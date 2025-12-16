यामाहा R3 और MT-03 भारत में हुई बंद, जानिए क्यों

यामाहा इंडिया ने खराब सेल्स की वजह से भारत में फेयर्ड YZF-R3 और नेकेड MT-03 को चुपचाप बंद कर दिया है. ब्रांड ने R3 को रीलॉन्च किया था और इसके साथ ही MT-03 को भी पेश किया था, लेकिन काफी ज़्यादा कीमत पर, जिसकी वजह से उम्मीद के मुताबिक बहुत कम खरीदार मिले. इस साल की शुरुआत में, यामाहा इंडिया ने दोनों मॉडलों की कीमत में सुधार किया और कीमत में रु.1.10 लाख तक की कटौती की, इस उम्मीद में कि खरीदार इन मशीनों पर विचार करेंगे. हालांकि, भारी कीमत में कटौती और GST सुधार के कारण लगभग रु.20,000 के अतिरिक्त प्राइस रिवीजन के बावजूद, अपडेटेड कीमत भी मोटरसाइकिलों के लिए डीलरशिप पर खरीदारों को आकर्षित करने में नाकाम रही.

डीलरशिप से पता करने पर, कई आउटलेट्स ने कन्फर्म किया है कि उनके पास R3 या MT-03 का कोई स्टॉक नहीं बचा है और उन्हें ब्रांड से कोई यूनिट आने की उम्मीद नहीं है, क्योंकि यामाहा ने भी इन मोटरसाइकिलों का इम्पोर्ट बंद कर दिया है.

R3 और MT-03 बहुत काबिल मोटरसाइकिलें थीं जिनमें पावर थी, बेहतरीन रिफाइनमेंट और डायनामिक्स थे, और ये चलाने में बहुत मज़ेदार और आकर्षक मशीनें थीं. दुर्भाग्य से, जिस ऊँची कीमत पर ये बाइक लॉन्च की गई थीं, उसे नज़रअंदाज़ भी कर दें, तो भी ये मोटरसाइकिलें अपने राइवल्स की तुलना में फीचर्स, स्टाइलिंग, राइडर एड्स और दिए जाने वाले इक्विपमेंट के मामले में अप-टू-डेट नहीं थीं.

YZF-R3 और MT-03 उन सभी यामाहा शौकीनों के लिए आइडियल अपग्रेड थे, जिन्होंने YZF-R15 या MT-15 के ज़रिए इस ब्रांड को जाना था. लेकिन यामाहा इंडिया ने दूसरी बार यह मौका गंवा दिया है, इसलिए अब बस इंतज़ार करना होगा और देखना होगा कि इन मोटरसाइकिलों के नए एडिशन भारत में आते हैं या नहीं, और उम्मीद है कि CKD या SKD रूट से, सही कीमत पर आएंगे.