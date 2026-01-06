नया बजाज चेतक हब मोटर के साथ 14 जनवरी को होगा लॉन्च

बजाज चेतक परिवार में इस महीने एक नया मॉडल जुड़ने जा रहा है, जिसकी पुष्टि 14 जनवरी को होने की हो गई है. नए इलेक्ट्रिक स्कूटर की एक झलक देते हुए, बजाज ऑटो ने घोषणा की है कि वह अगले सप्ताह इस नए मॉडल को लॉन्च करेगी. तस्वीर में हॉरिज़ॉन्टल एलईडी टेल-लाइट दिखाई दे रही है, जो मानक चेतक की वर्टिकल टेल-लाइट से बिल्कुल अलग है. नए चेतक स्कूटर में संभवतः एक नया नाम होगा जो इसे नियमित चेतक से अलग करेगा. उम्मीद है कि यह इलेक्ट्रिक स्कूटर बाजार के बजट सेगमेंट में आएगा और टीवीएस ऑर्बिटर और विडा वीएक्स2 जैसे स्कूटरों को टक्कर देगा.

हब मोटर वाली नई बजाज चेतक: अब तक हमें क्या पता चला है

हाल ही में सामने आए स्पाई शॉट्स से चेतक परिवार के नये सदस्य के बारे में कई महत्वपूर्ण जानकारियों की पुष्टि हुई है. यह स्कूटर, हालांकि नियमित चेतक से मिलता-जुलता है, लेकिन इसका आकार अधिक कॉम्पैक्ट होगा और बॉडीवर्क अधिक मजबूत होगा, साथ ही व्यावहारिकता पर विशेष ध्यान दिया जाएगा.

नए चेतक स्कूटर में नियमित चेतक स्कूटर की सीढ़ीनुमा सीट के विपरीत एक बड़ी, सपाट सीट होगी और इसमें एक साधारण एलसीडी डैशबोर्ड होने की उम्मीद है. इसमें एक सामान्य चाबी रखने का स्लॉट और एक खुला ग्लव कंपार्टमेंट होगा.

इससे भी अधिक दिलचस्प बात यह है कि बजाज यांत्रिकी के मामले में एक नई दिशा में कदम बढ़ाएगा. यह पहला चेतक होगा जिसमें इन-व्हील हब मोटर का इस्तेमाल किया जाएगा, जबकि नियमित चेतक में हमेशा स्विंगआर्म पर लगी डायरेक्ट-ड्राइव मोटर का उपयोग होता रहा है. हब मोटर आमतौर पर अधिक किफायती होती हैं, लेकिन मिड-ड्राइव मोटरों की तुलना में कम कुशल होती हैं और विश्वसनीयता और टिकाऊपन संबंधी चिंताएं पैदा करती हैं.

स्पाई तस्वीरों में नए चेतक स्कूटर पर दो तरफा स्विंग आर्म की मौजूदगी की भी पुष्टि हुई है, जो नियमित चेतक के एक तरफा स्विंग आर्म के विपरीत है. टेलीस्कोपिक फोर्क भी ढका हुआ प्रतीत होता है.

हमें उम्मीद है कि इस स्कूटर में 2.5 किलोवाट-घंटे से लेकर 3.5 किलोवाट-घंटे की रेंज में कई बैटरी विकल्प होंगे, और सबसे महंगे मॉडल की रेंज 120 किलोमीटर से अधिक होने की संभावना है.