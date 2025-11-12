यामाहा एयरोक्स इलेक्ट्रिक से उठा पर्दा, 106 किमी की रेंज के साथ मिले 3 राइडिंग मोड्स

पत्रिकायूज़्ड कार्स
यूज़्ड कार टॉप शहरों से
दिल्लीपुणेनोएडामुंबई
मॉडल के अनुसार यूज़्ड कार
मारुती सुजुकी वैगन Rमारुती सुजुकी स्विफ्ट कारमहिंद्रा स्कार्पियो कार्समारुति सुजुकी स्विफ्ट डज़इर
ब्रांड के अनुसार यूज़्ड कार
मारुती सुजुकी कार्सहुंडई कार्समहिंद्रा कार्सहोंडा कार्स
प्रकार के अनुसार यूज़्ड कार
एसयूवी कार्सहैचबैक कार्ससेडान कार्सएमयूवी कार्स
ईंधन द्वारा सेडान कार्स
पेट्रोल कार्सडीज़ल कार्सपेट्रोल और सीएनजी कार्स
ट्रांसमिशन द्वारा यूज़्ड कार
मैन्युअल कार्सआटोमेटिक कार्सएएमटी कार्स
मालिक द्वारा यूज़्ड कार
पहला मालिक कार्सदूसरा मालिक कार्सतीसरा मालिक कार्स
बजट के अनुसार यूज़्ड कार
₹ 5 लाख से कम कीमत वाली कारें₹ 8 लाख से कम कीमत वाली कारें₹ 10 लाख से कम कीमत वाली कारें
कार बेचेंनई कार्स
अपकमिंग
महिंद्रा बीई.05जीप एवेंजरह्युंडई आयोनिक 6एमजी 7
लेटेस्ट
टाटा न्यू नेक्सनहौंडा एलेवटेईजीप कंपासहुंडई ओरा
रिसर्च
कारों की तुलना करेंलेटेस्ट कार न्यूज़कार रिव्यु
एक्स्प्लोर
सभी नई कारें देखेंइलेक्ट्रिक कार्सट्रेंडिंग कार्सपॉपुलर कार्स
बजट के अनुसार
₹ 15 लाख से कम कीमत की कारें₹ 15 - ₹ 25 लाख के बीच की कारें₹ 25 - ₹ 40 लाख के बीच की कारें₹ 40 लाख से अधिक की कारें
प्रकार के अनुसार
हैचबैक कार्ससेडान कार्सएसयूवी कार्सएमयूवी कार्स
लाइफस्टाइल द्वारा
अफोर्डेबल कार्सएडवेंचर कार्सकम्यूटर कार्ससर्वोत्तम माइलेज कार्स
ब्रांड द्वारा
टाटा मोटर्समारुती सुजुकीकिआमहिंद्रा
नई बाइक्स
एक्स्प्लोर
सभी बाइक देखेंट्रेंडिंग बाइक्सलोकप्रिय बाइकइलेक्ट्रिक बाइक
अपकमिंग
यामाहा यामाहा एनमैक्स 155यामाहा एक्सएसआर155टीवीएस जेपलिनयामाहा YZF MT-07ट्रायंफ
रिसर्च
बाइक की तुलना करेंलेटेस्ट बाइक न्यूज़एक्सपर्ट रिव्यु
लेटेस्ट
हौंडा शाइन 100हीरो ज़ूमजॉय ई-बाइक मिहोसहॉप इलेक्ट्रिक लियो
प्रकार के अनुसार
स्कूटरकम्यूटरक्रूजरस्पोर्ट्स
बजट के अनुसार
₹50000 से कम की बाइक₹ 50K - ₹ 70K के बीच की बाइक₹ 70K - ₹ 1L के बीच की बाइक₹ 1L - ₹ 3L के बीच की
लाइफस्टाइल द्वारा
अफोर्डेबल बाइकएडवेंचर बाइककम्यूटर बाइकसर्वोत्तम माइलेज बाइक
ब्रांड द्वारा
रॉयल एनफील्ड बाइकहीरो बाइकहोंडा बाइकटीवीएस बाइक
वारंटीवीडियोस
एक्सपर्ट रेव्यूज
कार रेव्यूजबाइक रेव्यूजपहली झलक
न्यूज़ और एपिसोड्स
car&bike न्यूज़car&bike शोइन कन्वर्सेशन विथ
काटेगोरिस
car&bike अवार्ड्सकार दुर्घटना परीक्षण

