केटीएम RC 160 बनाम यामाहा R15: इंजन, फीचर्स और कीमत की तुलना

एंट्री-लेवल स्पोर्ट्सबाइक सेगमेंट में KTM की नई RC 160 का मुकाबला यामाहा R15 से है. आइए देखते हैं कि कागज़ पर दोनों बाइक्स कैसी हैं.
Calendar-icon

द्वारा ऋषभ परमार

clock-icon

1 मिनट पढ़े

Calendar-icon

प्रकाशित जनवरी 9, 2026

हमें फॉलो करें

google-news-icon
Story

हाइलाइट्स

  • RC160, R15 से अधिक bhp और Nm टॉर्क पैदा करता है
  • R15 V4 की कीमत रु.1.66 लाख है जबकि KTM की कीमत रु.1.85 लाख है
  • R15, RC 160 से रु.19,000 सस्ती है

केटीएम इंडिया ने आखिरकार RC 160 को रु.1.85 लाख की (एक्स-शोरूम) कीमत पर लॉन्च कर दिया है. RC 160 को ब्रांड की सुपरस्पोर्ट RC रेंज में एंट्री-लेवल मॉडल के रूप में पेश किया गया है, और भारतीय बाजार में इसका मुख्य प्रतिद्वंदी यामाहा R15 है, जिसकी कीमत में भी हाल ही में रु.5,000 की कटौती की गई है. तो चलिए देखते हैं कि कागजों पर ये दोनों बाइक एक दूसरे के मुकाबले कैसी हैं.

 

यह भी पढ़ें: केटीएम फरवरी 2026 में भारत में पहली एडवेंचर रैली करेगा आयोजित

 

केटीएम RC 160 बनाम यामाहा R15: स्पेसिफिकेशन की तुलन

 केटीएम RC 160  यामाहा R15 
इंजन 164.2 सीसी लीक्विड कूल्ड सिंगल 155 सीसी लीक्विड कूल्ड सिंगल 
अधिकतम ताकत18.74 बीएचपी @ 9,500 आरपीएम18.10 बीएचपी @ 10,000 आरपीएम
पीक टॉर्क 15.5 एनएम @ 7,500 आरपीएम 14.2 एनएम @7,500 आरपीएम 
गियरबॉक्स6-स्पीड6-स्पीड

कागजों पर देखा जाए तो, केटीएम RC 160 को यामाहा R15 पर ताकत के मामले में मामूली बढ़त हासिल है. इसका 164.2 सीसी का इंजन थोड़ा बड़ा है और यह 18.74 bhp की ताकत बनाता है, जो R15 के 18.10 bhp से थोड़ा अधिक है. केटीएम का टॉर्क भी R15 के 14.2 Nm की तुलना में अधिक है, जो 15.5 Nm है. दोनों इंजन 7,500 rpm पर अधिकतम टॉर्क पैदा करते हैं.

 

हालांकि, यामाहा R15 अपनी अधिकतम ताकत 10,000 आरपीएम पर प्राप्त करती है, जबकि RC 160 9,500 आरपीएम पर ऐसा करती है. दोनों मोटरसाइकिलों में स्लिप-एंड-असिस्ट क्लच से लैस छह-स्पीड गियरबॉक्स दिया गया है.

ktm rc 160 vs yamaha r15 specifications features prices compared 1

केटीएम आरसी 160 बनाम यामाहा R15: आयाम और वजन

 केटीएम RC 160 यामाहा R15 
कर्व वेट155 किलोग्राम141 किलोग्राम
सीट हाइट830 मिमी815 मिमी
फ्यूल टैंक क्षमता 13.75 लीटर 11 लीटर
व्हीलबेस1347 मिमी1,325 मिमी 
ग्राउंड क्लीयरेंस 168 मिमी170 मिमी

केटीएम RC 160 का कर्ब वेट 155 किलोग्राम है, जबकि यामाहा R15 का कर्ब वेट 141 किलोग्राम है। RC 160 की सीट हाइट भी R15 से ज़्यादा है, जो 830 मिमी है, जबकि R15 की सीट हाइट 815 मिमी है. केटीएम 13.75 लीटर का बड़ा फ्यूल टैंक देती है, जिससे इसे बढ़त मिलती है, जबकि R15 में 11 लीटर का टैंक ही मिलता है. साइज़ की बात करें तो, RC 160 का व्हीलबेस 1,347 मिमी है, जबकि R15 का व्हीलबेस 1,325 मिमी है. ग्राउंड क्लीयरेंस लगभग एक जैसा है, हालांकि यामाहा का 170 मिमी का ग्राउंड क्लीयरेंस KTM के 168 मिमी से थोड़ा ज़्यादा है.

