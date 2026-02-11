रॉयल एनफील्ड अपनी वार्षिक निर्माण क्षमता को बढ़ाकर करेगी 20 लाख मोटरसाइकिल

रॉयल एनफील्ड की मूल कंपनी, आइशर मोटर्स ने भारत और विदेशों में ब्रांड की बढ़ती मांग को पूरा करने के उद्देश्य से एक बड़ी निर्माण क्षमता विस्तार योजना को मंजूरी दे दी है. कंपनी के बोर्ड ने प्रोडक्शन क्षमताओं को मजबूत करने और आपूर्ति में सुधार लाने की अपनी दीर्घकालिक रणनीति के तहत इस निर्णय को मंजूरी दी.

वर्तमान में, रॉयल एनफील्ड की कुल निर्माण क्षमता 14.6 लाख मोटरसाइकिल प्रति वर्ष है और कंपनी का कहना है कि वह लगभग पूरी क्षमता से काम कर रही है. नई योजना के तहत, इसे बढ़ाकर 20 लाख यूनिट प्रति वर्ष किया जाएगा. क्षमता में वृद्धि वित्त वर्ष 2026-27 की पहली तिमाही में शुरू होने वाली है और वित्त वर्ष 2027-28 तक चरणबद्ध तरीके से पूरी हो जाएगी.

इस विस्तार को समर्थन देने के लिए, कंपनी तमिलनाडु के चेय्यार स्थित अपने प्लांट में एक ब्राउनफील्ड परियोजना में रु.958 करोड़ का निवेश करेगी. यह निवेश आंतरिक स्रोतों से प्राप्त किया जाएगा और इससे विनिर्माण दक्षता में वृद्धि होने की उम्मीद है.

रॉयल एनफील्ड की मोटरसाइकिलों की घरेलू और अंतरराष्ट्रीय दोनों बाजारों में जबरदस्त मांग देखी जा रही है. 2025 में, ब्रांड ने 10.70 लाख यूनिट से अधिक की बिक्री के साथ अब तक की अपनी सबसे अधिक बिक्री दर्ज की, और एक कैलेंडर वर्ष में दस लाख का आंकड़ा पार करने वाला यह पहला ब्रांड बन गया.