यामाहा ने YZF-R2 नाम को भारत में ट्रेडमार्क कराया

यामाहा इंडिया ने भारत में YZF-R2 नाम को ट्रेडमार्क कराया है, जिससे पता चलता है कि यह जापानी ब्रांड शायद एक नई 200 cc सुपरस्पोर्ट मोटरसाइकिल पर काम कर रहा है जो यामाहा इंडिया की एंट्री-लेवल स्पोर्टबाइक रेंज में शामिल होगी. R2 शायद R15 से थोड़ी ऊपर होगी, जो अपनी पॉपुलैरिटी को देखते हुए, इसके साथ ही बिकती रहेगी. नई R2 में न सिर्फ थोड़ा बड़ा इंजन होगा, बल्कि इससे ज़्यादा परफॉर्मेंस मिलने की भी उम्मीद है, ताकि यह केटीएम RC 200 और हीरो करिज़्मा XMR जैसे राइवल्स को टक्कर दे सके.

YZF-R2 नाम की ट्रेडमार्क फाइलिंग मोटरसाइकिल कैटेगरी में की गई है, लेकिन इससे यह पक्का नहीं होता कि जल्द ही कोई नई मोटरसाइकिल आने वाली है. कई मामलों में, ब्रांड भविष्य की योजनाओं के लिए मॉडल नाम को सुरक्षित रखने के लिए भी ट्रेडमार्क फाइलिंग करते हैं. पावरप्लांट और स्पेसिफिकेशन्स के बारे में कोई रिपोर्ट नहीं है, लेकिन यह मानना ​​सुरक्षित होगा कि R2, R15 के लिक्विड-कूल्ड, सिंगल-सिलेंडर, वेरिएबल वाल्व एक्चुएटेड पावरप्लांट के बड़े वर्जन पर आधारित होगी.

वैसे भी, यह पहली बार नहीं है जब R2 नाम के लिए ट्रेडमार्क फाइल किया गया है. असल में, यामाहा ने 2021 में ही यूरोपियन यूनियन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑफिस में R2 नाम के लिए ट्रेडमार्क फाइल किया था, लेकिन अब तक R2 नाम के आसपास किसी प्रोडक्ट डेवलपमेंट की कोई खबर नहीं आई है.

अगर यामाहा सच में R2 पर काम कर रही है, तो यह इस बात का इशारा हो सकता है कि इसे भारत में ही बनाया जाएगा, जो अब बंद हो चुकी यामाहा R3 और उसके नेकेड मॉडल MT-03 से अलग होगा. ये दोनों मॉडल पूरी तरह से इम्पोर्ट किए जाते थे, और कीमत में बदलाव के बावजूद, वे यामाहा ब्रांड को पॉपुलर नहीं बना पाए, कम से कम भारतीय बाज़ार में तो नहीं. एक लोकल लेवल पर डेवलप की गई R2, भले ही सिंगल-सिलेंडर इंजन वाली हो, लेकिन R15 से ज़्यादा पावरफुल हो, तो यह यामाहा इंडिया के लिए ब्रांड की परफॉर्मेंस विरासत में लोगों की दिलचस्पी फिर से जगाने के लिए ज़रूरी हो सकता है.