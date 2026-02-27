पत्रिकायूज़्ड कार्स
ट्रायम्फ की 350 सीसी रेंज भारत में अप्रैल 2026 तक हो सकती है लॉन्च

जीएसटी दरों में सुधार के बाद, बजाज ने नवंबर में ही 350 सीसी ट्रायम्फ मॉडल के विकास की पुष्टि कर दी थी.
Calendar-icon

द्वारा ऋषभ परमार

clock-icon

1 मिनट पढ़े

Calendar-icon

प्रकाशित फ़रवरी 27, 2026

Story

हाइलाइट्स

  • राजीव बजाज ने पुष्टि की है कि 350 सीसी मॉडल अप्रैल 2026 तक उपलब्ध हो जाएंगे
  • नए सब-350 सीसी इंजन के मौजूदा 398 सीसी इंजन से विकसित होने की उम्मीद है
  • यह देखना बाकी है कि ट्रायम्फ 400 परिवार का विस्तार जारी रहेगा या नहीं

आखिरकार हमें 350 सीसी से कम क्षमता वाली ट्रायम्फ मोटरसाइकिलों के लॉन्च की समय-सीमा पता चल गई है, जिनके विकास की पुष्टि बजाज ऑटो ने पिछले साल के अंत में की थी. एक समाचार चैनल को दिए गए साक्षात्कार में, बजाज ऑटो के एमडी राजीव बजाज ने कहा कि मोटरसाइकिलों की यह नई श्रृंखला अप्रैल 2026 तक बाजार में आने के लिए तैयार हो जाएगी.

 

यह भी पढ़ें: बजाज पल्सर 125 एलईडी हेडलाइट और इंडिकेटर्स के साथ हुई अपडेट, कीमतें रु.89,910 से शुरू

 

सीएनबीसी टीवी18 पर बोलते हुए बजाज ने कहा, "मुझे यह बताते हुए खुशी हो रही है कि 350 सीसी ट्रायम्फ अप्रैल तक बाजार में आने के लिए तैयार हैं.

Triumph Speed T4 Image 6

नई 350 सीसी से कम क्षमता वाली मिल मौजूदा 398 सीसी यूनिट पर आधारित होने की उम्मीद है

 

पिछले साल, बजाज ऑटो के कार्यकारी निदेशक राकेश शर्मा ने कहा था कि 350 सीसी से कम क्षमता वाले ट्रायम्फ मॉडल को पेश करने का कदम सितंबर 2025 में घोषित नई जीएसटी दरों के आधार पर पोर्टफोलियो को पुनर्गठित करने के लिए था.

 

नई ट्रायम्फ 350 सीसी रेंज में सबसे बड़ा बदलाव इंजन में होने वाला है. इंजन की क्षमता मौजूदा 398 सीसी से घटकर 350 सीसी से कम होने की उम्मीद है. इससे इंजन की अधिकतम हॉर्सपावर और टॉर्क पर भी असर पड़ने की संभावना है, जो मौजूदा रेंज के 39.5 बीएचपी और 37.5 एनएम से थोड़ा कम हो सकता है. इसके अलावा, ट्रायम्फ की नई 350 सीसी रेंज में मौजूदा 400 सीसी रेंज की सभी खूबियां मौजूद रहने की उम्मीद है.

 

हालांकि, कुछ सवालों के जवाब अभी भी नहीं मिले हैं. यह अभी तक स्पष्ट नहीं है कि नई 350 सीसी सीरीज भारतीय बाजार में 400 सीरीज की जगह लेगी या मांग बढ़ाने के लिए दोनों को साथ-साथ बेचा जाएगा. अगर बजाज निर्यात बाजारों के लिए ट्रायम्फ 400 फैमिली का निर्माण जारी रखता है और भारत में नई 350 रेंज की बिक्री पर ध्यान केंद्रित करता है, तो साथ-साथ बिक्री पर विचार किया जा सकता है. भारत ट्रायम्फ की एंट्री-लेवल मोटरसाइकिल रेंज का निर्माण केंद्र है और वर्तमान में ये मॉडल बजाज के चाकन स्थित प्लांट में बन रहे हैं.

