पहिए को सीधे चलाती है. यह सेटअप इसे मौजूदा चेतक लाइनअप से अधिक किफायती बना सकता है.

डिजाइन की बात करें तो, टेस्टिंग मॉडल में चेतक का जाना-पहचाना आकार काफी हद तक बरकरार है, जिसमें दिखने में मामूली बदलाव होने की उम्मीद है. इनमें बदला हुआ बॉडी पैनल, नए ग्राफिक्स, अपडेटेड अलॉय व्हील डिजाइन और नए रंग विकल्प शामिल हो सकते हैं. जबकि फ्रंट लाइटिंग में मौजूदा एलईडी सेटअप बरकरार दिख रहा है, रियर लाइटिंग यूनिट्स नई प्रतीत होती हैं. इसके अलावा, टेस्ट मॉडल की पिछली तस्वीरों से पता चला है कि टर्न इंडिकेटर अब एप्रन के बजाय हैंडलबार पर लगे हैं.

अन्य दिखाई देने वाले बदलावों में एक नया आयताकार एलसीडी इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर शामिल है, जिसने पहले इस्तेमाल किए गए गोलाकार यूनिट की जगह ले ली है. स्विचगियर में भी बदलाव किया गया प्रतीत होता है, और एक फिजिकल की स्लॉट की मौजूदगी ध्यान देने लायक है. सस्पेंशन की बात करें तो, पहले के सिंगल-साइडेड फ्रंट सेटअप को टेलीस्कोपिक फोर्क्स से बदल दिया गया है, जबकि रियर में ट्विन शॉक्स लगे हुए हैं.

यह भी पढ़ें: बदली हुई बजाज पल्सर 150 रु.1.09 लाख में हुई लॉन्च, एलईडी लाइटिंग के साथ मिले नए रंग विकल्प

बैटरी की बात करें तो, आगामी चेतक में मौजूदा विकल्पों को जारी रखने की उम्मीद है, जो 3 किलोवाट-घंटे या 3.5 किलोवाट-घंटे के पैक के साथ उपलब्ध होंगे. बजाज वर्तमान में छोटी बैटरी के लिए 127 किमी तक की रेंज का दावा करता है, जबकि बड़ी बैटरी एक बार चार्ज करने पर 153 किमी तक की रेंज देने में सक्षम है.

बजाज चेतक इलेक्ट्रिक स्कूटर को भारत में पहली बार 2020 में लॉन्च किया गया था और तब से इसे कई अपडेट और स्पेशल एडिशन मिल चुके हैं, जिनमें 30 और 35 सीरीज शामिल हैं. आगामी वैरिएंट किफायती कीमत पर आधारित होने की उम्मीद है और संभवतः टीवीएस ऑर्बिटर और हीरो विडा VX2 जैसे नए मॉडलों को टक्कर देगा.