केटीएम 200 ड्यूक को मिले हार्डवेयर बदलाव, कीमत रु.1.94 लाख

200 ड्यूक में अब एक बड़ी फ्रंट ब्रेक डिस्क, हल्के अलॉय व्हील, पतला फोर्क सेटअप और एक नया आकर्षक डिज़ाइन दिया गया है.
Calendar-icon

द्वारा ऋषभ परमार

clock-icon

1 मिनट पढ़े

Calendar-icon

प्रकाशित फ़रवरी 11, 2026

हमें फॉलो करें

google-news-icon
Story

हाइलाइट्स

  • इसमें 160 ड्यूक और 250 ड्यूक से लिए गए हल्के अलॉय व्हील्स लगे हैं
  • रंगों की सूची में नया अटलांटिक ब्लू रंग जोड़ा गया है
  • आगे का ब्रेक बड़ा है, पीछे का टायर पतला है और सी-टाइप यूएसबी चार्जिंग पोर्ट जोड़ा गया है

केटीएम इंडिया ने चुपचाप 2026 के लिए अपडेटेड 200 ड्यूक को लॉन्च कर दिया है. आधिकारिक घोषणा से पहले ही यह नया मॉडल भारत भर के डीलरों के पास पहुंच चुका है. अपडेट में कुछ हल्के लेकिन महत्वपूर्ण हार्डवेयर बदलाव के साथ-साथ एक नया रंग विकल्प भी शामिल है.

 

यह भी पढ़ें: केटीएम 390 एडवेंचर R भारत में रु.3.78 लाख की कीमत पर हुई लॉन्च

 

सबसे बड़ा बदलाव फ्रंट में हुआ है। 2026 200 ड्यूक में अब 160 ड्यूक और 250 ड्यूक के हल्के 5-स्पोक अलॉय व्हील्स लगे हैं. इसके साथ ही, 250 ड्यूक से लिया गया 320 मिमी का बड़ा फ्रंट डिस्क ब्रेक भी दिया गया है, जो पहले के 300 मिमी यूनिट की जगह लेता है और ब्रेकिंग परफॉर्मेंस को बेहतर बनाता है. WP अपसाइड डाउन फोर्क असेंबली में अब 43 मिमी के बजाय 37 मिमी के फोर्क ट्यूब लगे हैं, जिससे वजन में और कमी आती है और बाइक की एजिलिटी बढ़ती है. अन्य अपडेट्स में रिवाइज्ड रियर फुट पेग्स, रीडिजाइन किए गए पिलियन ग्रैब रेल्स और एक USB टाइप-C चार्जिंग पोर्ट शामिल हैं, जो रोजमर्रा के उपयोग में और अधिक उपयोगी हैं.

KTM 200 Duke 2026 India launched upgrades carandbike 2

यांत्रिक रूप से, मोटरसाइकिल में कोई बदलाव नहीं हुआ है. इसमें पहले की तरह ही 199 सीसी का लिक्विड-कूल्ड सिंगल-सिलेंडर इंजन लगा है जो 24.67 बीएचपी ताकत और 19.3 एनएम का टॉर्क पैदा करता है और 6-स्पीड गियरबॉक्स के साथ आता है.

 

देखने में, केटीएम ने एक नया अटलांटिक ब्लू कलर स्कीम पेश किया है. फ्यूल टैंक और हेडलाइट कवर में नारंगी बेस के साथ नीले रंग के एक्सेंट दिए गए हैं, जबकि फ्रंट फेंडर और रियर पैनल नीले रंग में फिनिश किए गए हैं. 250 ड्यूक में देखे गए ग्राफिक्स के समान अपडेटेड ग्राफिक्स इस रिफ्रेश को पूरा करते हैं, बाकी डिजाइन पहले जैसा ही है.

KTM 200 Duke 2026 India launched upgrades carandbike 3

अपडेटेड केटीएम 200 ड्यूक की कीमत रु.1.94 लाख (एक्स-शोरूम) है, जो मौजूदा मॉडल से रु.3,000 अधिक है. हालांकि केटीएम की आधिकारिक वेबसाइट पर अभी तक इन बदलावों की जानकारी नहीं दी गई है, लेकिन मोटरसाइकिल शोरूम में पहुंच चुकी है, इसलिए जल्द ही इसकी कीमत की औपचारिक घोषणा होने की उम्मीद है.

  • लेटेस्ट News

  • रिलेटेड आर्टिकल्स

  • जावा मोटो ने 730 ट्विन को पेश किया है, जो 750 प्लेटफॉर्म पर आधारित इसकी लाइनअप का चौथा मॉडल है.
    जावा 730 ट्विन को किया गया पेश
  • आगामी सुपरस्पोर्ट बाइक में आगामी बीएमडब्ल्यू एफ 450 जीएस के समान पैरेलल-ट्विन इंजन होने की उम्मीद है.
    बीएमडब्ल्यू F 450 GS पर आधारित स्पोर्ट्सबाइक टैस्टिंग के दौरान दिखी
  • दोनों स्पेशल एडिशन में वेरिएंट के अनुसार खास रंग योजना और ग्राफिक्स दिए गए हैं.
    होंडा डिओ 125 एक्स-एडिशन और शाइन 125 लिमिटेड एडिशन हुए लॉन्च
  • सुजुकी एक्सेस एबीएस अब भारत में बिकने वाला सिंगल-चैनल एबीएस वाला सबसे किफायती दोपहिया वाहन है.
    सुजुकी एक्सेस ABS के साथ हुई लॉन्च, कीमत रु.92,328
  • अधिकांश ब्रांडों ने वित्त वर्ष 2026 के पहले महीने में साल-दर-साल वृद्धि दर्ज की है.
    जनवरी 2026 में टू-व्हीलर बिक्री: हीरो मोटोकॉर्प, टीवीएस, रॉयल एनफील्ड और सुजुकी की बिक्री में वृद्धि जारी
