नई केटीएम RC 160 टैस्टिंग के दौरान आई नज़र

पत्रिकायूज़्ड कार्स
यूज़्ड कार टॉप शहरों से
दिल्लीपुणेनोएडामुंबई
मॉडल के अनुसार यूज़्ड कार
मारुती सुजुकी वैगन Rमारुती सुजुकी स्विफ्ट कारमहिंद्रा स्कार्पियो कार्समारुति सुजुकी स्विफ्ट डज़इर
ब्रांड के अनुसार यूज़्ड कार
मारुती सुजुकी कार्सहुंडई कार्समहिंद्रा कार्सहोंडा कार्स
प्रकार के अनुसार यूज़्ड कार
एसयूवी कार्सहैचबैक कार्ससेडान कार्सएमयूवी कार्स
ईंधन द्वारा सेडान कार्स
पेट्रोल कार्सडीज़ल कार्सपेट्रोल और सीएनजी कार्स
ट्रांसमिशन द्वारा यूज़्ड कार
मैन्युअल कार्सआटोमेटिक कार्सएएमटी कार्स
मालिक द्वारा यूज़्ड कार
पहला मालिक कार्सदूसरा मालिक कार्सतीसरा मालिक कार्स
बजट के अनुसार यूज़्ड कार
₹ 5 लाख से कम कीमत वाली कारें₹ 8 लाख से कम कीमत वाली कारें₹ 10 लाख से कम कीमत वाली कारें
कार बेचेंनई कार्स
अपकमिंग
टाटा सिएरा ईवीटाटा सिएरामर्सिडीज़-बेंज़ जीएलसी EVमहिंद्रा क्सइवी नाइनएस
लेटेस्ट
टाटा न्यू नेक्सनहौंडा एलेवटेईजीप कंपासहुंडई ओरा
रिसर्च
कारों की तुलना करेंलेटेस्ट कार न्यूज़कार रिव्यु
एक्स्प्लोर
सभी नई कारें देखेंइलेक्ट्रिक कार्सट्रेंडिंग कार्सपॉपुलर कार्स
बजट के अनुसार
₹ 15 लाख से कम कीमत की कारें₹ 15 - ₹ 25 लाख के बीच की कारें₹ 25 - ₹ 40 लाख के बीच की कारें₹ 40 लाख से अधिक की कारें
प्रकार के अनुसार
हैचबैक कार्ससेडान कार्सएसयूवी कार्सएमयूवी कार्स
लाइफस्टाइल द्वारा
अफोर्डेबल कार्सएडवेंचर कार्सकम्यूटर कार्ससर्वोत्तम माइलेज कार्स
ब्रांड द्वारा
टाटा मोटर्समारुती सुजुकीकिआमहिंद्रा
नई बाइक्स
एक्स्प्लोर
सभी बाइक देखेंट्रेंडिंग बाइक्सलोकप्रिय बाइकइलेक्ट्रिक बाइक
अपकमिंग
यामाहा यामाहा एनमैक्स 155टीवीएस जेपलिनयामाहा YZF MT-07ट्रायंफरॉयल एनफील्ड
रिसर्च
बाइक की तुलना करेंलेटेस्ट बाइक न्यूज़एक्सपर्ट रिव्यु
लेटेस्ट
हौंडा शाइन 100हीरो ज़ूमजॉय ई-बाइक मिहोसहॉप इलेक्ट्रिक लियो
प्रकार के अनुसार
स्कूटरकम्यूटरक्रूजरस्पोर्ट्स
बजट के अनुसार
₹50000 से कम की बाइक₹ 50K - ₹ 70K के बीच की बाइक₹ 70K - ₹ 1L के बीच की बाइक₹ 1L - ₹ 3L के बीच की
लाइफस्टाइल द्वारा
अफोर्डेबल बाइकएडवेंचर बाइककम्यूटर बाइकसर्वोत्तम माइलेज बाइक
ब्रांड द्वारा
रॉयल एनफील्ड बाइकहीरो बाइकहोंडा बाइकटीवीएस बाइक
वारंटीवीडियोस
एक्सपर्ट रेव्यूज
कार रेव्यूजबाइक रेव्यूजपहली झलक
न्यूज़ और एपिसोड्स
car&bike न्यूज़car&bike शोइन कन्वर्सेशन विथ
काटेगोरिस
car&bike अवार्ड्सकार दुर्घटना परीक्षण

