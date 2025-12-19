यामाहा ने YZF-R2 नाम को भारत में ट्रेडमार्क कराया
द्वारा ऋषभ परमार
2 मिनट पढ़े
प्रकाशित दिसंबर 19, 2025
हाइलाइट्स
- यामाहा YZF-R2 नाम का ट्रेडमार्क किया गया
- भारत में यामाहा R3, MT-03 बंद कर दी गईं
- क्या यामाहा R2 प्रोडक्शन में आएगी?
यामाहा इंडिया ने भारत में YZF-R2 नाम को ट्रेडमार्क कराया है, जिससे पता चलता है कि यह जापानी ब्रांड शायद एक नई 200 cc सुपरस्पोर्ट मोटरसाइकिल पर काम कर रहा है जो यामाहा इंडिया की एंट्री-लेवल स्पोर्टबाइक रेंज में शामिल होगी. R2 शायद R15 से थोड़ी ऊपर होगी, जो अपनी पॉपुलैरिटी को देखते हुए, इसके साथ ही बिकती रहेगी. नई R2 में न सिर्फ थोड़ा बड़ा इंजन होगा, बल्कि इससे ज़्यादा परफॉर्मेंस मिलने की भी उम्मीद है, ताकि यह केटीएम RC 200 और हीरो करिज़्मा XMR जैसे राइवल्स को टक्कर दे सके.
यह भी पढ़ें: यामाहा R3 और MT-03 भारत में हुई बंद, जानिए क्यों
YZF-R2 नाम की ट्रेडमार्क फाइलिंग मोटरसाइकिल कैटेगरी में की गई है, लेकिन इससे यह पक्का नहीं होता कि जल्द ही कोई नई मोटरसाइकिल आने वाली है. कई मामलों में, ब्रांड भविष्य की योजनाओं के लिए मॉडल नाम को सुरक्षित रखने के लिए भी ट्रेडमार्क फाइलिंग करते हैं. पावरप्लांट और स्पेसिफिकेशन्स के बारे में कोई रिपोर्ट नहीं है, लेकिन यह मानना सुरक्षित होगा कि R2, R15 के लिक्विड-कूल्ड, सिंगल-सिलेंडर, वेरिएबल वाल्व एक्चुएटेड पावरप्लांट के बड़े वर्जन पर आधारित होगी.
वैसे भी, यह पहली बार नहीं है जब R2 नाम के लिए ट्रेडमार्क फाइल किया गया है. असल में, यामाहा ने 2021 में ही यूरोपियन यूनियन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑफिस में R2 नाम के लिए ट्रेडमार्क फाइल किया था, लेकिन अब तक R2 नाम के आसपास किसी प्रोडक्ट डेवलपमेंट की कोई खबर नहीं आई है.
अगर यामाहा सच में R2 पर काम कर रही है, तो यह इस बात का इशारा हो सकता है कि इसे भारत में ही बनाया जाएगा, जो अब बंद हो चुकी यामाहा R3 और उसके नेकेड मॉडल MT-03 से अलग होगा. ये दोनों मॉडल पूरी तरह से इम्पोर्ट किए जाते थे, और कीमत में बदलाव के बावजूद, वे यामाहा ब्रांड को पॉपुलर नहीं बना पाए, कम से कम भारतीय बाज़ार में तो नहीं. एक लोकल लेवल पर डेवलप की गई R2, भले ही सिंगल-सिलेंडर इंजन वाली हो, लेकिन R15 से ज़्यादा पावरफुल हो, तो यह यामाहा इंडिया के लिए ब्रांड की परफॉर्मेंस विरासत में लोगों की दिलचस्पी फिर से जगाने के लिए ज़रूरी हो सकता है.