यामाहा एयरोक्स इलेक्ट्रिक से उठा पर्दा, 106 किमी की रेंज के साथ मिले 3 राइडिंग मोड्स

एयरोक्स को रिवर इंडी-आधारित EC-06 इलेक्ट्रिक स्कूटर के साथ किया पेश गया है.
Calendar-icon

द्वारा ऋषभ परमार

clock-icon

1 मिनट पढ़े

Calendar-icon

प्रकाशित नवंबर 12, 2025

हमें फॉलो करें

google-news-icon
Story

हाइलाइट्स

  • यामाहा एयरोक्स इलेक्ट्रिक हो गई है
  • इसमें दो रिमूवेबल 3 kWh बैटरी पैक हैं
  • जो 12 bhp और 48 Nm से ज़्यादा टॉर्क बनाते हैं

यामाहा ने भारत के इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर सेगमेंट में दो नए बैटरी से चलने वाले स्कूटर: एयरोक्स इलेक्ट्रिक और EC-06 (जो रिवर इंडी पर आधारित है) को पेश करने के साथ ईवी में अपना पहला कदम रखा है. दोनों स्कूटरों को XSR 155 (रु.1.50 लाख) और FZ रेव (रु.1.17 लाख) के साथ लॉन्च किया गया है.

Yamaha Aerox Electric 2

यहाँ फोकस एयरोक्स इलेक्ट्रिक या एयरोक्सई पर है. देखने में यह पेट्रोल एयरोक्स जैसा ही है, और डिज़ाइन में भी वही समानताएँ हैं. हालाँकि, यामाहा का कहना है कि इलेक्ट्रिक वर्ज़न में एर्गोनॉमिक्स में बदलाव किए गए हैं, जबकि बॉडीवर्क में बदलाव के कारण सीट के नीचे स्टोरेज स्पेस कम कर दिया गया है.

 

यह भी पढ़ें: नया यामाहा EC-06 इलेक्ट्रिक स्कूटर आया सामने, 4 kWh बैटरी के साथ मिलेगी 160 किमी की रेंज

 

एयरोक्सई में 9.4 kW (12.61 bhp) का इंजन लगा है जो 48 Nm का टॉर्क पैदा करता है और दो रिमूवेबल 3 kWh बैटरी पैक से ताकत लेता है. इन डिटैचेबल बैटरी को घर पर चार्ज किया जा सकता है और इस स्कूटर की रेंज 106 किलोमीटर है. राइडिंग मोड्स में इको, स्टैंडर्ड और पावर शामिल हैं, साथ ही बूस्ट फंक्शन भी है जो एक्सेलरेशन को थोड़ा बढ़ा देता है. एक रिवर्स मोड भी उपलब्ध है.

Yamaha Aerox Electric 3

फीचर्स की बात करें तो, एयरोक्सई में चारों तरफ एलईडी लाइटिंग दी गई है. कलर TFT स्क्रीन टर्न-बाय-टर्न नेविगेशन को सपोर्ट करती है. अन्य खासियतों में आसान पहुँच के लिए एक स्मार्ट की और एक बाहरी चार्जिंग पोर्ट शामिल हैं. स्कूटर का कर्ब वेट 139 किलोग्राम है. ब्रेकिंग की ज़िम्मेदारी दोनों तरफ डिस्क ब्रेक द्वारा संभाली गई है, जो सिंगल-चैनल ABS से लैस है.

