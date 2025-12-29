डुकाटी एक्सडियावेल V4 भारत में रु.30.89 लाख की कीमत पर हुई लॉन्च
द्वारा ऋषभ परमार
1 मिनट पढ़े
प्रकाशित दिसंबर 29, 2025
हाइलाइट्स
- XDiavel V4 और Diavel V4 का टूरिंग-ओरिएंटेड वैरिएंट है जिसमें एर्गोनॉमिक्स में सुधार किया गया है
- इसमें 1,158 सीसी का ग्रांटुरिज़्मों V4 इंजन लगा है जो 166 बीएचपी की ताकत बनाता है
- यह दो रंगों में उपलब्ध है और इसकी कीमत रु.31.20 लाख (एक्स-शोरूम) तक है
डुकाटी ने भारत में एक्सडियावेल V4 लॉन्च कर दी है, जिसकी कीमत रु.30.89 लाख (एक्स-शोरूम) से शुरू होती है. एक्सडियावेल को टूरिंग के लिए उपयुक्त डियावेल V4 के बराबरी के रूप में पेश किया गया है. इसमें क्रूज़र स्टाइल के कई बदलाव किए गए हैं, साथ ही इसके स्पोर्टी की तरह के हार्डवेयर और परफॉर्मेंस को भी बरकरार रखा गया है. इस बार के सबसे बड़े बदलावों में से एक है चेन ड्राइव सेटअप का इस्तेमाल, जिसने पिछले मॉडल में इस्तेमाल होने वाले बेल्ट ड्राइव की जगह ले ली है.
डिजाइन के मामले में, एक्सडियावेल V4 काफी हद तक डियावेल V4 जैसी ही दिखती है, हालांकि कुछ मामूली अंतर हैं. इनमें सामने के एयर इनलेट्स का आकार थोड़ा कम किया गया है, अलॉय व्हील्स को नया रूप दिया गया है और टेल सेक्शन को थोड़ा बदला गया है. डुकाटी ने एर्गोनॉमिक्स में भी सुधार किया है, जिसमें चौड़ी और अधिक कुशन वाली सीट, पीछे की ओर झुका हुआ हैंडलबार और आगे की ओर सेट किए गए फुटपेग्स शामिल हैं. इसका परिणाम यह है कि राइडिंग पोजीशन अधिक आरामदायक हो जाती है. सीट की ऊंचाई 770 मिमी है, जो डियावेल V4 से 20 मिमी कम है, जबकि इसका वजन 229 किलोग्राम है.
यह भी पढ़ें: नई लिमिटेड-रन डुकाटी पानिगाले वी4 मार्केज़ 2025 वर्ल्ड चैंपियन रेप्लिका को किया गया पेश
डियावेल V4 की तरह, इसमें भी वही 1,158 सीसी ग्रांटुरिज़्मो V4 इंजन लगा है. यह इंजन 10,750 आरपीएम पर 166 बीएचपी की ताकत और 7,500 आरपीएम पर 126 एनएम का टॉर्क पैदा करता है. इंजन को 6-स्पीड गियरबॉक्स के साथ जोड़ा गया है और इसमें मानक रूप से द्वि-दिशात्मक क्विकशिफ्टर दिया गया है.
फीचर्स की बात करें तो, XDiavel V4 में Diavel की तरह ही 6.9 इंच का TFT डिस्प्ले दिया गया है, साथ ही इसमें कई तरह के इलेक्ट्रॉनिक उपकरण भी शामिल हैं. इनमें कॉर्नरिंग ABS, ट्रैक्शन कंट्रोल, व्हीली कंट्रोल, कई राइड और पावर मोड, लॉन्च कंट्रोल और क्रूज कंट्रोल शामिल हैं.
सस्पेंशन का काम आगे की तरफ पूरी तरह से एडजस्टेबल 50 मिमी अपसाइड-डाउन फोर्क और पीछे की तरफ पूरी तरह से एडजस्टेबल मोनोशॉक द्वारा किया जाता है. ब्रेकिंग पावर के लिए आगे की तरफ ब्रेम्बो स्टाइलमा मोनोब्लॉक कैलिपर्स के साथ ट्विन 330 मिमी डिस्क और पीछे की तरफ ब्रेम्बो टू-पिस्टन कैलिपर के साथ 265 मिमी डिस्क दी गई है, साथ ही कॉर्नरिंग एबीएस भी मौजूद है.
डुकाटी एक्सडियावेल V4 दो रंगों में उपलब्ध है: लाल और काला. इनकी (एक्स-शोरूम) कीमत क्रमशः रु.30.89 लाख और रु.31.20 लाख है. स्टैंडर्ड डियावेल वी4 की तुलना में एक्सडियावेल की कीमत रु.1.80 लाख अधिक है.
