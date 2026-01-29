केटीएम 390 एडवेंचर R भारत में रु.3.78 लाख की कीमत पर हुई लॉन्च

केटीएम इंडिया ने चुपचाप 390 एडवेंचर R को भारतीय बाजार में रु.3.78 लाख (एक्स-शोरूम) की कीमत पर लॉन्च कर दिया है. 390 एडवेंचर के सबसे अधिक ऑफ-रोड क्षमता वाले वैरिएंट के रूप में पेश किया गया, R वेरिएंट की कीमत स्टैंडर्ड मॉडल से लगभग रु.19,000 कम है. केटीएम डीलरों के माध्यम से रु.1,999 की टोकन राशि के साथ बुकिंग शुरू हो गई है, जो पूरी तरह से रिफंडेबल है.

कम कीमत का मुख्य कारण स्टैंडर्ड 390 एडवेंचर में पाए जाने वाले ट्यूबलेस सेटअप के बजाय ट्यूब-टाइप स्पोक व्हील्स का उपयोग है. यह कॉन्फ़िगरेशन अंतरराष्ट्रीय स्तर पर निर्मित 390 एडवेंचर आर के समान है और केटीएम की एंड्यूरो आर फिलॉसफी के साथ काफी मेल खाता है.

देखने में, 390 एडवेंचर आर को इसके नारंगी रंग के ट्रेलिस फ्रेम और विशिष्ट ग्राफिक्स से पहचाना जा सकता है, जबकि पूरे डिजाइन और बॉडीवर्क मानक मॉडल से अपरिवर्तित रहते हैं.

सबसे महत्वपूर्ण अपग्रेड उच्च-स्तरीय WP Apex सस्पेंशन के रूप में आता है, जो मानक बाइक के 200mm और 205mm की तुलना में आगे और पीछे दोनों तरफ 230mm का सस्पेंशन ट्रैवल प्रदान करता है. इस सेटअप से ऑफ-रोड परफॉर्मेंस में उल्लेखनीय सुधार होने और उबड़-खाबड़ इलाकों में बेहतर नियंत्रण के साथ डैम्पिंग मिलने की उम्मीद है.

सस्पेंशन ट्रैवल में वृद्धि के परिणामस्वरूप इसके आयामों में भी बदलाव आया है. सीट की ऊंचाई अब 870 मिमी है, जबकि ग्राउंड क्लीयरेंस बढ़कर 272 मिमी हो गया है, जो बाइक की दमदार ऑफ-रोड क्षमता को और मजबूत करता है. मोटरसाइकिल में आगे 21 इंच और पीछे 18 इंच के पहिये लगे हैं, जिन पर नॉबी पैटर्न वाले मिटास टायर्स हैं.

मैकेनिकली रूप से, 390 एडवेंचर आर में कोई बदलाव नहीं हुआ है. इसमें पहले की तरह ही 399 सीसी का सिंगल-सिलेंडर इंजन लगा है, जो 44.2 बीएचपी और 39 एनएम का टॉर्क पैदा करता है. इसमें 6-स्पीड गियरबॉक्स और बाई-डायरेक्शनल क्विकशिफ्टर स्टैंडर्ड के तौर पर दिए गए हैं, साथ ही इलेक्ट्रॉनिक्स पैकेज भी पहले जैसा ही है. केटीएम 390 एडवेंचर आर केवल सफेद और नारंगी रंग में उपलब्ध है.