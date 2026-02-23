भारत में एक बार फिर नॉर्टन एटलस टैस्टिंग के दौरान दिखी

टीवीएस के स्वामित्व वाली नॉर्टन मोटरसाइकिल्स को भारत में अपनी आगामी एटलस एडवेंचर टूरर की टैस्टिंग करते हुए एक बार फिर देखा गया है. पहले के स्पाई शॉट्स में केवल पिछले हिस्से की झलक दिखाई दे रही थी, लेकिन नई तस्वीरों में मोटरसाइकिल के अगले हिस्से और पूरे डिजाइन का स्पष्ट दृश्य मिलता है.

पिछले साल EICMA में जब नॉर्टन ने अपनी नई लाइनअप पेश की थी, तब एटलस को दो वैरिएंट्स में पेश किया गया था: स्टैंडर्ड और GT। स्टैंडर्ड वैरिएंट में 19/17 इंच (आगे/पीछे) के क्रॉस-स्पोक व्हील लगे थे, जबकि GT वैरिएंट में दोनों तरफ 17 ​​इंच के अलॉय व्हील थे. हाल ही में सामने आई तस्वीरों में टैस्ट मोटरसाइकिल में आगे 19 इंच का अलॉय व्हील लगा हुआ दिख रहा है, जिससे यह अनुमान लगाया जा सकता है कि यह GT के बजाय स्टैंडर्ड वेरिएंट है.

स्टाइलिंग की बात करें तो, एटलस अन्य आधुनिक नॉर्टन मॉडलों में देखी जाने वाली साफ-सुथरी और विशिष्ट डिज़ाइन शैली का अनुसरण करती है. इसमें एक मजबूत फेयरिंग के भीतर एक पतला लेकिन चौड़ा हेडलैंप लगा है, जिसके ऊपर एक लंबा और प्रभावशाली विंडस्क्रीन है. गोल्ड फिनिश वाले अपसाइड-डाउन फ्रंट फोर्क्स मोटरसाइकिल के पूरे लुक को और भी आकर्षक बनाते हैं.

नॉर्टन एटलस को मिड-कैपेसिटी एडवेंचर टूरिंग सेगमेंट में रखा गया है और यह 585 सीसी पैरेलल-ट्विन इंजन मिलता है जो 69 बीएचपी की ताकत पैदा करता है. सस्पेंशन के लिए आगे की तरफ यूएसडी फोर्क और पीछे की तरफ मोनोशॉक सस्पेंशन दिया गया है.

टैस्टिंग अब पूरी रफ्तार से चल रही है और प्रोटोटाइप काफी हद तक प्रोडक्शन के लिए तैयार दिख रहा है, इससे संकेत मिलता है कि नॉर्टन आने वाले महीनों में लॉन्च की तैयारी कर रहा होगा.