पुरानी कारों पर शानदार डीलसभी यूज़्ड कार देखें
लोकप्रिय यामाहा मॉडल्स
- यामाहा एफजेड-एक्सएक्स-शोरूम कीमत₹ 1.19 - 1.3 लाख
- यामाहा एफजेड रों वी3.0 एफआईएक्स-शोरूम कीमत₹ 1.13 - 1.16 लाख
- यामाहा फैशिनो 125एक्स-शोरूम कीमत₹ 72,459 - 88,623
- यामाहा ऐरोक्स 155एक्स-शोरूम कीमत₹ 1.35 - 1.36 लाख
- यामाहा वाईज़ेडएफ आर15 वी4.0एक्स-शोरूम कीमत₹ 1.69 - 1.74 लाख
- यामाहा एमटी-15 वी2.0एक्स-शोरूम कीमत₹ 1.55 - 1.66 लाख
- यामाहा रे-जेडआर 125 एफआईएक्स-शोरूम कीमत₹ 82,862 - 1.21 लाख
- यामाहा आर15एस वी3.0एक्स-शोरूम कीमत₹ 1.55 लाख
- यामाहा एफजेड वी3.0 एफआईएक्स-शोरूम कीमत₹ 1.13 लाख
- यामाहा एफजेड रों वी4.0 एफआईएक्स-शोरूम कीमत₹ 1.2 लाख
- यामाहा एमटी-03एक्स-शोरूम कीमत₹ 3.3 लाख
- यामाहा वाईज़ेडएफ आर3एक्स-शोरूम कीमत₹ 3.51 लाख
- यामाहा एक्सएसआर155एक्स-शोरूम कीमत₹ 1.5 लाख
- यामाहा वाईज़ेडएफ आर15एसएक्स-शोरूम कीमत₹ 1.54 लाख
- यामाहा एफजेड रेवएक्स-शोरूम कीमत₹ 1.17 लाख
- यामाहा एफजेड फाईएक्स-शोरूम कीमत₹ 1.08 लाख
- यामाहा एफजेड-एस फाई हाइब्रिडएक्स-शोरूम कीमत₹ 1.41 लाख
- यामाहा एफजेड-एस एफआई V4 DLXएक्स-शोरूम कीमत₹ 1.2 लाख
- यामाहा FZ-X हाइब्रिडएक्स-शोरूम कीमत₹ 1.38 लाख
अपकमिंग कार्स
- किया सेल्टोसएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 12 - 21 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चजन॰ 2, 2026
- महिंद्रा एक्सयूवी 7XOएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 14 - 25 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चजन॰ 5, 2026
- निसान ग्रेवाइटएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 5.5 - 9 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चजन॰ 12, 2026
- मारुति सुजुकी ई-विटाराएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 20 - 25 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चजन॰ 13, 2026
- एमजी महामहिमएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 38 - 43 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चजन॰ 15, 2026
- फॉक्सवैगन तेराएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 25 - 40 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चजन॰ 15, 2026
- फॉक्सवैगन टेरॉनएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 20 - 25 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चजन॰ 23, 2026
- रेनो डस्टरएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 12 - 15 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चजन॰ 26, 2026
- मारुति सुजुकी वैगन आर इलेक्ट्रिकएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 8.5 - 10 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चजन॰ 27, 2026
- बीयेडी एटो 2 ईवीएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 40 - 45 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चजन॰ 27, 2026
अपकमिंग बाइक्स
- बीएमडब्ल्यू F 450 GSएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 4.1 - 4.4 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चदिस॰ 31, 2025
- यामाहा एनएमएक्स 155एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 1.6 - 1.7 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चदिस॰ 31, 2025
- ज़ीनो Emara ADVएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 1.1 - 1.2 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चजन॰ 30, 2026
- ट्रायंफ Tracker 400एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 2.1 - 2.35 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चजन॰ 31, 2026
- यामाहा YZF MT-07एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 8.5 - 10 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चजन॰ 31, 2026
- होंडा एक्टिवा 7जीएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 80,000 - 95,000 एक्सपेक्टेड लॉन्चफ़र॰ 10, 2026
- हीरो करिज्मा XMR 250एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 2 - 2.2 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चफ़र॰ 28, 2026
- सुज़ुकी Hayabusa 2026एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 18 - 20 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चफ़र॰ 28, 2026
- यामाहा YZF R9एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 12.2 - 13.5 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चमार्च 15, 2026
- हीरो Xpulse 421एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 2.9 - 4 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चमार्च 21, 2026
और ज्यादा खोजें
लेटेस्ट News
रिलेटेड आर्टिकल्स