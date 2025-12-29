डुकाटी एक्सडियावेल V4 भारत में रु.30.89 लाख की कीमत पर हुई लॉन्च

डुकाटी ने भारत में एक्सडियावेल V4 लॉन्च कर दी है, जिसकी कीमत रु.30.89 लाख (एक्स-शोरूम) से शुरू होती है. एक्सडियावेल को टूरिंग के लिए उपयुक्त डियावेल V4 के बराबरी के रूप में पेश किया गया है. इसमें क्रूज़र स्टाइल के कई बदलाव किए गए हैं, साथ ही इसके स्पोर्टी की तरह के हार्डवेयर और परफॉर्मेंस को भी बरकरार रखा गया है. इस बार के सबसे बड़े बदलावों में से एक है चेन ड्राइव सेटअप का इस्तेमाल, जिसने पिछले मॉडल में इस्तेमाल होने वाले बेल्ट ड्राइव की जगह ले ली है.

डिजाइन के मामले में, एक्सडियावेल V4 काफी हद तक डियावेल V4 जैसी ही दिखती है, हालांकि कुछ मामूली अंतर हैं. इनमें सामने के एयर इनलेट्स का आकार थोड़ा कम किया गया है, अलॉय व्हील्स को नया रूप दिया गया है और टेल सेक्शन को थोड़ा बदला गया है. डुकाटी ने एर्गोनॉमिक्स में भी सुधार किया है, जिसमें चौड़ी और अधिक कुशन वाली सीट, पीछे की ओर झुका हुआ हैंडलबार और आगे की ओर सेट किए गए फुटपेग्स शामिल हैं. इसका परिणाम यह है कि राइडिंग पोजीशन अधिक आरामदायक हो जाती है. सीट की ऊंचाई 770 मिमी है, जो डियावेल V4 से 20 मिमी कम है, जबकि इसका वजन 229 किलोग्राम है.

डियावेल V4 की तरह, इसमें भी वही 1,158 सीसी ग्रांटुरिज़्मो V4 इंजन लगा है. यह इंजन 10,750 आरपीएम पर 166 बीएचपी की ताकत और 7,500 आरपीएम पर 126 एनएम का टॉर्क पैदा करता है. इंजन को 6-स्पीड गियरबॉक्स के साथ जोड़ा गया है और इसमें मानक रूप से द्वि-दिशात्मक क्विकशिफ्टर दिया गया है.

फीचर्स की बात करें तो, XDiavel V4 में Diavel की तरह ही 6.9 इंच का TFT डिस्प्ले दिया गया है, साथ ही इसमें कई तरह के इलेक्ट्रॉनिक उपकरण भी शामिल हैं. इनमें कॉर्नरिंग ABS, ट्रैक्शन कंट्रोल, व्हीली कंट्रोल, कई राइड और पावर मोड, लॉन्च कंट्रोल और क्रूज कंट्रोल शामिल हैं.

सस्पेंशन का काम आगे की तरफ पूरी तरह से एडजस्टेबल 50 मिमी अपसाइड-डाउन फोर्क और पीछे की तरफ पूरी तरह से एडजस्टेबल मोनोशॉक द्वारा किया जाता है. ब्रेकिंग पावर के लिए आगे की तरफ ब्रेम्बो स्टाइलमा मोनोब्लॉक कैलिपर्स के साथ ट्विन 330 मिमी डिस्क और पीछे की तरफ ब्रेम्बो टू-पिस्टन कैलिपर के साथ 265 मिमी डिस्क दी गई है, साथ ही कॉर्नरिंग एबीएस भी मौजूद है.

डुकाटी एक्सडियावेल V4 दो रंगों में उपलब्ध है: लाल और काला. इनकी (एक्स-शोरूम) कीमत क्रमशः रु.30.89 लाख और रु.31.20 लाख है. स्टैंडर्ड डियावेल वी4 की तुलना में एक्सडियावेल की कीमत रु.1.80 लाख अधिक है.