नई केटीएम RC 160 टैस्टिंग के दौरान आई नज़र

जिस प्रकार 160 ड्यूक ने 125 ड्यूक की जगह ली थी, उसी प्रकार RC 160 बंद हो चुकी RC 125 का स्थान लेगी.
Calendar-icon

द्वारा ऋषभ परमार

clock-icon

1 मिनट पढ़े

Calendar-icon

प्रकाशित नवंबर 20, 2025

हमें फॉलो करें

google-news-icon
Story

हाइलाइट्स

  • केटीएम RC 160 को टैस्टिंग के दौरान देखा गया
  • इसके कई पुर्जे RC 200 से लिए जाने की संभावना है
  • इसमें 160 ड्यूक वाला ही 18.7 बीएचपी और 164.2 सीसी का इंजन है

यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि भारत में 160 ड्यूक के लॉन्च के बाद, KTM अपने सुपरस्पोर्ट वर्ज़न, RC 160 पर काम कर रही है. इस बाइक को हाल ही में देश में टैस्टिंग के दौरान देखा गया है. जिस तरह 160 ड्यूक, KTM के ड्यूक लाइनअप में एंट्री पॉइंट है, उसी तरह RC 160 भी ब्रांड की फुली फेयर्ड रेंज में सबसे किफायती मॉडल साबित होगी.

 

यह भी पढ़ें: केटीएम ने दुनिया भर से 125, 250 और 390 ड्यूक मॉडलों के लिए जारी किया रिकॉल

 

केटीएम RC 160: स्पाई शॉट डिटेल

KTM RC 160 Spied Testing 1

नई स्पाई तस्वीरों से इसके डिज़ाइन का काफ़ी कुछ पता चलता है, जो बिल्कुल RC जैसा दिखता है. इससे यह भी पुष्टि होती है कि RC 160 में RC 200 के साथ कई समानताएँ होंगी. इसमें बड़ी फेयरिंग और RC 200 जैसा ही हेडलाइट लेआउट शामिल है. टैस्ट बाइक को नारंगी और काले रंग में देखा गया था, जो KTM का सिग्नेचर पेंट विकल्प है. इसके अलावा, अलॉय व्हील का डिज़ाइन 160 ड्यूक से लिया गया लगता है.

 

केटीएम RC 160: अपेक्षित फीचर्स

KTM Duke 160 6

फ़ीचर्स की बात करें तो, RC 160 में 160 ड्यूक वाला पाँच इंच का एलसीडी डिस्प्ले, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी और टर्न-बाय-टर्न नेविगेशन के साथ आने की संभावना है. RC 200 से पूरी तरह से एलईडी लाइटिंग भी मिलने की उम्मीद है.

 

केटीएम RC 160 इंजन

KTM Duke 160 15

हालाँकि KTM ने इन जानकारियों की पुष्टि नहीं की है, लेकिन हम जानते हैं कि RC 160 में 160 ड्यूक वाला ही इंजन इस्तेमाल किया जाएगा. ड्यूक में, 164.2 cc सिंगल-सिलेंडर SOHC इंजन 9,500 rpm पर 18.7 bhp और 7,500 rpm पर 15.5 Nm टॉर्क पैदा करता है, जिसे 6-स्पीड गियरबॉक्स के साथ जोड़ा गया है. RC वैरिएंट में ये आँकड़े लगभग अपरिवर्तित रहने की उम्मीद है.

 

केटीएम RC 160: संभावित कीमत और प्रतिद्वंदी

संदर्भ के लिए, RC 200 की वर्तमान कीमत रु.2.15 लाख (एक्स-शोरूम) है. केटीएम के सुपरस्पोर्ट लाइनअप में RC 160 इसके नीचे होगी और इसकी कीमत रु.1.85 लाख (एक्स-शोरूम) के आसपास रहने की संभावना है. आने वाले महीनों में इसके लॉन्च होने की उम्मीद है, और इसके लॉन्च के बाद, RC, यामाहा R15 को कड़ी टक्कर देगी.

