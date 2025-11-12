यामाहा एयरोक्स इलेक्ट्रिक से उठा पर्दा, 106 किमी की रेंज के साथ मिले 3 राइडिंग मोड्स
द्वारा ऋषभ परमार
1 मिनट पढ़े
प्रकाशित नवंबर 12, 2025
हाइलाइट्स
- यामाहा एयरोक्स इलेक्ट्रिक हो गई है
- इसमें दो रिमूवेबल 3 kWh बैटरी पैक हैं
- जो 12 bhp और 48 Nm से ज़्यादा टॉर्क बनाते हैं
यामाहा ने भारत के इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर सेगमेंट में दो नए बैटरी से चलने वाले स्कूटर: एयरोक्स इलेक्ट्रिक और EC-06 (जो रिवर इंडी पर आधारित है) को पेश करने के साथ ईवी में अपना पहला कदम रखा है. दोनों स्कूटरों को XSR 155 (रु.1.50 लाख) और FZ रेव (रु.1.17 लाख) के साथ लॉन्च किया गया है.
यहाँ फोकस एयरोक्स इलेक्ट्रिक या एयरोक्सई पर है. देखने में यह पेट्रोल एयरोक्स जैसा ही है, और डिज़ाइन में भी वही समानताएँ हैं. हालाँकि, यामाहा का कहना है कि इलेक्ट्रिक वर्ज़न में एर्गोनॉमिक्स में बदलाव किए गए हैं, जबकि बॉडीवर्क में बदलाव के कारण सीट के नीचे स्टोरेज स्पेस कम कर दिया गया है.
यह भी पढ़ें: नया यामाहा EC-06 इलेक्ट्रिक स्कूटर आया सामने, 4 kWh बैटरी के साथ मिलेगी 160 किमी की रेंज
एयरोक्सई में 9.4 kW (12.61 bhp) का इंजन लगा है जो 48 Nm का टॉर्क पैदा करता है और दो रिमूवेबल 3 kWh बैटरी पैक से ताकत लेता है. इन डिटैचेबल बैटरी को घर पर चार्ज किया जा सकता है और इस स्कूटर की रेंज 106 किलोमीटर है. राइडिंग मोड्स में इको, स्टैंडर्ड और पावर शामिल हैं, साथ ही बूस्ट फंक्शन भी है जो एक्सेलरेशन को थोड़ा बढ़ा देता है. एक रिवर्स मोड भी उपलब्ध है.
फीचर्स की बात करें तो, एयरोक्सई में चारों तरफ एलईडी लाइटिंग दी गई है. कलर TFT स्क्रीन टर्न-बाय-टर्न नेविगेशन को सपोर्ट करती है. अन्य खासियतों में आसान पहुँच के लिए एक स्मार्ट की और एक बाहरी चार्जिंग पोर्ट शामिल हैं. स्कूटर का कर्ब वेट 139 किलोग्राम है. ब्रेकिंग की ज़िम्मेदारी दोनों तरफ डिस्क ब्रेक द्वारा संभाली गई है, जो सिंगल-चैनल ABS से लैस है.
