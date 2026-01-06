पत्रिकायूज़्ड कार्स
नया बजाज चेतक हब मोटर के साथ 14 जनवरी को होगा लॉन्च

चेतक परिवार का यह नया सदस्य, जिसे प्रतिष्ठित बजाज स्कूटर के अधिक किफायती वैरिएंट के रूप में स्थापित किए जाने की उम्मीद है, टीवीएस ऑर्बिटर और विडा VX2 को टक्कर देने के लिए बनाया गया है.
Calendar-icon

द्वारा ऋषभ परमार

clock-icon

1 मिनट पढ़े

Calendar-icon

प्रकाशित जनवरी 6, 2026

Story

हाइलाइट्स

  • इन-व्हील हब मोटर का इस्तेमाल करने वाला पहला चेतक मॉडल है
  • इसमें बेसिक एलसीडी इंस्ट्रूमेंटेशन होने की संभावना है
  • इसकी कीमत रु.1 लाख से कम रहने की उम्मीद है

बजाज चेतक परिवार में इस महीने एक नया मॉडल जुड़ने जा रहा है, जिसकी पुष्टि 14 जनवरी को होने की हो गई है. नए इलेक्ट्रिक स्कूटर की एक झलक देते हुए, बजाज ऑटो ने घोषणा की है कि वह अगले सप्ताह इस नए मॉडल को लॉन्च करेगी. तस्वीर में हॉरिज़ॉन्टल एलईडी टेल-लाइट दिखाई दे रही है, जो मानक चेतक की वर्टिकल टेल-लाइट से बिल्कुल अलग है. नए चेतक स्कूटर में संभवतः एक नया नाम होगा जो इसे नियमित चेतक से अलग करेगा. उम्मीद है कि यह इलेक्ट्रिक स्कूटर बाजार के बजट सेगमेंट में आएगा और टीवीएस ऑर्बिटर और विडा वीएक्स2 जैसे स्कूटरों को टक्कर देगा.

 

यह भी पढ़ें: बदली हुई बजाज पल्सर 150 रु.1.09 लाख में हुई लॉन्च, एलईडी लाइटिंग के साथ मिले नए रंग विकल्प

 

हब मोटर वाली नई बजाज चेतक: अब तक हमें क्या पता चला है

हाल ही में सामने आए स्पाई शॉट्स से चेतक परिवार के नये सदस्य के बारे में कई महत्वपूर्ण जानकारियों की पुष्टि हुई है. यह स्कूटर, हालांकि नियमित चेतक से मिलता-जुलता है, लेकिन इसका आकार अधिक कॉम्पैक्ट होगा और बॉडीवर्क अधिक मजबूत होगा, साथ ही व्यावहारिकता पर विशेष ध्यान दिया जाएगा.

New Bajaj Chetak Spied Ahead Of Launch 2

नए चेतक स्कूटर में नियमित चेतक स्कूटर की सीढ़ीनुमा सीट के विपरीत एक बड़ी, सपाट सीट होगी और इसमें एक साधारण एलसीडी डैशबोर्ड होने की उम्मीद है. इसमें एक सामान्य चाबी रखने का स्लॉट और एक खुला ग्लव कंपार्टमेंट होगा.

New Bajaj Chetak Spied Ahead Of Launch 1

इससे भी अधिक दिलचस्प बात यह है कि बजाज यांत्रिकी के मामले में एक नई दिशा में कदम बढ़ाएगा. यह पहला चेतक होगा जिसमें इन-व्हील हब मोटर का इस्तेमाल किया जाएगा, जबकि नियमित चेतक में हमेशा स्विंगआर्म पर लगी डायरेक्ट-ड्राइव मोटर का उपयोग होता रहा है. हब मोटर आमतौर पर अधिक किफायती होती हैं, लेकिन मिड-ड्राइव मोटरों की तुलना में कम कुशल होती हैं और विश्वसनीयता और टिकाऊपन संबंधी चिंताएं पैदा करती हैं.

 

स्पाई तस्वीरों में नए चेतक स्कूटर पर दो तरफा स्विंग आर्म की मौजूदगी की भी पुष्टि हुई है, जो नियमित चेतक के एक तरफा स्विंग आर्म के विपरीत है. टेलीस्कोपिक फोर्क भी ढका हुआ प्रतीत होता है.

 

हमें उम्मीद है कि इस स्कूटर में 2.5 किलोवाट-घंटे से लेकर 3.5 किलोवाट-घंटे की रेंज में कई बैटरी विकल्प होंगे, और सबसे महंगे मॉडल की रेंज 120 किलोमीटर से अधिक होने की संभावना है.

 