# Yamaha Motor India# Yamaha Aerox Electric# Aerox Electric# Yamaha Aerox# Yamaha Electric# Yamaha Electric Scooters# Yamaha India# Yamaha Scooters# Bikes# Two wheeler# Electric scooters# Latest News# Auto Industry# Bikes# Cover Story
Stay updated with automotive news and reviews right at your fingertips through carandbike.com's WhatsApp Channel.

पुरानी कारों पर शानदार डील

सभी यूज़्ड कार देखें
  • यूज़्ड 2024 किया सॉनेट, Yozna Vihar, New Delhi
    8.8
    2024 किया सॉनेट
    HTX | 16,940 km | डीज़ल | आटोमेटिक
    Rs. 12.25 लाख
    ₹ 27,436/माह emi
    Max Motors Yozna Vihar, New Delhi
  • यूज़्ड 2022 ह्युंडई क्रेटा, Yozna Vihar, New Delhi
    8.2
    2022 ह्युंडई क्रेटा
    1.5 SX Executive Trim | 44,525 km | पेट्रोल | मैन्युअल
    Rs. 12.25 लाख
    ₹ 25,905/माह emi
    Max Motors Yozna Vihar, New Delhi
  • यूज़्ड 2019 ह्युंडई क्रेटा, Yozna Vihar, New Delhi
    7.9
    2019 ह्युंडई क्रेटा
    1.6 E Plus | 39,970 km | पेट्रोल | मैन्युअल
    Rs. 9.25 लाख
    ₹ 20,717/माह emi
    Max Motors Yozna Vihar, New Delhi
  • यूज़्ड 2024 मारुति सुजुकी ब्रेज़ा, Yozna Vihar, New Delhi
    9
    2024 मारुति सुजुकी ब्रेज़ा
    VXI | 6,199 km | पेट्रोल | मैन्युअल
    Rs. 9.35 लाख
    ₹ 20,941/माह emi
    Max Motors Yozna Vihar, New Delhi
  • यूज़्ड 2024 मारुति सुजुकी ग्रैंड विटारा, Yozna Vihar, New Delhi
    8.4
    2024 मारुति सुजुकी ग्रैंड विटारा
    Alpha | 32,437 km | हाइब्रिड | मैन्युअल
    Rs. 13.99 लाख
    ₹ 31,330/माह emi
    Max Motors Yozna Vihar, New Delhi
  • यूज़्ड 2024 महिंद्रा थार, Yozna Vihar, New Delhi
    8.8
    2024 महिंद्रा थार
    LX RWD 4 Seater Hard Top | 15,465 km | पेट्रोल | आटोमेटिक
    Rs. 13.99 लाख
    Max Motors Yozna Vihar, New Delhi
  • यूज़्ड 2024 टोयोटा अर्बन क्रूजर टैसर, Yozna Vihar, New Delhi
    8.8
    2024 टोयोटा अर्बन क्रूजर टैसर
    G 1.0 | 23,740 km | पेट्रोल | आटोमेटिक
    Rs. 9.9 लाख
    Max Motors Yozna Vihar, New Delhi
  • यूज़्ड 2022 मारुति सुजुकी स्विफ्ट, Yozna Vihar, New Delhi
    8.6
    2022 मारुति सुजुकी स्विफ्ट
    VXI BS IV | 29,000 km | पेट्रोल | मैन्युअल
    Rs. 6.75 लाख
    ₹ 15,118/माह emi
    Max Motors Yozna Vihar, New Delhi
  • यूज़्ड 2016 मारुति सुजुकी अल्टो 800, Yozna Vihar, New Delhi
    7.9
    2016 मारुति सुजुकी अल्टो 800
    LXI | 67,123 km | पेट्रोल | मैन्युअल
    Rs. 2.35 लाख
    ₹ 5,263/माह emi
    Max Motors Yozna Vihar, New Delhi
  • यूज़्ड 2022 महिंद्रा थार, Yozna Vihar, New Delhi
    8.6
    2022 महिंद्रा थार
    LX Hard Top 4 seater | 23,631 km | पेट्रोल | मैन्युअल
    Rs. 12.99 लाख
    ₹ 29,091/माह emi
    Max Motors Yozna Vihar, New Delhi

