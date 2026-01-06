नया बजाज चेतक हब मोटर के साथ 14 जनवरी को होगा लॉन्च
द्वारा ऋषभ परमार
1 मिनट पढ़े
प्रकाशित जनवरी 6, 2026
हाइलाइट्स
- इन-व्हील हब मोटर का इस्तेमाल करने वाला पहला चेतक मॉडल है
- इसमें बेसिक एलसीडी इंस्ट्रूमेंटेशन होने की संभावना है
- इसकी कीमत रु.1 लाख से कम रहने की उम्मीद है
बजाज चेतक परिवार में इस महीने एक नया मॉडल जुड़ने जा रहा है, जिसकी पुष्टि 14 जनवरी को होने की हो गई है. नए इलेक्ट्रिक स्कूटर की एक झलक देते हुए, बजाज ऑटो ने घोषणा की है कि वह अगले सप्ताह इस नए मॉडल को लॉन्च करेगी. तस्वीर में हॉरिज़ॉन्टल एलईडी टेल-लाइट दिखाई दे रही है, जो मानक चेतक की वर्टिकल टेल-लाइट से बिल्कुल अलग है. नए चेतक स्कूटर में संभवतः एक नया नाम होगा जो इसे नियमित चेतक से अलग करेगा. उम्मीद है कि यह इलेक्ट्रिक स्कूटर बाजार के बजट सेगमेंट में आएगा और टीवीएस ऑर्बिटर और विडा वीएक्स2 जैसे स्कूटरों को टक्कर देगा.
यह भी पढ़ें: बदली हुई बजाज पल्सर 150 रु.1.09 लाख में हुई लॉन्च, एलईडी लाइटिंग के साथ मिले नए रंग विकल्प
हब मोटर वाली नई बजाज चेतक: अब तक हमें क्या पता चला है
हाल ही में सामने आए स्पाई शॉट्स से चेतक परिवार के नये सदस्य के बारे में कई महत्वपूर्ण जानकारियों की पुष्टि हुई है. यह स्कूटर, हालांकि नियमित चेतक से मिलता-जुलता है, लेकिन इसका आकार अधिक कॉम्पैक्ट होगा और बॉडीवर्क अधिक मजबूत होगा, साथ ही व्यावहारिकता पर विशेष ध्यान दिया जाएगा.
नए चेतक स्कूटर में नियमित चेतक स्कूटर की सीढ़ीनुमा सीट के विपरीत एक बड़ी, सपाट सीट होगी और इसमें एक साधारण एलसीडी डैशबोर्ड होने की उम्मीद है. इसमें एक सामान्य चाबी रखने का स्लॉट और एक खुला ग्लव कंपार्टमेंट होगा.
इससे भी अधिक दिलचस्प बात यह है कि बजाज यांत्रिकी के मामले में एक नई दिशा में कदम बढ़ाएगा. यह पहला चेतक होगा जिसमें इन-व्हील हब मोटर का इस्तेमाल किया जाएगा, जबकि नियमित चेतक में हमेशा स्विंगआर्म पर लगी डायरेक्ट-ड्राइव मोटर का उपयोग होता रहा है. हब मोटर आमतौर पर अधिक किफायती होती हैं, लेकिन मिड-ड्राइव मोटरों की तुलना में कम कुशल होती हैं और विश्वसनीयता और टिकाऊपन संबंधी चिंताएं पैदा करती हैं.
स्पाई तस्वीरों में नए चेतक स्कूटर पर दो तरफा स्विंग आर्म की मौजूदगी की भी पुष्टि हुई है, जो नियमित चेतक के एक तरफा स्विंग आर्म के विपरीत है. टेलीस्कोपिक फोर्क भी ढका हुआ प्रतीत होता है.
हमें उम्मीद है कि इस स्कूटर में 2.5 किलोवाट-घंटे से लेकर 3.5 किलोवाट-घंटे की रेंज में कई बैटरी विकल्प होंगे, और सबसे महंगे मॉडल की रेंज 120 किलोमीटर से अधिक होने की संभावना है.