पुरानी कारों पर शानदार डीलसभी यूज़्ड कार देखें
लोकप्रिय डुकाटी मॉडल्स
- डुकाटी पाणिगले V4एक्स-शोरूम कीमत₹ 32.05 - 74.8 लाख
- डुकाटी सुपरस्पोर्टएक्स-शोरूम कीमत₹ 17.16 - 20.1 लाख
- डुकाटी मॉन्सटरएक्स-शोरूम कीमत₹ 14.61 - 17.99 लाख
- डुकाटी स्ट्रीटफाइटर-v4एक्स-शोरूम कीमत₹ 27.77 - 31.58 लाख
- डुकाटी पाणिगले V2एक्स-शोरूम कीमत₹ 19.12 - 21.1 लाख
- डुकाटी स्क्रैम्बलरएक्स-शोरूम कीमत₹ 9.01 - 12.96 लाख
- डुकाटी मल्टीस्ट्राडा V2एक्स-शोरूम कीमत₹ 18.88 - 21.3 लाख
- डुकाटी हाइपरमोटर्ड 950एक्स-शोरूम कीमत₹ 15.82 - 19.26 लाख
- डुकाटी एक्सडेवियलएक्स-शोरूम कीमत₹ 18.59 - 21.61 लाख
- डुकाटी स्ट्रीटफाइटर-v2एक्स-शोरूम कीमत₹ 19.46 लाख
- डुकाटी मल्टीस्ट्राडा V4एक्स-शोरूम कीमत₹ 25.92 - 43.31 लाख
- डुकाटी डेजर्टएक्सएक्स-शोरूम कीमत₹ 20.68 - 26.74 लाख
- डुकाटी पैनिगेल वी4 आरएक्स-शोरूम कीमत₹ 78.93 लाख
- डुकाटी स्क्रेम्ब्लर आइकनएक्स-शोरूम कीमत₹ 11.25 लाख
- डुकाटी स्क्रैम्बलर फुल थ्रॉटलएक्स-शोरूम कीमत₹ 14.21 लाख
- डुकाटी स्क्रैम्बलर 2जीएक्स-शोरूम कीमत₹ 11.72 - 13.54 लाख
- डुकाटी हाइपरमोटर्ड 698 मोनोएक्स-शोरूम कीमत₹ 18.61 लाख
- डुकाटी डायवेल V4एक्स-शोरूम कीमत₹ 29.22 लाख
अपकमिंग कार्स
- किया सेल्टोसएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 12 - 21 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चजन॰ 2, 2026
- महिंद्रा एक्सयूवी 7XOएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 14 - 25 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चजन॰ 5, 2026
- निसान ग्रेवाइटएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 5.5 - 9 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चजन॰ 12, 2026
- मारुति सुजुकी ई-विटाराएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 20 - 25 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चजन॰ 13, 2026
- फॉक्सवैगन तेराएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 25 - 40 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चजन॰ 15, 2026
- एमजी महामहिमएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 38 - 43 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चजन॰ 15, 2026
- फॉक्सवैगन टेरॉनएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 20 - 25 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चजन॰ 23, 2026
- रेनो डस्टरएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 12 - 15 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चजन॰ 26, 2026
- बीयेडी एटो 2 ईवीएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 40 - 45 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चजन॰ 27, 2026
- मारुति सुजुकी वैगन आर इलेक्ट्रिकएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 8.5 - 10 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चजन॰ 27, 2026
अपकमिंग बाइक्स
- बीएमडब्ल्यू F 450 GSएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 4.1 - 4.4 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चदिस॰ 31, 2025
- यामाहा एनएमएक्स 155एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 1.6 - 1.7 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चदिस॰ 31, 2025
- ज़ीनो Emara ADVएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 1.1 - 1.2 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चजन॰ 30, 2026
- ट्रायंफ Tracker 400एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 2.1 - 2.35 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चजन॰ 31, 2026
- यामाहा YZF MT-07एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 8.5 - 10 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चजन॰ 31, 2026
- होंडा एक्टिवा 7जीएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 80,000 - 95,000 एक्सपेक्टेड लॉन्चफ़र॰ 10, 2026
- हीरो करिज्मा XMR 250एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 2 - 2.2 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चफ़र॰ 28, 2026
- सुज़ुकी Hayabusa 2026एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 18 - 20 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चफ़र॰ 28, 2026
- यामाहा YZF R9एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 12.2 - 13.5 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चमार्च 15, 2026
- हीरो Xpulse 421एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 2.9 - 4 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चमार्च 21, 2026
और ज्यादा खोजें
लेटेस्ट News
रिलेटेड आर्टिकल्स