यामाहा ने YZF-R2 नाम को भारत में ट्रेडमार्क कराया

यामाहा इंडिया के सबसे पॉपुलर मोटरसाइकिल मॉडल्स में से एक, यामाहा R15, शायद तब भी जारी रहेगी, जब R2 आखिरकार पेश करेगी.
Calendar-icon

द्वारा ऋषभ परमार

clock-icon

2 मिनट पढ़े

Calendar-icon

प्रकाशित दिसंबर 19, 2025

हमें फॉलो करें

google-news-icon
Story

हाइलाइट्स

  • यामाहा YZF-R2 नाम का ट्रेडमार्क किया गया
  • भारत में यामाहा R3, MT-03 बंद कर दी गईं
  • क्या यामाहा R2 प्रोडक्शन में आएगी?

यामाहा इंडिया ने भारत में YZF-R2 नाम को ट्रेडमार्क कराया है, जिससे पता चलता है कि यह जापानी ब्रांड शायद एक नई 200 cc सुपरस्पोर्ट मोटरसाइकिल पर काम कर रहा है जो यामाहा इंडिया की एंट्री-लेवल स्पोर्टबाइक रेंज में शामिल होगी. R2 शायद R15 से थोड़ी ऊपर होगी, जो अपनी पॉपुलैरिटी को देखते हुए, इसके साथ ही बिकती रहेगी. नई R2 में न सिर्फ थोड़ा बड़ा इंजन होगा, बल्कि इससे ज़्यादा परफॉर्मेंस मिलने की भी उम्मीद है, ताकि यह केटीएम RC 200 और हीरो करिज़्मा XMR जैसे राइवल्स को टक्कर दे सके.

 

यह भी पढ़ें: यामाहा R3 और MT-03 भारत में हुई बंद, जानिए क्यों

Yamaha R2 Trademark m1

YZF-R2 नाम की ट्रेडमार्क फाइलिंग मोटरसाइकिल कैटेगरी में की गई है, लेकिन इससे यह पक्का नहीं होता कि जल्द ही कोई नई मोटरसाइकिल आने वाली है. कई मामलों में, ब्रांड भविष्य की योजनाओं के लिए मॉडल नाम को सुरक्षित रखने के लिए भी ट्रेडमार्क फाइलिंग करते हैं. पावरप्लांट और स्पेसिफिकेशन्स के बारे में कोई रिपोर्ट नहीं है, लेकिन यह मानना ​​सुरक्षित होगा कि R2, R15 के लिक्विड-कूल्ड, सिंगल-सिलेंडर, वेरिएबल वाल्व एक्चुएटेड पावरप्लांट के बड़े वर्जन पर आधारित होगी.

 

वैसे भी, यह पहली बार नहीं है जब R2 नाम के लिए ट्रेडमार्क फाइल किया गया है. असल में, यामाहा ने 2021 में ही यूरोपियन यूनियन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑफिस में R2 नाम के लिए ट्रेडमार्क फाइल किया था, लेकिन अब तक R2 नाम के आसपास किसी प्रोडक्ट डेवलपमेंट की कोई खबर नहीं आई है.

R15 V4

अगर यामाहा सच में R2 पर काम कर रही है, तो यह इस बात का इशारा हो सकता है कि इसे भारत में ही बनाया जाएगा, जो अब बंद हो चुकी यामाहा R3 और उसके नेकेड मॉडल MT-03 से अलग होगा. ये दोनों मॉडल पूरी तरह से इम्पोर्ट किए जाते थे, और कीमत में बदलाव के बावजूद, वे यामाहा ब्रांड को पॉपुलर नहीं बना पाए, कम से कम भारतीय बाज़ार में तो नहीं. एक लोकल लेवल पर डेवलप की गई R2, भले ही सिंगल-सिलेंडर इंजन वाली हो, लेकिन R15 से ज़्यादा पावरफुल हो, तो यह यामाहा इंडिया के लिए ब्रांड की परफॉर्मेंस विरासत में लोगों की दिलचस्पी फिर से जगाने के लिए ज़रूरी हो सकता है.

Stay updated with automotive news and reviews right at your fingertips through carandbike.com's WhatsApp Channel.

  • लेटेस्ट News

  • रिलेटेड आर्टिकल्स

  • 5-इंच का कलर टीएफटी डैश 390 ड्यूक से लिया गया है और इसे ब्रांड की सब-400cc लाइनअप में शेयर किया गया है.
    केटीएम 160 ड्यूक टीएफटी डैश के साथ रु.1.79 लाख में हुई लॉन्च
  • नई डुकाटी एक्सडियावेल V4 दिसंबर 2025 के आखिर में लॉन्च होगी और यह स्टैंडर्ड डुकाटी डियावेल V4 के साथ बेची जाएगी.
    2025 डुकाटी XDiavel V4 के भारत लॉन्च की जानकारी आई सामने
  • रिकॉल में बताया गया है कि वायरिंग असेंबली के दौरान गलती से दो ABS फ्यूज गलत जगह पर लग गए होंगे, जिससे दुर्घटना का खतरा बढ़ सकता है.
    2025 डुकाटी पानिगाले V2 और स्ट्रीटफाइटर V2 के लिए अमेरिका में जारी हुआ रिकॉल
  • यह स्पीड 400 के प्लेटफॉर्म पर आधारित है और इसमें थ्रक्सटन 400 की ट्यूनिंग है.
    ट्रायम्फ ट्रैकर 400 यूके में हुई पेश
  • डिस्काउंट के बाद, एंट्री-लेवल कावासाकी एडवेंचर टूरर की कीमत रु.3.24 लाख (एक्स-शोरूम) है.
    कावासाकी वर्सेस-एक्स 300 पर मिल रहा रु.25,000 का डिस्काउंट
