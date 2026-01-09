केटीएम RC 160 बनाम यामाहा R15: इंजन, फीचर्स और कीमत की तुलना

केटीएम इंडिया ने आखिरकार RC 160 को रु.1.85 लाख की (एक्स-शोरूम) कीमत पर लॉन्च कर दिया है. RC 160 को ब्रांड की सुपरस्पोर्ट RC रेंज में एंट्री-लेवल मॉडल के रूप में पेश किया गया है, और भारतीय बाजार में इसका मुख्य प्रतिद्वंदी यामाहा R15 है, जिसकी कीमत में भी हाल ही में रु.5,000 की कटौती की गई है. तो चलिए देखते हैं कि कागजों पर ये दोनों बाइक एक दूसरे के मुकाबले कैसी हैं.

केटीएम RC 160 बनाम यामाहा R15: स्पेसिफिकेशन की तुलन

केटीएम RC 160 यामाहा R15 इंजन 164.2 सीसी लीक्विड कूल्ड सिंगल 155 सीसी लीक्विड कूल्ड सिंगल अधिकतम ताकत 18.74 बीएचपी @ 9,500 आरपीएम 18.10 बीएचपी @ 10,000 आरपीएम पीक टॉर्क 15.5 एनएम @ 7,500 आरपीएम 14.2 एनएम @7,500 आरपीएम गियरबॉक्स 6-स्पीड 6-स्पीड

कागजों पर देखा जाए तो, केटीएम RC 160 को यामाहा R15 पर ताकत के मामले में मामूली बढ़त हासिल है. इसका 164.2 सीसी का इंजन थोड़ा बड़ा है और यह 18.74 bhp की ताकत बनाता है, जो R15 के 18.10 bhp से थोड़ा अधिक है. केटीएम का टॉर्क भी R15 के 14.2 Nm की तुलना में अधिक है, जो 15.5 Nm है. दोनों इंजन 7,500 rpm पर अधिकतम टॉर्क पैदा करते हैं.

हालांकि, यामाहा R15 अपनी अधिकतम ताकत 10,000 आरपीएम पर प्राप्त करती है, जबकि RC 160 9,500 आरपीएम पर ऐसा करती है. दोनों मोटरसाइकिलों में स्लिप-एंड-असिस्ट क्लच से लैस छह-स्पीड गियरबॉक्स दिया गया है.

केटीएम आरसी 160 बनाम यामाहा R15: आयाम और वजन

केटीएम RC 160 यामाहा R15 कर्व वेट 155 किलोग्राम 141 किलोग्राम सीट हाइट 830 मिमी 815 मिमी फ्यूल टैंक क्षमता 13.75 लीटर 11 लीटर व्हीलबेस 1347 मिमी 1,325 मिमी ग्राउंड क्लीयरेंस 168 मिमी 170 मिमी

केटीएम RC 160 का कर्ब वेट 155 किलोग्राम है, जबकि यामाहा R15 का कर्ब वेट 141 किलोग्राम है। RC 160 की सीट हाइट भी R15 से ज़्यादा है, जो 830 मिमी है, जबकि R15 की सीट हाइट 815 मिमी है. केटीएम 13.75 लीटर का बड़ा फ्यूल टैंक देती है, जिससे इसे बढ़त मिलती है, जबकि R15 में 11 लीटर का टैंक ही मिलता है. साइज़ की बात करें तो, RC 160 का व्हीलबेस 1,347 मिमी है, जबकि R15 का व्हीलबेस 1,325 मिमी है. ग्राउंड क्लीयरेंस लगभग एक जैसा है, हालांकि यामाहा का 170 मिमी का ग्राउंड क्लीयरेंस KTM के 168 मिमी से थोड़ा ज़्यादा है.

केटीएम RC 160 बनाम यामाहा R15: पार्ट्स

केटीएम RC 160 यामाहा R15 फ्रंट/रियर शॉक यूएसडी/मोनोशॉक यूएसडी/मोनोशॉक टायर साइज़ फ्रंट 110/70‑17” 100/80-17” टायर साइज़ रियर 140/60‑17” 140/70 -17” ब्रेक फ्रंट 320 मिमी 282 मिमी ब्रेक रियर 230 मिमी 220 मिमी

केटीएम RC 160 और यामाहा R15 दोनों में समान सस्पेंशन लेआउट का उपयोग किया गया है, जिसमें आगे की तरफ अपसाइड-डाउन फ्रंट फोर्क और पीछे की तरफ मोनोशॉक सेटअप है. इनमें अंतर इनके रोलिंग गियर और ब्रेकिंग हार्डवेयर में है.

RC 160 में R15 के 100/80-17 टायर की तुलना में 110/70-17 का चौड़ा फ्रंट टायर लगा है, जबकि दोनों बाइकों में 140 सेक्शन का रियर टायर समान है, हालांकि यामाहा में 70 प्रोफाइल का लंबा टायर इस्तेमाल किया गया है. ब्रेकिंग सिस्टम के मामले में भी KTM बेहतर है, क्योंकि इसमें R15 के 282 मिमी के मुकाबले 320 मिमी का फ्रंट डिस्क और यामाहा के 220 मिमी के मुकाबले थोड़ा बड़ा 230 मिमी का रियर डिस्क लगा है.

केटीएम RC 160 बनाम यामाहा R15: खासियतें

फीचर्स की बात करें तो, KTM RC 160 में 5 इंच का LCD इंस्ट्रूमेंट कंसोल दिया गया है, जैसा कि हमने पुराने KTM मॉडल्स में देखा है. डिज़ाइन भले ही नया न हो, लेकिन इसमें सभी ज़रूरी फीचर्स मौजूद हैं और स्मार्टफोन कनेक्टिविटी, टर्न-बाय-टर्न नेविगेशन, कॉल और म्यूजिक कंट्रोल्स जैसे विकल्प भी मिलते हैं. लाइटिंग सेटअप भी पूरी तरह से LED है.

R15 की बात करें तो, इसके मिड-स्पेक वैरिएंट में पूरी तरह से डिजिटल नेगेटिव एलसीडी इंस्ट्रूमेंट कंसोल के साथ-साथ बेसिक ब्लूटूथ कनेक्टिविटी सिस्टम भी दिया गया है. हेडलाइट्स और टेललाइट्स में एलईडी लाइटिंग है, जबकि इंडिकेटर्स में पारंपरिक बल्बों का इस्तेमाल किया गया है.

केटीएम RC 160 बनाम यामाहा R15: कीमतें

केटीएम RC 160 यामाहा R15 V4 कीमत (एक्स-शोरूम) रु.1.85 लाख रु.1.66 लाख

कीमत की बात करें तो, KTM RC 160 की कीमत रु.1.85 लाख (एक्स-शोरूम) है, जो यामाहा R15 V4 की कीमत रु.1.66 लाख (एक्स-शोरूम) से रु.19,000 अधिक है. कागजों पर, RC 160 का इंजन थोड़ा अधिक ताकत बनाता है और इसमें चौड़े टायर और बड़े ब्रेक लगे हैं, जबकि R15 V4 कम कीमत और अधिक फीचर्स के साथ आती है.