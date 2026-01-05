पत्रिकायूज़्ड कार्स
लॉन्च से पहले नया बजाज चेतक आया नज़र

नई चेतक की ताजा तस्वीरों में अन्य बदलावों के साथ-साथ हब पर लगी इलेक्ट्रिक मोटर को भी दिखाया गया है.
Calendar-icon

द्वारा ऋषभ परमार

clock-icon

1 मिनट पढ़े

Calendar-icon

प्रकाशित जनवरी 5, 2026

Story

हाइलाइट्स

  • लॉन्च से पहले नई चेतक एक बार फिर देखी गई
  • इसका जाना-पहचाना डिज़ाइन बरकरार है; स्टाइलिंग में मामूली बदलाव किए गए हैं
  • संभवतः इसमें नया सस्पेंशन सेटअप होगा

भारत में जनवरी 2025 में संभावित लॉन्च से पहले आगामी बजाज चेतक के स्पाई शॉट्स का एक नया सेट सामने आया है. पहले की तस्वीरों की तरह, नई टैस्टिंग मॉडल में पीछे की ओर हब-माउंटेड इलेक्ट्रिक मोटर दिखाई दे रही है, जो कि वर्तमान पीढ़ी के चेतक मॉडलों में अब तक नहीं देखी गई है.

New Bajaj Chetak Spied Ahead Of Launch 2

पूरी तरह से ढके इस स्कूटर से संकेत मिलता है कि यह मौजूदा डायरेक्ट-ड्राइव सेटअप से हटकर कुछ नया अपनाएगा, जिसमें मोटर स्विंगआर्म पर लगी होती है और पहिए को सीधे चलाती है. यह सेटअप इसे मौजूदा चेतक लाइनअप से अधिक किफायती बना सकता है.

 

डिजाइन की बात करें तो, टेस्टिंग मॉडल में चेतक का जाना-पहचाना आकार काफी हद तक बरकरार है, जिसमें दिखने में मामूली बदलाव होने की उम्मीद है. इनमें बदला हुआ बॉडी पैनल, नए ग्राफिक्स, अपडेटेड अलॉय व्हील डिजाइन और नए रंग विकल्प शामिल हो सकते हैं. जबकि फ्रंट लाइटिंग में मौजूदा एलईडी सेटअप बरकरार दिख रहा है, रियर लाइटिंग यूनिट्स नई प्रतीत होती हैं. इसके अलावा, टेस्ट मॉडल की पिछली तस्वीरों से पता चला है कि टर्न इंडिकेटर अब एप्रन के बजाय हैंडलबार पर लगे हैं.

New Bajaj Chetak Spied Ahead Of Launch 1

अन्य दिखाई देने वाले बदलावों में एक नया आयताकार एलसीडी इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर शामिल है, जिसने पहले इस्तेमाल किए गए गोलाकार यूनिट की जगह ले ली है. स्विचगियर में भी बदलाव किया गया प्रतीत होता है, और एक फिजिकल की स्लॉट की मौजूदगी ध्यान देने लायक है. सस्पेंशन की बात करें तो, पहले के सिंगल-साइडेड फ्रंट सेटअप को टेलीस्कोपिक फोर्क्स से बदल दिया गया है, जबकि रियर में ट्विन शॉक्स लगे हुए हैं.

 

यह भी पढ़ें: बदली हुई बजाज पल्सर 150 रु.1.09 लाख में हुई लॉन्च, एलईडी लाइटिंग के साथ मिले नए रंग विकल्प

 

बैटरी की बात करें तो, आगामी चेतक में मौजूदा विकल्पों को जारी रखने की उम्मीद है, जो 3 किलोवाट-घंटे या 3.5 किलोवाट-घंटे के पैक के साथ उपलब्ध होंगे. बजाज वर्तमान में छोटी बैटरी के लिए 127 किमी तक की रेंज का दावा करता है, जबकि बड़ी बैटरी एक बार चार्ज करने पर 153 किमी तक की रेंज देने में सक्षम है.

New Bajaj Chetak Spied Ahead Of Launch 3

बजाज चेतक इलेक्ट्रिक स्कूटर को भारत में पहली बार 2020 में लॉन्च किया गया था और तब से इसे कई अपडेट और स्पेशल एडिशन मिल चुके हैं, जिनमें 30 और 35 सीरीज शामिल हैं. आगामी वैरिएंट किफायती कीमत पर आधारित होने की उम्मीद है और संभवतः टीवीएस ऑर्बिटर और हीरो विडा VX2 जैसे नए मॉडलों को टक्कर देगा.

# New Bajaj Chetak# New Bajaj Chetak Launch# New Bajaj Cheta Launch# New Chetak# Bajaj Chetak Electric Scooter# Bajaj Chetak# Bajaj Chetak Electric# Chetak e-Scooter# New Chetak spied# Bajaj Auto EVs# Bajaj Auto# Bikes# Electric Two-wheelers# Latest News# Auto Industry# Bikes# Cover Story
  • लेटेस्ट Reviews

  • रिलेटेड आर्टिकल्स

  • 2026 के लिए आवंटित कावासाकी Z1100 की सभी 20 यूनिटें पूरी तरह से बुक हो चुकी हैं. अगले बैच की बुकिंग की घोषणा अभी तक नहीं की गई है.
    कावासाकी Z1100 की बुकिंग 2026 के लिए हुई फुल
  • 2025 के आखिरी महीने में, अधिकांश दोपहिया वाहन निर्माताओं ने मजबूत वृद्धि दर्ज की.
    दिसंबर 2025 में दोपहिया वाहनों की बिक्री: ज्यादातर ब्रांडों ने दर्ज की वृद्धि
  • कावासाकी ने अपनी 650सीसी मोटरसाइकिल रेंज को E20 ईंधन के अनुकूल बनाकर अपडेट किया है और नए पेंट विकल्प भी पेश कर रही है.
    2026 कावासाकी वर्सेस 650, वल्कन एस और Z650RS E20 कंप्लायंट इंजन के साथ हुईं लॉन्च
  • एक्सडियावेल V4 और डियावेल रेंज में एक क्रूज़र के रूप में आती है और इसे मानक मॉडल के साथ बेचा जाएगा.
    डुकाटी एक्सडियावेल V4 भारत में रु.30.89 लाख की कीमत पर हुई लॉन्च
  • होंडा ने एक नई तकनीक के लिए पेटेंट लिया है, जो ड्राइविंग के दौरान “ब्लाइंड-स्पॉट” (जहां आप किसी वाहन को आसानी से नहीं देख पाते) के खतरे में धीरे-धीरे स्टीयरिंग में सहायता करेगा ताकि दुर्घटना होने से पहले बाइक या वाहन को सुरक्षित दिशा में हिला सके.
    होंडा ने मोटरसाइकिलों के लिए स्टीयरिंग असिस्ट तकनीक का पेटेंट कराया