पुरानी कारों पर शानदार डीलसभी यूज़्ड कार देखें
लोकप्रिय बजाज मॉडल्स
- बजाज पल्सर 150एक्स-शोरूम कीमत₹ 1.05 - 1.12 लाख
- बजाज पल्सर एन250एक्स-शोरूम कीमत₹ 1.33 लाख
- बजाज अवेंजर क्रूज़ 220एक्स-शोरूम कीमत₹ 1.37 लाख
- बजाज पल्सर एनएस160एक्स-शोरूम कीमत₹ 1.42 - 1.8 लाख
- बजाज एवेंजर स्ट्रीट 160एक्स-शोरूम कीमत₹ 1.12 लाख
- बजाज पल्सर 220एक्स-शोरूम कीमत₹ 1.28 लाख
- बजाज पल्सर 125एक्स-शोरूम कीमत₹ 79,048 - 87,526
- बजाज सीटी 110एक्स-शोरूम कीमत₹ 67,284
- बजाज पल्सर एन एस 125एक्स-शोरूम कीमत₹ 92,181 - 98,400
- बजाज प्लैटिना 110एक्स-शोरूम कीमत₹ 69,284
- बजाज प्लैटिना 100एक्स-शोरूम कीमत₹ 65,407
- बजाज पल्सर एनएस 200एक्स-शोरूम कीमत₹ 1.32 लाख
- बजाज डॉमिनार 250एक्स-शोरूम कीमत₹ 1.77 लाख
- बजाज चेतकएक्स-शोरूम कीमत₹ 1.07 - 1.4 लाख
- बजाज पल्सर एन160एक्स-शोरूम कीमत₹ 1.13 - 1.26 लाख
- बजाज पल्सर आरएस 200एक्स-शोरूम कीमत₹ 1.71 लाख
- बजाज डोमिनार 400 [2019]एक्स-शोरूम कीमत₹ 2.7 लाख
- बजाज डोमिनार 400एक्स-शोरूम कीमत₹ 2.39 लाख
- बजाज फ़्रीडोम 125एक्स-शोरूम कीमत₹ 90,976 - 1.11 लाख
- बजाज पल्सर N125एक्स-शोरूम कीमत₹ 85,880 - 91,691
- बजाज Chetak 2024एक्स-शोरूम कीमत₹ 1.27 - 1.35 लाख
- बजाज पल्सर एन एस400एक्स-शोरूम कीमत₹ 1.93 लाख
- बजाज बजाज पल्सर एनएस400जेडएक्स-शोरूम कीमत₹ 1.93 लाख
अपकमिंग कार्स
- मारुति सुजुकी ई-विटाराएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 20 - 25 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चजन॰ 13, 2026
- टाटा पंचएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 5.9 - 10.2 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चजन॰ 13, 2026
- फॉक्सवैगन तेराएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 25 - 40 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चजन॰ 15, 2026
- एमजी महामहिमएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 38 - 43 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चजन॰ 15, 2026
- निसान ग्रेवाइटएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 5.5 - 9 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चजन॰ 21, 2026
- फॉक्सवैगन टेरॉनएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 20 - 25 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चजन॰ 23, 2026
- रेनो डस्टरएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 12 - 15 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चजन॰ 26, 2026
- बीयेडी एटो 2 ईवीएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 40 - 45 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चजन॰ 27, 2026
- मारुति सुजुकी वैगन आर इलेक्ट्रिकएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 8.5 - 10 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चजन॰ 27, 2026
- लीपमोटर टी03एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 8 - 12 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चजन॰ 28, 2026
अपकमिंग बाइक्स
- ज़ीनो Emara ADVएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 1.1 - 1.2 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चजन॰ 30, 2026
- ट्रायंफ Tracker 400एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 2.1 - 2.35 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चजन॰ 31, 2026
- यामाहा YZF MT-07एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 8.5 - 10 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चजन॰ 31, 2026
- होंडा एक्टिवा 7जीएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 80,000 - 95,000 एक्सपेक्टेड लॉन्चफ़र॰ 10, 2026
- हीरो करिज्मा XMR 250एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 2 - 2.2 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चफ़र॰ 28, 2026
- सुज़ुकी Hayabusa 2026एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 18 - 20 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चफ़र॰ 28, 2026
- यामाहा YZF R9एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 12.2 - 13.5 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चमार्च 15, 2026
- हीरो Xpulse 421एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 2.9 - 4 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चमार्च 21, 2026
- रॉयल एनफील्ड फ्लाइंग पिस्सू S6एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 7.5 - 8.5 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चमार्च 31, 2026
- बेनेली 752 एसएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 6 - 7 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चमार्च 31, 2026
और ज्यादा खोजें
लेटेस्ट News
रिलेटेड आर्टिकल्स