केटीएम 200 ड्यूक को मिले हार्डवेयर बदलाव, कीमत रु.1.94 लाख

केटीएम इंडिया ने चुपचाप 2026 के लिए अपडेटेड 200 ड्यूक को लॉन्च कर दिया है. आधिकारिक घोषणा से पहले ही यह नया मॉडल भारत भर के डीलरों के पास पहुंच चुका है. अपडेट में कुछ हल्के लेकिन महत्वपूर्ण हार्डवेयर बदलाव के साथ-साथ एक नया रंग विकल्प भी शामिल है.

सबसे बड़ा बदलाव फ्रंट में हुआ है। 2026 200 ड्यूक में अब 160 ड्यूक और 250 ड्यूक के हल्के 5-स्पोक अलॉय व्हील्स लगे हैं. इसके साथ ही, 250 ड्यूक से लिया गया 320 मिमी का बड़ा फ्रंट डिस्क ब्रेक भी दिया गया है, जो पहले के 300 मिमी यूनिट की जगह लेता है और ब्रेकिंग परफॉर्मेंस को बेहतर बनाता है. WP अपसाइड डाउन फोर्क असेंबली में अब 43 मिमी के बजाय 37 मिमी के फोर्क ट्यूब लगे हैं, जिससे वजन में और कमी आती है और बाइक की एजिलिटी बढ़ती है. अन्य अपडेट्स में रिवाइज्ड रियर फुट पेग्स, रीडिजाइन किए गए पिलियन ग्रैब रेल्स और एक USB टाइप-C चार्जिंग पोर्ट शामिल हैं, जो रोजमर्रा के उपयोग में और अधिक उपयोगी हैं.

यांत्रिक रूप से, मोटरसाइकिल में कोई बदलाव नहीं हुआ है. इसमें पहले की तरह ही 199 सीसी का लिक्विड-कूल्ड सिंगल-सिलेंडर इंजन लगा है जो 24.67 बीएचपी ताकत और 19.3 एनएम का टॉर्क पैदा करता है और 6-स्पीड गियरबॉक्स के साथ आता है.

देखने में, केटीएम ने एक नया अटलांटिक ब्लू कलर स्कीम पेश किया है. फ्यूल टैंक और हेडलाइट कवर में नारंगी बेस के साथ नीले रंग के एक्सेंट दिए गए हैं, जबकि फ्रंट फेंडर और रियर पैनल नीले रंग में फिनिश किए गए हैं. 250 ड्यूक में देखे गए ग्राफिक्स के समान अपडेटेड ग्राफिक्स इस रिफ्रेश को पूरा करते हैं, बाकी डिजाइन पहले जैसा ही है.

अपडेटेड केटीएम 200 ड्यूक की कीमत रु.1.94 लाख (एक्स-शोरूम) है, जो मौजूदा मॉडल से रु.3,000 अधिक है. हालांकि केटीएम की आधिकारिक वेबसाइट पर अभी तक इन बदलावों की जानकारी नहीं दी गई है, लेकिन मोटरसाइकिल शोरूम में पहुंच चुकी है, इसलिए जल्द ही इसकी कीमत की औपचारिक घोषणा होने की उम्मीद है.