लोकप्रिय यामाहा मॉडल्स

अपकमिंग कार्स

अपकमिंग बाइक्स

और ज्यादा खोजें

  • लेटेस्ट News

  • रिलेटेड आर्टिकल्स

  • EC-06 को भारत में 2026 की पहली तिमाही में लॉन्च किया जाएगा और यह ओला S1, बजाज चेतक और टीवीएस आईक्यूब जैसे मॉडलों को टक्कर देगा.
    नया यामाहा EC-06 इलेक्ट्रिक स्कूटर आया सामने, 4 kWh बैटरी के साथ मिलेगी 160 किमी की रेंज
  • यामाहा FZ-RAVE में बदली हुई स्टाइलिंग है, लेकिन मैेकेनिकल रूप से यह यामाहा FZ और यामाहा FZ-S मॉडल के समान है.
    यामाहा FZ-RAVE रु.1.17 लाख में हुई लॉन्च
  • XSR 155 ने R15 और MT-15 के साथ अपने आधार को साझा करती है.
    यामाहा XSR 155 भारत में रु.1.50 लाख में हुई लॉन्च
  • बजाज ऑटो ने पुष्टि की है कि कंपनी भारतीय बाजार के लिए भारत में बनी केटीएम और ट्रायम्फ मोटरसाइकिलों के लिए 350 सीसी से कम क्षमता वाले प्लेटफॉर्म पर काम कर रही है.
    बजाज 350 सीसी से कम क्षमता वाली केटीएम और ट्रायम्फ मोटरसाइकिलों पर कर रही काम
  • ब्रांड के प्रमुख मॉडल में अब नया सिल्वर-ऑन-ब्लैक लोगो होगा, जबकि ईवी में होंडा वर्डमार्क लोगो होगा.
    होंडा मोटरसाइकिल्स ने फ्लैगशिप, इलेक्ट्रिक रेंज के लिए नई ब्रांडिंग को किया पेश
  • EC-06 को भारत में 2026 की पहली तिमाही में लॉन्च किया जाएगा और यह ओला S1, बजाज चेतक और टीवीएस आईक्यूब जैसे मॉडलों को टक्कर देगा.
    नया यामाहा EC-06 इलेक्ट्रिक स्कूटर आया सामने, 4 kWh बैटरी के साथ मिलेगी 160 किमी की रेंज
  • यामाहा FZ-RAVE में बदली हुई स्टाइलिंग है, लेकिन मैेकेनिकल रूप से यह यामाहा FZ और यामाहा FZ-S मॉडल के समान है.
    यामाहा FZ-RAVE रु.1.17 लाख में हुई लॉन्च
  • XSR 155 ने R15 और MT-15 के साथ अपने आधार को साझा करती है.
    यामाहा XSR 155 भारत में रु.1.50 लाख में हुई लॉन्च
  • बजाज ऑटो ने पुष्टि की है कि कंपनी भारतीय बाजार के लिए भारत में बनी केटीएम और ट्रायम्फ मोटरसाइकिलों के लिए 350 सीसी से कम क्षमता वाले प्लेटफॉर्म पर काम कर रही है.
    बजाज 350 सीसी से कम क्षमता वाली केटीएम और ट्रायम्फ मोटरसाइकिलों पर कर रही काम
  • ब्रांड के प्रमुख मॉडल में अब नया सिल्वर-ऑन-ब्लैक लोगो होगा, जबकि ईवी में होंडा वर्डमार्क लोगो होगा.
    होंडा मोटरसाइकिल्स ने फ्लैगशिप, इलेक्ट्रिक रेंज के लिए नई ब्रांडिंग को किया पेश
c&b icon

भारत में ट्रेंडिंग वाहन

सभी देखें
  • पत्रिका
  • News
  • यामाहा एयरोक्स इलेक्ट्रिक से उठा पर्दा, 106 किमी की रेंज के साथ मिले 3 राइडिंग मोड्स