# KTM RC 160# KTM RC 160 spied# KTM India# KTM# RC 160# KTM Motorcycles# Upcoming KTM Motorcycles# Bikes# Two Wheelers# Latest News# Auto Industry# Bikes# Cover Story
Stay updated with automotive news and reviews right at your fingertips through carandbike.com's WhatsApp Channel.

पुरानी कारों पर शानदार डील

सभी यूज़्ड कार देखें
  • यूज़्ड 2022 ह्युंडई क्रेटा, Yozna Vihar, New Delhi
    8.2
    2022 ह्युंडई क्रेटा
    1.5 SX Executive Trim | 44,525 km | पेट्रोल | मैन्युअल
    Rs. 12.25 लाख
    ₹ 25,905/माह emi
    Max Motors Yozna Vihar, New Delhi
  • यूज़्ड 2019 ह्युंडई क्रेटा, Yozna Vihar, New Delhi
    7.9
    2019 ह्युंडई क्रेटा
    1.6 E Plus | 39,970 km | पेट्रोल | मैन्युअल
    Rs. 9.25 लाख
    ₹ 20,717/माह emi
    Max Motors Yozna Vihar, New Delhi
  • यूज़्ड 2024 किया सॉनेट, Yozna Vihar, New Delhi
    8.8
    2024 किया सॉनेट
    HTX | 16,940 km | डीज़ल | आटोमेटिक
    Rs. 12.25 लाख
    ₹ 27,436/माह emi
    Max Motors Yozna Vihar, New Delhi
  • यूज़्ड 2024 टोयोटा अर्बन क्रूजर टैसर, Yozna Vihar, New Delhi
    8.8
    2024 टोयोटा अर्बन क्रूजर टैसर
    G 1.0 | 23,740 km | पेट्रोल | आटोमेटिक
    Rs. 9.9 लाख
    Max Motors Yozna Vihar, New Delhi
  • यूज़्ड 2024 मारुति सुजुकी ब्रेज़ा, Yozna Vihar, New Delhi
    9
    2024 मारुति सुजुकी ब्रेज़ा
    VXI | 6,199 km | पेट्रोल | मैन्युअल
    Rs. 9.35 लाख
    ₹ 20,941/माह emi
    Max Motors Yozna Vihar, New Delhi
  • यूज़्ड 2022 मारुति सुजुकी स्विफ्ट, Yozna Vihar, New Delhi
    8.6
    2022 मारुति सुजुकी स्विफ्ट
    VXI BS IV | 29,000 km | पेट्रोल | मैन्युअल
    Rs. 6.75 लाख
    ₹ 15,118/माह emi
    Max Motors Yozna Vihar, New Delhi
  • यूज़्ड 2024 महिंद्रा थार, Yozna Vihar, New Delhi
    8.8
    2024 महिंद्रा थार
    LX RWD 4 Seater Hard Top | 15,465 km | पेट्रोल | आटोमेटिक
    Rs. 13.99 लाख
    Max Motors Yozna Vihar, New Delhi
  • यूज़्ड 2024 मारुति सुजुकी ग्रैंड विटारा, Yozna Vihar, New Delhi
    8.4
    2024 मारुति सुजुकी ग्रैंड विटारा
    Alpha | 32,437 km | हाइब्रिड | मैन्युअल
    Rs. 13.99 लाख
    ₹ 31,330/माह emi
    Max Motors Yozna Vihar, New Delhi
  • यूज़्ड 2023 ह्युंडई आए20 [2008-2014], Yozna Vihar, New Delhi
    8.8
    2023 ह्युंडई आए20 [2008-2014]
    1.2 Asta | 21,952 km | पेट्रोल | मैन्युअल
    Rs. 7.99 लाख
    ₹ 17,892/माह emi
    Max Motors Yozna Vihar, New Delhi
  • यूज़्ड 2023 मारुति सुजुकी अर्टिगा, Yozna Vihar, New Delhi
    8.5
    2023 मारुति सुजुकी अर्टिगा
    VXI (O) | 23,294 km | पेट्रोल+सीनजी | मैन्युअल
    Rs. 9.75 लाख
    ₹ 21,837/माह emi
    Max Motors Yozna Vihar, New Delhi

