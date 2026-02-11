पत्रिकायूज़्ड कार्स
रॉयल एनफील्ड अपनी वार्षिक निर्माण क्षमता को बढ़ाकर करेगी 20 लाख मोटरसाइकिल

बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए रॉयल एनफील्ड ने निर्माण क्षमता में बड़े पैमाने पर विस्तार करने की योजना बनाई है, जिसका लक्ष्य वित्त वर्ष 2028 तक प्रति वर्ष 20 लाख मोटरसाइकिलों की निर्माण क्षमता हासिल करना है.
द्वारा ऋषभ परमार

1 मिनट पढ़े

प्रकाशित फ़रवरी 11, 2026

Story

हाइलाइट्स

  • वार्षिक निर्माण क्षमता 14.6 लाख से बढ़कर 20 लाख यूनिट होगी
  • तमिलनाडु के चेय्यार प्लांट में रु.958 करोड़ का निवेश करने की योजना है
  • विस्तार वित्त वर्ष 2027-28 तक चरणबद्ध तरीके से पूरा किया जाएगा

रॉयल एनफील्ड की मूल कंपनी, आइशर मोटर्स ने भारत और विदेशों में ब्रांड की बढ़ती मांग को पूरा करने के उद्देश्य से एक बड़ी निर्माण क्षमता विस्तार योजना को मंजूरी दे दी है. कंपनी के बोर्ड ने प्रोडक्शन क्षमताओं को मजबूत करने और आपूर्ति में सुधार लाने की अपनी दीर्घकालिक रणनीति के तहत इस निर्णय को मंजूरी दी.

Royal Enfield Bullet 350 29

वर्तमान में, रॉयल एनफील्ड की कुल निर्माण क्षमता 14.6 लाख मोटरसाइकिल प्रति वर्ष है और कंपनी का कहना है कि वह लगभग पूरी क्षमता से काम कर रही है. नई योजना के तहत, इसे बढ़ाकर 20 लाख यूनिट प्रति वर्ष किया जाएगा. क्षमता में वृद्धि वित्त वर्ष 2026-27 की पहली तिमाही में शुरू होने वाली है और वित्त वर्ष 2027-28 तक चरणबद्ध तरीके से पूरी हो जाएगी.

 

यह भी पढ़ें: बदली हुई रॉयल एनफील्ड गोआन क्लासिक 350 हुई लॉन्च, मिला स्लिप और असिस्ट क्लच

 

इस विस्तार को समर्थन देने के लिए, कंपनी तमिलनाडु के चेय्यार स्थित अपने प्लांट में एक ब्राउनफील्ड परियोजना में रु.958 करोड़ का निवेश करेगी. यह निवेश आंतरिक स्रोतों से प्राप्त किया जाएगा और इससे विनिर्माण दक्षता में वृद्धि होने की उम्मीद है.

 

रॉयल एनफील्ड की मोटरसाइकिलों की घरेलू और अंतरराष्ट्रीय दोनों बाजारों में जबरदस्त मांग देखी जा रही है. 2025 में, ब्रांड ने 10.70 लाख यूनिट से अधिक की बिक्री के साथ अब तक की अपनी सबसे अधिक बिक्री दर्ज की, और एक कैलेंडर वर्ष में दस लाख का आंकड़ा पार करने वाला यह पहला ब्रांड बन गया.

