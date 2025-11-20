नई केटीएम RC 160 टैस्टिंग के दौरान आई नज़र

यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि भारत में 160 ड्यूक के लॉन्च के बाद, KTM अपने सुपरस्पोर्ट वर्ज़न, RC 160 पर काम कर रही है. इस बाइक को हाल ही में देश में टैस्टिंग के दौरान देखा गया है. जिस तरह 160 ड्यूक, KTM के ड्यूक लाइनअप में एंट्री पॉइंट है, उसी तरह RC 160 भी ब्रांड की फुली फेयर्ड रेंज में सबसे किफायती मॉडल साबित होगी.

केटीएम RC 160: स्पाई शॉट डिटेल

नई स्पाई तस्वीरों से इसके डिज़ाइन का काफ़ी कुछ पता चलता है, जो बिल्कुल RC जैसा दिखता है. इससे यह भी पुष्टि होती है कि RC 160 में RC 200 के साथ कई समानताएँ होंगी. इसमें बड़ी फेयरिंग और RC 200 जैसा ही हेडलाइट लेआउट शामिल है. टैस्ट बाइक को नारंगी और काले रंग में देखा गया था, जो KTM का सिग्नेचर पेंट विकल्प है. इसके अलावा, अलॉय व्हील का डिज़ाइन 160 ड्यूक से लिया गया लगता है.

केटीएम RC 160: अपेक्षित फीचर्स

फ़ीचर्स की बात करें तो, RC 160 में 160 ड्यूक वाला पाँच इंच का एलसीडी डिस्प्ले, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी और टर्न-बाय-टर्न नेविगेशन के साथ आने की संभावना है. RC 200 से पूरी तरह से एलईडी लाइटिंग भी मिलने की उम्मीद है.

केटीएम RC 160 इंजन

हालाँकि KTM ने इन जानकारियों की पुष्टि नहीं की है, लेकिन हम जानते हैं कि RC 160 में 160 ड्यूक वाला ही इंजन इस्तेमाल किया जाएगा. ड्यूक में, 164.2 cc सिंगल-सिलेंडर SOHC इंजन 9,500 rpm पर 18.7 bhp और 7,500 rpm पर 15.5 Nm टॉर्क पैदा करता है, जिसे 6-स्पीड गियरबॉक्स के साथ जोड़ा गया है. RC वैरिएंट में ये आँकड़े लगभग अपरिवर्तित रहने की उम्मीद है.

केटीएम RC 160: संभावित कीमत और प्रतिद्वंदी

संदर्भ के लिए, RC 200 की वर्तमान कीमत रु.2.15 लाख (एक्स-शोरूम) है. केटीएम के सुपरस्पोर्ट लाइनअप में RC 160 इसके नीचे होगी और इसकी कीमत रु.1.85 लाख (एक्स-शोरूम) के आसपास रहने की संभावना है. आने वाले महीनों में इसके लॉन्च होने की उम्मीद है, और इसके लॉन्च के बाद, RC, यामाहा R15 को कड़ी टक्कर देगी.