 

केटीएम RC 160 बनाम यामाहा R15: पार्ट्स

 केटीएम RC 160 यामाहा R15 
फ्रंट/रियर शॉक  यूएसडी/मोनोशॉक यूएसडी/मोनोशॉक 
टायर साइज़ फ्रंट 110/70‑17” 100/80-17” 
टायर साइज़ रियर 140/60‑17” 140/70 -17” 
ब्रेक फ्रंट320 मिमी282 मिमी
ब्रेक रियर 230 मिमी220 मिमी

केटीएम RC 160 और यामाहा R15 दोनों में समान सस्पेंशन लेआउट का उपयोग किया गया है, जिसमें आगे की तरफ अपसाइड-डाउन फ्रंट फोर्क और पीछे की तरफ मोनोशॉक सेटअप है. इनमें अंतर इनके रोलिंग गियर और ब्रेकिंग हार्डवेयर में है.

 

RC 160 में R15 के 100/80-17 टायर की तुलना में 110/70-17 का चौड़ा फ्रंट टायर लगा है, जबकि दोनों बाइकों में 140 सेक्शन का रियर टायर समान है, हालांकि यामाहा में 70 प्रोफाइल का लंबा टायर इस्तेमाल किया गया है. ब्रेकिंग सिस्टम के मामले में भी KTM बेहतर है, क्योंकि इसमें R15 के 282 मिमी के मुकाबले 320 मिमी का फ्रंट डिस्क और यामाहा के 220 मिमी के मुकाबले थोड़ा बड़ा 230 मिमी का रियर डिस्क लगा है.

ktm rc 160 vs yamaha r15 specifications features prices compared 2

केटीएम RC 160 बनाम यामाहा R15: खासियतें

 

फीचर्स की बात करें तो, KTM RC 160 में 5 इंच का LCD इंस्ट्रूमेंट कंसोल दिया गया है, जैसा कि हमने पुराने KTM मॉडल्स में देखा है. डिज़ाइन भले ही नया न हो, लेकिन इसमें सभी ज़रूरी फीचर्स मौजूद हैं और स्मार्टफोन कनेक्टिविटी, टर्न-बाय-टर्न नेविगेशन, कॉल और म्यूजिक कंट्रोल्स जैसे विकल्प भी मिलते हैं. लाइटिंग सेटअप भी पूरी तरह से LED है.

 

R15 की बात करें तो, इसके मिड-स्पेक वैरिएंट में पूरी तरह से डिजिटल नेगेटिव एलसीडी इंस्ट्रूमेंट कंसोल के साथ-साथ बेसिक ब्लूटूथ कनेक्टिविटी सिस्टम भी दिया गया है. हेडलाइट्स और टेललाइट्स में एलईडी लाइटिंग है, जबकि इंडिकेटर्स में पारंपरिक बल्बों का इस्तेमाल किया गया है.

 

केटीएम RC 160 बनाम यामाहा R15: कीमतें

 केटीएम RC 160 यामाहा R15 V4 
कीमत (एक्स-शोरूम) रु.1.85 लाख रु.1.66 लाख 

कीमत की बात करें तो, KTM RC 160 की कीमत रु.1.85 लाख (एक्स-शोरूम) है, जो यामाहा R15 V4 की कीमत रु.1.66 लाख (एक्स-शोरूम) से रु.19,000 अधिक है. कागजों पर, RC 160 का इंजन थोड़ा अधिक ताकत बनाता है और इसमें चौड़े टायर और बड़े ब्रेक लगे हैं, जबकि R15 V4 कम कीमत और अधिक फीचर्स के साथ आती है.

# KTM India# Yamaha India# KTM RC 160# KTM RC 160 vs Yamaha R15# Yamaha R15 V4# RC 160# Latest News# Auto Industry# Bikes# Cover Story
Stay updated with automotive news and reviews right at your fingertips through carandbike.com's WhatsApp Channel.

  • लेटेस्ट News

  • रिलेटेड आर्टिकल्स

  • आरसी 160, केटीएम इंडिया की सुपरस्पोर्ट रेंज में एंट्री लेवल की बाइक के रूप में काम करती है.
    भारत में KTM RC 160 रु.1.85 लाख में हुई लॉन्च
  • यामाहा की 70वीं एनिवर्सरी के सेलिब्रेशन के हिस्से के रूप में, ब्रांड ने R15 मॉडल रेंज की कीमतों में भारी कटौती की है.
    यामाहा ने R15 रेंज पर रु.5,000 तक की छूट की पेशकश की
  • केटीएम आरसी 390 की बिक्री भारत में जारी रहेगी, जहां इसका निर्माण होता है और इस मॉडल की अभी भी मजबूत मांग है.
    केटीएम RC 390 का वैश्विक स्तर पर बंद हुआ निर्माण, भारत में जारी रहेगी बिक्री
  • 5-इंच का कलर टीएफटी डैश 390 ड्यूक से लिया गया है और इसे ब्रांड की सब-400cc लाइनअप में शेयर किया गया है.
    केटीएम 160 ड्यूक टीएफटी डैश के साथ रु.1.79 लाख में हुई लॉन्च
  • जिस प्रकार 160 ड्यूक ने 125 ड्यूक की जगह ली थी, उसी प्रकार RC 160 बंद हो चुकी RC 125 का स्थान लेगी.
    नई केटीएम RC 160 टैस्टिंग के दौरान आई नज़र
  • आरसी 160, केटीएम इंडिया की सुपरस्पोर्ट रेंज में एंट्री लेवल की बाइक के रूप में काम करती है.