लोकप्रिय केटीएम मॉडल्स

अपकमिंग कार्स

अपकमिंग बाइक्स

और ज्यादा खोजें

  • लेटेस्ट News

  • रिलेटेड आर्टिकल्स

  • रिकॉल का मुद्दा ईंधन टैंक कैप सील से उत्पन्न होता है, जिसके परिणामस्वरूप टैंक कैप से ईंधन लीक हो सकता है.
    केटीएम ने दुनिया भर से 125, 250 और 390 ड्यूक मॉडलों के लिए जारी किया रिकॉल
  • बजाज ऑटो ने केटीएम की मूल कंपनी का पूरी तरह नियंत्रण अपने हाथ में ले लिया है, पीबीएजी का पूरा अधिग्रहण कर लिया है और पूरे पियरर मोबिलिटी समूह को अपने स्वामित्व में ले लिया है.
    बजाज ऑटो ने केटीएम को पूरी तरह खरीद लिया, पियरर ग्रुप हुआ बाहर
  • रु.2 लाख से कम कीमत में स्पोर्ट बाइक ढूंढ रहे हैं? पेश हैं हमारी पसंद की टॉप 5 बाइक्स जो आपको एक मनोरंजक सवारी का अनुभव देंगी.
    यह है रु. 2 लाख से कीमत वाली 5 स्पोर्ट्स मोटरसाइकिलें
  • हालांकि हीरो ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और वेबसाइट पर नए वेरिएंट का खुलासा कर दिया है, लेकिन कीमतों की घोषणा अभी तक नहीं की गई है.
    हीरो एक्सट्रीम 160R 4V कॉम्बैट एडिशन हुआ पेश, राइड मोड्स, क्रूज़ कंट्रोल और बहुत कुछ मिला
  • कीमतों में वृद्धि संभवतः इसलिए हुई है क्योंकि ब्रांड जीएसटी 2.0 के बाद मॉडलों की बढ़ी हुई लागत को वहन नहीं कर पा रहा है.
    केटीएम 390 एडवेंचर, एडवेंचर X की कीमतें रु.27,000 तक बढ़ीं
  • रिकॉल का मुद्दा ईंधन टैंक कैप सील से उत्पन्न होता है, जिसके परिणामस्वरूप टैंक कैप से ईंधन लीक हो सकता है.
    केटीएम ने दुनिया भर से 125, 250 और 390 ड्यूक मॉडलों के लिए जारी किया रिकॉल
  • बजाज ऑटो ने केटीएम की मूल कंपनी का पूरी तरह नियंत्रण अपने हाथ में ले लिया है, पीबीएजी का पूरा अधिग्रहण कर लिया है और पूरे पियरर मोबिलिटी समूह को अपने स्वामित्व में ले लिया है.
    बजाज ऑटो ने केटीएम को पूरी तरह खरीद लिया, पियरर ग्रुप हुआ बाहर
  • रु.2 लाख से कम कीमत में स्पोर्ट बाइक ढूंढ रहे हैं? पेश हैं हमारी पसंद की टॉप 5 बाइक्स जो आपको एक मनोरंजक सवारी का अनुभव देंगी.
    यह है रु. 2 लाख से कीमत वाली 5 स्पोर्ट्स मोटरसाइकिलें
  • हालांकि हीरो ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और वेबसाइट पर नए वेरिएंट का खुलासा कर दिया है, लेकिन कीमतों की घोषणा अभी तक नहीं की गई है.
    हीरो एक्सट्रीम 160R 4V कॉम्बैट एडिशन हुआ पेश, राइड मोड्स, क्रूज़ कंट्रोल और बहुत कुछ मिला
  • कीमतों में वृद्धि संभवतः इसलिए हुई है क्योंकि ब्रांड जीएसटी 2.0 के बाद मॉडलों की बढ़ी हुई लागत को वहन नहीं कर पा रहा है.
    केटीएम 390 एडवेंचर, एडवेंचर X की कीमतें रु.27,000 तक बढ़ीं
c&b icon

भारत में ट्रेंडिंग वाहन

सभी देखें
  • पत्रिका
  • News
  • नई केटीएम RC 160 टैस्टिंग के दौरान आई नज़र