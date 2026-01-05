पत्रिकायूज़्ड कार्स
यामाहा ने R15 रेंज पर रु.5,000 तक की छूट की पेशकश की

यामाहा की 70वीं एनिवर्सरी के सेलिब्रेशन के हिस्से के रूप में, ब्रांड ने R15 मॉडल रेंज की कीमतों में भारी कटौती की है.
Calendar-icon

द्वारा ऋषभ परमार

clock-icon

1 मिनट पढ़े

Calendar-icon

प्रकाशित जनवरी 5, 2026

हमें फॉलो करें

google-news-icon
Story

हाइलाइट्स

  • यामाहा R15 की कीमत में 5 जनवरी, 2026 से कटौती की गई है
  • अब इसकी शुरुआती कीमत रु.1.51 लाख (एक्स-शोरूम) है
  • भारत में इसके 10 लाख से अधिक यूनिट्स का निर्माण हो चुका है

यामाहा मोटर ने अपनी 70वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में R15 रेंज के लिए एक विशेष योजना की घोषणा की है. 5 जनवरी, 2026 से प्रभावी, R15 के सभी वैरिएंट की कीमतों में रु.5,000 की छूट दी गई है. बदली हुई कीमतों के साथ, एंट्री-लेवल R15 S की कीमत अब रु.1,50,700, R15 V4 की कीमत रु.1,66,200 और सबसे महंगे R15 M की कीमत रु.1,81,100 है (सभी कीमतें एक्स-शोरूम, दिल्ली) तय की गई हैं.

Yamaha R15 V4 top 10 sport bikes carandbike edited 1

कीमत में बदलाव के साथ-साथ, यामाहा ने यह भी बताया कि R15 का कुल निर्माण दस लाख का आंकड़ा पार कर चुका है. लॉन्च होने के बाद से, R15 भारत में सबसे लोकप्रिय एंट्री-लेवल स्पोर्ट्सबाइकों में से एक रही है, जिसने परफॉर्मेंस मोटरसाइकिल सेगमेंट में अपनी जगह बनाई है और युवा राइडर्स और पहली बार स्पोर्ट्सबाइक खरीदने वालों का ध्यान आकर्षित किया है.

R15 edited

यामाहा R15 ने 2008 में भारत में अपनी शुरुआत की और इसकी कीमत रु.97,425 (एक्स-शोरूम) थी. उस समय, लिक्विड-कूल्ड इंजन और यामाहा के डेल्टाबॉक्स फ्रेम जैसी खासियतों को पेश करने के लिए यह बाइक खास तौर पर जानी जाती थी. दूसरी पीढ़ी की आर15, 2011 में आई और इसमें कई महत्वपूर्ण अपडेट किए गए, जिनमें एल्युमिनियम स्विंगआर्म और अधिक आरामदायक R15 S वैरिएंट का लॉन्च शामिल है.

 

यह भी पढ़ें: यामाहा ने YZF-R2 नाम को भारत में ट्रेडमार्क कराया

 

2018 में, यामाहा ने R15 V3.0 को पेश किया, जिसमें एलईडी लाइटिंग, स्लिप-एंड-असिस्ट क्लच और एक एडवांस 155 सीसी इंजन दिया गया था. वर्तमान पीढ़ी की R15 V4.0 को 2021 में लॉन्च किया गया था और यह R15 S और R15 M के साथ-साथ बिकती रही है.

2021 Yamaha YZF R15 V4 Review 2022 08 25 T13 12 44 081 Z

R15 रेंज में 155 सीसी का सिंगल-सिलेंडर, लिक्विड-कूल्ड इंजन लगा है जो 10,000 आरपीएम पर 18.1 बीएचपी की ताकत और 7,500 आरपीएम पर 14.2 एनएम का अधिकतम टॉर्क पैदा करता है. यह इंजन 6-स्पीड गियरबॉक्स से जुड़ा है और इसमें स्लिप-एंड-असिस्ट क्लच भी दिया गया है.

# India Yamaha# India Yamaha Motor# Yamaha India# Yamaha R15# Yamaha R15 V4.0# Yamaha R15M# Yamaha R15 discount# Yamaha R15 Price slashed# R15# R15 V4# Yamaha Motorcycles India# Yamaha Motorcycles# Two Wheelers# Latest News# Auto Industry# Bikes# Cover Story
Stay updated with automotive news and reviews right at your fingertips through carandbike.com's WhatsApp Channel.

  • लेटेस्ट News

  • रिलेटेड आर्टिकल्स

  • 2026 के लिए आवंटित कावासाकी Z1100 की सभी 20 यूनिटें पूरी तरह से बुक हो चुकी हैं. अगले बैच की बुकिंग की घोषणा अभी तक नहीं की गई है.
    कावासाकी Z1100 की बुकिंग 2026 के लिए हुई फुल
  • एक्सडियावेल V4 और डियावेल रेंज में एक क्रूज़र के रूप में आती है और इसे मानक मॉडल के साथ बेचा जाएगा.
    डुकाटी एक्सडियावेल V4 भारत में रु.30.89 लाख की कीमत पर हुई लॉन्च
  • होंडा ने एक नई तकनीक के लिए पेटेंट लिया है, जो ड्राइविंग के दौरान “ब्लाइंड-स्पॉट” (जहां आप किसी वाहन को आसानी से नहीं देख पाते) के खतरे में धीरे-धीरे स्टीयरिंग में सहायता करेगा ताकि दुर्घटना होने से पहले बाइक या वाहन को सुरक्षित दिशा में हिला सके.
    होंडा ने मोटरसाइकिलों के लिए स्टीयरिंग असिस्ट तकनीक का पेटेंट कराया
  • कावासाकी इंडिया ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर W230 की झलक दिखाई है, जिससे संकेत मिलता है कि कावासाकी W230 को भारत में लॉन्च करने पर विचार किया जा रहा है.
    क्या कावासाकी W230 भारत में होगी लॉन्च?
  • यामाहा इंडिया के सबसे पॉपुलर मोटरसाइकिल मॉडल्स में से एक, यामाहा R15, शायद तब भी जारी रहेगी, जब R2 आखिरकार पेश करेगी.
    यामाहा ने YZF-R2 नाम को भारत में ट्रेडमार्क कराया
